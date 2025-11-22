Автомобилисты меняют привычки: АЗС становятся сервисами, куда едут не из-за топлива

Автозаправочные станции стремительно меняют своё назначение. То, что ещё несколько лет назад воспринималось как место для быстрого заезда — заправиться и уехать, — превращается в полноценное пространство для отдыха и сервисов. Эти перемены обсуждались на форуме Smart-АЗС 2025, где эксперты обратили внимание на важный сдвиг: топливо перестаёт быть главным источником дохода, а сами станции меняют стратегию развития.
Причина проста — автопарк обновляется медленно, конкуренция растёт, а привычная модель бизнеса перестаёт быть единственной. Теперь успех АЗС напрямую связан не с тем, сколько литров бензина продаёт колонка, а с тем, насколько приятно водителю провести здесь время.
Владельцы сетей АЗС расширяют спектр услуг: качественный кофе, свежая еда, мини-магазины, пункты выдачи заказов, сервис мобильных приложений, станции экспресс-мойки. Всё это превращает заправку в универсальную точку комфорта.
Для водителей это новая логика поездок: даже если бак полон, они заезжают за кофе или перекусом. Подобное поведение становится нормой, и тенденция усиливается. Отрасль фактически движется к формату "АЗС плюс", где топливо — не единственная причина посещения.
При этом структура автопарка остаётся традиционной. Несмотря на растущий интерес к электротранспорту, российские дороги по-прежнему находятся под властью бензина и дизеля. АЗС вынуждены учитывать обе реальности: сохранять инфраструктуру под ДВС и одновременно развивать дополнительные направления.
По данным участников форума, в России до 93 % легковых автомобилей продолжают работать на бензине. В сегменте грузовых машин доминирование дизеля ещё заметнее — более 99 %. Лёгкий коммерческий транспорт демонстрирует смешанную картину: региональный климат, расстояния и характер перевозок определяют выбор топлива.
Иначе ситуация выглядит в городском транспорте. Автобусы становятся полем для внедрения альтернативных технологий. Электробусы уже занимают около 8 % городских маршрутов благодаря поддержке крупных проектов обновления парка.
Однако среди частных электромобилей и гибридов рост остаётся символическим — их доля не превышает 0,2 %. Это говорит о том, что массовый переход к электротяге пока далёк от реальности, а АЗС остаются востребованными, несмотря на развитие станций зарядки, сообщает 110KM.
|Параметр
|Традиционная АЗС
|АЗС нового формата
|Основная цель визита
|Заправка
|Комфорт и сервисы
|Источник дохода
|Продажа топлива
|Кофе, еда, магазин, услуги
|Среднее время пребывания
|3-5 минут
|10-20 минут
|Инфраструктура
|Колонки, касса
|Кафе, туалеты, магазин, выдача заказов, мойка
|Мотивация клиента
|Необходимость
|Желание + удобство
Оценивать маршрут заранее, чтобы выбирать станции с нужными сервисами.
Использовать мобильные приложения сетей АЗС для скидок на кофе, еду и топливо.
Пользоваться зонами отдыха во время длительных поездок: это снижает усталость.
Проверять наличие зарядных станций, если автомобиль — гибрид или электрокар.
Использовать мини-магазин для покупки мелочей, чтобы избегать лишних остановок в пути.
Ошибка: думать, что АЗС — только место для топлива.
→ Упущение выгодных сервисов и скидок.
→ Альтернатива: изучить программы лояльности и дополнительные услуги сети.
Ошибка: выбирать заправку только по цене литра.
→ Экономия может обернуться потерей времени.
→ Альтернатива: ориентироваться на качество сервиса и удобство маршрута.
Ошибка: игнорировать новые стандарты инфраструктуры.
→ Упущение возможностей быстрой зарядки или отдыха.
→ Альтернатива: проверять карту сервисов на сайте сети.
С учётом роста электробусов, гибридов и новых норм экологичности можно ожидать, что некоторые виды транспорта будут нуждаться в традиционном топливе всё реже. Тогда АЗС окончательно превратятся в сервисные центры: место, где можно перекусить, отправить посылку, купить необходимые товары и провести техобслуживание.
Станет ли бензин второстепенным продуктом? Возможно. Но это не отменяет спроса на удобные остановки в пути. Поэтому будущее АЗС — это гибрид торговли, сервиса и инфраструктуры длительных поездок.
|Плюсы
|Минусы
|Больше удобств для водителей
|Рост стоимости дополнительных услуг
|Меньшая зависимость АЗС от продаж топлива
|Потребность в крупных инвестициях
|Возможность развивать общепит и ритейл
|Неравномерное развитие регионов
|Повышение комфорта поездок
|Риск перегруженности в час пик
Почему кофе стал более прибыльным, чем бензин?
Маржа на напитки и еду выше, а клиенты покупают их чаще.
Будет ли уменьшаться количество колонок?
В крупных городах — возможно, но вместо них появятся сервисные зоны.
Станут ли АЗС точками зарядки электромобилей?
Да, но темпы внедрения зависят от регионов и спроса.
Миф: АЗС теряют актуальность из-за электрокаров.
Правда: их доля в РФ менее 0,2 %, станции остаются ключевой инфраструктурой.
Миф: кофе на АЗС нужен для увеличения цен.
Правда: это способ диверсифицировать доход и привлечь клиентов.
Миф: рост сервисов увеличивает очереди.
Правда: современные АЗС проектируют с раздельными потоками.
В мире до 40 % выручки крупных сетей АЗС обеспечивают кафе и магазины.
Некоторые сети уже тестируют зоны коворкинга прямо на заправках.
В странах Азии АЗС давно конкурируют с кафе быстрого питания — и часто выигрывают.
Первые автозаправки начала XX века представляли собой обычные топливные колонки без сервиса.
В 1990-х появились магазины при АЗС — тогда это считалось новшеством.
К 2020-м мировые сети начали развивать рестораны, мойки, сервисные зоны, превращая АЗС в мультиформатные комплексы.
