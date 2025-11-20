Поставки исчезают, склады пустеют: рынок раскрывает схему, которую раньше никто не замечал

Российский рынок новых автомобилей снова характеризуют словом "падение": поставки импортных легковушек летят вниз, а спрос на иностранные модели почти исчезает. Но за сухой статистикой скрывается не хаос, а вполне объяснимый набор причин, который формирует новый ландшафт отрасли. Импортёры завозят меньше машин, покупатели переключаются на локальные варианты, а сборочные площадки внутри страны постепенно возвращают загруженность. Идущие изменения начали складываться в цельную картину.
За десять месяцев 2025 года импорт новых иномарок сократился с 925 тысяч до 290 тысяч автомобилей. Это обвал на 64% — по сути, переход на уровни начала 2020-х. Если в прошлом году склады были забиты привезёнными партиями, то теперь неопределённость в логистике и падение спроса сделали их почти ненужными.
По данным аналитиков, причины снижения поставок не случайны. Они отражают глубокие сдвиги в структуре российского авторынка. Эксперт подчёркивает:
"Первая — сокращение объёмов рынка (-20%). Вторая — большие прошлогодние стоки. И третья — увеличение объёмов сборки на территории России. Каждая внесла свой вклад", — объяснил эксперт.
Эти три причины формируют новую модель поведения как для дилеров, так и для покупателей. Возможно, впервые за несколько лет рынок начинает двигаться не под действием форс-мажоров, а по внутренней логике.
|Страна / канал
|Объём 2025
|Динамика
|Доля поставок
|Китай
|210 000
|-68%
|72,5%
|Киргизия (транзит)
|32 500
|-52,5%
|около 11%
|Южная Корея
|12 500
|+367%
|около 4%
|Прочие направления
|~35 000
|разнородно
|~12%
Несмотря на падение, Китай остаётся главным источником иномарок. Киргизия удерживает второе место благодаря параллельному импорту, а Южная Корея неожиданно обновила поставки, показав колоссальный прирост за год.
Сокращение импорта отражает не падение интереса к автомобилям, а изменение условий их появления на рынке. Дилеры переделывают сделки, переходят на локальные производства, а бренды, работающие через параллельные каналы, уменьшили объёмы ввоза из-за логистики и курсовых колебаний.
Отечественные сборочные линии, включая производственные площадки с китайскими партнёрами, наращивают выпуск. Для покупателей это означает больше доступных моделей без ожидания доставки через границы. Параллельно растут продажи в сегменте новых российских автомобилей и гибридов, собранных на местных заводах.
Изучайте происхождение модели.
Чем больше локализация — тем стабильнее поставки и ремонт.
Проверяйте сервисную сеть.
Наличие официальных партнёров упрощает обслуживание, что особенно важно для новых марок.
Сравнивайте страховку.
ОСАГО и каско на импортные машины могут стоить дороже из-за стоимости деталей.
Учитывайте логистические риски.
Если модель ввозится транзитом, цена и сроки могут меняться.
Смотрите на гарантию и поставщиков запчастей.
Чем шире сеть — тем меньше рисков простоев.
Рынок снова начнёт расти? При стабилизации логистики и курсов можно ожидать постепенного восстановления импорта, но не до прежних масштабов.
|Плюсы
|Минусы
|Развитие локальной сборки
|Меньше выбора среди глобальных брендов
|Снижение зависимости от импорта
|Рост цен на иномарки
|Увеличение доступных моделей китайского производства
|Ограниченные поставки комплектующих
|Предсказуемость поставок со складов
|Рынок остаётся нестабильным
|Возможность выбора между локальными и импортными вариантами
|Сложность с премиальными моделями
Почему импорт так сильно сократился?
Главные причины — уменьшение рынка, переизбыток прошлогодних стоков и рост локальной сборки.
Как изменились поставки из Китая?
Они упали на 68%, но Китай всё ещё поставляет почти три четверти всех импортируемых машин.
Почему вырос экспорт из Южной Кореи?
Ряд брендов нашёл новые каналы поставок и расширил транзитные схемы.
Миф: россияне перестали покупать иностранные машины из-за потери интереса.
Правда: спрос падает из-за доступности локальных моделей и слабых поставок.
Миф: Китай "разочаровался" в российском рынке.
Правда: падение вызвано логистикой, а не отсутствием спроса.
Миф: импорт скоро полностью исчезнет.
Правда: он сократился, но не исчезнет — рынок адаптируется.
Резкие изменения на автомобильном рынке вызывают у покупателей тревогу: сложно понять, что будет завтра, и как изменится доступность моделей. Психология спроса в такие периоды резко меняется: люди предпочитают покупать "здесь и сейчас", выбирая надёжность поставок вместо статуса или бренда. Это делает рынок более прагматичным и одновременно более осторожным.
Российский рынок уже сталкивался с низкими объёмами импорта: в 2014–2015 годах из-за кризиса, а в 2022-м — из-за резкого изменения логистики. Несмотря на провалы, рынок каждый раз находил пути восстановления — либо через альтернативные каналы, либо через локализацию. Нынешний период похож: поставщики меняются, но сам автомобиль остаётся востребованным товаром, который рынок не перестанет формировать.
