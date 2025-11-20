Китайский гигант перешёл в другую лигу: компания, выпускающая телефоны взорвала отчёт по продажам авто

Xiaomi нарастила прибыль до 11,3 миллиарда юаней — финансовые аналитики

10:23 Your browser does not support the audio element. Авто

В этом году Xiaomi доказала, что может быть не просто производителем смартфонов, а полноценной технологической экосистемой. Компания, ещё недавно воспринимавшаяся как бренд доступной электроники, сегодня уверенно движется к статусу инновационного лидера, объединяющего цифровые технологии, искусственный интеллект и автомобили будущего.

Фото: commons.wikimedia.org by User3204, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Xiaomi YU7

Рекордные финансовые показатели за третий квартал 2025 года лишь подтверждают этот прорыв: выручка компании достигла 113,1 млрд юаней, что на 22,3% выше, чем за тот же период прошлого года. Прибыль по скорректированным данным составила 11,3 млрд юаней, и это стало лучшим результатом за последние три года.

"Мы строим экосистему, где технологии соединяют человека и мир", — отметил генеральный директор Лэй Цзюнь.

Смартфоны: возвращение на вершину

Смартфоны остаются сердцем бизнеса Xiaomi. Именно с этого направления началась история компании, и именно здесь она вновь доказывает, что может конкурировать с лидерами рынка. В третьем квартале компания представила флагманскую серию Xiaomi 15, которая быстро завоевала доверие покупателей благодаря камере нового поколения, энергоэффективному процессору и обновлённой оболочке HyperOS.

В продажах заметно вырос интерес к линейке Redmi Note - особенно среди тех, кто ищет сочетание цены и функциональности. Xiaomi активно работает над оптимизацией интерфейса, делая акцент на плавности и быстродействии системы. Новая оболочка позволяет синхронизировать смартфон с другими устройствами экосистемы: телевизорами, очистителями воздуха, фитнес-браслетами и, конечно, электромобилями.

Особое внимание компания уделяет пользовательскому опыту. HyperOS объединяет смартфон, умный дом и автомобиль в единое цифровое пространство. Пользователь может, не выходя из дома, проверить заряд автомобиля, включить кондиционер или настроить маршрут на дисплее. Такой уровень интеграции ранее предлагали лишь премиальные бренды, и теперь Xiaomi уверенно входит в их число.

Электромобили: рекорд и новая философия движения

Главной сенсацией квартала стало достижение, которого ждали многие аналитики: впервые за историю компании продажи автомобилей Xiaomi превысили 100 тысяч штук. Всего реализовано 108 796 электромобилей, а выручка от направления EV и AI-технологий составила 29 млрд юаней.

Эти цифры — не просто успех, а показатель того, что бренд способен создавать продукты мирового уровня в совершенно новой категории. Флагманская модель Xiaomi SU7 стала символом технологической зрелости компании. Электрокар сочетает спортивный дизайн, разработанный совместно с европейскими студиями, и фирменную интеллектуальную платформу Xiaomi Pilot, которая обеспечивает безопасное и предсказуемое управление.

В SU7 интегрированы десятки сенсоров, камеры кругового обзора и нейросетевой процессор, анализирующий дорожную обстановку в реальном времени. Система постоянно обучается, а обновления приходят через интернет, как на смартфоне. Это делает автомобиль не просто средством передвижения, а частью цифровой экосистемы.

"Наша цель — сделать автомобиль умным партнёром, а не просто машиной", — подчеркнул Лэй Цзюнь.

Сравнение: где Xiaomi уже на уровне конкурентов

Компания Продажи авто, тыс. шт. Прибыль, млрд юаней Рост к прошлому году Xiaomi 108,8 11,3 +22,3% BYD 432,5 10,9 +18,7% Tesla 466,1 11,1 +9,4%

Да, Xiaomi пока не догнала Tesla или BYD по объёмам, но динамика говорит сама за себя. За короткое время компания прошла путь от идеи до массового производства. Если темп сохранится, Xiaomi сможет занять устойчивое место среди ведущих производителей электромобилей уже в ближайшие два года.

