Хром сияет, днище плачет: модель китайского автопрома прошла тест российской зимы на честность

После 20 тысяч км JAC JS6 сохранил блеск кузова- издание За рулём

Ровно через полгода после начала теста китайский кроссовер JAC JS6 2024 прошёл испытание временем и дорогой. За 20 000 км он сохранил лоск, но вскрыл уязвимые места, типичные для новых машин китайского производства.

Источник и первые выводы

Об этом сообщает издание За рулём, опубликовав итоговый отчёт по длительному тест-драйву модели. После 20 тысяч км пробега автомобиль внешне почти не изменился — блестит хром, колёса сияют лаком, кузов выглядит свежо. Однако при детальном осмотре эксперты заметили первые следы коррозии: сколы на капоте начали покрываться бурым налётом. Толщиномер показал, что ни одна кузовная панель не оцинкована.

Несмотря на приличный слой лакокрасочного покрытия — более 100 микрон — краска оказалась нежной. После поездок по региональным трассам и грунтовкам передний бампер покрылся характерными "оспинами" от песка и мелких камней.

Материалы и детали

Ветровое стекло сохранилось без трещин, но стекло водительской двери уже начало затираться вертикальными полосами. Эксперты отметили, что грязное стекло лучше не опускать — уплотнение действует как наждачка. Некрашеный пластик на кузове выдержал лёгкие контакты и не покрылся царапинами, но "юбка" из него собрана из лоскутов и не закрывает пороги.

В колёсных арках установлены пластиковые локеры вместо мягких подкрылков. Это снижает шумоизоляцию — цокот камешков слышен чаще, — но препятствует накоплению влаги и грязи. Передние подкрылки почти полностью перекрывают доступ грязи в моторный отсек, что редкость даже среди более дорогих моделей.

Защита снизу

Конструкторы предусмотрели металлические экраны, закрывающие моторный отсек и часть днища. Металлом прикрыт даже пластиковый бензобак, на поверхности которого уже заметны следы попадания камней. Эта мера особенно полезна при клиренсе в 160 мм.

Подвеска — многорычажная, похожая на ту, что используется у Mazda CX-5. Претензий к её работе нет, но специалисты советуют следить за болтами регулировки развала, чтобы избежать закисания. На подрамниках уже появились очаги поверхностной коррозии, а алюминизированное покрытие выхлопной системы постепенно теряет стойкость.

Необходимость антикоррозийной обработки

Как и кузов, днище лишено оцинковки. Пластизоль нанесён фрагментарно, местами неравномерно, и там, где краска повреждена до металла, проявляется ржавчина. Её можно увидеть на стыках передних лонжеронов и в зонах крепления подрамника. Конфигурация днища оставляет множество полостей, где скапливается грязь — а значит, риски коррозии будут только расти.

Хорошо, что автомобиль оснащён передними брызговиками: они прикрывают пороги и предотвращают пескоструй. Сами брызговики эластичные и не ломаются при касании бордюров. Однако специалисты издания делают вывод: без дополнительного антикора JAC JS6 рискует потерять товарный вид уже через несколько зим.

Производитель и эксплуатация

Модель выпускает китайская компания Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Тестовый экземпляр 2024 года находился в эксплуатации редакции с мая 2025-го и накатал 20 000 км. Средний расход топлива составил 8 л на 100 км. Общие расходы за период — 55 425 рублей, из них 26 500 рублей — бензин АИ-95. Стоимость километра пробега — около 5,5 рубля.

При этом специалисты "За рулём" отмечают: если брать JAC JS6 в долгосрочную эксплуатацию, вдумчивая антикоррозийная защита обязательна. Вопрос лишь в том, доработает ли производитель свои технологии с учётом российских условий, как это уже сделали некоторые другие китайские бренды.