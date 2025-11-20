Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цены на зубную пасту в Британии выросли на 105% — Which
Взрослым можно съедать до 50 граммов меда в сутки: гастроэнтеролог Губанова
Пуховик, шуба и дублёнка по-разному ведут себя в повседневной носке
Картофельный суп-пюре с сыром готовится за 30 минут
Определена польза умеренной лестничной нагрузки для контроля давления — учёные
Замедление роста растений указывает на необходимость пересадки
Как привести дом в порядок за час перед гостями
Переедание чаще возникает у людей с тревожностью — психологи
Установлена ошибка подсчёта калорий — биологи

Автомобили, которым доверяют миллионы: какие модели россияне назвали лучшими в своих классах

Объявлены победители премии автомобиль года в России — 2025 — ТАСС
10:23
Авто

В России завершилось одно из самых ожидаемых событий автомобильного года — церемония подведения итогов национальной Премии "Автомобиль года в России — 2025". Проект, ставший традицией для миллионов автолюбителей, отметил свой 25-летний юбилей и вновь продемонстрировал, насколько разнообразен и динамичен российский авторынок.

Премия автомобиль года
Фото: Pravda.Ru
Премия автомобиль года

Главная особенность премии — народный формат. Здесь победителей определяют не журналисты и не эксперты, а реальные водители, которые каждый день используют свои машины. В этом году участие приняли более 1,2 миллиона человек, выбравших лучшие автомобили в десятках категорий — от городских малолитражек до представительских лимузинов и электрокаров.

"Проект остаётся уникальной площадкой, где мнение миллионов автовладельцев напрямую влияет на формирование итоговой картины рынка", — подчеркнул председатель оргкомитета Владимир Безукладников.

Суть премии и формат голосования

Голосование проходило с апреля по октябрь 2025 года. Участники могли выбрать не только автомобили, официально представленные на российском рынке, но и модели, доступные через параллельный импорт. Благодаря этому премия охватывает реальную картину предпочтений автолюбителей по всей стране.

Премия неизменно отражает тенденции рынка. Если в начале 2000-х годов лидировали отечественные бренды, а в 2010-х — японские и корейские марки, то сегодня всё активнее заявляют о себе китайские производители, демонстрируя впечатляющий прогресс по дизайну, качеству и технологиям.

Настроение автомобилистов: осторожный оптимизм

Перед подведением итогов экспертный совет проекта провёл традиционное исследование, чтобы понять, как россияне оценивают текущие изменения в отрасли. Большинство участников опроса отметили, что воспринимают новые регулятивные меры — например, повышение утилизационного сбора — как шаг в пользу поддержки отечественных производителей.

При этом водители ожидают роста цен и снижения доступности автомобилей, что делает их более внимательными при выборе новой машины. Всё больше покупателей предпочитают долговечные и технологичные модели, способные служить дольше и требующие меньше затрат на обслуживание.

Победители 2025 года: от LADA до Ferrari

Результаты голосования стали зеркалом национальных предпочтений. В списке победителей оказались представители самых разных стран и ценовых категорий. Россияне продолжают ценить надёжность и практичность, но всё чаще обращают внимание на комфорт и технологии.

Городские и малые классы

  • Kia Picanto стала лучшим городским автомобилем — компактность, экономичность и доступная цена сделали её фаворитом.

  • В малом классе победили LADA Granta и Changan Alsvin - сочетание простой конструкции и комфортного оснащения оказалось решающим.

Средний сегмент: баланс и универсальность

В категории "малый средний класс" лидирует LADA Vesta SW, которая удерживает позиции благодаря обновлённому дизайну и расширенной комплектации. Среди представителей среднего класса россияне выбрали LADA Aura и Changan Lamore.

Аналитики отмечают, что отечественные модели впервые за долгое время конкурируют на равных с китайскими брендами, предлагая адаптацию под местные условия и доступность обслуживания.

