Белая стена вместо дороги: хитрый приём помогает удержаться в безопасности, когда видимость тает

Когда плотный туман скрывает дорогу буквально в нескольких метрах от автомобиля, привычные ориентиры исчезают, а риск ошибочного манёвра возрастает в разы.

Видимость и светотехника

Езда в тумане требует от водителя строгого контроля скорости и внимательного выбора дистанции. Плотная пелена снижает обзор настолько, что обычные приемы ориентирования перестают работать, поэтому важно обеспечить заметность машины для тех, кто движется позади.

"Необходимо включить задний противотуманный фонарь. Я еще включаю дополнительно к этому аварийку. По максимуму задние световые приборы, чтобы в вас не врезались", — отметил руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов.

Остальные его рекомендации касались настройки светотехники: дальний свет, по словам эксперта, использовать нельзя, поскольку отражённое от тумана рассеянное свечение ухудшает обзор и создаёт опасные блики, сообщает MosTimes.

Тактика движения в тумане

Шкуматов подчёркивал, что в условиях плотного тумана оптимальной стратегией остаётся движение в колонне. Он указывал, что ориентирование на автомобиль впереди помогает удерживать траекторию и снижает вероятность неожиданного манёвра других участников. В таких ситуациях обгоны исключаются: риск столкновения возрастает из-за отсутствия полноценного обзора встречной полосы.

Эксперт отмечал, что при особенно плотной дымке безопасным вариантом становится остановка на обочине. По его словам, в отдельных случаях лучше переждать ухудшение погоды, чем пытаться двигаться вслепую.

Он также уточнял, что противотуманные фары эффективны в условиях низкой видимости, но не компенсируют необходимость поддерживать значительную дистанцию до впереди идущего автомобиля, особенно при движении колонной. Такое сочетание снижает вероятность резких торможений и помогает удерживать контроль над дорожной ситуацией.