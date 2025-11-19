Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кухонные островки станут главным запросом покупателей 2026 — риелторы
Заливное из сёмги на новогодний стол украшается морковью, миндалём и укропом
У детей евстахиевы трубы чаще воспаляются при простуде — оториноларинголог
Том Круз публично флиртовал с Сидни Суини – Variety
Сидераты борются с сорняками и обогащают почву — специалисты
Перья и кожа питоху содержат смертельно опасный токсин
Юрий Куклачёв опроверг слухи о завершении своей карьеры
Карпину не стоило покидать Динамо, отметил Андрей Червиченко
Маласана улучшает кровоток в области таза при регулярной практике

После аварии важен не удар, а подготовка: одна деталь способна изменить ход разбор в ГАИ

Фото места ДТП помогут подтвердить обстоятельства аварии — автоэксперт
2:25
Авто

Подготовка к разбору ДТП нередко определяет итог разбирательства: именно заранее собранные данные помогают избежать споров и неточностей.

Страховщик осматривает машину после ДТП
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Страховщик осматривает машину после ДТП

Предварительная подготовка и сбор доказательств

Разбирательство в ГАИ требует аккуратной организации всех материалов, которые подтверждают обстоятельства аварии. По словам специалиста, водителю важно иметь при себе полный набор документов, фиксирующих детали происшествия. Он подчёркивал, что фотографии места ДТП, дорожной разметки и ориентира на местности становятся ключевым элементом анализа ситуации.

Об этом сообщил MosTimes, обращая внимание на рекомендации независимого автоэксперта Сергея Петрова.

"Все необходимые документы с собой взять, фотографию предоставить ДТП, если таковые делались, разметка, привязка к адресу, чтобы видно адрес дома, ссылка на карты, ссылка на правила дорожного движения, проверка по разметке", — пояснил консультант.

Остальные рекомендации он сформулировал шире, отмечая, что заранее собранные доказательства позволяют участнику аварии устойчиво обосновать свою позицию и минимизировать вероятность ошибок при разборе.

Значение свидетельских показаний

Петров указывал, что важным элементом подготовки становятся контакты очевидцев. По его словам, информация от людей, наблюдавших происшествие, способна подтвердить или уточнить детали, которые не всегда видны на фотографиях или видеофиксации. Он подчёркивал, что разговор с водителями других машин и фиксация их данных могут оказаться полезными при возникновении разногласий.
Если получить контакты не удалось, эксперт отмечал возможность публикации в локальных сообществах района: такой способ может помочь найти тех, кто видел момент столкновения и готов подтвердить детали.

Поведение во время разбирательства

В комментарии MosTimes автоэксперт напомнил, что корректность поведения играет не меньшую роль, чем собранные материалы. Он указывал, что спокойный диалог снижает вероятность конфликта и помогает сосредоточиться на фактах. Участие в процедуре разбирательства требует выдержки и внимательного отношения к каждому этапу оформления.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Карта напряжений выявила локальные разрывы земли — Оливер Хайдбах
Наука и техника
Карта напряжений выявила локальные разрывы земли — Оливер Хайдбах
Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Наука и техника
Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Суд признал сделку с квартирой Долиной реальной, сообщил адвокат Алешкин
Недвижимость
Суд признал сделку с квартирой Долиной реальной, сообщил адвокат Алешкин
Популярное
Зима на пределе: Россия ждёт декабрь с морозами, невиданными 150 лет

Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.

Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Скорость, которой не должно быть: Солнечная система летит сквозь Вселенную с рекордным разгоном
Жертва мошенников сама оказалась в должниках: Ларисе Долиной придётся вернуть 112 миллионов
Из глубин всплыло оружие элиты: находка в Леднице рушит мифы о военной мощи Средневековья
ЕС обсуждает будущего лидера Украины — штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе Юрий Бочаров Мульча повышает влагоёмкость почвы зимой — Россельхозцентр Валерия Жемчугова Тракторы 1930-х выпускались без кабин и рессор — Minneapolis-Moline Сергей Милешкин
Накипь превращает чайник в каменную пещеру: простой ритуал растворяет всё за минуты
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Нефть Urals подешевела сильнее всех, а спрос исчезает: санкции США против российских гигантов
Нефть Urals подешевела сильнее всех, а спрос исчезает: санкции США против российских гигантов
Последние материалы
Кухонные островки станут главным запросом покупателей 2026 — риелторы
Заливное из сёмги на новогодний стол украшается морковью, миндалём и укропом
У детей евстахиевы трубы чаще воспаляются при простуде — оториноларинголог
Том Круз публично флиртовал с Сидни Суини – Variety
Фото места ДТП помогут подтвердить обстоятельства аварии — автоэксперт
Сидераты борются с сорняками и обогащают почву — специалисты
Перья и кожа питоху содержат смертельно опасный токсин
Юрий Куклачёв опроверг слухи о завершении своей карьеры
Карпину не стоило покидать Динамо, отметил Андрей Червиченко
Маласана улучшает кровоток в области таза при регулярной практике
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.