Японский пикап сбросил старую кожу: новую Navara узнали не сразу — слишком многое в ней переделали

Запуск обновлённой Navara подтвердили инженеры Nissan

7:13 Your browser does not support the audio element. Авто

Австралийский рынок пикапов снова оживился: местное подразделение Nissan выкатило свежую версию Navara, основанную на архитектуре Mitsubishi L200/Triton. Прямо об этом компания не говорит, но внимательный человек мгновенно считывает родственные линии. Интерес вызывает не только сама связка Nissan-Mitsubishi, но и то, как японский бренд адаптировал машину под требования Зелёного континента.

Фото: commons.wikimedia.org by Ethan Llamas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Nissan Navara

Развитие модели и общий контекст

Инженеры Nissan пошли по пути глубокой адаптации, а не простого копирования. Несмотря на знакомые пропорции кузова, внешность сделали другой: передняя часть выполнена в стиле крупных внедорожников марки, с широкой решёткой и внушительным бампером. Светотехника тоже получила обновлённую архитектуру. Внутри изменений немного — основной упор сделан на материалы отделки, мультимедийку и компоновку экранов, которые соответствуют ожиданиям покупателей сегмента.

Техническая база и современные требования

Под капотом прописался дизель объёмом 2,4 литра на 204 силы и 450 Нм. Для тяжёлых условий Австралии это рабочее решение: тяги достаточно, расход приемлемый, а связка с 6-ступенчатым автоматом отточена годами. Доступны две разновидности полного привода — практичная Easy 4WD и более продвинутая система, аналогичная фирменной Super Select 4WD-II, ориентированная на серьёзное бездорожье.

Настройки, сделанные под регион

В разработке машины участвовала Premcar — австралийская фирма, которая давно занимается адаптацией моделей Nissan. Специалисты улучшили поведение пикапа на гравии, усилили подвеску и подготовили экстремальную модификацию Warrior. Вариант с таким индексом отличается силовым бампером, защитой снизу и увеличенным клиренсом. Колёса диаметром в 32 дюйма и усиленная геометрия позволяют машине уверенно работать там, куда владельцы берут и рамные внедорожники.

Navara vs Mitsubishi L200

Параметр Nissan Navara Mitsubishi L200/Triton Внешний дизайн Полностью переработанная передняя часть Классические линии Двигатель 2.4 дизель, 204 л. с. 2.4 дизель, 184-204 л. с. (по рынку) Полный привод Easy 4WD / аналог Super Select 4WD-II Super Select 4WD-II Региональные настройки Доработка Premcar В зависимости от рынка Версия для бездорожья Warrior Signature Edition/вне дорожные пакеты

Как выбирать пикап под задачи

Оцени, где машина будет работать больше — трасса, город или пересечённая местность. Выбери тип полного привода: если нужен универсальный формат — Easy 4WD, для сложных условий — продвинутая система с пониженным рядом. Проверь параметры грузовой платформы — длина, ширина, усиливающие элементы, варианты крышек. Подумай об аксессуарах заранее: шноркель, силовые бамперы, защита днища — всё это увеличивает ресурс. Не забывай о расходниках: фильтры, масла, шины AT/MT — особенно важно в регионах, где много пыли и камня.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбирать пикап только по мощности мотора.

Последствие: недостаточная проходимость или слабая адаптация под реальные условия эксплуатации.

Альтернатива: рассматривать комплекс — полный привод, подвеску, тип резины.

выбирать пикап только по мощности мотора. недостаточная проходимость или слабая адаптация под реальные условия эксплуатации. рассматривать комплекс — полный привод, подвеску, тип резины. Ошибка: экономить на защите.

Последствие: повреждения картера, рулевых тяг и элементов подвески.

Альтернатива: силовой комплект, доступный в линейке аксессуаров Navara.

экономить на защите. повреждения картера, рулевых тяг и элементов подвески. силовой комплект, доступный в линейке аксессуаров Navara. Ошибка: установка нестандартных шин без учёта нагрузки.

Последствие: быстрый износ, ухудшение управляемости.

Альтернатива: сертифицированные 32-дюймовые колёса, подготовленные Premcar.

А что если…

Если рассматривать пикап не как рабочую лошадку, а как универсальную машину для путешествий, Navara может стать альтернативой крупным внедорожникам. За счёт высокой платформы и широкого доступа к аксессуарам пикап легко превращается в туристический автомобиль с палаткой на крыше, ящиками для инвентаря и усиленными шинами.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Надёжный дизельный мотор Мало изменений в интерьере Региональная адаптация Premcar Не самая богатая стандартная комплектация Серьёзная off-road версия Warrior Появление на рынке только в 2026 году Новый дизайн передней части Цена может оказаться выше конкурентов Большой выбор аксессуаров Топовые пакеты доступны не на всех рынках

FAQ

Как выбрать версию Navara для бездорожья?

Стоит смотреть в сторону комплектаций с продвинутым полным приводом и заводским пакетом Pro-4X или Warrior.

Стоит смотреть в сторону комплектаций с продвинутым полным приводом и заводским пакетом Pro-4X или Warrior. Сколько стоит обслуживание пикапа такого класса?

Расходники среднего уровня — масло, фильтры, тормоза — обычно обходятся умеренно, но внедорожные шины и усиленные элементы подвески стоят дороже.

Расходники среднего уровня — масло, фильтры, тормоза — обычно обходятся умеренно, но внедорожные шины и усиленные элементы подвески стоят дороже. Что лучше: Navara или классический рамный внедорожник?

Для тяжёлого бездорожья лучше внедорожник, но пикап выигрывает грузоподъёмностью и возможностью установки полезного оборудования.

Мифы и правда

Миф: "Пикап — это всегда жёсткая подвеска".

Правда: современные модели используют многорычажные схемы и адаптированные амортизаторы.

"Пикап — это всегда жёсткая подвеска". современные модели используют многорычажные схемы и адаптированные амортизаторы. Миф: "Дизельные моторы плохо заводятся зимой".

Правда: новые системы предпускового подогрева и современные свечи решают эту проблему.

"Дизельные моторы плохо заводятся зимой". новые системы предпускового подогрева и современные свечи решают эту проблему. Миф: "Полноприводные машины расходуют слишком много топлива".

Правда: экономичность зависит от привычек водителя и выбранных режимов привода.

Интересные факты

Платформа Mitsubishi Triton используется в ряде региональных проектов, включая пикапы для арабских стран. Австралия — один из крупнейших рынков для утилитарных машин в мире, где пикапы активно соревнуются с SUV. Premcar сотрудничает с Nissan больше десятилетия, занимаясь подготовкой машин под условия пыльных дорог.

Исторический контекст