Под блеском витрин скрывается риск: несколько брендов будто уходят в тень без шума

На первый взгляд кажется, что китайские автомобили прочно закрепились в России: яркие кроссоверы, широкая сетка дилеров, узнаваемые названия и десятки новых моделей ежегодно. Но за внешним успехом теперь проступают тревожные сигналы — доля китайских марок уже уменьшилась, а эксперты всё чаще говорят о том, что часть брендов может покинуть рынок. Покупателю это важно: машина приобретается на несколько лет вперёд, и стабильность поставщика становится не менее значимой, чем оснащение или мощность мотора.
Осенью 2025 года стало ясно: ситуация изменилась. Доля китайских брендов в продажах новых легковых автомобилей снизилась с почти 62% до около 51% за год. Причина не в политике, а в экономике. Рост логистических расходов, колебания утилизационного сбора, неравномерные поставки и общее падение спроса бьют по тем, кто не успел укрепиться на рынке. Речь не о признанных лидерах, которые организовали локальную сборку и выстроили полноформатную экосистему поддержки.
Основной удар приходится на бренды, которые вошли на российский рынок в 2023–2024 годах "по горячим следам" — без представительств, без сервисной сети, без склада деталей. Такие компании не успели сформировать фундамент и потому сильно зависят от стабильности продаж. Когда рынок охлаждается, они первыми оказываются за чертой рентабельности. Для покупателя это означает высокий риск: завтра исчезает дилер, послезавтра — официальная поддержка, а через месяц автомобиль уже стоит в сервисе в ожидании детали, которую негде заказать.
|Категория бренда
|Присутствие в РФ
|Сервис и запчасти
|Стабильность продаж
|Вероятность ухода
|Крупные (Chery, Geely, Haval, BYD)
|Высокое
|Развитые сети
|Стабильные
|Низкая
|Средние (GAC, Changan, Exeed)
|Достаточное
|Формирующиеся сети
|Умеренные
|Средняя
|Малые и новые
|Точечное
|Ограниченные
|Низкие
|Высокая
Изучайте динамику продаж бренда за год: стагнация указывает на риск ухода.
Проверяйте наличие официального сервиса в своём регионе, включая склад запчастей.
Выбирайте марки с локализацией — даже частичной: это означает долгосрочные планы.
Сравнивайте не только цену, но и поддерживающую инфраструктуру: программы гарантии, кредитование, лизинг.
Делайте ставку на бренды, которые инвестируют в дилерские центры, а не просто "привозят контейнеры".
А что если уход нескольких китайских брендов окажется не угрозой, а точкой роста? Сжатие рынка неизбежно оставит сильных и отсеет слабых. Для потребителя это может сыграть в плюс: меньше случайных игроков — больше устойчивости, прогнозируемые цены, стабильные поставки и сервисный контроль. В итоге выигрывает тот, кто покупает авто "вдолгую", а не в расчёте на быструю перепродажу.
|Плюсы
|Минусы
|Повышение качества конкуренции
|Меньше выбора в бюджетном сегменте
|Стабильность обслуживания
|Уход некоторых редких моделей
|Более прозрачный рынок
|Рост цен на оставшиеся бренды возможен
|Надёжность дилерской сети
|Риски для владельцев "ушедших" марок
Нет. Chery, Haval, Geely и BYD глубоко локализованы и имеют долгосрочные стратегические планы.
Это возможно, но риск выше. Обязательно проверяйте сервисную сеть и прогноз продаж.
Запасаться деталями заранее не требуется, но нужно быть готовым к росту сроков поставки и стоимости ремонта.
