Теперь Pilot не только везёт, но и думает: как японский кроссовер получил апгрейд, который чувствуется, а не бросается в глаза

Honda обновила кроссовер Pilot с улучшенным дизайном и салоном — инженеры

10:15 Your browser does not support the audio element. Авто

Honda представила обновлённый кроссовер Pilot модельного 2026 года — автомобиль, который сочетает фирменную надёжность с современными цифровыми технологиями и новым уровнем комфорта. Изменения не радикальные, но именно такие штрихи формируют ощущение зрелости и продуманности — того, за что покупатели ценят марку на протяжении десятилетий.

Фото: Own work by OWS Photography, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Honda Pilot

"Мы стремимся сделать Pilot не просто автомобилем, а универсальным спутником семьи, где каждая деталь служит удобству и безопасности", — отметил руководитель направления разработок Такаси Маэда.

Эволюция дизайна: новые акценты и пропорции

Внешность Honda Pilot стала выразительнее, сохранив узнаваемые черты. Основное внимание инженеры уделили передней части: обновлён передний обвес, улучшена аэродинамика и переработана решётка радиатора. Дизайн стал строже и ближе к стилистике последнего поколения CR-V.

Кроссовер получил новые 20-дюймовые колёсные диски и три свежих оттенка кузова — глубокий серый Graphite Steel, насыщенный синий Ocean Pearl и изысканный красный Garnet Red. Благодаря этим изменениям автомобиль выглядит дороже и современнее, особенно в топовых версиях Elite и TrailSport.

Задняя часть также получила обновления: переработаны фонари и бампер, появились декоративные вставки под алюминий. Сохранилась мощная и уверенная посадка — фирменная черта Pilot, который остаётся одним из самых вместительных SUV в классе.

Интерьер: цифровое пространство и премиальное оснащение

Главные перемены ждут водителя внутри. Теперь приборная панель выполнена в виде 10,2-дюймового цифрового экрана, а медиасистема оснащена 12,3-дюймовым дисплеем с сервисами Google, встроенной навигацией и поддержкой 5G.

Интерфейс стал быстрее и отзывчивее: можно использовать голосовые команды, подключать смартфон без проводов и управлять климатом прямо с экрана. Кроме того, обновлённая мультимедиа поддерживает Google Assistant и синхронизацию с аккаунтом пользователя — привычные маршруты и настройки сохраняются в облаке.

Качество отделки улучшилось: мягкие панели, контрастная прострочка и новые материалы создают ощущение премиальности. Второй и третий ряд сидений стали удобнее, а шумоизоляция салона — эффективнее, особенно в районе арок и днища.

Дополнительно установлен активный шумоподавитель, который работает в тандеме с акустической системой Bose. Даже на трассе кроссовер остаётся тихим и комфортным — важная черта для семейных путешествий.

Технологии безопасности: ещё больше ассистентов

Система Honda Sensing расширена и теперь включает функцию автоматического торможения после столкновения. В случае аварии электроника контролирует движение автомобиля, предотвращая повторные удары.

Также добавлены улучшенные алгоритмы адаптивного круиз-контроля, удержания в полосе и распознавания пешеходов. Камеры и радары нового поколения работают точнее, а бортовой компьютер быстрее обрабатывает сигналы.

В комплектациях Touring и Elite доступна система Surround View, обеспечивающая панорамный обзор на 360°, что особенно полезно при парковке или движении по бездорожью.

Техническая часть: проверенная классика

Под капотом — знакомый 3,5-литровый V6 мощностью 285 л. с., который работает в паре с 10-ступенчатым автоматом. Этот двигатель давно зарекомендовал себя как надёжный и неприхотливый. Он обеспечивает плавное ускорение и хорошую тягу на низких оборотах, сохраняя умеренный расход топлива для автомобиля такого размера.

Полный привод i-VTM4 доступен в качестве опции для базовых версий и входит в стандартное оснащение у более дорогих модификаций. Система автоматически перераспределяет крутящий момент между колёсами, улучшая сцепление на скользких покрытиях и бездорожье.

TrailSport по-прежнему остаётся самым "внедорожным" в линейке — с увеличенным дорожным просветом, защитой днища и специальными шинами для бездорожья.

