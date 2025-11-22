Три года позади, а обесценивание почти нулевое: какие модели ломают стереотипы о китайском автопроме

Российские покупатели давно обратили внимание на автомобили из Китая, и интерес к ним продолжает расти. Однако до недавнего времени оставался открытым вопрос: насколько хорошо такие машины сохраняют стоимость спустя несколько лет эксплуатации? Новые данные агентства "Автостат" дают неожиданно ясный ответ. Исследование показало: некоторые китайские модели удерживают цену лучше, чем многие привычные бренды.
Рейтинг охватил автомобили, купленные в третьем квартале 2022 года, и проанализировал их нынешнюю стоимость. Получившиеся результаты меняют представление о перспективах китайского автопрома на российском рынке.
Эксперты объясняют такие результаты повышением качества китайских автомобилей, улучшением комплектаций и стабильным спросом на кроссоверы в РФ.
|Модель
|Двигатель
|КПП
|Остаточная стоимость
|Особенности
|JAC S3
|1.6 л
|АКПП
|82,4 %
|Лидер рейтинга, минимальная потеря цены
|Changan CS35
|1.6 л
|АКПП
|79,2 %
|Высокий спрос на вторичке
|Bestune T77
|1.5 л
|МКПП
|77,3 %
|Выгодное соотношение цена/оснащение
|Geely Atlas
|2.4 л
|АКПП, полный привод
|76,8 %
|Популярный семейный кроссовер
|JAC J7
|1.5 л
|АКПП
|76,2 %
|Лифтбек с сильными потребительскими характеристиками
Оценить модельный ряд. Изучить кроссоверы и лифтбеки, которые исторически лучше держат цену.
Проверить комплектацию. Более оснащённые версии продаются дороже и медленнее теряют стоимость.
Учитывать трансмиссию. АКПП сейчас ценится выше МКПП на вторичном рынке.
Проверять репутацию производителя. Бренды с широкой дилерской сетью удерживают цену лучше.
Смотреть статистику "Автостата". Регулярные отчёты помогают отслеживать динамику рынка.
Планировать перепродажу заранее. Важно оценить, как модель будет выглядеть через 3-5 лет в сегменте конкурентов.
Ошибка: покупать редкую модель без развитой сервисной сети.
→ Последствие: низкая ликвидность и быстрая потеря стоимости.
→ Альтернатива: выбирать популярные модели с доступными запчастями.
Ошибка: ориентироваться только на мощность двигателя.
→ Последствие: слабая востребованность на вторичке.
→ Альтернатива: учитывать комплектацию, комфорт и репутацию модели.
Ошибка: игнорировать состояние автомобиля при перепродаже.
→ Последствие: снижение цены даже у ликвидной модели.
→ Альтернатива: регулярное обслуживание у дилера и сохранение сервисной истории.
Если темпы продаж сохранятся, вторичный рынок начнёт активно перестраиваться. Повышение качества машин из Китая уже влияет на стоимость владения. Через несколько лет китайские бренды могут фактически доминировать в бюджетном и среднем сегменте, а остаточная стоимость станет ключевым фактором для покупателей, выбирающих авто на долгий срок.
Это приведёт к усилению конкуренции между китайскими марками, появлению специальных программ трейд-ина и росту предложения в сегменте кроссоверов.
|Плюсы
|Минусы
|Медленная потеря стоимости
|Разница в уровне сервиса между брендами
|Доступность современных технологий
|Ограниченность выбора двигателей
|Выгодная перепродажа через 3-5 лет
|Неравномерная ликвидность по регионам
|Рост обслуживания и дилерских сетей
|Возможные колебания цен при изменении курса валют
Какая китайская модель лучше всего сохраняет стоимость?
Согласно исследованию, лидером стал JAC S3 — он удержал более 82 % стоимости.
Почему кроссоверы доминируют в рейтинге?
Их популярность и универсальность обеспечивают стабильный спрос на вторичном рынке.
Стоит ли брать китайскую машину для долгосрочных вложений?
Да, если выбрать модель с хорошей остаточной стоимостью и развитой сетью сервисов.
Миф: китайские авто быстро теряют цену.
Правда: некоторые модели сохраняют до 80 % стоимости за три года.
Миф: ликвидность определяется только брендом.
Правда: важны комплектация, тип КПП, популярность сегмента.
Миф: китайские машины уступают по качеству.
Правда: последние годы бренды значительно улучшили качество сборки и оснащение.
Китайские кроссоверы впервые обошли многие бюджетные иномарки по остаточной стоимости.
JAC S3 стал самым выгодным трёхлетним автомобилем среди всех китайских моделей в РФ.
Лифтбек JAC J7 вошёл в топ, хотя его сегмент обычно теряет цену быстрее кроссоверов.
В 2010-х китайские автомобили имели низкую остаточную стоимость и продавались с большими скидками.
К 2020 году качество конструкций и оснащение выросли, изменив отношение покупателей.
В 2022–2025 годах кроссоверы из Китая стали лидерами продаж, что укрепило их позиции на вторичном рынке.
