Японский пикап сбросил старую кожу: новую Navara узнали не сразу — слишком многое в ней переделали

Австралийский рынок пикапов снова оживился: местное подразделение Nissan выкатило свежую версию Navara, основанную на архитектуре Mitsubishi L200/Triton. Прямо об этом компания не говорит, но внимательный человек мгновенно считывает родственные линии. Интерес вызывает не только сама связка Nissan-Mitsubishi, но и то, как японский бренд адаптировал машину под требования Зелёного континента.
Инженеры Nissan пошли по пути глубокой адаптации, а не простого копирования. Несмотря на знакомые пропорции кузова, внешность сделали другой: передняя часть выполнена в стиле крупных внедорожников марки, с широкой решёткой и внушительным бампером. Светотехника тоже получила обновлённую архитектуру. Внутри изменений немного — основной упор сделан на материалы отделки, мультимедийку и компоновку экранов, которые соответствуют ожиданиям покупателей сегмента.
Под капотом прописался дизель объёмом 2,4 литра на 204 силы и 450 Нм. Для тяжёлых условий Австралии это рабочее решение: тяги достаточно, расход приемлемый, а связка с 6-ступенчатым автоматом отточена годами. Доступны две разновидности полного привода — практичная Easy 4WD и более продвинутая система, аналогичная фирменной Super Select 4WD-II, ориентированная на серьёзное бездорожье.
В разработке машины участвовала Premcar — австралийская фирма, которая давно занимается адаптацией моделей Nissan. Специалисты улучшили поведение пикапа на гравии, усилили подвеску и подготовили экстремальную модификацию Warrior. Вариант с таким индексом отличается силовым бампером, защитой снизу и увеличенным клиренсом. Колёса диаметром в 32 дюйма и усиленная геометрия позволяют машине уверенно работать там, куда владельцы берут и рамные внедорожники.
|Параметр
|Nissan Navara
|Mitsubishi L200/Triton
|Внешний дизайн
|Полностью переработанная передняя часть
|Классические линии
|Двигатель
|2.4 дизель, 204 л. с.
|2.4 дизель, 184-204 л. с. (по рынку)
|Полный привод
|Easy 4WD / аналог Super Select 4WD-II
|Super Select 4WD-II
|Региональные настройки
|Доработка Premcar
|В зависимости от рынка
|Версия для бездорожья
|Warrior
|Signature Edition/вне дорожные пакеты
Оцени, где машина будет работать больше — трасса, город или пересечённая местность.
Выбери тип полного привода: если нужен универсальный формат — Easy 4WD, для сложных условий — продвинутая система с пониженным рядом.
Проверь параметры грузовой платформы — длина, ширина, усиливающие элементы, варианты крышек.
Подумай об аксессуарах заранее: шноркель, силовые бамперы, защита днища — всё это увеличивает ресурс.
Не забывай о расходниках: фильтры, масла, шины AT/MT — особенно важно в регионах, где много пыли и камня.
Если рассматривать пикап не как рабочую лошадку, а как универсальную машину для путешествий, Navara может стать альтернативой крупным внедорожникам. За счёт высокой платформы и широкого доступа к аксессуарам пикап легко превращается в туристический автомобиль с палаткой на крыше, ящиками для инвентаря и усиленными шинами.
|Плюсы
|Минусы
|Надёжный дизельный мотор
|Мало изменений в интерьере
|Региональная адаптация Premcar
|Не самая богатая стандартная комплектация
|Серьёзная off-road версия Warrior
|Появление на рынке только в 2026 году
|Новый дизайн передней части
|Цена может оказаться выше конкурентов
|Большой выбор аксессуаров
|Топовые пакеты доступны не на всех рынках
Платформа Mitsubishi Triton используется в ряде региональных проектов, включая пикапы для арабских стран.
Австралия — один из крупнейших рынков для утилитарных машин в мире, где пикапы активно соревнуются с SUV.
Premcar сотрудничает с Nissan больше десятилетия, занимаясь подготовкой машин под условия пыльных дорог.
