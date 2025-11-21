Королева С-класса примеряет платье от Camry: как Toyota превращает легенду в почти бизнес-седан

На грядущем автосалоне в Гуанчжоу состоится премьера новой Toyota Corolla, модели, которая уже более полувека остаётся одним из самых узнаваемых автомобилей в мире. Теперь Corolla заметно выросла, получила современный дизайн, технологии из старших моделей и стала ещё ближе к бизнес-классу по уровню оснащения и габаритам.
"Corolla — это символ стабильности, и каждый её выпуск мы воспринимаем как шаг в будущее, а не просто смену поколения", — подчеркнул главный инженер проекта Таку Харада.
Внешность Corolla 2026 года кардинально пересмотрена, но сохранила фирменный баланс между сдержанностью и динамикой. Кузов теперь имеет размеры 4710x1780x1435 мм при колёсной базе 2750 мм - автомобиль стал длиннее и чуть шире, что приблизило его к Toyota Camry.
Передняя часть получила С-образные фары и узкую решётку радиатора, визуально объединённые в одну линию. Этот элемент перекликается с новыми моделями бренда — Prius, Camry и RAV4, создавая эффект семейного единства.
Боковой профиль стал более вытянутым, а задняя часть — спортивнее: с коротким свесом, спойлером и вытянутыми фонарями, уходящими в крылья. Даже базовые версии Corolla выглядят динамично, а топовые модификации получили 17-дюймовые колёсные диски и хромированные элементы отделки.
Дизайнеры подчёркивают, что цель была не просто обновить форму, а пересмотреть восприятие Corolla - сделать её не только надёжной, но и эмоциональной.
Увеличенные размеры кузова позволили значительно расширить салон. Задним пассажирам добавили место для ног, а багажник стал вместительнее почти на 40 литров.
Водительское место теперь полностью цифровое: 12,3-дюймовая приборная панель и 10,5-дюймовый центральный экран мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и облачных сервисов Toyota Smart Connect.
Интерьер выполнен в минималистичном стиле, а материалы отделки стали мягче и качественнее. Верхняя часть панели украшена декоративной вставкой под ткань или алюминий, а все версии получили многоцветную подсветку салона.
Сиденья нового типа с улучшенной боковой поддержкой адаптированы под длительные поездки. В версиях с гибридным приводом установлена система акустического комфорта, снижающая уровень шума двигателя и вибраций.
Corolla получила последнюю версию фирменного комплекса Toyota Safety Sense 4.0. В него входят адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, автоматическое торможение с распознаванием пешеходов и велосипедистов, а также интеллектуальная система предотвращения столкновений на перекрёстках.
Новая функция — автоматическое торможение после удара, впервые появившаяся на моделях Camry и Crown. Кроме того, обновлённая Corolla оснащается 12 ультразвуковыми датчиками, которые помогают при парковке и маневрировании в узких пространствах.
В Китае Corolla предложат в двух вариантах:
2,0-литровый атмосферный двигатель мощностью 171 л. с., работающий в паре с вариатором Direct Shift CVT;
гибридная установка на базе 1,8-литрового бензинового мотора, дополненного электродвигателем и аккумулятором под задним сиденьем.
Оба варианта ориентированы на плавность, экономичность и долговечность — традиционные качества бренда.
Гибридная версия демонстрирует расход топлива около 4,1 л/100 км и способна двигаться на коротких дистанциях исключительно на электротяге. Система рекуперации энергии оптимизирована, а батарея стала легче и компактнее.
|Параметр
|Corolla 2023
|Corolla 2026
|Длина, мм
|4630
|4710
|Колёсная база, мм
|2700
|2750
|Двигатель
|1.6 / 1.8
|2.0 / 1.8 Hybrid
|Мощность, л. с.
|122-140
|171 (2.0)
|Расход топлива, л/100 км
|5,8
|4,1 (Hybrid)
|Мультимедиа
|8"
|10,5"
|Приборная панель
|Аналоговая
|Цифровая 12,3"
|Toyota Safety Sense
|2.5
|4.0
|Оснащение салона
|Базовое
|Премиальное
Разница очевидна — Corolla становится умнее, крупнее и технологичнее, сохраняя при этом привычную экономичность.
