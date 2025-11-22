Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Свитеры крупной вязки стали трендом осени 2025 — стилист Юлия Александрова
Спрос на онигири в России вырос на 30 процентов за год — аналитики
Одышка при подъёме по лестнице нормальна — Каролайн Робертс
Сухие листья помогают предотвратить переувлажнение компоста — сообщает Zahrada
Происхождение межзвёздной гостьи остаётся полностью невыясненным — Sciencepost
Выловен гигантский скат в пресной воде Деви — рыбаки
Снижение температуры в Анталии с понедельника отметила Метеослужба Турции
Ночные перекусы повышают риск кариеса — стоматолог Чередниченко
Просрочки и смена работы ведут к отказу в ипотеке — экономист Чурилов

Пока другие теряются, АвтоВАЗ нашёл направление: как Azimut показывает дорогу в будущее

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов подтвердил завершение сертификации Lada Azimut
9:22
Авто

В преддверии выхода новой модели возникают вопросы и ожидания: сколько времени потребуется на подготовку, какие технические особенности заложены в машину и стоит ли ожидать качественного результата. Речь идёт о модели Lada Azimut, которую готовит производитель, и о том, как проходят её сертификация и подготовка к серийному выпуску.

Lada Azimut
Фото: Lada is licensed under public domain
Lada Azimut

По словам руководства завода, сертификация модели будет завершена до начала серийного производства — это важный сигнал, что производитель не намерен пускаться в выпуск без проверки и утверждения всех систем и технологий. Наличие ряда испытательных экземпляров, собранных уже конвейерным способом, даёт основание предполагать, что завод готовит не просто презентацию, а полноценный выпуск с опорой на современные стандарты качества.

Почему сертификация важна

Сертификация автомобиля — это не просто бумажная формальность. Она включает проверку безопасности, экологичности, надёжности, эргономики и соответствия техническим стандартам. Завод подчёркивает, что модель Lada Azimut должна пройти все эти этапы заранее. Уровень локализации компонентов выше 90 % — ещё один фактор, который подтверждает серьёзный подход к подготовке производства.

"Уровень локализации представленного … кроссовера собственной разработки … превышает 90 %", — сказал Максим Соколов, глава предприятия.

Сборка и тестирование большого числа автомобилей до старта серии позволяют заранее выявить производственные и эксплуатационные "узкие места": от качества окраски до поведения подвески и трансмиссии в реальных дорожных условиях. Всё это снижает риск массовых дефектов и отзывов после выхода машины на рынок.

Этапы запуска модели

Выход модели на рынок запланирован следующим образом:

  • Серийное производство стартует в первой половине 2026 года.

  • Продажи ориентированы на стыке второго и третьего кварталов того же года.
    Это даёт время на доводку, логистику, обучение дилеров и запуск маркетинга.
    Что касается технической части: в линейке заявлены два атмосферных двигателя — 1.6 л с мощностью 120 л. с. и 1.8 л с 132 л. с., варианты трансмиссии — 6-ступенчатая механика или вариатор. В перспективе будет турбоверсия мощностью около 150 л. с. с автоматической коробкой.

"Теперь только от нас зависит успех этого проекта", — добавил Максим Соколов.

Модель разработана с расчётом на высокий уровень локализации, что снижает зависимость от внешних поставок и повышает готовность к эксплуатации в отечественных условиях.

Сравнение версий модели

Версия Двигатель Коробка Ключевой сценарий использования
1.6 (120 л. с.) 1.6 л, 120 л. с. 6-МКП или вариатор городские поездки, экономичная эксплуатация
1.8 (132 л. с.) 1.8 л, 132 л. с. 6-МКП или вариатор универсальное использование, трасса
Турбо (~150 л. с.) ~1.5-1.6 л, 150 л. с. автомат динамика, активный стиль, трассы

Шаг за шагом: как подготовиться к выбору

  1. Оцените тип своей эксплуатации: город, трасса, семья, поездки.

  2. Если езда преимущественно городская — базовая версия 1.6 с механикой может быть разумным выбором.

  3. Если ожидаются длительные поездки, трассы или хочется запас по мощности — версия 1.8 или турбо лучше подойдут.

  4. Решайте насчёт коробки: механика бюджетнее и проще, вариатор удобнее в городском режиме, автомат — наиболее комфортный вариант, но возможно дороже.

  5. Смотрите на срок запуска и доступность — поскольку продажи стартуют позже, можно заранее определиться с комплектацией и подготовить бюджет.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбрать исключительно базовую комплектацию без проверки всех опций.
    Последствие: может не оказаться нужных систем безопасности или удобств, ухудшится комфорт и перепродажа.
    Альтернатива: ориентироваться на среднюю комплектацию с оптимальным набором функций.
  • Ошибка: ориентироваться только на мощность без учёта режима эксплуатации.
    Последствие: лишние расходы на топливо, обслуживание, страховку.
    Альтернатива: если поездки редкие — версия 1.6 выбрана с разумом, мощность можно компенсировать позже.
  • Ошибка: игнорировать условия эксплуатации: климат, дорожные покрытия, региональные особенности.
    Последствие: непредвиденные расходы на адаптацию машины или ухудшение её ресурса.
    Альтернатива: выбирать с учётом региона, интересоваться вариантами региональной комплектации.

А что если…

…вы пользуетесь автомобилем в суровых условиях: плохие дороги, далекие поездки, переменчивая погода? Тогда разумно рассмотреть сразу версию 1.8 или дождаться турбоверсии. Это обеспечит запас динамики и прочности. А если эксплуатация преимущественно городская — базовая версия окажется экономным и логичным выбором.

