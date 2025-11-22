Электромобили рушат старые страшилки: батареи служат дольше, чем обещали скептики

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:52
Авто

Электромобили продолжают обрастать мифами, и один из самых живучих касается их аккумуляторов. Стоит только поднять тему, как кто-нибудь начинает рассказывать о "катастрофической стоимости" их замены. Одни искренне боятся попасть на лишние траты, другие просто используют тему как удобный рычаг для критики. Но свежие исследования показывают: страшилки о "банкротстве из-за батареи" давно не соответствуют реальности, а современные электромобили демонстрируют куда более уверенную статистику.

Что на самом деле происходит с батареями электромобилей

Много лет назад действительно существовали модели, в которых аккумуляторы старели быстрее, чем хотелось бы владельцам. Несовершенные системы охлаждения, неидеальные алгоритмы зарядки, первые серии тяговых батарей — всё это приводило к ускоренному износу. Но сегодняшние результаты анализа говорят об обратном.

Как подчёркивает Recurrent, сервис, который специализируется на мониторинге состояния батарей, случаи реальной замены сейчас редки. Статистика компании показывает: массовой проблемы нет, а количество замен падает с каждым поколением электромобилей.

"Замена аккумулятора требуется крайне редко", — сказала директор Recurrent по анализу рынка Лиз Наджман.

По данным Recurrent, если вынести за скобки крупные заводские отклики вроде Chevrolet Bolt и Hyundai Kona, средняя частота замены составляет около 4%. При этом:

  • у электромобилей 2011-2016 годов — около 8,5%;
  • у моделей 2017-2021 годов — примерно 2%;
  • у автомобилей с 2022 года — лишь 0,3%.

Почему новые электромобили надёжнее

За последние десять лет электро-платформы серьёзно эволюционировали. Производители улучшили химию батарей, оптимизировали охлаждение, внедрили более тонкие алгоритмы управления и научились стабильно удерживать характеристики даже при интенсивной эксплуатации. Примером может служить ранний Nissan Leaf, который не оснащался полноценным охлаждением батареи и терял ёмкость быстрее других моделей своего времени.

"Когда вы начинаете переходить на электромобили второго поколения, такие как Chevy Bolt и ранние Tesla Model 3, технологии действительно значительно улучшились", — рассказала Лиз Наджман.

Современные системы управления аккумуляторами заранее анализируют температурные условия, нагрузку и стиль езды, что снижает риск перегрева и продлевает срок службы. Recurrent прогнозирует, что современные батареи могут уверенно работать минимум 15 лет.

Гарантии, возраст и неизбежные исключения

Любая техника может столкнуться с дефектом, и отдельные случаи выхода батареи из строя всё равно будут встречаться. Но даже тогда владелец защищён: на тяговые батареи действует особая гарантия, которая часто перекрывает основную гарантию автомобиля. И да, двигатели автомобилей с ДВС тоже выходят из строя — иногда из-за брака, иногда из-за возраста. Их замена тоже стоит немалых денег, но почему-то об этом спорят куда реже.

Батарея электромобиля и двигатель ДВС

Параметр Электромобиль Автомобиль с ДВС
Частота замены 0,3-4% в зависимости от поколения Низкая, но случаи замены двигателя также встречаются
Гарантия Расширенная гарантия на батарею Стандартная гарантия
Причины выхода из строя Дефекты, редкие случаи деградации Износ, перегрев, брак
Стоимость ремонта Высокая, но крайне редко требуется Может быть высокой, особенно для современных турбо-моторов

Советы шаг за шагом: как продлить жизнь батареи

  1. Заряжайте электромобиль в диапазоне 20-80% для ежедневных поездок.

  2. Избегайте длительного хранения при 0% или 100%.

  3. По возможности заряжайтесь на медленных станциях дома или на работе.

  4. Не оставляйте электромобиль под прямым солнцем надолго.

  5. Используйте функции планирования зарядки — большинство новых моделей поддерживают эту опцию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: постоянно заряжать только на быстрой зарядке.
    Последствие: повышенная нагрузка на химические элементы.
    Альтернатива: использовать AC-зарядку дома или в офисе.

  2. Ошибка: хранить авто с полностью заряженной батареей.
    Последствие: ускоренная деградация.
    Альтернатива: держать уровень 50-70%.

  3. Ошибка: игнорировать обновления ПО.
    Последствие: более высокий износ и неверные данные о состоянии батареи.
    Альтернатива: своевременно обновлять прошивку.

А что если…

аккумулятор всё же вышел из строя?
Сначала — диагностика у дилера, затем замена по гарантии. Вне гарантии рассматривают ремонт ячеек или модулей — во многих случаях менять весь блок не требуется.

…пугают стоимостью замены в интернете?
Чаще всего в качестве примеров приводят старые модели без охлаждения или единичные заводские дефекты.

…вы рассматриваете покупку подержанного электромобиля?
Попросите отчёт о состоянии батареи — сервисы вроде Recurrent предоставляют такие данные.

Плюсы и минусы электромобилей в контексте батареи

Плюсы Минусы
Редкая замена батареи Высокая стоимость в случае вне гарантий
Долгий срок службы Зависимость от климатических условий
Чёткая гарантия производителя У некоторых моделей ранних выпусков — более быстрая деградация
Улучшенные технологии управления Требования к правильному хранению

FAQ

Как понять, что батарея деградирует?
Обычно уменьшается запас хода, а диагностика показывает снижение доступной ёмкости.

Сколько стоит замена батареи?
Средняя стоимость зависит от модели, но благодаря редкости замен большинству владельцев это вообще не понадобится.

Что лучше: покупать электромобиль новым или б/у?
Новые модели имеют лучшую надёжность аккумулятора. Среди подержанных стоит выбирать версии начиная со второго поколения.

Мифы и правда

Миф: батареи электромобилей массово выходят из строя.
Правда: статистика Recurrent показывает обратное.

Миф: замена батареи — вопрос первых пяти лет.
Правда: современные батареи рассчитаны на 12-15 лет службы.

Миф: электромобили ненадёжнее ДВС.
Правда: большинство проблем связано с ранними моделями, а не современными технологиями.

Три факта о батареях

  1. Производители увеличили плотность энергии почти вдвое за последние 10 лет.

  2. Системы охлаждения стали обязательным стандартом для большинства моделей.

  3. Гарантии на батареи часто превышают гарантию на сам автомобиль.

Исторический контекст

  1. Первые массовые электромобили 2010-х столкнулись с ускоренной деградацией из-за нехватки технологий охлаждения.

  2. В 2017–2020 годы производители переработали архитектуру батарей, снизив дефектность.

  3. После 2022 года появились поколения с минимальными показателями замены — около 0,3%.

Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
