Королева С-класса примеряет платье от Camry: как Toyota превращает легенду в почти бизнес-седан

Toyota Corolla нового поколения дебютировала в Гуанчжоу — пресс-служба Toyota

10:12 Авто

На грядущем автосалоне в Гуанчжоу состоится премьера новой Toyota Corolla, модели, которая уже более полувека остаётся одним из самых узнаваемых автомобилей в мире. Теперь Corolla заметно выросла, получила современный дизайн, технологии из старших моделей и стала ещё ближе к бизнес-классу по уровню оснащения и габаритам.

Фото: commons.wikimedia.org by StaraBlazkova at Czech Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Toyota

"Corolla — это символ стабильности, и каждый её выпуск мы воспринимаем как шаг в будущее, а не просто смену поколения", — подчеркнул главный инженер проекта Таку Харада.

Эволюция внешнего облика: от практичности к элегантности

Внешность Corolla 2026 года кардинально пересмотрена, но сохранила фирменный баланс между сдержанностью и динамикой. Кузов теперь имеет размеры 4710x1780x1435 мм при колёсной базе 2750 мм - автомобиль стал длиннее и чуть шире, что приблизило его к Toyota Camry.

Передняя часть получила С-образные фары и узкую решётку радиатора, визуально объединённые в одну линию. Этот элемент перекликается с новыми моделями бренда — Prius, Camry и RAV4, создавая эффект семейного единства.

Боковой профиль стал более вытянутым, а задняя часть — спортивнее: с коротким свесом, спойлером и вытянутыми фонарями, уходящими в крылья. Даже базовые версии Corolla выглядят динамично, а топовые модификации получили 17-дюймовые колёсные диски и хромированные элементы отделки.

Дизайнеры подчёркивают, что цель была не просто обновить форму, а пересмотреть восприятие Corolla - сделать её не только надёжной, но и эмоциональной.

Интерьер: больше пространства и технологий

Увеличенные размеры кузова позволили значительно расширить салон. Задним пассажирам добавили место для ног, а багажник стал вместительнее почти на 40 литров.

Водительское место теперь полностью цифровое: 12,3-дюймовая приборная панель и 10,5-дюймовый центральный экран мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и облачных сервисов Toyota Smart Connect.

Интерьер выполнен в минималистичном стиле, а материалы отделки стали мягче и качественнее. Верхняя часть панели украшена декоративной вставкой под ткань или алюминий, а все версии получили многоцветную подсветку салона.

Сиденья нового типа с улучшенной боковой поддержкой адаптированы под длительные поездки. В версиях с гибридным приводом установлена система акустического комфорта, снижающая уровень шума двигателя и вибраций.

Технологии и безопасность

Corolla получила последнюю версию фирменного комплекса Toyota Safety Sense 4.0. В него входят адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, автоматическое торможение с распознаванием пешеходов и велосипедистов, а также интеллектуальная система предотвращения столкновений на перекрёстках.

Новая функция — автоматическое торможение после удара, впервые появившаяся на моделях Camry и Crown. Кроме того, обновлённая Corolla оснащается 12 ультразвуковыми датчиками, которые помогают при парковке и маневрировании в узких пространствах.

Двигатели: надёжность и экономичность

В Китае Corolla предложат в двух вариантах:

2,0-литровый атмосферный двигатель мощностью 171 л. с. , работающий в паре с вариатором Direct Shift CVT;

гибридная установка на базе 1,8-литрового бензинового мотора, дополненного электродвигателем и аккумулятором под задним сиденьем.

Оба варианта ориентированы на плавность, экономичность и долговечность — традиционные качества бренда.

Гибридная версия демонстрирует расход топлива около 4,1 л/100 км и способна двигаться на коротких дистанциях исключительно на электротяге. Система рекуперации энергии оптимизирована, а батарея стала легче и компактнее.

