Три года позади, а обесценивание почти нулевое: какие модели ломают стереотипы о китайском автопроме

Changan CS35 удержал 79,2 % цены на вторичном рынке — Автостат

Российские покупатели давно обратили внимание на автомобили из Китая, и интерес к ним продолжает расти. Однако до недавнего времени оставался открытым вопрос: насколько хорошо такие машины сохраняют стоимость спустя несколько лет эксплуатации? Новые данные агентства "Автостат" дают неожиданно ясный ответ. Исследование показало: некоторые китайские модели удерживают цену лучше, чем многие привычные бренды.

Фото: changanauto.ru Changan CS35 Plus

Рейтинг охватил автомобили, купленные в третьем квартале 2022 года, и проанализировал их нынешнюю стоимость. Получившиеся результаты меняют представление о перспективах китайского автопрома на российском рынке.

Какие модели показали лучший результат по сохранности цены

Лидером стал кроссовер JAC S3, который удержал 82,4 % своей первоначальной стоимости. Этот показатель позволяет модели стать абсолютным фаворитом среди машин возрастом три года. Второе место занял Changan CS35 с результатом 79,2 %. Он подтвердил устойчивый спрос и стабильный интерес на вторичном рынке. На третьей строчке — Bestune T77, сохранивший 77,3 % стоимости. Четвёртое место досталось Geely Atlas с показателем 76,8 %, а замыкает пятёрку JAC J7, который удержал 76,2 %.

Эксперты объясняют такие результаты повышением качества китайских автомобилей, улучшением комплектаций и стабильным спросом на кроссоверы в РФ.

ТОП-5 китайских моделей по сохранности стоимости

Модель Двигатель КПП Остаточная стоимость Особенности JAC S3 1.6 л АКПП 82,4 % Лидер рейтинга, минимальная потеря цены Changan CS35 1.6 л АКПП 79,2 % Высокий спрос на вторичке Bestune T77 1.5 л МКПП 77,3 % Выгодное соотношение цена/оснащение Geely Atlas 2.4 л АКПП, полный привод 76,8 % Популярный семейный кроссовер JAC J7 1.5 л АКПП 76,2 % Лифтбек с сильными потребительскими характеристиками

Как выбрать китайский автомобиль с высокой остаточной стоимостью

Оценить модельный ряд. Изучить кроссоверы и лифтбеки, которые исторически лучше держат цену. Проверить комплектацию. Более оснащённые версии продаются дороже и медленнее теряют стоимость. Учитывать трансмиссию. АКПП сейчас ценится выше МКПП на вторичном рынке. Проверять репутацию производителя. Бренды с широкой дилерской сетью удерживают цену лучше. Смотреть статистику "Автостата". Регулярные отчёты помогают отслеживать динамику рынка. Планировать перепродажу заранее. Важно оценить, как модель будет выглядеть через 3-5 лет в сегменте конкурентов.

Ошибка → последствие → альтернатива

Ошибка: покупать редкую модель без развитой сервисной сети.

→ Последствие: низкая ликвидность и быстрая потеря стоимости.

→ Альтернатива: выбирать популярные модели с доступными запчастями.

Ошибка: ориентироваться только на мощность двигателя.

→ Последствие: слабая востребованность на вторичке.

→ Альтернатива: учитывать комплектацию, комфорт и репутацию модели.

Ошибка: игнорировать состояние автомобиля при перепродаже.

→ Последствие: снижение цены даже у ликвидной модели.

→ Альтернатива: регулярное обслуживание у дилера и сохранение сервисной истории.

А что если доля китайских авто продолжит расти

Если темпы продаж сохранятся, вторичный рынок начнёт активно перестраиваться. Повышение качества машин из Китая уже влияет на стоимость владения. Через несколько лет китайские бренды могут фактически доминировать в бюджетном и среднем сегменте, а остаточная стоимость станет ключевым фактором для покупателей, выбирающих авто на долгий срок.

Это приведёт к усилению конкуренции между китайскими марками, появлению специальных программ трейд-ина и росту предложения в сегменте кроссоверов.

Плюсы и минусы покупки китайского авто с высокой остаточной стоимостью

Плюсы Минусы Медленная потеря стоимости Разница в уровне сервиса между брендами Доступность современных технологий Ограниченность выбора двигателей Выгодная перепродажа через 3-5 лет Неравномерная ликвидность по регионам Рост обслуживания и дилерских сетей Возможные колебания цен при изменении курса валют

FAQ

Какая китайская модель лучше всего сохраняет стоимость?

Согласно исследованию, лидером стал JAC S3 — он удержал более 82 % стоимости.

Почему кроссоверы доминируют в рейтинге?

Их популярность и универсальность обеспечивают стабильный спрос на вторичном рынке.

Стоит ли брать китайскую машину для долгосрочных вложений?

Да, если выбрать модель с хорошей остаточной стоимостью и развитой сетью сервисов.

Мифы и правда

Миф: китайские авто быстро теряют цену.

Правда: некоторые модели сохраняют до 80 % стоимости за три года.

Миф: ликвидность определяется только брендом.

Правда: важны комплектация, тип КПП, популярность сегмента.

Миф: китайские машины уступают по качеству.

Правда: последние годы бренды значительно улучшили качество сборки и оснащение.

Три интересных факта

Китайские кроссоверы впервые обошли многие бюджетные иномарки по остаточной стоимости. JAC S3 стал самым выгодным трёхлетним автомобилем среди всех китайских моделей в РФ. Лифтбек JAC J7 вошёл в топ, хотя его сегмент обычно теряет цену быстрее кроссоверов.

Исторический контекст