Автомобилисты меняют привычки: АЗС становятся сервисами, куда едут не из-за топлива

АЗС переходят от заправок к многофункциональным сервисам

Автозаправочные станции стремительно меняют своё назначение. То, что ещё несколько лет назад воспринималось как место для быстрого заезда — заправиться и уехать, — превращается в полноценное пространство для отдыха и сервисов. Эти перемены обсуждались на форуме Smart-АЗС 2025, где эксперты обратили внимание на важный сдвиг: топливо перестаёт быть главным источником дохода, а сами станции меняют стратегию развития.

АЗС

Причина проста — автопарк обновляется медленно, конкуренция растёт, а привычная модель бизнеса перестаёт быть единственной. Теперь успех АЗС напрямую связан не с тем, сколько литров бензина продаёт колонка, а с тем, насколько приятно водителю провести здесь время.

Что стоит за трансформацией АЗС

Владельцы сетей АЗС расширяют спектр услуг: качественный кофе, свежая еда, мини-магазины, пункты выдачи заказов, сервис мобильных приложений, станции экспресс-мойки. Всё это превращает заправку в универсальную точку комфорта.

Для водителей это новая логика поездок: даже если бак полон, они заезжают за кофе или перекусом. Подобное поведение становится нормой, и тенденция усиливается. Отрасль фактически движется к формату "АЗС плюс", где топливо — не единственная причина посещения.

При этом структура автопарка остаётся традиционной. Несмотря на растущий интерес к электротранспорту, российские дороги по-прежнему находятся под властью бензина и дизеля. АЗС вынуждены учитывать обе реальности: сохранять инфраструктуру под ДВС и одновременно развивать дополнительные направления.

Топливная структура автопарка: цифры без иллюзий

По данным участников форума, в России до 93 % легковых автомобилей продолжают работать на бензине. В сегменте грузовых машин доминирование дизеля ещё заметнее — более 99 %. Лёгкий коммерческий транспорт демонстрирует смешанную картину: региональный климат, расстояния и характер перевозок определяют выбор топлива.

Иначе ситуация выглядит в городском транспорте. Автобусы становятся полем для внедрения альтернативных технологий. Электробусы уже занимают около 8 % городских маршрутов благодаря поддержке крупных проектов обновления парка.

Однако среди частных электромобилей и гибридов рост остаётся символическим — их доля не превышает 0,2 %. Это говорит о том, что массовый переход к электротяге пока далёк от реальности, а АЗС остаются востребованными, несмотря на развитие станций зарядки, сообщает 110KM.

Сравнение: роль АЗС вчера и сегодня

Параметр Традиционная АЗС АЗС нового формата Основная цель визита Заправка Комфорт и сервисы Источник дохода Продажа топлива Кофе, еда, магазин, услуги Среднее время пребывания 3-5 минут 10-20 минут Инфраструктура Колонки, касса Кафе, туалеты, магазин, выдача заказов, мойка Мотивация клиента Необходимость Желание + удобство

Как водителю использовать новые возможности АЗС

Оценивать маршрут заранее, чтобы выбирать станции с нужными сервисами. Использовать мобильные приложения сетей АЗС для скидок на кофе, еду и топливо. Пользоваться зонами отдыха во время длительных поездок: это снижает усталость. Проверять наличие зарядных станций, если автомобиль — гибрид или электрокар. Использовать мини-магазин для покупки мелочей, чтобы избегать лишних остановок в пути.

Ошибка → последствие → альтернатива

Ошибка: думать, что АЗС — только место для топлива.

→ Упущение выгодных сервисов и скидок.

→ Альтернатива: изучить программы лояльности и дополнительные услуги сети.

Ошибка: выбирать заправку только по цене литра.

→ Экономия может обернуться потерей времени.

→ Альтернатива: ориентироваться на качество сервиса и удобство маршрута.

Ошибка: игнорировать новые стандарты инфраструктуры.

→ Упущение возможностей быстрой зарядки или отдыха.

→ Альтернатива: проверять карту сервисов на сайте сети.

А что если через несколько лет заправляться станет второстепенной причиной визита

С учётом роста электробусов, гибридов и новых норм экологичности можно ожидать, что некоторые виды транспорта будут нуждаться в традиционном топливе всё реже. Тогда АЗС окончательно превратятся в сервисные центры: место, где можно перекусить, отправить посылку, купить необходимые товары и провести техобслуживание.

Станет ли бензин второстепенным продуктом? Возможно. Но это не отменяет спроса на удобные остановки в пути. Поэтому будущее АЗС — это гибрид торговли, сервиса и инфраструктуры длительных поездок.

Плюсы и минусы трансформации АЗС

Плюсы Минусы Больше удобств для водителей Рост стоимости дополнительных услуг Меньшая зависимость АЗС от продаж топлива Потребность в крупных инвестициях Возможность развивать общепит и ритейл Неравномерное развитие регионов Повышение комфорта поездок Риск перегруженности в час пик

FAQ

Почему кофе стал более прибыльным, чем бензин?

Маржа на напитки и еду выше, а клиенты покупают их чаще.

Будет ли уменьшаться количество колонок?

В крупных городах — возможно, но вместо них появятся сервисные зоны.

Станут ли АЗС точками зарядки электромобилей?

Да, но темпы внедрения зависят от регионов и спроса.

Мифы и правда

Миф: АЗС теряют актуальность из-за электрокаров.

Правда: их доля в РФ менее 0,2 %, станции остаются ключевой инфраструктурой.

Миф: кофе на АЗС нужен для увеличения цен.

Правда: это способ диверсифицировать доход и привлечь клиентов.

Миф: рост сервисов увеличивает очереди.

Правда: современные АЗС проектируют с раздельными потоками.

Три интересных факта

В мире до 40 % выручки крупных сетей АЗС обеспечивают кафе и магазины. Некоторые сети уже тестируют зоны коворкинга прямо на заправках. В странах Азии АЗС давно конкурируют с кафе быстрого питания — и часто выигрывают.

