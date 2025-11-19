Новые шины и их странные щетинки: мифы рушатся, когда узнаёшь, откуда они берутся

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Небольшие резиновые "усики" на новых шинах давно вызывают вопросы у автовладельцев. Эти тонкие выступы напоминают щетинки, поэтому некоторые ошибочно считают их индикаторами износа или элементами, которые уменьшают шум на дороге. На самом деле их назначение связано исключительно с технологией изготовления шин, и никакой функциональной роли в эксплуатации они не выполняют.

Зимняя резина
Фото: Freepik by maniacvector
Зимняя резина

Как появляются резиновые "усики"

Сначала создаётся заготовка — многослойная конструкция, в которую входят резина, корд и другие компоненты. Далее её отправляют в форму, где под действием давления и высокой температуры заготовка превращается в полноценную шину. Чтобы резина полностью заполнила форму и не образовывала пустот, по её поверхности предусмотрены небольшие технические отверстия. Через них выходят излишки материала, а застывшая резина образует те самые тонкие шипы.

После остывания шину извлекают из формы. "Усики" остаются на своём месте и постепенно стираются в процессе езды. Их не нужно обрывать или удалять: они не влияют ни на сцепление, ни на управляемость, ни на ресурс покрышки.

Сравнение: мифы и реальность о резиновых "усиках"

Вопрос Миф Реальность
Снижают ли "усики" шум? Да Нет, шумопоглощения они не дают
Указывают ли на износ? Да Нет, они исчезают естественно и не являются индикаторами
Важны ли для безопасности? Да Нет, служат лишь следствием литья
Нужно ли удалять вручную? Да Нет, они сотрются сами

Советы шаг за шагом: как обращаться с новыми шинами

  1. Перед установкой проверьте дату производства — она указывается на боковине.

  2. Не обрывайте выступы: это может оставить небольшие точки повреждений, хотя и не критичных.

  3. Если хотите эстетики для шоу-кара, выбирайте мягкий резиновый ролик или подходящую автокосметику для бережного удаления.

  4. После монтажа контролируйте давление специальным манометром — это важнее любых выступов.

  5. Перед дальней поездкой убедитесь, что протектор чист, а колёса сбалансированы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: обрывать "усики" металлическим инструментом.
→ Последствие: риск оставить царапины на боковине.
→ Альтернатива: использовать мягкую щётку или вообще ничего не трогать.

• Ошибка: путать "усики" с индикатором износа.
→ Последствие: преждевременная замена шин или игнорирование реального износа.
→ Альтернатива: обращать внимание только на официальные индикаторы протектора.

• Ошибка: полагать, что "усики" ухудшают движение.
→ Последствие: ненужные манипуляции и трата времени.
→ Альтернатива: оставить всё как есть — шины безопасны и готовы к эксплуатации.

А что если "усики" долго не стираются?

Это нормально, особенно если автомобиль ездит мало или двигается преимущественно по гладкому асфальту. Выступы могут сохраняться месяцами и исчезают только при естественном контакте с дорогой. На безопасность и тягу это никак не влияет.

Плюсы и минусы "усиков"

Плюсы Минусы
Видно, что шины новые Могут выглядеть странно на шоу-карах
Помогают определить, что покрышка не использовалась Не имеют практической функции
Полностью безопасны Некоторые владельцы считают их лишними

FAQ

Как выбрать шины, если на них есть "усики"?
Смотрите на протектор, индекс скорости, сезонность и производителя — выступы значения не имеют.

Сколько стоят хорошие новые шины?
Цены варьируются от 3 до 20 тысяч рублей за одну в зависимости от бренда, размера и класса.

Что лучше: удалить "усики" или оставить?
Оставить. Удаление — только для декоративных целей, эксплуатационных преимуществ нет.

Мифы и правда

Миф: "усики" улучшают сцепление.
Правда: они не участвуют в процессе контакта с дорогой.

Миф: чем больше "усиков", тем качественнее шина.
Правда: их количество зависит только от конструкции пресс-формы.

Миф: они уменьшают шум.
Правда: акустические свойства определяет рисунок протектора и состав резины.

Сон и психология

Удивительно, но многие водители замечают: когда ставишь новые шины, даже с этими "усиками", ощущение безопасности возрастает. Новая резина делает поездку тише и мягче, что расслабляет и помогает чувствовать себя увереннее за рулём, особенно на длинных маршрутах.

Три интересных факта

  1. В шинной промышленности "усики" называют "вент спайкс".

  2. Их форма может различаться в зависимости от производителя и типа пресс-формы.

  3. На спортивных шинах выступов обычно меньше — формы у таких моделей более плотные и технологичные.

Исторический контекст

• Первые пресс-формы с вентиляционными каналами начали использовать ещё в середине XX века, когда массовое производство шин стало ускоряться.
• В 1980–1990-е годы производители стали уменьшать количество отверстий, чтобы улучшить эстетику покрышек.
• Современные методы литья позволяют делать выступы тоньше, но полностью от них пока невозможно отказаться без потери качества производства.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
