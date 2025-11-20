Автомобили, которым доверяют миллионы: какие модели россияне назвали лучшими в своих классах

В России завершилось одно из самых ожидаемых событий автомобильного года — церемония подведения итогов национальной Премии "Автомобиль года в России — 2025". Проект, ставший традицией для миллионов автолюбителей, отметил свой 25-летний юбилей и вновь продемонстрировал, насколько разнообразен и динамичен российский авторынок.
Главная особенность премии — народный формат. Здесь победителей определяют не журналисты и не эксперты, а реальные водители, которые каждый день используют свои машины. В этом году участие приняли более 1,2 миллиона человек, выбравших лучшие автомобили в десятках категорий — от городских малолитражек до представительских лимузинов и электрокаров.
"Проект остаётся уникальной площадкой, где мнение миллионов автовладельцев напрямую влияет на формирование итоговой картины рынка", — подчеркнул председатель оргкомитета Владимир Безукладников.
Голосование проходило с апреля по октябрь 2025 года. Участники могли выбрать не только автомобили, официально представленные на российском рынке, но и модели, доступные через параллельный импорт. Благодаря этому премия охватывает реальную картину предпочтений автолюбителей по всей стране.
Премия неизменно отражает тенденции рынка. Если в начале 2000-х годов лидировали отечественные бренды, а в 2010-х — японские и корейские марки, то сегодня всё активнее заявляют о себе китайские производители, демонстрируя впечатляющий прогресс по дизайну, качеству и технологиям.
Перед подведением итогов экспертный совет проекта провёл традиционное исследование, чтобы понять, как россияне оценивают текущие изменения в отрасли. Большинство участников опроса отметили, что воспринимают новые регулятивные меры — например, повышение утилизационного сбора — как шаг в пользу поддержки отечественных производителей.
При этом водители ожидают роста цен и снижения доступности автомобилей, что делает их более внимательными при выборе новой машины. Всё больше покупателей предпочитают долговечные и технологичные модели, способные служить дольше и требующие меньше затрат на обслуживание.
Результаты голосования стали зеркалом национальных предпочтений. В списке победителей оказались представители самых разных стран и ценовых категорий. Россияне продолжают ценить надёжность и практичность, но всё чаще обращают внимание на комфорт и технологии.
Kia Picanto стала лучшим городским автомобилем — компактность, экономичность и доступная цена сделали её фаворитом.
В малом классе победили LADA Granta и Changan Alsvin - сочетание простой конструкции и комфортного оснащения оказалось решающим.
В категории "малый средний класс" лидирует LADA Vesta SW, которая удерживает позиции благодаря обновлённому дизайну и расширенной комплектации. Среди представителей среднего класса россияне выбрали LADA Aura и Changan Lamore.
Аналитики отмечают, что отечественные модели впервые за долгое время конкурируют на равных с китайскими брендами, предлагая адаптацию под местные условия и доступность обслуживания.
Премия в категории бизнес-класса досталась Kia K5, HongQi H5 и Chery Arrizo 8 - именно эти модели объединили солидность, комфорт и современный дизайн.
В представительском сегменте победили Mercedes-Benz S-Class, HongQi H9 и BMW 7 Series. Лидерство этих моделей неудивительно: они символизируют статус, технологичность и внимание к деталям.
В классе люксовых седанов ожидаемо выделился Mercedes-Maybach S-Class, а также Rolls-Royce Ghost и Phantom. Среди спортивных купе первое место у Porsche 911 Carrera, Ferrari Roma и Bentley Continental GT - сочетание мощи и элегантности по-прежнему восхищает российских ценителей скорости.
Любители классики отметили Ford Mustang и Chevrolet Camaro - настоящие иконы стиля, для которых возраст не помеха.
Этот сегмент стал самым массовым. Россияне традиционно выбирают практичные и проходимые машины.
Среди компактных SUV лидируют Haval Jolion, Chery Tiggo 4 Pro и OMODA C5.
В классе средних внедорожников победу одержали Jetour T2, Exeed TXL и Geely Monjaro.
