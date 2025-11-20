Теперь Pilot не только везёт, но и думает: как японский кроссовер получил апгрейд, который чувствуется, а не бросается в глаза

Honda представила обновлённый кроссовер Pilot модельного 2026 года — автомобиль, который сочетает фирменную надёжность с современными цифровыми технологиями и новым уровнем комфорта. Изменения не радикальные, но именно такие штрихи формируют ощущение зрелости и продуманности — того, за что покупатели ценят марку на протяжении десятилетий.
"Мы стремимся сделать Pilot не просто автомобилем, а универсальным спутником семьи, где каждая деталь служит удобству и безопасности", — отметил руководитель направления разработок Такаси Маэда.
Внешность Honda Pilot стала выразительнее, сохранив узнаваемые черты. Основное внимание инженеры уделили передней части: обновлён передний обвес, улучшена аэродинамика и переработана решётка радиатора. Дизайн стал строже и ближе к стилистике последнего поколения CR-V.
Кроссовер получил новые 20-дюймовые колёсные диски и три свежих оттенка кузова — глубокий серый Graphite Steel, насыщенный синий Ocean Pearl и изысканный красный Garnet Red. Благодаря этим изменениям автомобиль выглядит дороже и современнее, особенно в топовых версиях Elite и TrailSport.
Задняя часть также получила обновления: переработаны фонари и бампер, появились декоративные вставки под алюминий. Сохранилась мощная и уверенная посадка — фирменная черта Pilot, который остаётся одним из самых вместительных SUV в классе.
Главные перемены ждут водителя внутри. Теперь приборная панель выполнена в виде 10,2-дюймового цифрового экрана, а медиасистема оснащена 12,3-дюймовым дисплеем с сервисами Google, встроенной навигацией и поддержкой 5G.
Интерфейс стал быстрее и отзывчивее: можно использовать голосовые команды, подключать смартфон без проводов и управлять климатом прямо с экрана. Кроме того, обновлённая мультимедиа поддерживает Google Assistant и синхронизацию с аккаунтом пользователя — привычные маршруты и настройки сохраняются в облаке.
Качество отделки улучшилось: мягкие панели, контрастная прострочка и новые материалы создают ощущение премиальности. Второй и третий ряд сидений стали удобнее, а шумоизоляция салона — эффективнее, особенно в районе арок и днища.
Дополнительно установлен активный шумоподавитель, который работает в тандеме с акустической системой Bose. Даже на трассе кроссовер остаётся тихим и комфортным — важная черта для семейных путешествий.
Система Honda Sensing расширена и теперь включает функцию автоматического торможения после столкновения. В случае аварии электроника контролирует движение автомобиля, предотвращая повторные удары.
Также добавлены улучшенные алгоритмы адаптивного круиз-контроля, удержания в полосе и распознавания пешеходов. Камеры и радары нового поколения работают точнее, а бортовой компьютер быстрее обрабатывает сигналы.
В комплектациях Touring и Elite доступна система Surround View, обеспечивающая панорамный обзор на 360°, что особенно полезно при парковке или движении по бездорожью.
Под капотом — знакомый 3,5-литровый V6 мощностью 285 л. с., который работает в паре с 10-ступенчатым автоматом. Этот двигатель давно зарекомендовал себя как надёжный и неприхотливый. Он обеспечивает плавное ускорение и хорошую тягу на низких оборотах, сохраняя умеренный расход топлива для автомобиля такого размера.
Полный привод i-VTM4 доступен в качестве опции для базовых версий и входит в стандартное оснащение у более дорогих модификаций. Система автоматически перераспределяет крутящий момент между колёсами, улучшая сцепление на скользких покрытиях и бездорожье.