Как выбрать электромобиль Xiaomi: пошаговое руководство

Определите потребности. SU7 подойдёт для города, SU7 Max — для дальних поездок. Проверьте инфраструктуру. Сеть зарядных станций Xiaomi Energy активно развивается по всей Азии. Настройте экосистему. Подключите автомобиль к смартфону через HyperOS — можно управлять зарядкой, навигацией и климатом. Проверьте гарантию. Компания даёт 5 лет на батарею и электронику, а также доступ к круглосуточной поддержке. Используйте обновления. OTA-апдейты улучшают функционал и безопасность авто без визита в сервис.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорировать совместимость с экосистемой.

Последствие: Потеря ключевых функций и автоматизации.

Альтернатива: Настроить HyperOS Sync сразу после покупки.

Ошибка: Не учитывать регион зарядных станций.

Последствие: Задержки в пути, сложность с питанием.

Альтернатива: Проверить карту станций через приложение Xiaomi Energy.

Ошибка: Экономить на комплектации.

Последствие: Недостаток полезных опций, например, автопилота.

Альтернатива: Выбирать версию с оптимальным набором функций, ориентируясь на стиль вождения.

А что если Xiaomi выйдет на мировой рынок авто?

Эта перспектива уже близка к реальности. Компания активно готовит инфраструктуру для поставок в Европу и Ближний Восток. Появились данные о планах строительства сборочных площадок в Венгрии и Испании, что позволит снизить пошлины и ускорить логистику.

Кроме того, Xiaomi рассматривает возможность локализации программного обеспечения — адаптации HyperOS к европейским требованиям конфиденциальности и стандартам безопасности. Такой шаг откроет двери для международных инвестиций и укрепит имидж бренда как ответственного производителя.

Плюсы и минусы электрокаров Xiaomi

Плюсы Минусы Элегантный дизайн и качественная сборка Слабая зарядная инфраструктура за пределами Китая Интеграция с экосистемой Xiaomi Некоторые функции ограничены регионально Удобное управление через смартфон Недостаточная известность на зарубежных рынках Частые обновления программного обеспечения Не все сервисы доступны в автономном режиме

FAQ

Как выбрать подходящую комплектацию SU7?

Выбирайте по запасу хода и бюджету: базовая версия рассчитана на 500 км, SU7 Max — до 700 км.

Сколько стоит электромобиль Xiaomi?

Цена стартует от 215 900 юаней, при этом в базу входят автопилот, адаптивный круиз и интеллектуальная навигация.

Когда электрокары Xiaomi появятся в Европе?

Первые поставки планируются в 2026 году, сначала в Испанию и Германию.

Можно ли управлять автомобилем через смартфон?

Да, приложение HyperOS CarControl позволяет открывать двери, включать климат и запускать зарядку дистанционно.

Мифы и правда

Миф: Электромобили Xiaomi не подходят для холодного климата.

Правда: Система подогрева батареи поддерживает оптимальную температуру при -25 °C.

Миф: SU7 полностью копирует Tesla.

Правда: Модель построена на собственной платформе, использующей нейросетевые алгоритмы Xiaomi AI Drive.

Миф: Электрокары быстро теряют ёмкость батареи.

Правда: После 200 000 км пробега деградация аккумулятора не превышает 8%.

Сон и психология: как технологии Xiaomi влияют на ритм жизни

Инженеры компании всё чаще обращаются к теме осознанного потребления и комфорта. Устройства Xiaomi помогают пользователям поддерживать здоровый баланс между работой и отдыхом. Автомобиль SU7, например, способен анализировать состояние водителя с помощью камер и датчиков, предлагая сделать перерыв при признаках усталости.

Технологии компании создают атмосферу спокойствия: интеллектуальная подсветка в салоне, адаптивная музыка и фильтрация воздуха делают поездки менее стрессовыми. Это пример того, как современные технологии могут работать на психологическое благополучие человека.

Исторический контекст: путь от смартфона к автомобилю

В 2021 году, когда Лэй Цзюнь объявил о планах создать электромобиль, скептики сомневались в успехе. Однако Xiaomi быстро доказала, что умеет воплощать идеи в жизнь. За три года были построены производственные линии, разработаны чипы, налажено партнёрство с поставщиками батарей и компонентов.

В 2024 году компания представила первый серийный SU7 — и уже через полгода начала массовые продажи. Сегодня Xiaomi — один из немногих брендов, сумевших объединить смартфоны, ИИ и транспорт в единую технологическую среду.

3 интересных факта о Xiaomi