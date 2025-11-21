Старые машины рискуют больше всех: новый год приносит расходы, о которых мало кто знает

С начала следующего года владельцы транспорта в Петербурге столкнутся с ощутимым изменением стоимости техосмотра. Проект постановления, вынесенный на общественное обсуждение, фиксирует новые максимальные тарифы, которые затронут как частных автомобилистов, так и компании с собственным автопарком. Рост цен коснётся всех категорий транспорта — от мотоциклов до грузовиков, что неизбежно отразится на расходах и планировании обслуживания.
Повышение коснётся всех типов транспортных средств. Новые максимальные тарифы выглядят так:
Эти цифры формируют новые ориентиры для расчёта расходов на содержание машин. Для компаний с десятками единиц техники рост стоимости техосмотра может вылиться в серьёзное увеличение операционных затрат, особенно если парк включает в себя грузовики и автобусы.
В Петербурге ранее уже поднимался вопрос о дополнительных проверках старых автомобилей, для которых предлагалось ввести двойной техосмотр в год и увеличение налога. Это отражает общую тенденцию к ужесточению контроля технического состояния транспорта.
|Категория транспорта
|Новый тариф (с 2026 года)
|Насколько усложняет содержание
|Грузовики до 12 тонн
|4606 руб.
|Максимальная нагрузка на бизнес
|Пассажирский транспорт
|4403 руб.
|Существенные траты для перевозчиков
|Авто с прицепами
|2980 руб.
|Умеренное повышение расходов
|Мотоциклы
|678 руб.
|Наименее затратная категория
Заранее пересчитайте годовые затраты на техосмотр, исходя из новых тарифов.
Внесите изменения в бюджет на обслуживание транспорта.
Проверьте срок действия предыдущего ТО и при необходимости успейте пройти его до конца 2025 года.
Для корпоративных парков — составьте график прохождения ТО, чтобы избежать очередей после праздников.
Оцените, как повышение стоимости повлияет на цены вашей услуги, если вы работаете в сфере перевозок.
В таком случае автопаркам придётся искать способы оптимизации: переходить на более экономичные модели, модернизировать часть транспорта, пользоваться корпоративными программами обслуживания или объединять ТО с плановым ремонтом, чтобы снизить количество визитов в сервис, сообщает rosbalt.ru.
|Плюсы
|Минусы
|Более строгий контроль состояния транспорта
|Рост расходов для бизнеса и частных владельцев
|Стимул поддерживать технику в хорошем состоянии
|Дополнительная нагрузка на перевозчиков
|Повышение безопасности на дорогах
|Возможные очереди в пунктах ТО
Как узнать точную стоимость техосмотра?
Нужно посмотреть тарифы конкретного оператора ТО. Закон устанавливает только верхний предел.
Сколько раз нужно проходить техосмотр?
Для большинства транспортных средств — согласно действующим правилам: раз в два года или чаще для коммерческого транспорта.
Когда лучше проходить ТО, чтобы сэкономить?
До 31 декабря 2025 года, пока действуют старые тарифы.
Миф: подорожание коснётся только грузовиков.
Правда: повышение применимо ко всем категориям, включая мотоциклы.
Миф: техосмотр можно пройти в любом автосервисе.
Правда: это возможно только у аккредитованных операторов.
Миф: стоимость ТО влияет на страховку ОСАГО.
Правда: страховка оформляется отдельно, а ТО лишь подтверждает техническое состояние.
Повышение тарифов на техосмотр происходит впервые за несколько лет.
Чем старше автомобиль, тем выше вероятность непрохождения ТО с первого раза.
В Петербурге одно из самых больших количеств пунктов техосмотра на Северо-Западе.
Система технического осмотра в России неоднократно менялась за последние десятилетия. В 2000-х процедура была максимально формальной, что привело к многочисленным нарушениям и коррупции. В начале 2010-х государство передало техосмотр частным операторам, однако качество контроля оставалось нестабильным. Дополнительные реформы усилили требования, и власти стали корректировать тарифы, чтобы поддерживать работу пунктов ТО и стимулировать обновление оборудования. Текущие изменения стали продолжением этой долгой модернизации.
