Когда лючок становится бронедверью: зимняя проблема, о которой молчат в руководствах

Когда зима поджимает, даже опытный водитель сталкивается с мелкими, но раздражающими проблемами. Одна из таких — примерзший лючок или крышка бензобака. Кажется, что это пустяк, но стоять на морозе и ломать голову над тем, как добраться до топлива, удовольствие сомнительное. Чтобы не устраивать "танцы с бубном" на парковке, важно понимать, что именно замерзло и как с этим справиться быстро и безопасно.
На морозе страдают сразу несколько элементов. Сам лючок нередко "садится" на ледяную корку и превращается в неподвижную пластину. Бывает, что прихватывает тросик — особенно на машинах, где он проходит под днищем и цепляет влагу с дороги. Завинчивающаяся крышка может примерзнуть из-за обледеневшей резинки или конденсата внутри резьбы. На авто с замком иногда блокируется сама личина: туда попадает вода, которая тут же схватывается льдом. От того, какая именно часть перестала работать, зависит набор действенных приемов.
Если лючок стоит колом и не шевелится ни в одну сторону, почти наверняка в лед превратилась внешняя часть. Когда он слегка двигается, но не открывается полностью — чаще всего виноват тросик. Крышка ведет себя проще: не поддается, будто "заклинило", а ключ в личину либо не входит, либо не поворачивается.
|Причина
|Как проявляется
|Что обычно помогает
|Обледеневший лючок
|не двигается вовсе
|постукивание, теплые жидкости, размораживатели
|Замерзший тросик
|ход есть, но лючок не открывается
|расшатывание, прогрев кузова
|Завинчивающаяся крышка
|не сдвигается с места
|механическое усилие, теплый раствор
|Личина замка
|ключ не входит/не крутится
|размораживатель, прогрев
Начните с "мягких" действий: аккуратно постучите по лючку или крышке. Лед часто трескается уже после этих манипуляций.
Подходящие инструменты: перчатки, ладонь, мягкая киянка.
Если лючок примерз, попробуйте поддеть его тонкой пластиковой картой, тонкой линейкой или отверткой, предварительно подложив салфетку, чтобы не поцарапать ЛКП.
Инструменты: старая банковская карта, ветошь.
Используйте средства для разморозки замков: WD-40, специализированные антифризы-аэрозоли, автохимию для дверных механизмов.
Если таких средств нет — подойдет стеклоомыватель с низкой температурой замерзания. Еще один вариант — теплый кофе или вода до 60 °C.
Продукты: незамерзайка, дорожный термос.
С крышкой, завинчивающейся по резьбе, работает простой метод: если собственных усилий не хватает, попросите того, у кого крепче хватка.
С замком лучше комбинировать несколько приемов: постукивание + химия + теплый раствор.
Если замерз тросик, расшатывание иногда спасает ситуацию: несколько раз откройте и закройте лючок кнопкой или рычагом.
Когда ничего не помогает — логичнее съездить на СТО или на теплую автомойку, где кузов прогреется равномерно.
Если механизм регулярно "схватывается", осмотрите резинки, петли и замки — возможно, требуется обслуживание. На машинах с пробегом тросик иногда ржавеет и замерзает особенно быстро. В таких случаях автомастер рекомендует обновить смазку или заменить изношенный элемент. Владельцам электромобилей это тоже актуально — несмотря на отсутствие ДВС, площадь лючка у них ничем не защищена от льда.
|Метод
|Плюсы
|Минусы
|Постукивание
|быстро, без инструментов
|не всегда эффективно
|Химические размораживатели
|работают точечно и быстро
|требует наличия под рукой
|Теплая вода
|универсально
|нельзя использовать кипяток
|Пластиковая карта
|безопасно для краски
|ограниченная эффективность
|Прогрев на автомойке
|помогает почти всегда
|нужно время и деньги
Как выбрать размораживатель для замков?
Берите аэрозоль с заявленной работой при низких температурах и минимальной остаточной пленкой, чтобы грязь не липла.
Сколько стоит услуга прогрева кузова на автомойке?
В среднем от 300 до 800 рублей, зависит от региона и типа мойки.
Что лучше — стеклоомыватель или WD-40?
Для льда в щелях под лючком чаще помогает незамерзайка, а для личины замка эффективнее WD-40.
В ранних автомобилях крышки бензобака вообще не закрывались, поэтому примерзание было обычным явлением.
В 1970-х начали ставить тросовые приводы лючков, что решило проблему безопасности, но добавило риск замерзания.
Появление силиконовых смазок в автохимии сделало обслуживание механизмов проще и доступнее.
Российские водители смогут ввозить новые модели кроссоверов по льготному сбору. Какие индийские автомобили подходят под требования и сколько они стоят.