Карта рынка переписана: старые бренды ушли, а их место заняли неожиданные игроки

Четыре автогруппы удержали более 70% российского рынка — аналитики
7:15
Авто

Российский авторынок переживает непростой период: старые связи разрушены, привычные бренды ушли, новые правила ещё только формируются. Но сквозь кажущийся хаос постепенно проявляется структура — и последние месяцы показывают, что картина становится яснее. Основные игроки определились, прежний баланс сил ушёл в прошлое, а на смену ему пришла новая расстановка, основанная почти полностью на китайских концернах.

haval
Фото: commons.wikimedia.org by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
haval

Сокращение дилерских центров, колебания контрактов и обновление портфелей брендов выглядят как случайный набор событий. Но если посмотреть внимательнее, становится понятно: система перестраивается. Нынешнее положение дел стало результатом «межвидовой борьбы» производителей, и именно она привела к появлению четырёх крупных блоков, которые сегодня фактически контролируют рынок.

Базовые процессы: что происходит с дилерской сетью

За девять месяцев число автосалонов сократилось на 131 объект — немного, но достаточно, чтобы уловить тенденцию. Одновременно приросло количество дилерских договоров, что говорит о попытках перестройки существующих сетей под новые реалии.

Некоторые бренды из Поднебесной — BAIC, FAW, Dongfeng, JAC, Jetta, Kaiyi, Livan, Xcite, Skywell — не смогли выдержать конкуренцию: их дилерские сети заметно похудели. Но и крупные игроки пострадали: часть суббрендов Chery (Jetour, Jaecoo, Exeed, Omoda) также сократили своё присутствие.

Глобальные марки вроде Toyota, Suzuki, Mitsubishi, KIA, Hyundai, Mazda и BMW давно не рассчитывают на серьёзные продажи: им оставили лишь сервис и отдельные поставки, не влияющие на общую картину. Их дилерские центры постепенно исчезают.

При всём этом рынок всё же начал выстраиваться заново.

Сравнение: кто доминирует на рынке сегодня

Объединение Доля рынка Продажи (октябрь) Особенности
АВТОВАЗ (LADA + частично Xcite) 21,1% 34 983 Национальный бренд, льготы, доступные модели
Great Wall Motor (Haval, Tank, Poer, Wey, Ora) 17,5% 29 021 Быстрое расширение, поддержка сервисной сети
Chery Group (Chery, Omoda, Jetour, Exeed, Jaecoo, Kaiyi, Tenet) 16,3% 27 089 Широкое портфолио, высокая узнаваемость
Geely Group (Geely, Belgee, Livan, Knewstar, Lynk&Co, Zeekr, Volvo, Lotus) 16,3% 27 081 Сильные позиции в сегменте кроссоверов и электромобилей

Именно эти четыре объединения удержали более 70% рынка. Их портфели максимально разнообразны — от бюджетных седанов до премиальных гибридов.

Советы шаг за шагом: как ориентироваться в новом автоландшафте

  1. Следите за динамикой брендов.
    Быстро исчезающие марки — риск: слабая сеть, проблемы с запчастями и сервисом.

  2. Выбирайте модели с развитой инфраструктурой.
    Наличие дилеров, складов и сервисов важнее громкого названия.

  3. Учитывайте стоимость владения.
    Запчасти, страховка, доступность шин и расходников — ключевые параметры для расчёта бюджета.

  4. Изучайте новые марки.
    Многие китайские бренды быстро подтягивают качество и адаптируют автомобили под российские условия.

  5. Смотрите на политику производителя.
    Компании с долгосрочными планами открывают дополнительные центры и инвестируют в сервис.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ориентироваться только на цену автомобиля → возможны сложности с обслуживанием → выбирайте бренды с широкой сетью.
  • Покупать модель, не изучив рынок запчастей → ремонт может оказаться дорогим → сравнивайте стоимость ТО, страховки, зимних шин.
  • Доверять устаревшей репутации бренда → можно купить «остатки» некогда мощной марки → ориентируйтесь на актуальные продажи.

А что если…

Рынок снова изменится? Аналитики уверены: перестройка ещё не завершена. Появление мировых брендов возможно — в гибридных форматах, через новые совместные предприятия или локализацию.

Плюсы и минусы новой структуры рынка

Плюсы Минусы
Сильная конкуренция между китайскими брендами Зависимость от импорта
Много новых моделей и технологий Дефицит глобальных марок
Рост качества автомобилей Уязвимость логистики
Развитие сервисов Переходный период ещё не завершён
Появление электромобилей среднего ценового сегмента Возможные колебания цен

FAQ

Какой бренд сейчас лидер?
LADA, с долей 21,1%.

Кому принадлежит второе место?
Great Wall Motor — 17,5%.

Что происходит с европейскими и японскими марками?
Их сети сокращаются, продажи минимальны.

Мифы и правда

Миф: китайские авто скоро исчезнут, как временное явление.
Правда: они уже доминируют, и инфраструктура растёт быстрее конкурентов.

Миф: рынок стабилизируется после одного цикла перестройки.
Правда: изменения ещё будут, вопрос только в темпе.

Миф: АВТОВАЗ не выдержит конкуренции.
Правда: бренд удерживает лидерство благодаря производству внутри страны.

Сон и психология

Частая смена брендов и неопределённость на рынке повышают тревожность покупателей. Люди откладывают покупку, боятся ошибиться с выбором. Помогает только одно — трезвая оценка реальных условий: доступность сервиса, гарантия, отзывы и тот самый «здравый смысл», который снижает стресс и превращает покупку в спокойный, взвешенный процесс.

Три интересных факта

  1. Более 70% продаж теперь приходится на четыре китайские группы.
  2. АВТОВАЗ остаётся лидером уже третий год подряд, несмотря на общее падение рынка.
  3. Некоторые китайские марки продают в России больше, чем на собственном внутреннем рынке.

Исторический контекст

Российский авторынок уже проходил через крупные переделы: конец 1990-х с массовым импортом подержанных машин, начало 2010-х с расцветом мировых брендов, пандемические годы с резкими падениями. Сегодняшний этап — очередной поворот, когда рынок переходит к новому лидерству и новой географии поставщиков. Но, как показывает история, структура всё равно найдёт стабильность, пусть и в неожиданной форме.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
