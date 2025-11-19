Новые шины и их странные щетинки: мифы рушатся, когда узнаёшь, откуда они берутся

Небольшие резиновые "усики" на новых шинах давно вызывают вопросы у автовладельцев. Эти тонкие выступы напоминают щетинки, поэтому некоторые ошибочно считают их индикаторами износа или элементами, которые уменьшают шум на дороге. На самом деле их назначение связано исключительно с технологией изготовления шин, и никакой функциональной роли в эксплуатации они не выполняют.
Сначала создаётся заготовка — многослойная конструкция, в которую входят резина, корд и другие компоненты. Далее её отправляют в форму, где под действием давления и высокой температуры заготовка превращается в полноценную шину. Чтобы резина полностью заполнила форму и не образовывала пустот, по её поверхности предусмотрены небольшие технические отверстия. Через них выходят излишки материала, а застывшая резина образует те самые тонкие шипы.
После остывания шину извлекают из формы. "Усики" остаются на своём месте и постепенно стираются в процессе езды. Их не нужно обрывать или удалять: они не влияют ни на сцепление, ни на управляемость, ни на ресурс покрышки.
|Вопрос
|Миф
|Реальность
|Снижают ли "усики" шум?
|Да
|Нет, шумопоглощения они не дают
|Указывают ли на износ?
|Да
|Нет, они исчезают естественно и не являются индикаторами
|Важны ли для безопасности?
|Да
|Нет, служат лишь следствием литья
|Нужно ли удалять вручную?
|Да
|Нет, они сотрются сами
Перед установкой проверьте дату производства — она указывается на боковине.
Не обрывайте выступы: это может оставить небольшие точки повреждений, хотя и не критичных.
Если хотите эстетики для шоу-кара, выбирайте мягкий резиновый ролик или подходящую автокосметику для бережного удаления.
После монтажа контролируйте давление специальным манометром — это важнее любых выступов.
Перед дальней поездкой убедитесь, что протектор чист, а колёса сбалансированы.
• Ошибка: обрывать "усики" металлическим инструментом.
→ Последствие: риск оставить царапины на боковине.
→ Альтернатива: использовать мягкую щётку или вообще ничего не трогать.
• Ошибка: путать "усики" с индикатором износа.
→ Последствие: преждевременная замена шин или игнорирование реального износа.
→ Альтернатива: обращать внимание только на официальные индикаторы протектора.
• Ошибка: полагать, что "усики" ухудшают движение.
→ Последствие: ненужные манипуляции и трата времени.
→ Альтернатива: оставить всё как есть — шины безопасны и готовы к эксплуатации.
Это нормально, особенно если автомобиль ездит мало или двигается преимущественно по гладкому асфальту. Выступы могут сохраняться месяцами и исчезают только при естественном контакте с дорогой. На безопасность и тягу это никак не влияет.
|Плюсы
|Минусы
|Видно, что шины новые
|Могут выглядеть странно на шоу-карах
|Помогают определить, что покрышка не использовалась
|Не имеют практической функции
|Полностью безопасны
|Некоторые владельцы считают их лишними
Как выбрать шины, если на них есть "усики"?
Смотрите на протектор, индекс скорости, сезонность и производителя — выступы значения не имеют.
Сколько стоят хорошие новые шины?
Цены варьируются от 3 до 20 тысяч рублей за одну в зависимости от бренда, размера и класса.
Что лучше: удалить "усики" или оставить?
Оставить. Удаление — только для декоративных целей, эксплуатационных преимуществ нет.
• Миф: "усики" улучшают сцепление.
Правда: они не участвуют в процессе контакта с дорогой.
• Миф: чем больше "усиков", тем качественнее шина.
Правда: их количество зависит только от конструкции пресс-формы.
• Миф: они уменьшают шум.
Правда: акустические свойства определяет рисунок протектора и состав резины.
Удивительно, но многие водители замечают: когда ставишь новые шины, даже с этими "усиками", ощущение безопасности возрастает. Новая резина делает поездку тише и мягче, что расслабляет и помогает чувствовать себя увереннее за рулём, особенно на длинных маршрутах.
В шинной промышленности "усики" называют "вент спайкс".
Их форма может различаться в зависимости от производителя и типа пресс-формы.
На спортивных шинах выступов обычно меньше — формы у таких моделей более плотные и технологичные.
• Первые пресс-формы с вентиляционными каналами начали использовать ещё в середине XX века, когда массовое производство шин стало ускоряться.
• В 1980–1990-е годы производители стали уменьшать количество отверстий, чтобы улучшить эстетику покрышек.
• Современные методы литья позволяют делать выступы тоньше, но полностью от них пока невозможно отказаться без потери качества производства.
Уникальная находка в Андах обещает изменить глобальный рынок металлов и экономики двух стран. Но сможет ли проект стать образцом индустрии будущего?