Среди тяжёлых внедорожников отметились Exeed VX, HongQi HS7 и Tank 700 - мощные, роскошные и способные справиться с любыми дорогами.
В категории пикапов лучше всех проявили себя Foton Tunland G7, JAC T9 и Great Wall POER, что подтверждает интерес к многофункциональным и выносливым автомобилям.
В 2025 году в премии появилась отдельная категория для электрокаров и гибридов. Это отражает растущий интерес россиян к экологичным технологиям.
Среди городских электромобилей лидировали ORA 03 GT и FIAT 500 - компактные, стильные и удобные для мегаполисов.
В сегменте среднего класса лучшими признаны Evolute i-PRO и MG4 EV.
В бизнес-классе победу одержали EXEED EXLANTIX ES, ZEEKR 1 и TESLA Model S.
Среди представительских моделей — Voyah Passion EVR, BMW i7 и Mercedes-Benz EQS.
Эти результаты показывают, что электромобиль перестаёт быть экзотикой и постепенно становится частью реальной транспортной культуры.
Отдельные номинации посвящены новинкам и брендам года.
В массовом сегменте лучшими дебютами названы BELGEE S50, KGM Rexton и OMODA C7.
Среди премиальных новинок — HongQi HS7, EXEED EXLANTIX ES и AITO SERES M9.
Брендом года стала компания TENET, а любимыми марками россиян вновь признаны:
В массовом сегменте — LADA, Haval, Chery;
В премиальном — Exeed, HongQi и Tank.
Определите цели. Для города подойдёт компактный хэтчбек, для поездок за город — кроссовер или универсал.
Учтите расходы. Рассматривайте не только цену покупки, но и стоимость обслуживания и топлива.
Обратите внимание на безопасность. Ищите модели с системами помощи водителю и функцией удержания полосы.
Подумайте о перспективах. Электромобили и гибриды становятся всё доступнее и выгоднее в долгосрочной перспективе.
Читайте реальные отзывы. Опыт других владельцев поможет избежать ошибок при выборе комплектации.
Ошибка: Покупать автомобиль, не проверив сервисную сеть.
Последствие: Проблемы с запчастями и обслуживанием.
Альтернатива: Уточняйте наличие дилеров и СТО в вашем регионе.
Ошибка: Считать, что китайские машины хуже европейских.
Последствие: Потеря шанса купить современный автомобиль по разумной цене.
Альтернатива: Тест-драйв покажет реальный уровень качества и оснащения.
Ошибка: Игнорировать новые технологии.
Последствие: Быстрое устаревание модели.
Альтернатива: Рассматривать машины с системой обновлений "по воздуху" и поддержкой цифровых сервисов.
С каждым годом премия становится всё более значимым индикатором покупательских настроений. Производители ориентируются на её результаты при планировании модельных стратегий. Победа в категории автоматически повышает доверие к бренду и помогает выстраивать маркетинг на реальных эмоциях покупателей.
Таким образом, "Автомобиль года в России" давно перестал быть просто конкурсом — это зеркало национальных предпочтений и сигнал для всей отрасли.
|Плюсы
|Минусы
|Прямое участие потребителей
|Не учитывает редкие модели
|Объективность голосования
|Возможен перевес популярных брендов
|Прозрачность результатов
|Не всегда отражает технические нюансы
|Повышение доверия к брендам
|Сложно охватить весь рынок
Первая церемония "Автомобиль года" состоялась в конце 1990-х, когда российский рынок только формировался. Тогда выбор был ограничен несколькими десятками моделей, а сегодня — это сотни вариантов от десятков брендов.
За четверть века премия превратилась в своеобразный путеводитель по автомобильным тенденциям, отражающий смену поколений и развитие технологий. От простых седанов начала 2000-х до электрических флагманов 2025 года — путь, пройденный рынком, колоссален.
В голосовании 2025 года приняло участие рекордное количество электромобилей — более 50 моделей.
LADA удерживает титул "любимой марки россиян" на протяжении 11 лет подряд.
За всю историю премии проголосовало более 25 миллионов человек.