Бизнес и представительский класс

Премия в категории бизнес-класса досталась Kia K5, HongQi H5 и Chery Arrizo 8 - именно эти модели объединили солидность, комфорт и современный дизайн.
В представительском сегменте победили Mercedes-Benz S-Class, HongQi H9 и BMW 7 Series. Лидерство этих моделей неудивительно: они символизируют статус, технологичность и внимание к деталям.

Люкс и спорт

В классе люксовых седанов ожидаемо выделился Mercedes-Maybach S-Class, а также Rolls-Royce Ghost и Phantom. Среди спортивных купе первое место у Porsche 911 Carrera, Ferrari Roma и Bentley Continental GT - сочетание мощи и элегантности по-прежнему восхищает российских ценителей скорости.

Любители классики отметили Ford Mustang и Chevrolet Camaro - настоящие иконы стиля, для которых возраст не помеха.

Внедорожники и кроссоверы

Этот сегмент стал самым массовым. Россияне традиционно выбирают практичные и проходимые машины.

  • Среди компактных SUV лидируют Haval Jolion, Chery Tiggo 4 Pro и OMODA C5.

  • В классе средних внедорожников победу одержали Jetour T2, Exeed TXL и Geely Monjaro.

  • Среди тяжёлых внедорожников отметились Exeed VX, HongQi HS7 и Tank 700 - мощные, роскошные и способные справиться с любыми дорогами.

В категории пикапов лучше всех проявили себя Foton Tunland G7, JAC T9 и Great Wall POER, что подтверждает интерес к многофункциональным и выносливым автомобилям.

Электромобили и гибриды: новая реальность

В 2025 году в премии появилась отдельная категория для электрокаров и гибридов. Это отражает растущий интерес россиян к экологичным технологиям.

  • Среди городских электромобилей лидировали ORA 03 GT и FIAT 500 - компактные, стильные и удобные для мегаполисов.

  • В сегменте среднего класса лучшими признаны Evolute i-PRO и MG4 EV.

  • В бизнес-классе победу одержали EXEED EXLANTIX ES, ZEEKR 1 и TESLA Model S.

  • Среди представительских моделей — Voyah Passion EVR, BMW i7 и Mercedes-Benz EQS.

Эти результаты показывают, что электромобиль перестаёт быть экзотикой и постепенно становится частью реальной транспортной культуры.

Новинки и бренды года

Отдельные номинации посвящены новинкам и брендам года.

  • В массовом сегменте лучшими дебютами названы BELGEE S50, KGM Rexton и OMODA C7.

  • Среди премиальных новинок — HongQi HS7, EXEED EXLANTIX ES и AITO SERES M9.

Брендом года стала компания TENET, а любимыми марками россиян вновь признаны:

  • В массовом сегменте — LADA, Haval, Chery;

  • В премиальном — Exeed, HongQi и Tank.

Советы шаг за шагом: как выбрать автомобиль под себя

  1. Определите цели. Для города подойдёт компактный хэтчбек, для поездок за город — кроссовер или универсал.

  2. Учтите расходы. Рассматривайте не только цену покупки, но и стоимость обслуживания и топлива.

  3. Обратите внимание на безопасность. Ищите модели с системами помощи водителю и функцией удержания полосы.

  4. Подумайте о перспективах. Электромобили и гибриды становятся всё доступнее и выгоднее в долгосрочной перспективе.

  5. Читайте реальные отзывы. Опыт других владельцев поможет избежать ошибок при выборе комплектации.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Покупать автомобиль, не проверив сервисную сеть.
    Последствие: Проблемы с запчастями и обслуживанием.
    Альтернатива: Уточняйте наличие дилеров и СТО в вашем регионе.

  • Ошибка: Считать, что китайские машины хуже европейских.
    Последствие: Потеря шанса купить современный автомобиль по разумной цене.
    Альтернатива: Тест-драйв покажет реальный уровень качества и оснащения.

