Карта рынка переписана: старые бренды ушли, а их место заняли неожиданные игроки

Российский авторынок переживает непростой период: старые связи разрушены, привычные бренды ушли, новые правила ещё только формируются. Но сквозь кажущийся хаос постепенно проявляется структура — и последние месяцы показывают, что картина становится яснее. Основные игроки определились, прежний баланс сил ушёл в прошлое, а на смену ему пришла новая расстановка, основанная почти полностью на китайских концернах.
Сокращение дилерских центров, колебания контрактов и обновление портфелей брендов выглядят как случайный набор событий. Но если посмотреть внимательнее, становится понятно: система перестраивается. Нынешнее положение дел стало результатом «межвидовой борьбы» производителей, и именно она привела к появлению четырёх крупных блоков, которые сегодня фактически контролируют рынок.
За девять месяцев число автосалонов сократилось на 131 объект — немного, но достаточно, чтобы уловить тенденцию. Одновременно приросло количество дилерских договоров, что говорит о попытках перестройки существующих сетей под новые реалии.
Некоторые бренды из Поднебесной — BAIC, FAW, Dongfeng, JAC, Jetta, Kaiyi, Livan, Xcite, Skywell — не смогли выдержать конкуренцию: их дилерские сети заметно похудели. Но и крупные игроки пострадали: часть суббрендов Chery (Jetour, Jaecoo, Exeed, Omoda) также сократили своё присутствие.
Глобальные марки вроде Toyota, Suzuki, Mitsubishi, KIA, Hyundai, Mazda и BMW давно не рассчитывают на серьёзные продажи: им оставили лишь сервис и отдельные поставки, не влияющие на общую картину. Их дилерские центры постепенно исчезают.
При всём этом рынок всё же начал выстраиваться заново.
|Объединение
|Доля рынка
|Продажи (октябрь)
|Особенности
|АВТОВАЗ (LADA + частично Xcite)
|21,1%
|34 983
|Национальный бренд, льготы, доступные модели
|Great Wall Motor (Haval, Tank, Poer, Wey, Ora)
|17,5%
|29 021
|Быстрое расширение, поддержка сервисной сети
|Chery Group (Chery, Omoda, Jetour, Exeed, Jaecoo, Kaiyi, Tenet)
|16,3%
|27 089
|Широкое портфолио, высокая узнаваемость
|Geely Group (Geely, Belgee, Livan, Knewstar, Lynk&Co, Zeekr, Volvo, Lotus)
|16,3%
|27 081
|Сильные позиции в сегменте кроссоверов и электромобилей
Именно эти четыре объединения удержали более 70% рынка. Их портфели максимально разнообразны — от бюджетных седанов до премиальных гибридов.
Следите за динамикой брендов.
Быстро исчезающие марки — риск: слабая сеть, проблемы с запчастями и сервисом.
Выбирайте модели с развитой инфраструктурой.
Наличие дилеров, складов и сервисов важнее громкого названия.
Учитывайте стоимость владения.
Запчасти, страховка, доступность шин и расходников — ключевые параметры для расчёта бюджета.
Изучайте новые марки.
Многие китайские бренды быстро подтягивают качество и адаптируют автомобили под российские условия.
Смотрите на политику производителя.
Компании с долгосрочными планами открывают дополнительные центры и инвестируют в сервис.
Рынок снова изменится? Аналитики уверены: перестройка ещё не завершена. Появление мировых брендов возможно — в гибридных форматах, через новые совместные предприятия или локализацию.
|Плюсы
|Минусы
|Сильная конкуренция между китайскими брендами
|Зависимость от импорта
|Много новых моделей и технологий
|Дефицит глобальных марок
|Рост качества автомобилей
|Уязвимость логистики
|Развитие сервисов
|Переходный период ещё не завершён
|Появление электромобилей среднего ценового сегмента
|Возможные колебания цен
Какой бренд сейчас лидер?
LADA, с долей 21,1%.
Кому принадлежит второе место?
Great Wall Motor — 17,5%.
Что происходит с европейскими и японскими марками?
Их сети сокращаются, продажи минимальны.
Миф: китайские авто скоро исчезнут, как временное явление.
Правда: они уже доминируют, и инфраструктура растёт быстрее конкурентов.
Миф: рынок стабилизируется после одного цикла перестройки.
Правда: изменения ещё будут, вопрос только в темпе.
Миф: АВТОВАЗ не выдержит конкуренции.
Правда: бренд удерживает лидерство благодаря производству внутри страны.
Частая смена брендов и неопределённость на рынке повышают тревожность покупателей. Люди откладывают покупку, боятся ошибиться с выбором. Помогает только одно — трезвая оценка реальных условий: доступность сервиса, гарантия, отзывы и тот самый «здравый смысл», который снижает стресс и превращает покупку в спокойный, взвешенный процесс.
Российский авторынок уже проходил через крупные переделы: конец 1990-х с массовым импортом подержанных машин, начало 2010-х с расцветом мировых брендов, пандемические годы с резкими падениями. Сегодняшний этап — очередной поворот, когда рынок переходит к новому лидерству и новой географии поставщиков. Но, как показывает история, структура всё равно найдёт стабильность, пусть и в неожиданной форме.
Уникальная находка в Андах обещает изменить глобальный рынок металлов и экономики двух стран. Но сможет ли проект стать образцом индустрии будущего?