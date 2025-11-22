Легенда вернулась к истокам: как АвтоВАЗ вернул забытый двигатель

Обновлённая Lada Niva Travel с 1,8-литровым мотором появилась в преддверии старта продаж, и интерес к этой версии оказался заметно выше, чем к предыдущим модификациям. Причина проста: автомобиль получил двигатель с большей тягой на низких оборотах, переработанные узлы ходовой части и ряд внешних корректировок, которые сделали внедорожник более уверенным в реальной эксплуатации. Модель по-прежнему остаётся доступной, крепкой и ориентированной на людей, которым важна не декоративность, а надёжность и возможность добраться туда, где заканчивается ровный асфальт.
В основе обновления — адаптация хорошо знакомого 1,8-литрового мотора под условия, в которых Niva Travel используется чаще всего: загородные маршруты, трассовые участки с большими перепадами скорости, просёлки, влажный грунт, снег, каменистые подъёмы. Благодаря увеличенной тяге автомобиль стал быстрее реагировать на нажатие педали газа и легче вытягивать машину в ситуациях, где раньше требовалось больше оборотов. Это особенно заметно при движении по лесным дорогам, где важно не скорость, а способность плавно преодолевать препятствия.
АвтоВАЗ предложил сразу пять комплектаций, включая версии с расширенным оснащением и дополнительные пакеты, усиливающие внедорожный потенциал. Цену стартовой модификации установили на уровне 1 390 000 ₽ - и это важно учитывать при сравнении Niva Travel с переднеприводными кроссоверами: формально они могут быть дешевле, но по функционалу и возможностям вне асфальта сравнение будет не в их пользу.
Главная доработка — новый двигатель объёмом 1.8 литра мощностью 90 л. с. Он работает совместно с модернизированной коробкой передач, выносливой трансмиссией и обновлённой подвеской, которая лучше сглаживает вибрации на неровной поверхности. Серьёзно переработана тормозная система: замена деталей улучшила стабильность замедления.
Появились новые фары, изменился передний бампер, а 17-дюймовые диски добавили автомобилю визуальной массивности. В салоне конструктивных переносов нет: производитель решил сохранить прежний функциональный подход, чтобы не повышать стоимость модели.
Эта фраза подчёркивает, что обновление носит прикладной характер: улучшили то, что реально влияет на использование автомобиля каждый день, а не ограничились внешними корректировками.
|Параметр
|Версия 1.7
|Версия 1.8
|Мощность
|80 л. с.
|90 л. с.
|Тяга на низких оборотах
|Средняя
|Значительно выше
|Диски
|16″
|17″
|Оптика
|Базовая
|Новые фары
|Подвеска
|Стандарт
|Доработанная
|Тормоза
|Базовые
|Улучшенные
|Цена
|Ниже
|От 1 390 000 ₽
Эта таблица показывает ключевые отличия, которые важны тем, кто рассматривает покупку именно как инструмент — будь то поездки на дачу, охоту, рыбалку или перевозку снаряжения.
Чтобы сделать правильный выбор, полезно оценить свои привычки и условия эксплуатации. Ниже — последовательная схема, которая поможет сузить круг поиска.
Определите частоту поездок за город. Если внедорожник будет ездить не только по асфальту, выбирайте комплектацию с защитой днища, силовыми накладками и внедорожными шинами MT или AT.
Проверьте наличие нужных элементов комфорта. Для ежедневных поездок по городу полезны кондиционер, подогрев зеркал, мультимедийная система и камера заднего вида.
Оцените набор безопасности. Противоугонные системы, парктроник, улучшенный свет — всё это пригодится как в городе, так и на трассе.
Если планируете перевозить груз, обратите внимание на версии с усиленными багажными креплениями, розетками 12 В и рейлингами.
Заранее продумайте дооснащение. Дилеры предлагают антикоррозийную обработку, защиту арок, полиуретановые коврики, бронирование фар, установку багажника и зимний комплект резины.
Выбрать комплектацию без заводской защиты днища.