  • Ошибка: Игнорировать новые технологии.
    Последствие: Быстрое устаревание модели.
    Альтернатива: Рассматривать машины с системой обновлений "по воздуху" и поддержкой цифровых сервисов.

А что если народное голосование определяет будущее рынка?

С каждым годом премия становится всё более значимым индикатором покупательских настроений. Производители ориентируются на её результаты при планировании модельных стратегий. Победа в категории автоматически повышает доверие к бренду и помогает выстраивать маркетинг на реальных эмоциях покупателей.

Таким образом, "Автомобиль года в России" давно перестал быть просто конкурсом — это зеркало национальных предпочтений и сигнал для всей отрасли.

Плюсы и минусы народной премии

Плюсы Минусы
Прямое участие потребителей Не учитывает редкие модели
Объективность голосования Возможен перевес популярных брендов
Прозрачность результатов Не всегда отражает технические нюансы
Повышение доверия к брендам Сложно охватить весь рынок

Исторический контекст: как всё начиналось

Первая церемония "Автомобиль года" состоялась в конце 1990-х, когда российский рынок только формировался. Тогда выбор был ограничен несколькими десятками моделей, а сегодня — это сотни вариантов от десятков брендов.

За четверть века премия превратилась в своеобразный путеводитель по автомобильным тенденциям, отражающий смену поколений и развитие технологий. От простых седанов начала 2000-х до электрических флагманов 2025 года — путь, пройденный рынком, колоссален.

3 интересных факта

  1. В голосовании 2025 года приняло участие рекордное количество электромобилей — более 50 моделей.

  2. LADA удерживает титул "любимой марки россиян" на протяжении 11 лет подряд.

  3. За всю историю премии проголосовало более 25 миллионов человек.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Уход марки Kaiyi с российского рынка подтвердил Автотор
Авто
Уход марки Kaiyi с российского рынка подтвердил Автотор
Депутат Госдумы Делягин предложил внедрить тайваньскую лотерею кассовых чеков
Экономика и бизнес
Депутат Госдумы Делягин предложил внедрить тайваньскую лотерею кассовых чеков
Популярное
Новый Эльдорадо в Андах: найдено стратегическое месторождение стоимостью 204 миллиарда евро

Уникальная находка в Андах обещает изменить глобальный рынок металлов и экономики двух стран. Но сможет ли проект стать образцом индустрии будущего?

Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Арктика меняет правила игры: подо льдом запускается скрытый процесс, переворачивающий модели океанов
Маленькое тело, древняя мощь: существо, что соединяет в себе следы рептилий, слонов и древней пустыни
Покупки могут начать приносить выигрыш: Россия разглядывает тайваньский формат лотереи
Главы стран Центральной Азии всерьез озабочены проблемами безопасности в регионе Андрей Николаев Стратегический союзник США Саудовская Аравия будет изучать вопрос давления на Россию Любовь Степушова Николай I назвал Пестеля опасным злодеем — дневник Николая I Игорь Буккер
Отжимания можно упростить без потери эффекта: пошаговый путь к идеальной технике выполнения
3000 лет тайны: Клад Вильены хранил секрет внеземного происхождения металла
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Последние материалы
Главы стран Центральной Азии всерьез озабочены проблемами безопасности в регионе
Определена польза умеренной лестничной нагрузки для контроля давления — учёные
Объявлены победители премии автомобиль года в России — 2025 — ТАСС
Как привести дом в порядок за час перед гостями
Замедление роста растений указывает на необходимость пересадки
Россия сохраняет стратегическое партнёрство с Сирией — эксперт Вавилов
Переедание чаще возникает у людей с тревожностью — психологи
Установлена ошибка подсчёта калорий — биологи
Кошки создают звуковой кокон для быстрого сна выяснили исследователи
Соцсети задержанного звезды сериалы "Морские дьяволы" заполнены фото с детьми
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.