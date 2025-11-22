Пока другие теряются, АвтоВАЗ нашёл направление: как Azimut показывает дорогу в будущее

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов подтвердил завершение сертификации Lada Azimut

В преддверии выхода новой модели возникают вопросы и ожидания: сколько времени потребуется на подготовку, какие технические особенности заложены в машину и стоит ли ожидать качественного результата. Речь идёт о модели Lada Azimut, которую готовит производитель, и о том, как проходят её сертификация и подготовка к серийному выпуску.

Фото: Lada is licensed under public domain Lada Azimut

По словам руководства завода, сертификация модели будет завершена до начала серийного производства — это важный сигнал, что производитель не намерен пускаться в выпуск без проверки и утверждения всех систем и технологий. Наличие ряда испытательных экземпляров, собранных уже конвейерным способом, даёт основание предполагать, что завод готовит не просто презентацию, а полноценный выпуск с опорой на современные стандарты качества.

Почему сертификация важна

Сертификация автомобиля — это не просто бумажная формальность. Она включает проверку безопасности, экологичности, надёжности, эргономики и соответствия техническим стандартам. Завод подчёркивает, что модель Lada Azimut должна пройти все эти этапы заранее. Уровень локализации компонентов выше 90 % — ещё один фактор, который подтверждает серьёзный подход к подготовке производства.

"Уровень локализации представленного … кроссовера собственной разработки … превышает 90 %", — сказал Максим Соколов, глава предприятия.

Сборка и тестирование большого числа автомобилей до старта серии позволяют заранее выявить производственные и эксплуатационные "узкие места": от качества окраски до поведения подвески и трансмиссии в реальных дорожных условиях. Всё это снижает риск массовых дефектов и отзывов после выхода машины на рынок.

Этапы запуска модели

Выход модели на рынок запланирован следующим образом:

Серийное производство стартует в первой половине 2026 года.

Продажи ориентированы на стыке второго и третьего кварталов того же года.

Это даёт время на доводку, логистику, обучение дилеров и запуск маркетинга.

Что касается технической части: в линейке заявлены два атмосферных двигателя — 1.6 л с мощностью 120 л. с. и 1.8 л с 132 л. с., варианты трансмиссии — 6-ступенчатая механика или вариатор. В перспективе будет турбоверсия мощностью около 150 л. с. с автоматической коробкой.

"Теперь только от нас зависит успех этого проекта", — добавил Максим Соколов.

Модель разработана с расчётом на высокий уровень локализации, что снижает зависимость от внешних поставок и повышает готовность к эксплуатации в отечественных условиях.

Сравнение версий модели

Версия Двигатель Коробка Ключевой сценарий использования 1.6 (120 л. с.) 1.6 л, 120 л. с. 6-МКП или вариатор городские поездки, экономичная эксплуатация 1.8 (132 л. с.) 1.8 л, 132 л. с. 6-МКП или вариатор универсальное использование, трасса Турбо (~150 л. с.) ~1.5-1.6 л, 150 л. с. автомат динамика, активный стиль, трассы

Шаг за шагом: как подготовиться к выбору

Оцените тип своей эксплуатации: город, трасса, семья, поездки. Если езда преимущественно городская — базовая версия 1.6 с механикой может быть разумным выбором. Если ожидаются длительные поездки, трассы или хочется запас по мощности — версия 1.8 или турбо лучше подойдут. Решайте насчёт коробки: механика бюджетнее и проще, вариатор удобнее в городском режиме, автомат — наиболее комфортный вариант, но возможно дороже. Смотрите на срок запуска и доступность — поскольку продажи стартуют позже, можно заранее определиться с комплектацией и подготовить бюджет.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбрать исключительно базовую комплектацию без проверки всех опций.

Последствие: может не оказаться нужных систем безопасности или удобств, ухудшится комфорт и перепродажа.

Альтернатива: ориентироваться на среднюю комплектацию с оптимальным набором функций.

Последствие: лишние расходы на топливо, обслуживание, страховку.

Альтернатива: если поездки редкие — версия 1.6 выбрана с разумом, мощность можно компенсировать позже.

Последствие: непредвиденные расходы на адаптацию машины или ухудшение её ресурса.

Альтернатива: выбирать с учётом региона, интересоваться вариантами региональной комплектации.

А что если…

…вы пользуетесь автомобилем в суровых условиях: плохие дороги, далекие поездки, переменчивая погода? Тогда разумно рассмотреть сразу версию 1.8 или дождаться турбоверсии. Это обеспечит запас динамики и прочности. А если эксплуатация преимущественно городская — базовая версия окажется экономным и логичным выбором.

Плюсы и минусы нового проекта

Плюсы Минусы Высокий уровень локализации компонентов Турбоверсия появится позже, не сразу весь выбор Наличие выбора двигателей и коробок Нет полной информации о расходе и стоимости Сертификация завершится до запуска производства Старт продаж только через год или более Возможность подготовки к старту: бюджет, дилеры, логистика Конкуренция в сегменте сильна

FAQ

Как выбрать двигатель для Lada Azimut?

Если эксплуатация преимущественно в городе, с ограниченным бюджетом — выбирайте 1.6. Если планируются поездки на трассу или хочется универсальность — 1.8.

Когда начнутся продажи?

Производство стартует в первой половине 2026 года, продажи ожидаются ближе к стыку второго и третьего кварталов.

Что лучше: вариатор или механика?

Механика обеспечивает меньше расходов и больше контроля, вариатор делает езду комфортнее в городском потоке, автомат — наиболее удобный, но и потенциально дороже.

Мифы и правда

Миф: "Сертификация — это лишь формальность".

Правда: это серьёзная процедура, включающая множество испытаний, проверок и стандартов, от которых зависит безопасность и допуск на рынок.

Правда: мощность важна, но ключевым остаётся соответствие условиям эксплуатации, общему балансу машины.

Правда: трансмиссия существенно влияет на стиль езды, комфорт и затраты.

Сон и психология

Хотя речь идёт об автомобиле, а не о здоровье, комфорт при вождении и уверенность в машине напрямую влияют на состояние водителя. Когда водитель уверен в том, что машина надёжна, сертифицирована и готова к эксплуатации в любых условиях — это снижает стресс, повышает спокойствие и даже влияет на качество сна: меньше волнений, меньше тревожного ожидания по дороге.

Три интересных факта

Уровень локализации машины — выше 90 % — что значительно снижает зависимость от импортных комплектующих и может повлиять на срок службы и обслуживание. Первый показ модели был в 2025 году, хотя производство запланировано на 2026 год — такое заблаговременное объявление помогает сформировать ожидания и подготовить рынок. Машина будет выпускаться на модернизированной платформе, ранее использовавшейся в линейке, но переработанной с учётом новых стандартов, что позволяет снизить риск и повысить надёжность.