Последствие: повышенный риск повреждения деталей при движении по каменным или колейным дорогам.
Альтернатива: установка стальной защиты двигателя, коробки передач и раздатки.
Покупать дешёвые шины, не рассчитанные на грязь.
Последствие: ухудшение проходимости и пробуксовка в влажном грунте.
Альтернатива: качественные AT или MT шины известных брендов.
Экономить на обслуживании тормозной системы.
Последствие: увеличение тормозного пути.
Альтернатива: своевременная замена колодок и дисков на усиленные варианты.
Оставлять автомобиль без сигнализации.
Последствие: повышенная уязвимость для угона.
Альтернатива: установка GSM-модуля, спутниковой системы или комплексной охранной электроники.
Не учитывать частоту поездок по трассе.
Последствие: вялые разгоны и дискомфорт при обгонах в версии со слабым мотором.
Альтернатива: выбирать двигатель 1.8 с улучшенной тягой.
…использовать новую Niva Travel как семейный автомобиль? Несмотря на внедорожные корни, модель может подойти для городских маршрутов. Большие колёса позволяют сглаживать мелкие неровности, двигатель стал бодрее, а подвеска — более энергоёмкой. Но стоит учитывать, что это всё-таки рамный автомобиль с особенностями управляемости, характерными для внедорожников. Тем, кто ценит высокий клиренс, универсальность и простоту обслуживания, такое решение может понравиться.
|Плюсы
|Минусы
|Повышенная тяга мотора 1.8
|Интерьер не обновлён
|Улучшенная подвеска
|Расход топлива выше, чем у кроссоверов
|Новые фары и 17″ диски
|Ограниченный список опций
|Более предсказуемое поведение на бездорожье
|Стоимость выше прошлой версии
|Надёжная конструкция, ремонтопригодность
|Скромная шумоизоляция
Определите, насколько часто вы будете использовать машину за пределами города. Если планируются поездки по лесным дорогам, выбирайте комплектации с защитой и внедорожной резиной.
Минимальная цена — 1 390 000 ₽. Более оснащённые версии и дилерские пакеты увеличивают стоимость.
Мотор 1.8 заметно тяговитее и удобнее для бездорожья. Версия 1.7 подходит тем, кому важно сэкономить.
Больший мотор обязательно увеличивает расход топлива.
Правда: при спокойной езде разница минимальна, а повышенная тяга позволяет тратить меньше топлива на сложных участках.
17-дюймовые диски плохо влияют на мягкость хода.
Правда: доработанная подвеска компенсирует жёсткость, и машина остаётся комфортной для своего класса.
Отсутствие изменений в салоне означает устаревание модели.
Правда: многие покупают Niva Travel именно за простоту обслуживания и надёжность базовых решений.
Длительные поездки по неровной дороге могут способствовать усталости и ощущению постоянного напряжения. В случае с мотором 1.8 водитель тратит меньше сил на работу педалями, автомобиль легче трогается, быстрее реагирует на изменения рельефа. Это снижает уровень стресса и помогает сохранять концентрацию, что особенно важно в дальних путешествиях, где комфорт и стабильность играют большую роль, чем дизайн или дополнительные опции.
Niva Travel — одна из немногих моделей на рынке с понижающей передачей в своём ценовом сегменте.
Увеличенный двигатель был адаптирован специально под требования внедорожного стиля, а не просто установлен "ради мощности".
17-дюймовые диски не только улучшают внешний вид, но и позволяют использовать резину с улучшенными внедорожными характеристиками.
Первая Niva появилась в конце 1970-х и фактически стала одним из символов отечественного автопрома.
В начале 2000-х модель получила современный кузов и переработанный экстерьер, который впоследствии стал основой для версии Travel.
Последние годы производитель сосредоточился на улучшении надёжности и ходовых характеристик, сохранив при этом узнаваемый внешний вид и характер автомобиля.
Российские водители смогут ввозить новые модели кроссоверов по льготному сбору. Какие индийские автомобили подходят под требования и сколько они стоят.