Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Суд снял ответственность с чиновников в деле о гибели туристки — TourDom.ru
В Зарайске в ноябре открыты для посещения кремль, собор и музеи
Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас отметили 25 лет брака
Дефекты моторов Theta II выявили эксперты Jalopnik
Яблоки в карамели создают классическую начинку по данным кондитеров
Российский газ останется в балансе Германии до 2028 года — Мюллер
Пластиковый пакет в машинке помогает убрать шерсть животных
Нанесение духов на тёплые точки увеличивает шлейф — данные эксперта Насоновой
У владельцев кошек меньше шанс столкнуться с сердечными приступами

Европейский стиль в корейском исполнении: универсал класса люкс примерил кузов мечты автолюбителей

Genesis представил универсал G90 Wingback на автодроме Paul Ricard
2:06
Авто

Концепт-универсал Genesis G90 Wingback открывает новую главу для премиального бренда. Это не просто ещё один вариант флагманского седана — это смелое сочетание роскоши, практичности и спортивного характера.

Genesis G90
Фото: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Genesis G90

Концепция модели

База — седан G90, однако Wingback идёт дальше: крыша удлинена, задняя часть получает форму "утиный хвост", спойлер на крыше, крупные колёса, агрессивные аэродинамические элементы — всё это подчёркивает желание бренда выйти за рамки привычного седана-люкс и предложить универсал с драйвом.

В этом высказывании заложена философия Wingback: премиум — не просто маркировка, а каждая линия, каждый изгиб и функциональный элемент. Универсал здесь воспринимается не как семейный фургон, а как инструмент удовольствия за рулём.

Дизайн и аэродинамика

Экстерьер модели наполнен решительными решениями:

  • Удлинённая крыша, плавно уходящая в спойлер, создаёт силуэт shooting brake.

  • "Утиный хвост" багажной крышки придаёт завершённость и подчёркивает спортивный профиль.

  • Крупные арки и 22-дюймовые диски усиливают визуальное восприятие как универсала-гран-турера.

  • Воздухозаборники спереди, боковые диффузоры и активные элементы обвеса — не просто декоративны. Они оптимизируют поток воздуха, уменьшают подъёмную силу и повышают устойчивость на высокой скорости.

Интерьер обещает премиум-материалы: кожа Наппа, минимализм оформления, крупный экран мультимедиа, цифровая приборная панель. Для задних пассажиров предусмотрены комфортные кресла, расширенные возможности регулировки, акцент на акустическом комфорте и тишине в салоне.

Технологическая база и наследие

Wingback строится на архитектуре G90, что даёт готовую платформу люксового седана. Однако важна доработка: подвеска перенастроена, платформа усилена, аэродинамика переработана. Официальных данных о двигателе пока нет — однако тенденция бренда указывает на гибрид или полностью электрическую версию с полным приводом. Это позволит соединить престиж седана с динамикой и практичностью универсала.

Сравнение с конкурентами

Модель Кузов Мощность (ориентировочно) Привод Особенности
Genesis G90 Wingback Универсал ~400+ л. с.* AWD Аэродинамика Magma, выразительный дизайн
Audi RS6 Avant Универсал 630 л. с. AWD Эталон спортивного универсала
Mercedes-AMG E 63 Estate Универсал 612 л. с. AWD Комфорт и мощь в одном корпусе
Porsche Panamera Sport Turismo Универсал 680 л. с. (гибрид) AWD Баланс роскоши и эффективности

 

Как создавался Wingback: шаг за шагом

  1. Выбрана база седана G90.

  2. Удлинена крышка ­колёсной базы для баланса и пространства.

  3. Проектирован кузов shooting brake с "утиным хвостом".

  4. Разработан аэродинамический комплект Magma: спойлеры, финты, диффузор.

  5. Проведены тесты и проверки на трассе высокого класса (например, автодром высокой скорости).

Эта последовательность отражает, что перед нами не просто дизайнерская фантазия, а серьёзная инженерно-концептуальная работа.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Предположить, что премиум-универсал обязан быть спокойным и консервативным.
    Последствие: Потеря эмоционального потенциала модели.
    Альтернатива: Формат Wingback — премиум с характером.

  • Ошибка: Игнорировать аэродинамику, считая, что кузов универсал-практичный.
    Последствие: Сниженная устойчивость на трассе, шум и сопротивление воздуха.
    Альтернатива: Выбирайте модели с активными аэродинамическими решениями.

  • Ошибка: Фокусироваться только на мощности двигателя.
    Последствие: Пропуск баланса между управляемостью, комфортом и производительностью.
    Альтернатива: Обращайте внимание на платформу, привод, подвеску, не только на лошадиную силу.

