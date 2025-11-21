Рекорд, который никто не ожидал: ноябрь развернул рынок так резко, что прогнозы пришлось менять

Корейские и японские модели сохраняют высокую ликвидность на вторичке — автоэксперты

0:30 Your browser does not support the audio element. Авто

Рынок подержанных автомобилей в России переживает редкий подъем: в ноябре 2025 года спрос достиг уровня, которого не было за всю историю наблюдений. Покупатели активно выбирают машины с пробегом, интерес к новым авто остаётся стабильным, но именно вторичка стала источником главного роста. Аналитики отмечают: такой результат — следствие сочетания насыщенного предложения, активного импорта, а также умеренных цен в сравнении с новым сегментом. Рассмотрим, какие модели стали самыми востребованными, почему рынок обновил рекорд и чего ждать в начале следующего года.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Granta (2018 facelift) in Tomsk 01

Основные данные о рекордных продажах

По данным "Автостата", в октябре было продано 653 тыс. легковых автомобилей с пробегом — это сразу +18% к сентябрю и +7,9% к октябрю прошлого года. Показатель стал абсолютным максимумом с момента начала наблюдений в 2007 году.

"Прежний рекорд был зафиксирован год назад — в октябре 2024-го. Тогда жители России стали обладателями 605,3 тыс. автомобилей с пробегом", — пояснили в агентстве "Автостат".

Рост затронул почти все популярные модели. Особенно выделилась Toyota Camry, прибавившая более 22% к сентябрю — лучший результат среди топ-10 машин.

Сравнение: динамика рынка

Показатель Ноябрь 2024 Октябрь 2025 Ноябрь 2025 Продажи, тыс. шт. 605,3 553 653 Разница к предыдущему месяцу - - +18% Разница к прошлому году - - +7,9% Импорт подержанных авто, тыс. шт. 38,7 48,3 59,9

Заметно усилился и импорт: только в октябре в страну завезли почти 60 тыс. автомобилей — максимальный показатель за весь период статистики.

Как выбрать популярный автомобиль на вторичке

Шаг 1. Оцените ликвидность модели

Лидеры продаж вроде Lada 2107, Kia Rio или Toyota Corolla держат цену лучше и продаются быстрее.

Шаг 2. Сравните год выпуска и состояние

Машины с прозрачной историей и сервисной книжкой сохраняют стоимость выше среднерыночной.

Шаг 3. Изучите региональные цены

Разница в цене на одну и ту же модель может достигать 10-15%.

Шаг 4. Проверьте автомобиль на порталах истории

Используйте сервисы диагностики пробега, участия в ДТП, базы залогов и ограничений.

Шаг 5. Учитывайте стоимость обслуживания

Корейские и японские модели часто выгоднее в эксплуатации, особенно при покупке у первого владельца.

Шаг 6. Рассмотрите импорт

Машины из Японии или Кореи часто находятся в хорошем состоянии, но могут потребовать адаптации (лампы, мультимедиа, шины).

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Покупка авто без диагностики → скрытые проблемы → комплексная проверка кузова, двигателя, подвески.

Выбор непопулярной модели → долгая перепродажа → рассмотрение машин из топ-10 продаж.

Покупка только по цене → высокая стоимость ремонта → ориентир на стоимость владения.

Топ-10 автомобилей ноября 2025 года

Lada 2107 — 13 901 шт. Kia Rio — 13 071 шт. Hyundai Solaris — 12 451 шт. Ford Focus — 10 592 шт. Lada 4x4 — 10 502 шт. Toyota Corolla — 10 353 шт. Lada 2114 — 10 298 шт. Toyota Camry — 9 421 шт. Lada Priora — 9 173 шт. Lada Granta — 8 357 шт.

Лучший рост по сравнению с сентябрём — у Toyota Camry (+22,1%), самый слабый — у Lada 2114 (+менее 10%). Сравнение с 2024 годом также показывает разнообразную динамику: часть моделей растут, часть — теряют позиции.

А что если…

А что если смотреть только варианты до 1 млн рублей?

Скорее всего, выбор сузится до моделей Lada, Ford Focus и корейских хитов прошлых лет.

А что если хочется иномарку без дорогого обслуживания?

Toyota Corolla и Honda Freed (импорт) — одни из самых надёжных вариантов.

А что если рассматривать импорт?

Импорт растёт рекордными темпами, но нужно проверять историю автомобиля по аукционным листам.

Таблица "Плюсы и минусы" автомобилей с пробегом

Плюсы Минусы Цена ниже новой машины Неизвестная история Большой выбор по бюджету Возможны скрытые дефекты Медленная потеря стоимости Требует диагностики Легче подобрать ликвидную модель Высокий риск восстановленных авто Возможность купить лучшее оснащение Зависимость от качества бывших владельцев

FAQ

Почему рынок обновил рекорд?

Рост импорта, стабильное предложение и высокий спрос на бюджетные решения.

Какие бренды самые популярные?

Lada, Toyota, Kia, Hyundai, Nissan.

Можно ли покупать праворульные машины из Японии?

Да, но важны аукционные листы и проверка на ограничение пробега.

Когда лучше покупать авто с пробегом?

После пиковых периодов спроса — обычно в ноябре-декабре или в середине весны.

Мифы и правда

Миф: импортные машины всегда в лучшем состоянии.

Правда: бывают отличные варианты, но требуется тщательная проверка документов и технической части.

Миф: Lada не удерживает цену.

Правда: в 2025 году модели Lada — лидеры вторичного рынка по объему продаж.

Миф: корейские авто теряют популярность.

Правда: Kia и Hyundai остаются в топ-5 брендов по объёмам.

Три интересных факта

Toyota занимает первое место по числу импортируемых подержанных автомобилей. Honda Freed — самый популярный импортный минивэн в ноябре 2025 года. Совокупные продажи вторички с января по октябрь превысили 5,07 млн машин — на 1,7% больше прошлого года.

Исторический контекст

Рынок подержанных автомобилей стал ключевым сегментом российской автосферы ещё в 2010-е годы. Отсутствие доступных новых моделей, постепенный рост цен и высокая надёжность иномарок сделали вторичку основным источником доступного транспорта. С 2020 года спрос усилился на фоне нестабильности поставок новых авто. В 2025 году наконец сформировался полноценный поток импортируемых машин, что привело к росту предложения и историческому рекорду, который может стать новой нормой для российского рынка.