Pilot 2025 против Pilot 2026

Параметр Pilot 2025 Pilot 2026 Двигатель 3.5 V6, 285 л. с. Тот же Трансмиссия 10АКПП 10АКПП Экран приборки 7 дюймов 10,2 дюйма Экран медиасистемы 9 дюймов 12,3 дюйма Подключение 4G 5G, Google-сервисы Шумоизоляция Стандартная Улучшенная Honda Sensing Базовый набор Расширенный, с торможением после удара Новые цвета кузова Нет 3 новых оттенка Колёса 18-19 дюймов 20 дюймов

Преемственность чувствуется во всём — это всё тот же надёжный Pilot, но с обновлённым характером и современными технологиями.

Советы шаг за шагом: как выбрать подходящую комплектацию Honda Pilot 2026

Для семьи - выбирайте комплектацию EX-L или Touring: просторный салон, премиальная отделка и системы помощи водителю. Для путешествий - версия TrailSport с увеличенным клиренсом и внедорожными режимами. Для города - базовая конфигурация Sport с передним приводом и улучшенной мультимедией. Для максимального комфорта - топовая версия Elite с полным приводом, адаптивным светом и аудиосистемой Bose. Для бизнеса - используйте встроенные сервисы Google и обновлённую навигацию для планирования маршрутов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорировать обновления систем безопасности.

Последствие: Потеря преимуществ новой комплектации.

Альтернатива: Выбирать версии с расширенным Honda Sensing.

Ошибка: Экономить на полном приводе.

Последствие: Потеря устойчивости на мокром покрытии.

Альтернатива: Рассматривать модификации с i-VTM4.

Ошибка: Считать, что 5G — ненужная опция.

Последствие: Ограниченный функционал мультимедиа.

Альтернатива: Использовать Pilot 2026 как полноценный "умный" автомобиль.

А что если Honda сделает Pilot гибридным?

Пока компания не объявила о выпуске гибридной версии Pilot, но эксперты предполагают, что это может произойти уже в 2027 году. Учитывая опыт Honda CR-V Hybrid, внедрение гибридной системы позволит снизить расход топлива почти на 30% и сделает Pilot ещё привлекательнее для городских водителей.

Кроме того, производитель уже тестирует новую установку e: HEV с подключаемым электроприводом, которая может стать частью следующего обновления.

Плюсы и минусы Honda Pilot 2026

Плюсы Минусы Просторный салон и комфорт Не изменился двигатель Новая мультимедиа и поддержка 5G Более высокая цена Расширенный комплекс Honda Sensing Нет гибридной версии Улучшенная шумоизоляция Большие габариты затрудняют парковку Высокое качество сборки Расход топлива выше среднего

FAQ

Какой расход топлива у Honda Pilot 2026?

В смешанном цикле около 10,5-11,0 л/100 км, в зависимости от версии и привода.

Есть ли адаптивная подвеска?

Нет, но подвеска оптимизирована для комфорта, а в TrailSport настроена под бездорожье.

Поддерживает ли медиасистема беспроводной Android Auto и CarPlay?

Да, обе функции встроены и работают без подключения кабеля.

Когда начнутся продажи?

Выпуск стартует весной 2026 года, первые автомобили поступят к дилерам летом.

Мифы и правда

Миф: Новый Pilot — это просто рестайлинг.

Правда: Несмотря на знакомый двигатель, обновление затронуло дизайн, мультимедиа и системы безопасности.

Миф: Большие экраны отвлекают от дороги.

Правда: Интерфейс спроектирован так, чтобы минимизировать внимание водителя к управлению мультимедиа.

Миф: 5G в автомобиле не нужен.

Правда: Благодаря подключению к сети Pilot может получать обновления, карты и информацию о трафике в реальном времени.

Исторический контекст

Первое поколение Honda Pilot появилось в 2002 году и быстро стало одним из самых популярных семейных SUV в США и Канаде. За два десятилетия автомобиль прошёл путь от утилитарного внедорожника до комфортного и технологичного кроссовера.

Каждое новое поколение становилось символом надёжности и практичности, а Pilot 2026 лишь укрепляет эти качества, добавляя цифровую составляющую, которая делает управление проще и безопаснее.

3 интересных факта о Honda Pilot