А что если…

…бренд действительно запустит Wingback в серийное производство? Тогда рынок премиальных универсалов получит яркую модель с сильным дизайнерским акцентом и технологическим наполнением. Она может стать одним из первых корейских универсалов премиум-класса, реально способных конкурировать с именитыми европейскими представителями. Вероятен ограниченный выпуск, что усилит её эксклюзивность и привлекательность для поклонников формата GT Estate.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Выразительный дизайн и аэродинамическая эффективность Пока концепт — нет серийных данных о производстве
Баланс премиума, практичности и драйва Возможность высокой цены и узкой ниши
Новый формат для бренда премиум-класса Сильная конкуренция со стороны европейских игроков

FAQ

Как выбрать премиальный универсал?
Ищите сочетание бренда, технологии, дизайна, платформы и практичности. Универсал должен предлагать больше комфорта и функциональности, без утраты управляемости и динамики.
Сколько может стоить премиум-универсал такого уровня?
В зависимости от бренда, двигателя и комплектации — ориентировочно от 100 000 € и выше. Подобная модель, если войдёт в серию, вполне может начать с ценового уровня выше средней.
Что лучше: премиум-универсал или премиум-кроссовер?
Универсал славится низкой посадкой, лучшей управляемостью и аэродинамикой; кроссовер — выше посадка, больший клиренс, иной эффект присутствия. Всё зависит от стиля жизни и задач владельца.

Мифы и правда

Миф: Универсалы не могут быть яркими и спортивными.
Правда: Wingback демонстрирует, что формат универсала может быть эмоциональным и премиальным.
Миф: Концепты бренда не становятся серийными.
Правда: Некоторые идеи реализуются, если концепт доказывает себя.
Миф: Корейские премиум-бренды отстают по дизайну от европейских.
Правда: На примерах последних моделей видно, что конкуренция стала более равной.

Исторический контекст

Бренд Genesis стартовал в премиум-сегменте с седанов G70, G80, G90. Последние поколения получили внимание за дизайн и технологичность. Теперь же, премиум-универсал становится логичным развитием: возможность соединить роскошь седана с практичностью универсала и характером спортивного автомобиля. Генерация Wingback — это шаг бренда к конфликту с традиционными рынками премиума и расширению своих горизонтов.

Сон и психология

Форма автомобиля, крыша, длина, посадка — всё это влияет на восприятие гармонии и уверенности. Универсал с длинной крышей создает ощущение стабильности и защищённости. Christopher Alexander в "Паттернах архитектуры" писал, что пространство влияет на психологическое состояние человека: горизонтальные линии и обтекаемые формы дают чувство покоя, тогда как резкие линии — напряжение. Wingback сочетает оба эффекта: спокойную основу премиума и динамичные акценты спорта.

Три интересных факта

  1. Главный дизайнер Genesis — Ли Санг-Ёп - стал "World Car Person of the Year 2023", что подчёркивает значимость направления дизайна бренда.

  2. Формат названия Wingback — отсылка к средне-вековым креслам с боковыми "крыльями", символизировавшими комфорт и защищённость.

  3. Использование платформы G90 позволяет бренду передать премиальные характеристики седана в кузов универсала, что ранее было редкостью.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
C-400 перехватили все выпущенные ВСУ ракеты ATACMS — MWM
Военные новости
C-400 перехватили все выпущенные ВСУ ракеты ATACMS — MWM
Сансевиерия формирует крепкие листья при низкой освещенности
Садоводство, цветоводство
Сансевиерия формирует крепкие листья при низкой освещенности
Первая мировая война стала для России трагедией без ясного смысла — историк Платошкин
Клуб Главного Редактора
Первая мировая война стала для России трагедией без ясного смысла — историк Платошкин
Популярное
Китайцы нервничают, Индия улыбается: кроссоверы до 160 л. с. заходят в Россию по цене бюджетников

Российские водители смогут ввозить новые модели кроссоверов по льготному сбору. Какие индийские автомобили подходят под требования и сколько они стоят.

Индийские кроссоверы оказались выгодными для частного импорта в Россию — аналитики
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Шифер покидает стройплощадки: неожиданная альтернатива становится новым фаворитом
Печь греет часами, электрообогреватель сушит воздух: дачники нашли способ разогреть дом быстрее чайника
Лёд Антарктиды отвечает радиошумом: аномалии идут снизу, словно кто-то меняет правила космоса
В ноябре-декабре снижаются активность и метаболизм — врач Анастасия Жданова Валерия Жемчугова Долгожитель среди тракторов: история Т-16 насчитывает 30 лет Сергей Милешкин Хофманн создал фальшивое "Письмо Саламандры", заявил Кеннет У. Ренделл Игорь Буккер
Затерялась за Солнцем и вернулась другой: межзвёздная комета показывает сбой в движении
Учебники с мифами о прошлом: как искажения истории формируют недоверие и русофобию
Гольфстрим дрогнул — Европа готовится к ледяному шоку: привычная жизнь может закончиться за одну зиму
Гольфстрим дрогнул — Европа готовится к ледяному шоку: привычная жизнь может закончиться за одну зиму
Последние материалы
Genesis представил универсал G90 Wingback на автодроме Paul Ricard
Нанесение духов на тёплые точки увеличивает шлейф — данные эксперта Насоновой
У владельцев кошек меньше шанс столкнуться с сердечными приступами
Хруст с болью в суставе указывает на артроз — врач Сиротенко
Казахстанская сборная получила две бронзы в Дели — Федерация бокса
Путешественники выбирают Словакию за сочетание природы и древних городков
Разломы побегов под тяжёлым настом в снежных регионах зафиксировали агрономы
Гуманоид AgiBot A2 установил рекорд дальнего пешего хода по сведениям Гиннесса
Клэр Дэйнс играет писательницу в "Чудовище внутри меня"
Замачивание риса определяет рассыпчатость плова по данным поваров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.