Китайцы спрятали, а наши нашли: какие функции в китайских машинах можно активировать за пять минут

Китайские автомобили уверенно захватывают российские дороги. За несколько лет они заняли более половины рынка новых машин и стали привычным элементом городского пейзажа. Вместе с ростом популярности появились и специалисты, которые научились раскрывать потенциал этих машин — активировать функции, скрытые производителем.
Многие владельцы удивляются, узнав, что их автомобили способны на большее. Дело в том, что автопроизводители часто программно ограничивают часть функций, оставляя их только для топовых комплектаций. Но физически всё оборудование уже установлено. Поэтому российские мастера научились "будить" эти возможности, подключая специальные модули к штатной электронике.
Наибольший интерес у специалистов вызвали автомобили Chery, Omoda и Jaecoo. После программного подключения к системе можно получить доступ к целому списку функций, изначально скрытых в заводских настройках:
Все эти изменения не требуют вмешательства в механическую часть автомобиля — только в программное обеспечение. Стоимость услуги начинается примерно от 6000 рублей.
|Параметр
|Стоковая версия
|После разблокировки
|Мультимедиа
|Ограниченный доступ
|Поддержка видео, стриминга, навигации
|Навигация
|Только на центральном экране
|Дублирование на приборной панели
|Стереосистема
|Среднее качество
|Улучшенная детализация и бас
|Комфорт
|Стандартный
|Повышенная отзывчивость, мягкость управления
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Установка непроверенного софта
|Потеря гарантии, сбои системы
|Использовать лицензированные модули
|Самостоятельная прошивка без опыта
|Ошибка в блоке управления
|Обратиться к сертифицированному специалисту
|Игнорирование резервной копии
|Невозможность отката
|Сохранять исходную версию ПО
|Разблокировка без согласования с дилером
|Отказ в ремонте
|Сначала уточнить у сервиса условия гарантии
…прошивка установлена, но авто ещё на гарантии? Тогда стоит быть готовым, что дилер при любом обращении может отказать в бесплатном ремонте, сославшись на "несанкционированное вмешательство". Даже если обновление касается только мультимедиа, оно фиксируется в журнале системы.
Для тех, кто не боится лишиться гарантии и обслуживает машину самостоятельно, процедура вполне безопасна. Главное — не переплачивать за сомнительные "расширенные версии" и требовать подтверждение подлинности программного модуля, сообщает avtovzglyad.ru.
|Плюсы
|Минусы
|Расширение функционала без замены деталей
|Потеря гарантии
|Улучшение звука и комфорта
|Риск сбоя электроники
|Стоимость от 6000 рублей
|Не всегда совместимо с новыми обновлениями
|Возможность вернуть заводскую версию
|Неофициальный статус модификации
Да, если перед установкой сделана резервная копия. Это стандартная процедура у большинства мастеров.
Нет, эти изменения касаются только мультимедиа и систем комфорта.
Дилерская система может обнаружить изменения и восстановить заводскую конфигурацию, аннулировав все разблокированные функции.
Как привычки скандинавов избавляться от лишнего помогают не только освободить шкаф, но и изменить подход к здоровью, эмоциям и даже отношениям с близкими.