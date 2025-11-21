Когда авто становится частью цифровой жизни: Chery готовит шаг, меняющий привычную логику

Chery внедрил экостратегию брендов по данным аналитиков

6:57 Your browser does not support the audio element. Авто

Chery за последние годы прошёл путь, который сложно описать традиционными мерками автопрома. Компания перестала мыслить категориями "модельных линеек" и "объёмов продаж". Вместо этого бренд перешёл к строительству собственной экосистемы мобильности, где автомобиль становится частью цифровой среды пользователя — такой же важной, как смартфон или домашний хаб. В этой логике Chery больше не сражается с конкурентами за каждую машину. Он формирует собственную территорию, где клиент получает целый набор решений под разные жизненные сценарии.

Фото: commons.wikimedia.org by Jeremy from Sydney, Australia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Chery

Почему Chery отказался от классического подхода

Компания увидела, что автомобиль превращается в личное пространство — место работы, отдыха и коммуникации. Поэтому и стратегия изменилась: теперь ключевым продуктом выступает не кузов или двигатель, а экосистема брендов, каждая часть которой работает на свою аудиторию. Такой формат позволяет Chery закрывать почти все ниши — от городских электрокаров до премиальных кроссоверов.

Многоуровневая структура брендов

Основу новой философии составляет разделение по задачам и эмоциональному коду:

Chery — массовая линейка с кроссоверами Tiggo, ориентированными на надёжность и комфорт.

Omoda — глобальный технологичный проект, нацеленный на EV-сегмент и цифровой интерфейс.

Jaecoo — решение для городской активности и лёгкого оффроуда.

Exeed — премиум с фокусом на тишину, материалы и плавность хода.

iCar — линейка полностью электрических моделей для мегаполисов и умных городских сервисов.

Luxeed — совместная разработка Chery и Huawei, где автомобиль превращается в часть цифровой инфраструктуры с облаком, навигацией и ИИ.

Бренды не конкурируют друг с другом — у каждого своё поле и свой набор инструментов.

Сравнение направлений брендов Chery

Бренд Уникальность Целевая аудитория Технологическая база Chery классические кроссоверы семьи, широкая аудитория гибриды, ДВС, надёжные платформы Omoda цифровой UX, ориентация на EV молодые пользователи продвинутая электроника, OTA Jaecoo драйв, активность городской lifestyle увеличенный клиренс, off-road пакеты Exeed премиум-комфорт требовательные водители пневмоподвеска, кожа, расширенные ассистенты iCar компактные EV мегаполисы электрическая архитектура Luxeed интеграция с экосистемой Huawei техноориентированные пользователи ИИ-навигация, облачные сервисы

Как Chery строит свою экосистему: пошагово

Расширение продуктовой сетки. Запуск отдельных брендов под разные сценарии. Глубокая локализация. Заводы, дилеры, сервис, кадры — стратегия долгого присутствия на рынках. Интеграция цифровых сервисов. Облачная навигация, голосовой ИИ, сценарии управления авто с телефона. Гибкая моторная линейка. Одновременное развитие ДВС, гибридов и EV. Поддержка полного цикла. Кредитные решения, гарантийные программы, сервисные экосистемы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: воспринимать Chery как производителя "доступных машин".

Последствие: упускаются преимущества цифровых экосистем и новых платформ.

Альтернатива: оценивать бренды Chery как обособленные решения — от бюджетного до люксового. Ошибка: ориентироваться только на тип двигателя.

Последствие: выбор модели без учёта инфраструктуры региона.

Альтернатива: гибриды long-range — для дальних поездок, EV — для городского режима, ДВС — для регионов с ограниченной зарядкой. Ошибка: сравнивать бренды внутри Chery между собой.

Последствие: путаница в позиционировании.

Альтернатива: рассматривать каждое направление как самостоятельную платформу.

А что если взглянуть шире

Если смотреть на стратегию Chery в рамках мировых трендов, становится понятно: компания строит платформу, способную конкурировать не с производителями, а с цифровыми экосистемами. Автомобиль становится устройством, которое работает в тандеме с приложениями, облаком, навигацией, умными сервисами. Такой подход сближает Chery с IT-индустрией — и это один из главных драйверов его роста.

Плюсы и минусы стратегии Chery

Плюсы

гибкость продуктовой архитектуры;

ориентация на цифровой опыт;

продвинутая локализация;

широкий диапазон технологий — от ДВС до чистых EV;

синергия с высокотехнологичными партнёрами.

Минусы

сложнее воспринять структуру брендов без предварительного исследования;

быстрый рост усложняет сервисную сеть на отдельных рынках;

премиальные технологии повышают стоимость верхних сегментов.

FAQ

Как выбрать бренд внутри экосистемы Chery?

Определитесь со сценарием: комфорт — Exeed, динамика — Jaecoo, EV — iCar или Omoda, технологичность — Luxeed.

Сколько стоят модели Chery на разных рынках?

Диапазон варьируется от массового сегмента до премиума, в зависимости от бренда и комплектации.

Что лучше: гибрид или электрокар?

Если важна дальность — plug-in гибриды. Для города и экономии — EV. Для регионов с холодным климатом и дальних трасс — бензиновые версии.

Мифы и правда

Миф: китайские машины — это бюджетные версии западных моделей.

Правда: современные платформы Chery, Exeed или Luxeed — собственные разработки с высоким уровнем технологий.

Миф: электрокары бренда подходят только для тёплого климата.

Правда: адаптация под холодные регионы — часть стратегии локализации.

Миф: Chery делает одинаковые авто под разными именами.

Правда: бренды имеют своё позиционирование, интерьерные решения и технологии.

Три интересных факта

В линейке брендов Chery есть решения от бюджетных городских EV до премиальных моделей, конкурирующих с европейскими марками. Luxeed разрабатывается совместно с Huawei — автомобиль фактически работает как элемент цифровой экосистемы. Глобальная сеть Chery включает более 80 стран — это одна из самых широких географий в Азии.

Исторический контекст