Автоновинки до 160 л.с. захватывают рынок: производители тихо перестраивают целые линейки

В 2025 году рынок автомобилей снова меняется: вслед за обновлением ставок утилизационного сбора производители стали особенно внимательно следить за мощностью моторов. Иномарки с двигателями до 160 л.с. попадают под льготный утильсбор, что резко повышает их шансы на российском рынке. Многие глобальные премьеры второго полугодия неожиданно оказались именно в этой категории. Среди них — европейские хэтчбеки, индийские кроссоверы, китайские седаны и даже американские модели, которые можно привезти альтернативными путями. Все они вписываются в новый сценарий рынка, где ключевым фактором стало не происхождение, а экономическая выгода.

Фото: commons.wikimedia.org by Quzhouliulian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Geely Emgrand

Что важно знать об автоновинках под льготный утильсбор

Порог в 160 л.с. фактически стал фильтром: модели мощнее требуют больших затрат при ввозе, а значит — заведомо проигрывают конкурентам. Поэтому на первый план вышли автомобили с умеренными по современным меркам характеристиками, но хорошим оснащением, выгодной ценой и понятной логистикой. Многие из них производятся в Турции, Индии, Китае — регионах, активно участвующих в поставках автомобилей в Россию через параллельный импорт и независимые дилерские сети.

Сравнение автоновинок 2025 года

Модель Мощность КПП Привод Цена (в России по пересчёту) Особенность Renault Clio 115 л.с. МКПП/робот передний от 1,9 млн ₽ Сборка Турция, популярный европейский дизайн Kia Stonic 100 л.с. МКПП/робот передний от 2,2 млн ₽ Расширенные ADAS, рестайлинг 2025 Volkswagen T-Roc 116 л.с. гибрид робот передний от 2,9 млн ₽ MQB Evo, увеличение размеров Nissan Sentra 151 л.с. вариатор передний от 1,7 млн ₽ Американская версия с китайскими элементами дизайна Nissan Kicks Play 124 л.с. вариатор передний от 1,7 млн ₽ Бюджетная комплектация, сниженная цена Suzuki Victoris 103 л.с. МКПП/автомат передний/полный от 959 тыс. ₽ Индийские поставки, альтернатива Grand Vitara Hyundai Venue 83–100 л.с. МКПП/автомат передний от 776 тыс. ₽ Компактный формат, сетка экранов Geely Emgrand 120 л.с. робот передний от 785 тыс. ₽ Бюджетный китайский седан нового поколения VW Lamando L 160 л.с. робот передний от 1,3 млн ₽ Лифтбек на платформе SAIC-VW

Советы шаг за шагом: как выбрать модель под льготный утильсбор

Сначала определите сценарий использования: город, поездки по трассе, загрузка семьи или работа в такси. Проверьте мощность двигателя: важно убедиться, что модель действительно вписывается в рамки ≤160 л.с. Сравните цену у дилеров и у импортеров — для моделей из Китая и Индии разница бывает существенной. Оцените комплектацию: для городских машин важны климат-контроль, ассистенты, мультимедиа; для кроссоверов — клиренс, тип резины, защита днища. Проверьте логистику: автомобили из Турции (Renault, Kia) поставляются стабильнее, чем из США. Узнайте об обслуживании: расходники, шины, страховые тарифы, наличие сервиса с доступом к оригинальным деталям.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбирать модель только по цене.

Последствие: дешёвые версии могут иметь урезанный функционал, слабую шумоизоляцию, минимальные системы безопасности.

Альтернатива: сравнивать не базовые, а средние комплектации, выбирать бренды с развитой сервисной сетью.

Ошибка: ориентироваться только на мощность.

Последствие: экономия на утильсборе может обернуться низкой динамикой и неудобством на трассе.

Альтернатива: выбирать моторы 110–150 л.с. — это оптимум для города и межгорода.

Ошибка: игнорировать платформу и тип коробки передач.

Последствие: у слабых вариаторов преждевременный износ.

Альтернатива: обращать внимание на роботизированные КПП последних поколений и автоматические коробки индийских моделей.

А что если…

А что если рассматривать такие автомобили как временное решение — на 2–3 года? Сценарий вполне рабочий: машины с умеренной мощностью медленнее теряют стоимость, зато требуют меньше затрат при ввозе и обслуживании. Их можно использовать в качестве семейного авто, служебной машины или первого автомобиля для новичков. При грамотном уходе и регулярной диагностике они сохраняют хорошую ликвидность.

Плюсы и минусы моделей под льготный утильсбор

Плюсы Минусы Более доступная стоимость при ввозе Меньшая мощность мотора Простота обслуживания Ограниченные версии комплектаций Большой выбор среди китайских и индийских моделей Не всегда оригинальные поставки Хорошая ликвидность Сложности с доступом к оригинальным запчастям у редких моделей Снижение расходов на страхование Не подходят тем, кто ожидает мощностных характеристик выше среднего

FAQ

Какая модель самая доступная?

Hyundai Venue и Geely Emgrand — от 750–800 тыс. рублей по пересчёту.

Какая из новинок самая мощная, но под льготный сбор?

Volkswagen Lamando L с мотором 160 л.с.

Какие модели проще всего привезти в Россию?

Renault Clio и Kia Stonic — благодаря турецкой сборке.

Мифы и правда

Миф: все маломощные автомобили плохо ездят.

Правда: современные двигатели 100–150 л.с. оптимальны для города и трассы.

Миф: индийские модели уступают по качеству.

Правда: последние поколения Suzuki и Hyundai из Индии ничем не уступают аналогам из других стран.

Миф: гибриды слишком дорогие.

Правда: T-Roc показывает, что гибриды могут вписаться в диапазон до 160 л.с. и остаться доступными.

Три интересных факта

Мощностной лимит 160 л.с. уже действует в ряде стран Азии — Россия фактически повторяет тренд. Многие модели с гибридными силовыми установками специально настраивают под этот порог. Ряд китайских производителей выпускает отдельные модификации специально для рынков с льготными ставками импорта.

Исторический контекст

В начале 2010-х утильсбор был формальностью и почти не влиял на выбор автомобилей. Но к середине десятилетия ставки начали расти, а к 2020-м стали инструментом регулирования импорта. В 2024–2025 годах порог в 160 л.с. превратился в фактическую границу между дорогими и доступными поставками. Производители стали адаптировать моторы под эти требования, а дилеры начали активно развивать каналы поставок из Турции, Китая и Индии. Так сформировался новый класс автомобилей: доступные, экономичные и полностью вписывающиеся в ограничения.