Поставки исчезают, склады пустеют: рынок раскрывает схему, которую раньше никто не замечал

Российский рынок новых автомобилей снова характеризуют словом "падение": поставки импортных легковушек летят вниз, а спрос на иностранные модели почти исчезает. Но за сухой статистикой скрывается не хаос, а вполне объяснимый набор причин, который формирует новый ландшафт отрасли. Импортёры завозят меньше машин, покупатели переключаются на локальные варианты, а сборочные площадки внутри страны постепенно возвращают загруженность. Идущие изменения начали складываться в цельную картину.

Фото: commons.wikimedia.org by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Geely Preface

За десять месяцев 2025 года импорт новых иномарок сократился с 925 тысяч до 290 тысяч автомобилей. Это обвал на 64% — по сути, переход на уровни начала 2020-х. Если в прошлом году склады были забиты привезёнными партиями, то теперь неопределённость в логистике и падение спроса сделали их почти ненужными.

Почему упал импорт: три ключевых фактора

По данным аналитиков, причины снижения поставок не случайны. Они отражают глубокие сдвиги в структуре российского авторынка. Эксперт подчёркивает:

"Первая — сокращение объёмов рынка (-20%). Вторая — большие прошлогодние стоки. И третья — увеличение объёмов сборки на территории России. Каждая внесла свой вклад", — объяснил эксперт.

Эти три причины формируют новую модель поведения как для дилеров, так и для покупателей. Возможно, впервые за несколько лет рынок начинает двигаться не под действием форс-мажоров, а по внутренней логике.

Сравнение: поставки иномарок по направлениям

Страна / канал Объём 2025 Динамика Доля поставок Китай 210 000 -68% 72,5% Киргизия (транзит) 32 500 -52,5% около 11% Южная Корея 12 500 +367% около 4% Прочие направления ~35 000 разнородно ~12%

Несмотря на падение, Китай остаётся главным источником иномарок. Киргизия удерживает второе место благодаря параллельному импорту, а Южная Корея неожиданно обновила поставки, показав колоссальный прирост за год.

Тренды, стоящие за цифрами

Сокращение импорта отражает не падение интереса к автомобилям, а изменение условий их появления на рынке. Дилеры переделывают сделки, переходят на локальные производства, а бренды, работающие через параллельные каналы, уменьшили объёмы ввоза из-за логистики и курсовых колебаний.

Отечественные сборочные линии, включая производственные площадки с китайскими партнёрами, наращивают выпуск. Для покупателей это означает больше доступных моделей без ожидания доставки через границы. Параллельно растут продажи в сегменте новых российских автомобилей и гибридов, собранных на местных заводах.

HowTo: как ориентироваться покупателю в новых условиях

Изучайте происхождение модели.

Чем больше локализация — тем стабильнее поставки и ремонт. Проверяйте сервисную сеть.

Наличие официальных партнёров упрощает обслуживание, что особенно важно для новых марок. Сравнивайте страховку.

ОСАГО и каско на импортные машины могут стоить дороже из-за стоимости деталей. Учитывайте логистические риски.

Если модель ввозится транзитом, цена и сроки могут меняться. Смотрите на гарантию и поставщиков запчастей.

Чем шире сеть — тем меньше рисков простоев.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Покупка иномарки с минимальной локализацией → долгий ремонт из-за отсутствия деталей → выбирайте модели с российской сборкой.

Ориентация только на цену → скрытые расходы на страхование и обслуживание → сравнивайте стоимость владения.

Надежда на быстрые поставки из Китая → задержки из-за ограничений логистики → берите авто со склада.

А что если…

Рынок снова начнёт расти? При стабилизации логистики и курсов можно ожидать постепенного восстановления импорта, но не до прежних масштабов.

Плюсы и минусы нового состояния рынка

Плюсы Минусы Развитие локальной сборки Меньше выбора среди глобальных брендов Снижение зависимости от импорта Рост цен на иномарки Увеличение доступных моделей китайского производства Ограниченные поставки комплектующих Предсказуемость поставок со складов Рынок остаётся нестабильным Возможность выбора между локальными и импортными вариантами Сложность с премиальными моделями

FAQ

Почему импорт так сильно сократился?

Главные причины — уменьшение рынка, переизбыток прошлогодних стоков и рост локальной сборки.

Как изменились поставки из Китая?

Они упали на 68%, но Китай всё ещё поставляет почти три четверти всех импортируемых машин.

Почему вырос экспорт из Южной Кореи?

Ряд брендов нашёл новые каналы поставок и расширил транзитные схемы.

Мифы и правда

Миф: россияне перестали покупать иностранные машины из-за потери интереса.

Правда: спрос падает из-за доступности локальных моделей и слабых поставок.

Миф: Китай "разочаровался" в российском рынке.

Правда: падение вызвано логистикой, а не отсутствием спроса.

Миф: импорт скоро полностью исчезнет.

Правда: он сократился, но не исчезнет — рынок адаптируется.

Сон и психология

Резкие изменения на автомобильном рынке вызывают у покупателей тревогу: сложно понять, что будет завтра, и как изменится доступность моделей. Психология спроса в такие периоды резко меняется: люди предпочитают покупать "здесь и сейчас", выбирая надёжность поставок вместо статуса или бренда. Это делает рынок более прагматичным и одновременно более осторожным.

Три интересных факта

2025 год стал вторым за три года, когда поставки из Китая упали. Южная Корея впервые за несколько лет показала трёхзначный рост. Уровень локальной сборки вырос более чем на треть за год.

Исторический контекст

Российский рынок уже сталкивался с низкими объёмами импорта: в 2014–2015 годах из-за кризиса, а в 2022-м — из-за резкого изменения логистики. Несмотря на провалы, рынок каждый раз находил пути восстановления — либо через альтернативные каналы, либо через локализацию. Нынешний период похож: поставщики меняются, но сам автомобиль остаётся востребованным товаром, который рынок не перестанет формировать.