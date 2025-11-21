Когда авто становится частью цифровой жизни: Chery готовит шаг, меняющий привычную логику

Chery за последние годы прошёл путь, который сложно описать традиционными мерками автопрома. Компания перестала мыслить категориями "модельных линеек" и "объёмов продаж". Вместо этого бренд перешёл к строительству собственной экосистемы мобильности, где автомобиль становится частью цифровой среды пользователя — такой же важной, как смартфон или домашний хаб. В этой логике Chery больше не сражается с конкурентами за каждую машину. Он формирует собственную территорию, где клиент получает целый набор решений под разные жизненные сценарии.
Компания увидела, что автомобиль превращается в личное пространство — место работы, отдыха и коммуникации. Поэтому и стратегия изменилась: теперь ключевым продуктом выступает не кузов или двигатель, а экосистема брендов, каждая часть которой работает на свою аудиторию. Такой формат позволяет Chery закрывать почти все ниши — от городских электрокаров до премиальных кроссоверов.
Основу новой философии составляет разделение по задачам и эмоциональному коду:
Бренды не конкурируют друг с другом — у каждого своё поле и свой набор инструментов.
|Бренд
|Уникальность
|Целевая аудитория
|Технологическая база
|Chery
|классические кроссоверы
|семьи, широкая аудитория
|гибриды, ДВС, надёжные платформы
|Omoda
|цифровой UX, ориентация на EV
|молодые пользователи
|продвинутая электроника, OTA
|Jaecoo
|драйв, активность
|городской lifestyle
|увеличенный клиренс, off-road пакеты
|Exeed
|премиум-комфорт
|требовательные водители
|пневмоподвеска, кожа, расширенные ассистенты
|iCar
|компактные EV
|мегаполисы
|электрическая архитектура
|Luxeed
|интеграция с экосистемой Huawei
|техноориентированные пользователи
|ИИ-навигация, облачные сервисы
Расширение продуктовой сетки. Запуск отдельных брендов под разные сценарии.
Глубокая локализация. Заводы, дилеры, сервис, кадры — стратегия долгого присутствия на рынках.
Интеграция цифровых сервисов. Облачная навигация, голосовой ИИ, сценарии управления авто с телефона.
Гибкая моторная линейка. Одновременное развитие ДВС, гибридов и EV.
Поддержка полного цикла. Кредитные решения, гарантийные программы, сервисные экосистемы.
Ошибка: воспринимать Chery как производителя "доступных машин".
Последствие: упускаются преимущества цифровых экосистем и новых платформ.
Альтернатива: оценивать бренды Chery как обособленные решения — от бюджетного до люксового.
Ошибка: ориентироваться только на тип двигателя.
Последствие: выбор модели без учёта инфраструктуры региона.
Альтернатива: гибриды long-range — для дальних поездок, EV — для городского режима, ДВС — для регионов с ограниченной зарядкой.
Ошибка: сравнивать бренды внутри Chery между собой.
Последствие: путаница в позиционировании.
Альтернатива: рассматривать каждое направление как самостоятельную платформу.
Если смотреть на стратегию Chery в рамках мировых трендов, становится понятно: компания строит платформу, способную конкурировать не с производителями, а с цифровыми экосистемами. Автомобиль становится устройством, которое работает в тандеме с приложениями, облаком, навигацией, умными сервисами. Такой подход сближает Chery с IT-индустрией — и это один из главных драйверов его роста.
Как выбрать бренд внутри экосистемы Chery?
Определитесь со сценарием: комфорт — Exeed, динамика — Jaecoo, EV — iCar или Omoda, технологичность — Luxeed.
Сколько стоят модели Chery на разных рынках?
Диапазон варьируется от массового сегмента до премиума, в зависимости от бренда и комплектации.
Что лучше: гибрид или электрокар?
Если важна дальность — plug-in гибриды. Для города и экономии — EV. Для регионов с холодным климатом и дальних трасс — бензиновые версии.
Миф: китайские машины — это бюджетные версии западных моделей.
Правда: современные платформы Chery, Exeed или Luxeed — собственные разработки с высоким уровнем технологий.
Миф: электрокары бренда подходят только для тёплого климата.
Правда: адаптация под холодные регионы — часть стратегии локализации.
Миф: Chery делает одинаковые авто под разными именами.
Правда: бренды имеют своё позиционирование, интерьерные решения и технологии.
В линейке брендов Chery есть решения от бюджетных городских EV до премиальных моделей, конкурирующих с европейскими марками.
Luxeed разрабатывается совместно с Huawei — автомобиль фактически работает как элемент цифровой экосистемы.
Глобальная сеть Chery включает более 80 стран — это одна из самых широких географий в Азии.
1997 — создание Chery как локального производителя.
2010-2020 — выход на глобальные рынки и запуск новых суббрендов.
2025 — переход к модели экосистемы мобильности.
