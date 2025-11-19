Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Больше тысячи новинок — почти все электрические: премьеры задают темп, и конкуренты пасуют

На автосалоне в Гуанчжоу представили тысячу NEV-премьер — сообщают автоэксперты
7:45
Авто

Автосалон в Гуанчжоу каждый год становится площадкой, на которой формируются тренды для мирового рынка. Но именно в 2025-м интерес к выставке оказался особенно высоким: премьеры готовят не только китайские гиганты, но и крупные международные бренды. На стендах заявлено более тысячи автомобилей, и большая часть из них относится к сегменту NEV — гибридов и электромобилей. Это уже не просто модное направление, а фактическое доминирование будущего автомобильной индустрии. И среди десятков премьер есть модели, которые привлекут внимание российских покупателей, дилеров и игроков параллельного импорта.

Xpeng P7
Фото: commons.wikimedia.org by User3204, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Xpeng P7

Самые ожидаемые премьеры: что интересно рынку

Китайские производители давно превратили домашние выставки в шоу инноваций, демонстрируя платформы, мощности, системы автономного вождения и необычные дизайнерские решения. В Гуанчжоу этого сезона ярко выражена тенденция на экспансию гибридов: почти каждый крупный бренд представляет либо полностью электрические автомобили, либо модели с удлинённым запасом хода (РЭВ).

Кроме того, сильное впечатление производит возвращение интереса к хардкорным внедорожникам и крупным пикапам — направлениям, которые в Китае стремительно растут из-за популярности семейных путешествий и офф-роуд туризма.

Сравнение 10 главных премьер автосалона в Гуанчжоу

Модель Тип Мощность Формат Особенность
Geely V900 гибридный минивэн РЭВ семейный до 200 км на электричестве
GWM Cannon пикап ДВС/гибрид пассажирский/коммерческий полный привод BorgWarner 4A+
Hongqi Off-road внедорожник 4 электромотора экстремальный готовая серийная версия
Leapmotor A10 электрокроссовер EV компакт ожидается в России
BAW 212 (новые версии) внедорожник дизель/ДВС пикап/экспедиция уже продаётся в РФ
GAC Aion i60 кроссовер гибрид/EV средний сегмент база Toyota bZ3X
Changan Nevo Q05 электрический кроссовер до 163 л.с. передний привод запас хода до 500 км
BYD Yangwang U7 электрический суперседан 1341 л.с. полный диагональная езда
Xpeng P7 II электроседан 357–594 л.с. RWD/AWD дизайн с намёком на суперкар
Mercedes-AMG GT XX спорткар EV 1360 л.с. полный зарядка 400 км за 5 минут

Как выбрать интересную новинку: советы шаг за шагом

  1. Сначала определите задачу: экономичное городское авто, семейный минивэн, внедорожник или спортивная модель.

  2. Сравните запас хода — у гибридов на РЭВ 200–300 км, у чистых EV до 500 км и выше.

  3. Оцените инфраструктуру: быстрые зарядки, сервис, расходники, стоимость шин.

  4. Обратите внимание на платформу: Toyota bZ3X, архитектуры GAC и Changan уже зарекомендовали себя.

  5. Если авто планируется привозить в Россию, проверьте доступность запчастей и поддержку дилеров.

  6. Изучите отзывы о производителе — китайские бренды сильно различаются по качеству электроники и подвески.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбирать электромобиль только по мощности.
Последствие: можно столкнуться с быстрым расходом батареи на трассе или низкой эффективностью зимой.
Альтернатива: ориентироваться на тип батареи, тепловой контур, поддержку быстрой зарядки.

Ошибка: игнорировать версию платформы.
Последствие: авто может оказаться ограниченным в обновлениях или функционале ассистентов.
Альтернатива: выбирать модели на современных модульных архитектурах (например, E/E-платформы нового поколения).

Ошибка: не учитывать стоимость владения.
Последствие: расходники и электрооборудование у премиум-EV стоят значительно дороже.
Альтернатива: заранее сравнить стоимость обслуживания, страховки КАСКО, шин и зарядных аксессуаров.

А что если…

А что если тенденция с NEV достигнет точки, когда на автосалонах традиционных ДВС окажется не больше нескольких экземпляров? Гуанчжоу показывает именно такой сценарий. Всё больше брендов используют автосалоны как площадку тестирования новых технологий автономного управления, интеллектуальной подвески, систем искусственного зрения и решений для быстрой зарядки. Это говорит о том, что переход к электричеству станет не только массовым, но и технологически стремительным.

Плюсы и минусы ключевых новинок

Плюсы Минусы
Большой выбор EV и гибридов Сложность поставок в Россию для отдельных моделей
Продвинутые технологические решения Высокая цена на премиум-сегмент
Множество брендов с надёжной репутацией Неравномерное качество у новичков рынка
Интересные внедорожные решения Запчасти на новые модели иногда задерживаются
Акцент на экономичности и экологичности Ограничения инфраструктуры вне Китая

FAQ

Какая модель самая вероятная для поставок в Россию?
Leapmotor A10 и обновлённые BAW 212 — их уже оценивают российские дилеры.

Какая новинка самая мощная?
Mercedes-AMG GT XX — 1360 л.с. и 360 км/ч.

Что интересного для семейных поездок?
Geely V900 — гибридный минивэн с увеличенным внутренним пространством.

Мифы и правда

Миф: китайские внедорожники уступают мировым брендам по надёжности.
Правда: платформы Hongqi, GWM и BAW проектируются под тяжёлые условия и всё чаще применяются в экспедициях.

Миф: электрокары подходят только для города.
Правда: многие новинки имеют запас хода 500+ км и интеллектуальную термоподготовку батареи.

Миф: премиальные EV слишком сложны в обслуживании.
Правда: при развитой зарядной инфраструктуре эксплуатация часто дешевле, чем у ДВС.

Три интересных факта

  1. Более половины всех экспонатов автосалона — NEV-модели.
  2. В 2025 году китайские бренды впервые превзошли мировых производителей по количеству премьер.
  3. Несколько брендов расширили экспозиции, показывая платформы автономного вождения четвёртого уровня.

Исторический контекст

Путь автосалона в Гуанчжоу начался как региональное мероприятие, но уже к 2010-м он стал стратегической площадкой для крупных мировых брендов, желающих представить электрификационные проекты. К середине 2020-х выставка превратилась в один из самых влиятельных автособытий Азии. Производители начали использовать её не только для премьер моделей, но и для демонстрации будущих технологий — от автономных систем до энергоэффективных батарей. К 2025 году Гуанчжоу стал местом, где можно оценить, каким будет мировой автомобильный рынок: технологичным, электрическим и ориентированным на безопасность.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
