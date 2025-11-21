Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зимняя резина может подвезти внезапно: скрытый фактор сокращает её срок быстрее видимого износа

Шины старше семи лет запрещено восстанавливать по ГОСТ
0:24
Авто

Зимние шины традиционно считают более мягкими и менее долговечными, чем летние. Их структура рассчитана на низкие температуры и обеспечивает сцепление со снегом и льдом, но при этом быстрее подвержена износу. Водители нередко пытаются определить точный срок эксплуатации, однако единых правил нет: долговечность зимней резины формируется под влиянием десятков факторов — от стиля вождения до реагентов на дорогах.

Зимняя резина
Фото: Freepik by maniacvector
Зимняя резина

Несмотря на отсутствие строгих ограничений, существуют технические нормы, которые дают ориентиры для безопасной эксплуатации. Они формируют представление о том, сколько сезонов резина может служить без потери ключевых свойств.

Основные утверждения о сроке службы зимней резины

Закон не указывает, сколько сезонов разрешено ездить на зимних шинах. Но технические регламенты содержат важные ориентиры: согласно ГОСТ Р 41.109-99, работать над восстановлением шин старше семи лет запрещено. Это означает, что по истечении семилетнего срока резина уже не считается безопасной и не должна использоваться, даже если визуально выглядит пригодной.

При аккуратной езде и правильном хранении зимние покрышки служат около 6-7 сезонов. Однако фактический ресурс зависит от производителя: европейские модели выдерживают 50-60 тысяч километров, японские — до 80 тысяч, отечественные — в среднем до 40 тысяч.

"Липучки" нередко служат дольше "шиповок", потому что шипы имеют ограниченный срок удержания в протекторе. Через два сезона часть шипов может ослабнуть, а спустя три-четыре сезона шипованная шина теряет до трети металлических элементов, превращаясь по своим характеристикам в фрикционную.

Со временем резина теряет эластичность — эффект, который знаком многим автовладельцам. "Задубевший" протектор теряет способность адаптироваться к дорожной поверхности, что увеличивает тормозной путь и снижает сцепление, сообщает NTSK.RU

Сравнение: ресурс зимних шин разных типов и производителей

Тип/производитель Пробег до износа Особенности эксплуатации Потери свойств
Европейские зимние шины 50-60 тыс. км Стабильность на мокром асфальте Медленная потеря эластичности
Японские модели 50-80 тыс. км Высокая износостойкость Утрата мягкости ближе к 6-7 годам
Российские шины 20-40 тыс. км Чувствительность к перегрузкам Быстрая потеря сцепления
"Липучки" До 7 сезонов Отличное поведение на снегу Износ ламелей со временем
"Шиповки" До 30 тыс. км Эффективны на льду Выпадение шипов через 3-4 года

Как продлить срок службы зимних шин

  1. Следить за давлением — недокачанная резина изнашивается быстрее.

  2. Избегать резкого торможения и агрессивных ускорений.

  3. Хранить шины в прохладном, затемнённом месте при стабильной влажности.

  4. При складировании использовать специальные чехлы, чтобы защитить резину от солнечных лучей.

  5. Переворачивать комплект перед каждым сезоном, если шины не направленные.

  6. Контролировать состояние шипов каждые 5-7 тысяч километров.

  7. Очищать резину от реагентов после каждой зимней поездки.

Ошибка → последствие → альтернатива

Ошибка: хранить шины на балконе под солнцем.
→ Потеря эластичности и растрескивание.
→ Хранить в гараже или кладовой при стабильной температуре.

Ошибка: использовать "шиповки" после потери половины шипов.
→ Сцепление падает до уровня летней резины.
→ Перейти на фрикционные зимние модели.

Ошибка: игнорировать глубину протектора.
→ Повышение риска аквапланирования и удлинение тормозного пути.
→ Регулярно измерять глубину канавок.

А что если шина выглядит новой, но её возраст больше семи лет

На первый взгляд резина может выглядеть идеально, но её состав постепенно теряет гибкость. Даже при небольшом пробеге старение материалов приводит к снижению сцепления. Поэтому рекомендации руководствуются не только износом, но и возрастом: по истечении семи лет эксплуатация считается небезопасной.

Плюсы и минусы долгой эксплуатации зимних шин

Плюсы Минусы
Экономия на покупке нового комплекта Утрата сцепления из-за старения
Возможность использовать малоезженые шины Рост тормозного пути
Долгий ресурс у фрикционных моделей Выпадение шипов у "шиповок"
Соответствие требованиям при достаточной глубине протектора Риск появления микротрещин

FAQ

Как определить износ зимних шин?
По глубине протектора: значение должно быть не менее 4 мм.

Сколько могут храниться новые шины на складе?
До 10 лет, если склад соответствует требованиям производителей.

Как узнать возраст шины?
По маркировке: четыре цифры в овале — неделя и год выпуска.

Мифы и правда

Миф: если шина выглядит новой, её можно использовать бесконечно.
Правда: материалы стареют, даже если пробег нулевой.

Миф: "липучка" хуже "шиповки".
Правда: фрикционные модели служат дольше и лучше ведут себя на рыхлом снегу.

Миф: выпадение шипов не влияет на безопасность.
Правда: потеря шипов делает колесо почти фрикционным.

Три интересных факта

  1. Каждый шип в шине выдерживает давление до нескольких сотен килограммов при торможении.

  2. Фрикционные шины сохраняют свойства лучше в мягких зимах, чем "шиповки".

  3. Зимние смеси резины включают дополнительные пластификаторы, которые со временем испаряются.

Исторический контекст

  1. Первые зимние шины появились в 1930-х и имели крайне низкую эластичность.

  2. В 1960-х начали выпускаться шипованные модели, изменившие зимнюю безопасность на дорогах.

  3. Современные стандарты ГОСТ и ЕЭК ООН определяют максимальный возраст шин и требования к безопасности.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
