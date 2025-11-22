Один вид автомобилей готовят к особому режиму: льготы по утильсбору уже на этапе согласования

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Газовые автомобили могут освободить от утильсбора
Несмотря на растущий интерес к альтернативным видам топлива, доля газомоторных автомобилей в стране остаётся минимальной. Обсуждаемая мера по отмене утильсбора должна повысить привлекательность таких машин и стимулировать их ввоз.

Автомобильный трафик
Автомобильный трафик

Предпосылки для отмены сбора

В проект материалов по реализации Энергетической стратегии до 2050 года предлагается освободить автомобили на метане от уплаты утильсбора. В Минэнерго подтверждают, что готовы поддержать льготу хотя бы на ограниченный срок. Ведомство отмечает, что обновлённая стратегия предполагает кратный рост потребления метана как моторного топлива и расширение инфраструктуры для его использования.

Сейчас документ проходит межведомственное согласование. По замыслу разработчиков, он должен укрепить систему поддержки газомоторной техники и на федеральном, и на региональном уровнях. В стране уже действуют программы субсидирования выпуска и переоборудования таких автомобилей, а также планы по увеличению числа метановых АЗС.

Потенциал газового транспорта в стране

Несмотря на объём российского автопарка, на газе ездит лишь 1-2% машин. Эксперты считают, что отмена утильсбора способна изменить ситуацию, расширив спрос. Особенно это касается коммерческого транспорта, для которого стоимость утилизационного сбора является значимой статьёй расходов.

Сейчас базовый утильсбор составляет 20 тыс. рублей для легковых автомобилей, 150 тыс. рублей для грузовиков и автобусов и 172,5 тыс. рублей для спецтехники. Итоговая сумма увеличивается за счёт коэффициента, который учитывает возраст и объём двигателя. С 1 декабря 2025 года формула расчёта изменится: к параметрам добавится мощность двигателя, и для машин свыше 160 л. с. коэффициент заметно возрастёт, сообщает kursdela.biz.

Возможные сроки введения льгот

Эксперты указывают, что своевременная отмена сбора могла бы ускорить переход на метан. По оценке Дмитрия Тортева из экспертного совета Госдумы, доля газомоторных автомобилей может превысить 5% в ближайшие десять лет, в том числе благодаря импорту из азиатских стран.

Однако реализация инициативы, по словам источников, может занять время. Проект плана поступит в правительство только в следующем году, поэтому вступление льгот в силу, вероятно, произойдёт позже. До этого момента автомобили на газе подпадут под повышение утильсбора, предусмотренное новым порядком.

Минпромторг ранее перенёс обновление системы расчёта сбора на 1 декабря 2025 года, что позволит завершить поставки уже заказанной техники.