TrailSport по-прежнему остаётся самым "внедорожным" в линейке — с увеличенным дорожным просветом, защитой днища и специальными шинами для бездорожья.
|Параметр
|Pilot 2025
|Pilot 2026
|Двигатель
|3.5 V6, 285 л. с.
|Тот же
|Трансмиссия
|10АКПП
|10АКПП
|Экран приборки
|7 дюймов
|10,2 дюйма
|Экран медиасистемы
|9 дюймов
|12,3 дюйма
|Подключение
|4G
|5G, Google-сервисы
|Шумоизоляция
|Стандартная
|Улучшенная
|Honda Sensing
|Базовый набор
|Расширенный, с торможением после удара
|Новые цвета кузова
|Нет
|3 новых оттенка
|Колёса
|18-19 дюймов
|20 дюймов
Преемственность чувствуется во всём — это всё тот же надёжный Pilot, но с обновлённым характером и современными технологиями.
Для семьи - выбирайте комплектацию EX-L или Touring: просторный салон, премиальная отделка и системы помощи водителю.
Для путешествий - версия TrailSport с увеличенным клиренсом и внедорожными режимами.
Для города - базовая конфигурация Sport с передним приводом и улучшенной мультимедией.
Для максимального комфорта - топовая версия Elite с полным приводом, адаптивным светом и аудиосистемой Bose.
Для бизнеса - используйте встроенные сервисы Google и обновлённую навигацию для планирования маршрутов.
Ошибка: Игнорировать обновления систем безопасности.
Последствие: Потеря преимуществ новой комплектации.
Альтернатива: Выбирать версии с расширенным Honda Sensing.
Ошибка: Экономить на полном приводе.
Последствие: Потеря устойчивости на мокром покрытии.
Альтернатива: Рассматривать модификации с i-VTM4.
Ошибка: Считать, что 5G — ненужная опция.
Последствие: Ограниченный функционал мультимедиа.
Альтернатива: Использовать Pilot 2026 как полноценный "умный" автомобиль.
Пока компания не объявила о выпуске гибридной версии Pilot, но эксперты предполагают, что это может произойти уже в 2027 году. Учитывая опыт Honda CR-V Hybrid, внедрение гибридной системы позволит снизить расход топлива почти на 30% и сделает Pilot ещё привлекательнее для городских водителей.
Кроме того, производитель уже тестирует новую установку e: HEV с подключаемым электроприводом, которая может стать частью следующего обновления.
|Плюсы
|Минусы
|Просторный салон и комфорт
|Не изменился двигатель
|Новая мультимедиа и поддержка 5G
|Более высокая цена
|Расширенный комплекс Honda Sensing
|Нет гибридной версии
|Улучшенная шумоизоляция
|Большие габариты затрудняют парковку
|Высокое качество сборки
|Расход топлива выше среднего
Какой расход топлива у Honda Pilot 2026?
В смешанном цикле около 10,5-11,0 л/100 км, в зависимости от версии и привода.
Есть ли адаптивная подвеска?
Нет, но подвеска оптимизирована для комфорта, а в TrailSport настроена под бездорожье.
Поддерживает ли медиасистема беспроводной Android Auto и CarPlay?
Да, обе функции встроены и работают без подключения кабеля.
Когда начнутся продажи?
Выпуск стартует весной 2026 года, первые автомобили поступят к дилерам летом.
Миф: Новый Pilot — это просто рестайлинг.
Правда: Несмотря на знакомый двигатель, обновление затронуло дизайн, мультимедиа и системы безопасности.
Миф: Большие экраны отвлекают от дороги.
Правда: Интерфейс спроектирован так, чтобы минимизировать внимание водителя к управлению мультимедиа.
Миф: 5G в автомобиле не нужен.
Правда: Благодаря подключению к сети Pilot может получать обновления, карты и информацию о трафике в реальном времени.
Первое поколение Honda Pilot появилось в 2002 году и быстро стало одним из самых популярных семейных SUV в США и Канаде. За два десятилетия автомобиль прошёл путь от утилитарного внедорожника до комфортного и технологичного кроссовера.
Каждое новое поколение становилось символом надёжности и практичности, а Pilot 2026 лишь укрепляет эти качества, добавляя цифровую составляющую, которая делает управление проще и безопаснее.
Модель разработана специально для североамериканского рынка, но популярна и в странах СНГ.
В версии TrailSport можно проехать по воде глубиной до 50 см без риска для электроники.
Система Honda Sensing впервые появилась на Pilot в 2016 году и теперь охватывает более 20 функций помощи водителю.
