Автоновинки до 160 л.с. захватывают рынок: производители тихо перестраивают целые линейки

В 2025 году рынок автомобилей снова меняется: вслед за обновлением ставок утилизационного сбора производители стали особенно внимательно следить за мощностью моторов. Иномарки с двигателями до 160 л.с. попадают под льготный утильсбор, что резко повышает их шансы на российском рынке. Многие глобальные премьеры второго полугодия неожиданно оказались именно в этой категории. Среди них — европейские хэтчбеки, индийские кроссоверы, китайские седаны и даже американские модели, которые можно привезти альтернативными путями. Все они вписываются в новый сценарий рынка, где ключевым фактором стало не происхождение, а экономическая выгода.
Порог в 160 л.с. фактически стал фильтром: модели мощнее требуют больших затрат при ввозе, а значит — заведомо проигрывают конкурентам. Поэтому на первый план вышли автомобили с умеренными по современным меркам характеристиками, но хорошим оснащением, выгодной ценой и понятной логистикой. Многие из них производятся в Турции, Индии, Китае — регионах, активно участвующих в поставках автомобилей в Россию через параллельный импорт и независимые дилерские сети.
|Модель
|Мощность
|КПП
|Привод
|Цена (в России по пересчёту)
|Особенность
|Renault Clio
|115 л.с.
|МКПП/робот
|передний
|от 1,9 млн ₽
|Сборка Турция, популярный европейский дизайн
|Kia Stonic
|100 л.с.
|МКПП/робот
|передний
|от 2,2 млн ₽
|Расширенные ADAS, рестайлинг 2025
|Volkswagen T-Roc
|116 л.с. гибрид
|робот
|передний
|от 2,9 млн ₽
|MQB Evo, увеличение размеров
|Nissan Sentra
|151 л.с.
|вариатор
|передний
|от 1,7 млн ₽
|Американская версия с китайскими элементами дизайна
|Nissan Kicks Play
|124 л.с.
|вариатор
|передний
|от 1,7 млн ₽
|Бюджетная комплектация, сниженная цена
|Suzuki Victoris
|103 л.с.
|МКПП/автомат
|передний/полный
|от 959 тыс. ₽
|Индийские поставки, альтернатива Grand Vitara
|Hyundai Venue
|83–100 л.с.
|МКПП/автомат
|передний
|от 776 тыс. ₽
|Компактный формат, сетка экранов
|Geely Emgrand
|120 л.с.
|робот
|передний
|от 785 тыс. ₽
|Бюджетный китайский седан нового поколения
|VW Lamando L
|160 л.с.
|робот
|передний
|от 1,3 млн ₽
|Лифтбек на платформе SAIC-VW
Сначала определите сценарий использования: город, поездки по трассе, загрузка семьи или работа в такси.
Проверьте мощность двигателя: важно убедиться, что модель действительно вписывается в рамки ≤160 л.с.
Сравните цену у дилеров и у импортеров — для моделей из Китая и Индии разница бывает существенной.
Оцените комплектацию: для городских машин важны климат-контроль, ассистенты, мультимедиа; для кроссоверов — клиренс, тип резины, защита днища.
Проверьте логистику: автомобили из Турции (Renault, Kia) поставляются стабильнее, чем из США.
Узнайте об обслуживании: расходники, шины, страховые тарифы, наличие сервиса с доступом к оригинальным деталям.
Ошибка: выбирать модель только по цене.
Последствие: дешёвые версии могут иметь урезанный функционал, слабую шумоизоляцию, минимальные системы безопасности.
Альтернатива: сравнивать не базовые, а средние комплектации, выбирать бренды с развитой сервисной сетью.
Ошибка: ориентироваться только на мощность.
Последствие: экономия на утильсборе может обернуться низкой динамикой и неудобством на трассе.
Альтернатива: выбирать моторы 110–150 л.с. — это оптимум для города и межгорода.
Ошибка: игнорировать платформу и тип коробки передач.
Последствие: у слабых вариаторов преждевременный износ.
Альтернатива: обращать внимание на роботизированные КПП последних поколений и автоматические коробки индийских моделей.
А что если рассматривать такие автомобили как временное решение — на 2–3 года? Сценарий вполне рабочий: машины с умеренной мощностью медленнее теряют стоимость, зато требуют меньше затрат при ввозе и обслуживании. Их можно использовать в качестве семейного авто, служебной машины или первого автомобиля для новичков. При грамотном уходе и регулярной диагностике они сохраняют хорошую ликвидность.
|Плюсы
|Минусы
|Более доступная стоимость при ввозе
|Меньшая мощность мотора
|Простота обслуживания
|Ограниченные версии комплектаций
|Большой выбор среди китайских и индийских моделей
|Не всегда оригинальные поставки
|Хорошая ликвидность
|Сложности с доступом к оригинальным запчастям у редких моделей
|Снижение расходов на страхование
|Не подходят тем, кто ожидает мощностных характеристик выше среднего
Какая модель самая доступная?
Hyundai Venue и Geely Emgrand — от 750–800 тыс. рублей по пересчёту.
Какая из новинок самая мощная, но под льготный сбор?
Volkswagen Lamando L с мотором 160 л.с.
Какие модели проще всего привезти в Россию?
Renault Clio и Kia Stonic — благодаря турецкой сборке.
Миф: все маломощные автомобили плохо ездят.
Правда: современные двигатели 100–150 л.с. оптимальны для города и трассы.
Миф: индийские модели уступают по качеству.
Правда: последние поколения Suzuki и Hyundai из Индии ничем не уступают аналогам из других стран.
Миф: гибриды слишком дорогие.
Правда: T-Roc показывает, что гибриды могут вписаться в диапазон до 160 л.с. и остаться доступными.
В начале 2010-х утильсбор был формальностью и почти не влиял на выбор автомобилей. Но к середине десятилетия ставки начали расти, а к 2020-м стали инструментом регулирования импорта. В 2024–2025 годах порог в 160 л.с. превратился в фактическую границу между дорогими и доступными поставками. Производители стали адаптировать моторы под эти требования, а дилеры начали активно развивать каналы поставок из Турции, Китая и Индии. Так сформировался новый класс автомобилей: доступные, экономичные и полностью вписывающиеся в ограничения.
