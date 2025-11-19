Такси готовится к ценовому скачку: жёсткие нормы по локализации выталкивают водителей с рынка

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Рост цен на поездки уже называют неизбежным следствием новых требований к локализации такси. Повышенные нормы вступят в силу в 2026 году, но обсуждение их последствий началось заранее: значительная часть водителей, по данным опросов, не готова перейти на отечественные машины.

Жёлтое такси зимой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Жёлтое такси зимой

На этом фоне руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил за смягчение правил.

Аргументы Сергея Миронова

Миронов заявил, что результаты недавнего опроса показывают тревожную тенденцию: лишь небольшая часть водителей согласна пересесть на автомобили, подходящие под критерии локализации. Он отметил, что примерно треть таксистов планирует уйти в тень или полностью отказаться от работы из-за высоких расходов на покупку новых машин.

По его словам, в особенно уязвимом положении оказываются около 200 тысяч самозанятых, которые используют такси как дополнительный заработок и не готовы к резким тратам.

"Недавний опрос показал, что лишь 5% водителей готовы пересесть на отечественные автомобили в рамках требований о локализации. Около трети намерены уйти в тень или вовсе прекратить работу", — сказал руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Остальную часть своих высказываний Миронов изложил косвенно, подчеркнув, что такие сложности станут проблемой не только для самих водителей, но и для отрасли в целом.

Он предупредил, что массовый уход таксистов приведёт к росту цен и снижению доступности услуг. Политик заявил, что нынешние нормы нуждаются в пересмотре, чтобы избежать серьёзных последствий для рынка, пишет Газета.Ru.

Предложения по изменению сроков и условий

Миронов обратился к правительству с предложением отложить действие требований для самозанятых водителей. Он напомнил, что в некоторых регионах, включая Дальний Восток, Сибирь и Калининградскую область, сроки уже сдвинуты на два-четыре года. Парламентарий считает возможным распространить такую отсрочку на всю страну и добавил, что Минтранс ранее выражал предварительную поддержку инициативе, но окончательного решения пока нет.

Также он предложил расширить перечень автомобилей, разрешённых для работы в такси. Сейчас в список входят лишь несколько российских брендов, таких как Lada, УАЗ, "Москвич", а также Sollers, Evolute и Voyah. Миронов подчеркнул, что для страны с крупным рынком этого недостаточно и что конкуренция должна быть шире, иначе мера поддержки автопрома может привести к коллапсу отрасли.

Содержание закона и сроки его введения

Закон о локализации был принят в мае 2025 года и требует использования машин отечественного производства. Автомобиль должен соответствовать одному из трёх критериев: набрать необходимый балл за локализацию, быть выпущенным в рамках СПИК, заключённых с 2022 по 2025 год, либо подойти под контракты, оформленные после 2025 года и утверждённые правительством. Под такие параметры попадают ограниченное число моделей, что и вызывает трудности у водителей.

Основные правила вступят в силу с 1 марта 2026 года, но для ряда регионов предусмотрены отсрочки. Это создаёт неоднозначную ситуацию, когда часть страны уже должна будет работать по новым требованиям, а другая — только готовиться к ним. Поэтому обсуждение возможной корректировки закона продолжается.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
