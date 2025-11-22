Пока другие теряются, АвтоВАЗ нашёл направление: как Azimut показывает дорогу в будущее

В преддверии выхода новой модели возникают вопросы и ожидания: сколько времени потребуется на подготовку, какие технические особенности заложены в машину и стоит ли ожидать качественного результата. Речь идёт о модели Lada Azimut, которую готовит производитель, и о том, как проходят её сертификация и подготовка к серийному выпуску.
По словам руководства завода, сертификация модели будет завершена до начала серийного производства — это важный сигнал, что производитель не намерен пускаться в выпуск без проверки и утверждения всех систем и технологий. Наличие ряда испытательных экземпляров, собранных уже конвейерным способом, даёт основание предполагать, что завод готовит не просто презентацию, а полноценный выпуск с опорой на современные стандарты качества.
Сертификация автомобиля — это не просто бумажная формальность. Она включает проверку безопасности, экологичности, надёжности, эргономики и соответствия техническим стандартам. Завод подчёркивает, что модель Lada Azimut должна пройти все эти этапы заранее. Уровень локализации компонентов выше 90 % — ещё один фактор, который подтверждает серьёзный подход к подготовке производства.
"Уровень локализации представленного … кроссовера собственной разработки … превышает 90 %", — сказал Максим Соколов, глава предприятия.
Сборка и тестирование большого числа автомобилей до старта серии позволяют заранее выявить производственные и эксплуатационные "узкие места": от качества окраски до поведения подвески и трансмиссии в реальных дорожных условиях. Всё это снижает риск массовых дефектов и отзывов после выхода машины на рынок.
Выход модели на рынок запланирован следующим образом:
Серийное производство стартует в первой половине 2026 года.
Продажи ориентированы на стыке второго и третьего кварталов того же года.
Это даёт время на доводку, логистику, обучение дилеров и запуск маркетинга.
Что касается технической части: в линейке заявлены два атмосферных двигателя — 1.6 л с мощностью 120 л. с. и 1.8 л с 132 л. с., варианты трансмиссии — 6-ступенчатая механика или вариатор. В перспективе будет турбоверсия мощностью около 150 л. с. с автоматической коробкой.
"Теперь только от нас зависит успех этого проекта", — добавил Максим Соколов.
Модель разработана с расчётом на высокий уровень локализации, что снижает зависимость от внешних поставок и повышает готовность к эксплуатации в отечественных условиях.
|Версия
|Двигатель
|Коробка
|Ключевой сценарий использования
|1.6 (120 л. с.)
|1.6 л, 120 л. с.
|6-МКП или вариатор
|городские поездки, экономичная эксплуатация
|1.8 (132 л. с.)
|1.8 л, 132 л. с.
|6-МКП или вариатор
|универсальное использование, трасса
|Турбо (~150 л. с.)
|~1.5-1.6 л, 150 л. с.
|автомат
|динамика, активный стиль, трассы
Оцените тип своей эксплуатации: город, трасса, семья, поездки.
Если езда преимущественно городская — базовая версия 1.6 с механикой может быть разумным выбором.
Если ожидаются длительные поездки, трассы или хочется запас по мощности — версия 1.8 или турбо лучше подойдут.
Решайте насчёт коробки: механика бюджетнее и проще, вариатор удобнее в городском режиме, автомат — наиболее комфортный вариант, но возможно дороже.
Смотрите на срок запуска и доступность — поскольку продажи стартуют позже, можно заранее определиться с комплектацией и подготовить бюджет.
…вы пользуетесь автомобилем в суровых условиях: плохие дороги, далекие поездки, переменчивая погода? Тогда разумно рассмотреть сразу версию 1.8 или дождаться турбоверсии. Это обеспечит запас динамики и прочности. А если эксплуатация преимущественно городская — базовая версия окажется экономным и логичным выбором.
|Плюсы
|Минусы
|Высокий уровень локализации компонентов
|Турбоверсия появится позже, не сразу весь выбор
|Наличие выбора двигателей и коробок
|Нет полной информации о расходе и стоимости
|Сертификация завершится до запуска производства
|Старт продаж только через год или более
|Возможность подготовки к старту: бюджет, дилеры, логистика
|Конкуренция в сегменте сильна
Как выбрать двигатель для Lada Azimut?
Если эксплуатация преимущественно в городе, с ограниченным бюджетом — выбирайте 1.6. Если планируются поездки на трассу или хочется универсальность — 1.8.
Когда начнутся продажи?
Производство стартует в первой половине 2026 года, продажи ожидаются ближе к стыку второго и третьего кварталов.
Что лучше: вариатор или механика?
Механика обеспечивает меньше расходов и больше контроля, вариатор делает езду комфортнее в городском потоке, автомат — наиболее удобный, но и потенциально дороже.
Хотя речь идёт об автомобиле, а не о здоровье, комфорт при вождении и уверенность в машине напрямую влияют на состояние водителя. Когда водитель уверен в том, что машина надёжна, сертифицирована и готова к эксплуатации в любых условиях — это снижает стресс, повышает спокойствие и даже влияет на качество сна: меньше волнений, меньше тревожного ожидания по дороге.
Уровень локализации машины — выше 90 % — что значительно снижает зависимость от импортных комплектующих и может повлиять на срок службы и обслуживание.
Первый показ модели был в 2025 году, хотя производство запланировано на 2026 год — такое заблаговременное объявление помогает сформировать ожидания и подготовить рынок.
Машина будет выпускаться на модернизированной платформе, ранее использовавшейся в линейке, но переработанной с учётом новых стандартов, что позволяет снизить риск и повысить надёжность.
Завод уже давно трансформируется: ранее выпускались модели более простого уровня, но сейчас наблюдается переход к более высокому качеству и новым моделям.
Проект Lada Azimut — один из первых масштабных шагов нового поколения марки, с акцентом на современную архитектуру и мощность.
В запуске новых моделей российские производители всё чаще делают упор на локализацию, сертификацию и строгие сроки — это позволяет повысить конкурентоспособность и соответствовать ожиданиям покупателей.
