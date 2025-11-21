Рекорд, который никто не ожидал: ноябрь развернул рынок так резко, что прогнозы пришлось менять

Рынок подержанных автомобилей в России переживает редкий подъем: в ноябре 2025 года спрос достиг уровня, которого не было за всю историю наблюдений. Покупатели активно выбирают машины с пробегом, интерес к новым авто остаётся стабильным, но именно вторичка стала источником главного роста. Аналитики отмечают: такой результат — следствие сочетания насыщенного предложения, активного импорта, а также умеренных цен в сравнении с новым сегментом. Рассмотрим, какие модели стали самыми востребованными, почему рынок обновил рекорд и чего ждать в начале следующего года.
По данным "Автостата", в октябре было продано 653 тыс. легковых автомобилей с пробегом — это сразу +18% к сентябрю и +7,9% к октябрю прошлого года. Показатель стал абсолютным максимумом с момента начала наблюдений в 2007 году.
"Прежний рекорд был зафиксирован год назад — в октябре 2024-го. Тогда жители России стали обладателями 605,3 тыс. автомобилей с пробегом", — пояснили в агентстве "Автостат".
Рост затронул почти все популярные модели. Особенно выделилась Toyota Camry, прибавившая более 22% к сентябрю — лучший результат среди топ-10 машин.
|Показатель
|Ноябрь 2024
|Октябрь 2025
|Ноябрь 2025
|Продажи, тыс. шт.
|605,3
|553
|653
|Разница к предыдущему месяцу
|-
|-
|+18%
|Разница к прошлому году
|-
|-
|+7,9%
|Импорт подержанных авто, тыс. шт.
|38,7
|48,3
|59,9
Заметно усилился и импорт: только в октябре в страну завезли почти 60 тыс. автомобилей — максимальный показатель за весь период статистики.
Лидеры продаж вроде Lada 2107, Kia Rio или Toyota Corolla держат цену лучше и продаются быстрее.
Машины с прозрачной историей и сервисной книжкой сохраняют стоимость выше среднерыночной.
Разница в цене на одну и ту же модель может достигать 10-15%.
Используйте сервисы диагностики пробега, участия в ДТП, базы залогов и ограничений.
Корейские и японские модели часто выгоднее в эксплуатации, особенно при покупке у первого владельца.
Машины из Японии или Кореи часто находятся в хорошем состоянии, но могут потребовать адаптации (лампы, мультимедиа, шины).
Lada 2107 — 13 901 шт.
Kia Rio — 13 071 шт.
Hyundai Solaris — 12 451 шт.
Ford Focus — 10 592 шт.
Lada 4x4 — 10 502 шт.
Toyota Corolla — 10 353 шт.
Lada 2114 — 10 298 шт.
Toyota Camry — 9 421 шт.
Lada Priora — 9 173 шт.
Lada Granta — 8 357 шт.
Лучший рост по сравнению с сентябрём — у Toyota Camry (+22,1%), самый слабый — у Lada 2114 (+менее 10%). Сравнение с 2024 годом также показывает разнообразную динамику: часть моделей растут, часть — теряют позиции.
А что если смотреть только варианты до 1 млн рублей?
Скорее всего, выбор сузится до моделей Lada, Ford Focus и корейских хитов прошлых лет.
А что если хочется иномарку без дорогого обслуживания?
Toyota Corolla и Honda Freed (импорт) — одни из самых надёжных вариантов.
А что если рассматривать импорт?
Импорт растёт рекордными темпами, но нужно проверять историю автомобиля по аукционным листам.
|Плюсы
|Минусы
|Цена ниже новой машины
|Неизвестная история
|Большой выбор по бюджету
|Возможны скрытые дефекты
|Медленная потеря стоимости
|Требует диагностики
|Легче подобрать ликвидную модель
|Высокий риск восстановленных авто
|Возможность купить лучшее оснащение
|Зависимость от качества бывших владельцев
Почему рынок обновил рекорд?
Рост импорта, стабильное предложение и высокий спрос на бюджетные решения.
Какие бренды самые популярные?
Lada, Toyota, Kia, Hyundai, Nissan.
Можно ли покупать праворульные машины из Японии?
Да, но важны аукционные листы и проверка на ограничение пробега.
Когда лучше покупать авто с пробегом?
После пиковых периодов спроса — обычно в ноябре-декабре или в середине весны.
Миф: импортные машины всегда в лучшем состоянии.
Правда: бывают отличные варианты, но требуется тщательная проверка документов и технической части.
Миф: Lada не удерживает цену.
Правда: в 2025 году модели Lada — лидеры вторичного рынка по объему продаж.
Миф: корейские авто теряют популярность.
Правда: Kia и Hyundai остаются в топ-5 брендов по объёмам.
Рынок подержанных автомобилей стал ключевым сегментом российской автосферы ещё в 2010-е годы. Отсутствие доступных новых моделей, постепенный рост цен и высокая надёжность иномарок сделали вторичку основным источником доступного транспорта. С 2020 года спрос усилился на фоне нестабильности поставок новых авто. В 2025 году наконец сформировался полноценный поток импортируемых машин, что привело к росту предложения и историческому рекорду, который может стать новой нормой для российского рынка.