Для города - гибридная версия. Экономичный расход, плавный ход и бесшумная работа двигателя делают её идеальной для ежедневных поездок.
Для трассы - 2.0 атмосферный мотор. Он обеспечивает уверенное ускорение и устойчивость при высоких скоростях.
Для комфорта - комплектация Luxury с адаптивным круизом, проекционным дисплеем и улучшенной шумоизоляцией.
Для стиля - исполнение Sport Line с аэродинамическим пакетом и 17-дюймовыми колёсами.
Для безопасности - версии с полным пакетом Toyota Safety Sense 4.0.
Ошибка: Выбирать комплектацию без адаптивных систем.
Последствие: Потеря современных функций, влияющих на безопасность.
Альтернатива: Предпочесть версии с полным пакетом Safety Sense.
Ошибка: Считать, что гибрид требует сложного обслуживания.
Последствие: Отказ от экономичной модели без реальной причины.
Альтернатива: Уточнить у дилера — обслуживание гибрида не дороже обычного двигателя.
Ошибка: Не обратить внимание на мультимедийные возможности.
Последствие: Неполное использование преимуществ модели.
Альтернатива: Активировать Google Assistant и обновления "по воздуху".
С каждым поколением Corolla всё ближе подходит к уровню Camry, предлагая технологии бизнес-сегмента по более доступной цене. Новое поколение подтверждает: Toyota адаптируется под ожидания покупателей, предлагая максимум функций в привычной форме.
Если в прошлом Corolla воспринималась как практичный семейный седан, то теперь — это полноценный умный автомобиль с системами, ранее доступными лишь в более дорогих моделях.
|Плюсы
|Минусы
|Современный дизайн в стиле Camry и Prius
|Отсутствие версии с турбомотором
|Улучшенный интерьер и мультимедиа
|Гибрид не имеет полного привода
|Высокий уровень безопасности
|Более высокая цена базовой версии
|Просторный салон и багажник
|Не все функции доступны вне Китая
|Экономичный расход топлива
|Консервативная подвеска
Когда начнутся продажи новой Corolla?
После премьеры в Гуанчжоу старт продаж в Китае ожидается весной 2026 года, а позже — в других странах.
Будет ли полноприводная версия?
Пока не подтверждено, но инженеры рассматривают возможность установки системы E-Four на гибридную модификацию.
Сколько будет стоить новая Corolla?
Предварительно — от 130 до 170 тысяч юаней в зависимости от комплектации.
Какой тип подвески используется?
Спереди стойки McPherson, сзади многорычажная система с переработанными амортизаторами.
Миф: Corolla не изменилась десятилетиями.
Правда: Каждое поколение приносит новые технологии — от гибридов до систем автопилота.
Миф: Китайские версии уступают японским.
Правда: Сборка для Китая ведётся по тем же стандартам и под контролем Toyota.
Миф: Гибрид не подходит для холодного климата.
Правда: Современные установки запускаются при минус 30 °C без проблем.
Первое поколение Toyota Corolla вышло в 1966 году, став символом доступности и надёжности. За почти 60 лет модель превратилась в мирового бестселлера — более 50 миллионов проданных экземпляров.
С годами Corolla превратилась из простого семейного седана в автомобиль, сочетающий технологии, комфорт и экономичность. Премьера 2026 года — логичное продолжение этой эволюции: теперь Corolla не просто "народная Toyota", а один из самых продуманных и технологичных автомобилей своего класса.
Corolla 2026 — первая в своём классе Toyota с 5G-подключением для навигации и обновлений.
Дизайн передней части разрабатывался совместно с командой, работавшей над Prius.
Гибридная версия будет собираться на новой платформе TNGA-C второго поколения.
