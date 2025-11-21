Японский пикап сбросил старую кожу: новую Navara узнали не сразу — слишком многое в ней переделали

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:13
Авто

Австралийский рынок пикапов снова оживился: местное подразделение Nissan выкатило свежую версию Navara, основанную на архитектуре Mitsubishi L200/Triton. Прямо об этом компания не говорит, но внимательный человек мгновенно считывает родственные линии. Интерес вызывает не только сама связка Nissan-Mitsubishi, но и то, как японский бренд адаптировал машину под требования Зелёного континента.

Nissan Navara
Фото: commons.wikimedia.org by Ethan Llamas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Nissan Navara

Развитие модели и общий контекст

Инженеры Nissan пошли по пути глубокой адаптации, а не простого копирования. Несмотря на знакомые пропорции кузова, внешность сделали другой: передняя часть выполнена в стиле крупных внедорожников марки, с широкой решёткой и внушительным бампером. Светотехника тоже получила обновлённую архитектуру. Внутри изменений немного — основной упор сделан на материалы отделки, мультимедийку и компоновку экранов, которые соответствуют ожиданиям покупателей сегмента.

Техническая база и современные требования

Под капотом прописался дизель объёмом 2,4 литра на 204 силы и 450 Нм. Для тяжёлых условий Австралии это рабочее решение: тяги достаточно, расход приемлемый, а связка с 6-ступенчатым автоматом отточена годами. Доступны две разновидности полного привода — практичная Easy 4WD и более продвинутая система, аналогичная фирменной Super Select 4WD-II, ориентированная на серьёзное бездорожье.

Настройки, сделанные под регион

В разработке машины участвовала Premcar — австралийская фирма, которая давно занимается адаптацией моделей Nissan. Специалисты улучшили поведение пикапа на гравии, усилили подвеску и подготовили экстремальную модификацию Warrior. Вариант с таким индексом отличается силовым бампером, защитой снизу и увеличенным клиренсом. Колёса диаметром в 32 дюйма и усиленная геометрия позволяют машине уверенно работать там, куда владельцы берут и рамные внедорожники.

Navara vs Mitsubishi L200

Параметр Nissan Navara Mitsubishi L200/Triton
Внешний дизайн Полностью переработанная передняя часть Классические линии
Двигатель 2.4 дизель, 204 л. с. 2.4 дизель, 184-204 л. с. (по рынку)
Полный привод Easy 4WD / аналог Super Select 4WD-II Super Select 4WD-II
Региональные настройки Доработка Premcar В зависимости от рынка
Версия для бездорожья Warrior Signature Edition/вне дорожные пакеты

Как выбирать пикап под задачи

  1. Оцени, где машина будет работать больше — трасса, город или пересечённая местность.

  2. Выбери тип полного привода: если нужен универсальный формат — Easy 4WD, для сложных условий — продвинутая система с пониженным рядом.

  3. Проверь параметры грузовой платформы — длина, ширина, усиливающие элементы, варианты крышек.

  4. Подумай об аксессуарах заранее: шноркель, силовые бамперы, защита днища — всё это увеличивает ресурс.

  5. Не забывай о расходниках: фильтры, масла, шины AT/MT — особенно важно в регионах, где много пыли и камня.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбирать пикап только по мощности мотора.
    Последствие: недостаточная проходимость или слабая адаптация под реальные условия эксплуатации.
    Альтернатива: рассматривать комплекс — полный привод, подвеску, тип резины.
  • Ошибка: экономить на защите.
    Последствие: повреждения картера, рулевых тяг и элементов подвески.
    Альтернатива: силовой комплект, доступный в линейке аксессуаров Navara.
  • Ошибка: установка нестандартных шин без учёта нагрузки.
    Последствие: быстрый износ, ухудшение управляемости.
    Альтернатива: сертифицированные 32-дюймовые колёса, подготовленные Premcar.

А что если…

Если рассматривать пикап не как рабочую лошадку, а как универсальную машину для путешествий, Navara может стать альтернативой крупным внедорожникам. За счёт высокой платформы и широкого доступа к аксессуарам пикап легко превращается в туристический автомобиль с палаткой на крыше, ящиками для инвентаря и усиленными шинами.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Надёжный дизельный мотор Мало изменений в интерьере
Региональная адаптация Premcar Не самая богатая стандартная комплектация
Серьёзная off-road версия Warrior Появление на рынке только в 2026 году
Новый дизайн передней части Цена может оказаться выше конкурентов
Большой выбор аксессуаров Топовые пакеты доступны не на всех рынках

FAQ

  • Как выбрать версию Navara для бездорожья?
    Стоит смотреть в сторону комплектаций с продвинутым полным приводом и заводским пакетом Pro-4X или Warrior.
  • Сколько стоит обслуживание пикапа такого класса?
    Расходники среднего уровня — масло, фильтры, тормоза — обычно обходятся умеренно, но внедорожные шины и усиленные элементы подвески стоят дороже.
  • Что лучше: Navara или классический рамный внедорожник?
    Для тяжёлого бездорожья лучше внедорожник, но пикап выигрывает грузоподъёмностью и возможностью установки полезного оборудования.

Мифы и правда

  • Миф: "Пикап — это всегда жёсткая подвеска".
    Правда: современные модели используют многорычажные схемы и адаптированные амортизаторы.
  • Миф: "Дизельные моторы плохо заводятся зимой".
    Правда: новые системы предпускового подогрева и современные свечи решают эту проблему.
  • Миф: "Полноприводные машины расходуют слишком много топлива".
    Правда: экономичность зависит от привычек водителя и выбранных режимов привода.

Интересные факты

  1. Платформа Mitsubishi Triton используется в ряде региональных проектов, включая пикапы для арабских стран.

  2. Австралия — один из крупнейших рынков для утилитарных машин в мире, где пикапы активно соревнуются с SUV.

  3. Premcar сотрудничает с Nissan больше десятилетия, занимаясь подготовкой машин под условия пыльных дорог.

Исторический контекст

  • 2010-е: Mitsubishi активно развивает Triton, делая платформу универсальной для разных рынков.
  • 2020-е: Nissan начинает использовать общие архитектуры с партнёрами по альянсу, усиливая своё присутствие в сегменте пикапов.
  • 2025: выход новой Navara демонстрирует подход компании — адаптация под регион важнее глобальной унификации.
Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