Corolla нового поколения и предшественница

Параметр Corolla 2023 Corolla 2026 Длина, мм 4630 4710 Колёсная база, мм 2700 2750 Двигатель 1.6 / 1.8 2.0 / 1.8 Hybrid Мощность, л. с. 122-140 171 (2.0) Расход топлива, л/100 км 5,8 4,1 (Hybrid) Мультимедиа 8" 10,5" Приборная панель Аналоговая Цифровая 12,3" Toyota Safety Sense 2.5 4.0 Оснащение салона Базовое Премиальное

Разница очевидна — Corolla становится умнее, крупнее и технологичнее, сохраняя при этом привычную экономичность.

Советы шаг за шагом: как выбрать Corolla под себя

Для города - гибридная версия. Экономичный расход, плавный ход и бесшумная работа двигателя делают её идеальной для ежедневных поездок. Для трассы - 2.0 атмосферный мотор. Он обеспечивает уверенное ускорение и устойчивость при высоких скоростях. Для комфорта - комплектация Luxury с адаптивным круизом, проекционным дисплеем и улучшенной шумоизоляцией. Для стиля - исполнение Sport Line с аэродинамическим пакетом и 17-дюймовыми колёсами. Для безопасности - версии с полным пакетом Toyota Safety Sense 4.0.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Выбирать комплектацию без адаптивных систем.

Последствие: Потеря современных функций, влияющих на безопасность.

Альтернатива: Предпочесть версии с полным пакетом Safety Sense.

Ошибка: Считать, что гибрид требует сложного обслуживания.

Последствие: Отказ от экономичной модели без реальной причины.

Альтернатива: Уточнить у дилера — обслуживание гибрида не дороже обычного двигателя.

Ошибка: Не обратить внимание на мультимедийные возможности.

Последствие: Неполное использование преимуществ модели.

Альтернатива: Активировать Google Assistant и обновления "по воздуху".

А что если Corolla станет новым стандартом C-класса?

С каждым поколением Corolla всё ближе подходит к уровню Camry, предлагая технологии бизнес-сегмента по более доступной цене. Новое поколение подтверждает: Toyota адаптируется под ожидания покупателей, предлагая максимум функций в привычной форме.

Если в прошлом Corolla воспринималась как практичный семейный седан, то теперь — это полноценный умный автомобиль с системами, ранее доступными лишь в более дорогих моделях.

Плюсы и минусы новой Toyota Corolla

Плюсы Минусы Современный дизайн в стиле Camry и Prius Отсутствие версии с турбомотором Улучшенный интерьер и мультимедиа Гибрид не имеет полного привода Высокий уровень безопасности Более высокая цена базовой версии Просторный салон и багажник Не все функции доступны вне Китая Экономичный расход топлива Консервативная подвеска

FAQ

Когда начнутся продажи новой Corolla?

После премьеры в Гуанчжоу старт продаж в Китае ожидается весной 2026 года, а позже — в других странах.

Будет ли полноприводная версия?

Пока не подтверждено, но инженеры рассматривают возможность установки системы E-Four на гибридную модификацию.

Сколько будет стоить новая Corolla?

Предварительно — от 130 до 170 тысяч юаней в зависимости от комплектации.

Какой тип подвески используется?

Спереди стойки McPherson, сзади многорычажная система с переработанными амортизаторами.

Мифы и правда

Миф: Corolla не изменилась десятилетиями.

Правда: Каждое поколение приносит новые технологии — от гибридов до систем автопилота.

Миф: Китайские версии уступают японским.

Правда: Сборка для Китая ведётся по тем же стандартам и под контролем Toyota.

Миф: Гибрид не подходит для холодного климата.

Правда: Современные установки запускаются при минус 30 °C без проблем.

Исторический контекст

Первое поколение Toyota Corolla вышло в 1966 году, став символом доступности и надёжности. За почти 60 лет модель превратилась в мирового бестселлера — более 50 миллионов проданных экземпляров.

С годами Corolla превратилась из простого семейного седана в автомобиль, сочетающий технологии, комфорт и экономичность. Премьера 2026 года — логичное продолжение этой эволюции: теперь Corolla не просто "народная Toyota", а один из самых продуманных и технологичных автомобилей своего класса.

3 интересных факта о новой Corolla