Плюсы и минусы нового проекта

Плюсы Минусы
Высокий уровень локализации компонентов Турбоверсия появится позже, не сразу весь выбор
Наличие выбора двигателей и коробок Нет полной информации о расходе и стоимости
Сертификация завершится до запуска производства Старт продаж только через год или более
Возможность подготовки к старту: бюджет, дилеры, логистика Конкуренция в сегменте сильна

FAQ

Как выбрать двигатель для Lada Azimut?
Если эксплуатация преимущественно в городе, с ограниченным бюджетом — выбирайте 1.6. Если планируются поездки на трассу или хочется универсальность — 1.8.
Когда начнутся продажи?
Производство стартует в первой половине 2026 года, продажи ожидаются ближе к стыку второго и третьего кварталов.
Что лучше: вариатор или механика?
Механика обеспечивает меньше расходов и больше контроля, вариатор делает езду комфортнее в городском потоке, автомат — наиболее удобный, но и потенциально дороже.

Мифы и правда

  • Миф: "Сертификация — это лишь формальность".
    Правда: это серьёзная процедура, включающая множество испытаний, проверок и стандартов, от которых зависит безопасность и допуск на рынок.
  • Миф: "Мощный мотор — гарантия лучшей машины".
    Правда: мощность важна, но ключевым остаётся соответствие условиям эксплуатации, общему балансу машины.
  • Миф: "Выбор коробки передачи не влияет на расход и управление".
    Правда: трансмиссия существенно влияет на стиль езды, комфорт и затраты.

Сон и психология

Хотя речь идёт об автомобиле, а не о здоровье, комфорт при вождении и уверенность в машине напрямую влияют на состояние водителя. Когда водитель уверен в том, что машина надёжна, сертифицирована и готова к эксплуатации в любых условиях — это снижает стресс, повышает спокойствие и даже влияет на качество сна: меньше волнений, меньше тревожного ожидания по дороге.

Три интересных факта

  1. Уровень локализации машины — выше 90 % — что значительно снижает зависимость от импортных комплектующих и может повлиять на срок службы и обслуживание.

  2. Первый показ модели был в 2025 году, хотя производство запланировано на 2026 год — такое заблаговременное объявление помогает сформировать ожидания и подготовить рынок.

  3. Машина будет выпускаться на модернизированной платформе, ранее использовавшейся в линейке, но переработанной с учётом новых стандартов, что позволяет снизить риск и повысить надёжность.

Исторический контекст

  1. Завод уже давно трансформируется: ранее выпускались модели более простого уровня, но сейчас наблюдается переход к более высокому качеству и новым моделям.

  2. Проект Lada Azimut — один из первых масштабных шагов нового поколения марки, с акцентом на современную архитектуру и мощность.

  3. В запуске новых моделей российские производители всё чаще делают упор на локализацию, сертификацию и строгие сроки — это позволяет повысить конкурентоспособность и соответствовать ожиданиям покупателей.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Воздушный шар НАСА ANITA зафиксировал аномальные радиосигналы
Наука и техника
Воздушный шар НАСА ANITA зафиксировал аномальные радиосигналы
Резкое похолодание в Европе названо ключевым последствием — Сабрина Спайх
Наука и техника
Резкое похолодание в Европе названо ключевым последствием — Сабрина Спайх
Пикси сохраняет объём и подчёркивает черты лица — парикмахеры
Красота и стиль
Пикси сохраняет объём и подчёркивает черты лица — парикмахеры
Популярное
Китайцы нервничают, Индия улыбается: кроссоверы до 160 л. с. заходят в Россию по цене бюджетников

Российские водители смогут ввозить новые модели кроссоверов по льготному сбору. Какие индийские автомобили подходят под требования и сколько они стоят.

Индийские кроссоверы оказались выгодными для частного импорта в Россию — аналитики
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Шифер покидает стройплощадки: неожиданная альтернатива становится новым фаворитом
Печь греет часами, электрообогреватель сушит воздух: дачники нашли способ разогреть дом быстрее чайника
Лёд Антарктиды отвечает радиошумом: аномалии идут снизу, словно кто-то меняет правила космоса
Долгожитель среди тракторов: история Т-16 насчитывает 30 лет Сергей Милешкин Короткие тренировки по 15 минут в декабре снижают стресс — фитнес-тренеры Валерия Жемчугова Хофманн создал фальшивое "Письмо Саламандры", заявил Кеннет У. Ренделл Игорь Буккер
Затерялась за Солнцем и вернулась другой: межзвёздная комета показывает сбой в движении
Гольфстрим дрогнул — Европа готовится к ледяному шоку: привычная жизнь может закончиться за одну зиму
Учебники с мифами о прошлом: как искажения истории формируют недоверие и русофобию
Учебники с мифами о прошлом: как искажения истории формируют недоверие и русофобию
Последние материалы
Спрос на онигири в России вырос на 30 процентов за год — аналитики
Одышка при подъёме по лестнице нормальна — Каролайн Робертс
Сухие листья помогают предотвратить переувлажнение компоста — сообщает Zahrada
Происхождение межзвёздной гостьи остаётся полностью невыясненным — Sciencepost
Долгожитель среди тракторов: история Т-16 насчитывает 30 лет
Выловен гигантский скат в пресной воде Деви — рыбаки
Короткие тренировки по 15 минут в декабре снижают стресс — фитнес-тренеры
Снижение температуры в Анталии с понедельника отметила Метеослужба Турции
Ночные перекусы повышают риск кариеса — стоматолог Чередниченко
Просрочки и смена работы ведут к отказу в ипотеке — экономист Чурилов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.