Старые машины рискуют больше всех: новый год приносит расходы, о которых мало кто знает

С начала следующего года владельцы транспорта в Петербурге столкнутся с ощутимым изменением стоимости техосмотра. Проект постановления, вынесенный на общественное обсуждение, фиксирует новые максимальные тарифы, которые затронут как частных автомобилистов, так и компании с собственным автопарком. Рост цен коснётся всех категорий транспорта — от мотоциклов до грузовиков, что неизбежно отразится на расходах и планировании обслуживания.

Основные изменения, которые вводятся с 1 января 2026 года

Повышение коснётся всех типов транспортных средств. Новые максимальные тарифы выглядят так:

для грузовиков полной массой до 12 тонн — 4606 рублей;

для пассажирского транспорта — 4403 рубля;

для автомобилей с прицепами — 2980 рублей;

для мототехники — 678 рублей.

Эти цифры формируют новые ориентиры для расчёта расходов на содержание машин. Для компаний с десятками единиц техники рост стоимости техосмотра может вылиться в серьёзное увеличение операционных затрат, особенно если парк включает в себя грузовики и автобусы.

В Петербурге ранее уже поднимался вопрос о дополнительных проверках старых автомобилей, для которых предлагалось ввести двойной техосмотр в год и увеличение налога. Это отражает общую тенденцию к ужесточению контроля технического состояния транспорта.

Сравнение тарифов по категориям

Категория транспорта Новый тариф (с 2026 года) Насколько усложняет содержание Грузовики до 12 тонн 4606 руб. Максимальная нагрузка на бизнес Пассажирский транспорт 4403 руб. Существенные траты для перевозчиков Авто с прицепами 2980 руб. Умеренное повышение расходов Мотоциклы 678 руб. Наименее затратная категория

Как подготовиться: пошаговые советы

Заранее пересчитайте годовые затраты на техосмотр, исходя из новых тарифов. Внесите изменения в бюджет на обслуживание транспорта. Проверьте срок действия предыдущего ТО и при необходимости успейте пройти его до конца 2025 года. Для корпоративных парков — составьте график прохождения ТО, чтобы избежать очередей после праздников. Оцените, как повышение стоимости повлияет на цены вашей услуги, если вы работаете в сфере перевозок.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Откладывать техосмотр → повышенные риски штрафов и простоя → пройдите ТО заранее, пока действуют старые тарифы.

Считать повышение несущественным → непредвиденные траты в начале года → обновите бюджет заранее.

Игнорировать состояние техники → вероятность поломок растёт → инвестируйте в своевременный сервис.

А что если…

В таком случае автопаркам придётся искать способы оптимизации: переходить на более экономичные модели, модернизировать часть транспорта, пользоваться корпоративными программами обслуживания или объединять ТО с плановым ремонтом, чтобы снизить количество визитов в сервис, сообщает rosbalt.ru.

Плюсы и минусы изменения тарифов

Плюсы Минусы Более строгий контроль состояния транспорта Рост расходов для бизнеса и частных владельцев Стимул поддерживать технику в хорошем состоянии Дополнительная нагрузка на перевозчиков Повышение безопасности на дорогах Возможные очереди в пунктах ТО

FAQ

Как узнать точную стоимость техосмотра?

Нужно посмотреть тарифы конкретного оператора ТО. Закон устанавливает только верхний предел.

Сколько раз нужно проходить техосмотр?

Для большинства транспортных средств — согласно действующим правилам: раз в два года или чаще для коммерческого транспорта.

Когда лучше проходить ТО, чтобы сэкономить?

До 31 декабря 2025 года, пока действуют старые тарифы.

Мифы и правда о техосмотре

Миф: подорожание коснётся только грузовиков.

Правда: повышение применимо ко всем категориям, включая мотоциклы.

Миф: техосмотр можно пройти в любом автосервисе.

Правда: это возможно только у аккредитованных операторов.

Миф: стоимость ТО влияет на страховку ОСАГО.

Правда: страховка оформляется отдельно, а ТО лишь подтверждает техническое состояние.

Три интересных факта

Повышение тарифов на техосмотр происходит впервые за несколько лет. Чем старше автомобиль, тем выше вероятность непрохождения ТО с первого раза. В Петербурге одно из самых больших количеств пунктов техосмотра на Северо-Западе.

Исторический контекст

Система технического осмотра в России неоднократно менялась за последние десятилетия. В 2000-х процедура была максимально формальной, что привело к многочисленным нарушениям и коррупции. В начале 2010-х государство передало техосмотр частным операторам, однако качество контроля оставалось нестабильным. Дополнительные реформы усилили требования, и власти стали корректировать тарифы, чтобы поддерживать работу пунктов ТО и стимулировать обновление оборудования. Текущие изменения стали продолжением этой долгой модернизации.