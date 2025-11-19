Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аварийные трубы включены в текущий ремонт по данным жилищных служб
79-летняя мать Преснякова даёт по три концерта в день
Лопнувший ИИ-пузырь заденет каждого — глава Google Сундар Пичаи
Светлана Светикова лично выбирала классного руководителя детям
Города Азии поддерживают работу в пути стабильной связью, отметили путешественники
Многослойность под пальто в начале зимы: практичные сочетания от стилистов
Маринад с можжевельником делает скумбрию нежной и ароматной
Верхний полив способствует вымыванию солей, а нижний — их накоплению — агрономы
Типы туристических лыж для разного снега — определили инструкторы

Минус на улице — минус в батарее: почему неправильная зарядка зимой ускоряет смерть АКБ

Зимой АКБ теряет до половины ёмкости — автоэлектрики
6:03
Авто

Зима подбирается плотно, и тема аккумуляторов снова выходит в топ по количеству неприятных сюрпризов. Когда температура стремится в минус, даже новая АКБ может внезапно "просесть", а уж батарея с пробегом и подавно способна выкинуть фокус. Поэтому важно не только держать аккумулятор в форме, но и правильно заряжать его, чтобы избежать типичных ошибок, которые тянут за собой и деньги, и время, и лишние нервы.

Автомобильный аккумулятор
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильный аккумулятор

Почему правильная зарядка решает половину проблем

Аккумулятор можно считать расходником, но грамотное обслуживание реально продлевает ему жизнь. Большинство неприятностей возникает из-за того, что водитель торопится или действует "по памяти", не учитывая ни специфику АКБ, ни условия зарядки. В итоге батарея быстрее стареет, теряет ёмкость или прямо во время заряда попадает в аварийный режим.

На что чаще всего не обращают внимания

Автовладельцы нередко заряжают АКБ в местах, где это делать небезопасно; используют неподходящие устройства; выставляют неправильный ток; забывают проветривание; оставляют батарею под нагрузкой в неподходящих условиях. Всё это кажется мелочами, но именно мелочи чаще всего "добивают" даже качественную АКБ.

Типы ошибок при зарядке АКБ и последствия

Ошибка Что происходит Чем грозит
Зарядка в жилой комнате Нет нормальной вентиляции Риск взрыва, вредные пары
Курение/открытый огонь рядом Воспламенение газов электролита Повреждение АКБ и травмы
Подключение к устройству под напряжением Искрение на клеммах Оплавление контактов, аварийные ситуации
Закрытые пробки Вздувание корпуса из-за лишнего давления Разрыв корпуса
Слишком высокий ток Перегрев пластин Быстрое старение АКБ

Советы шаг за шагом: как заряжать АКБ правильно

  1. Подберите помещение с хорошей вытяжкой — гараж, мастерская, навес. В замкнутой квартире батарею лучше не заряжать.

  2. Прежде чем подключать зарядник, убедитесь, что он выключен. Подключайте "крокодилы" только на обесточенное устройство.

  3. Поставьте ток заряда примерно в 10% от ёмкости аккумулятора. Для АКБ на 60 А·ч это 6 А.

  4. Если батарея обслуживаемая — открутите пробки. Если необслуживаемая — снимите заглушку с вентиляционного канала.

  5. Во время работы зарядника не курите и не используйте открытое пламя поблизости.

  6. Следите за температурой корпуса: сильный нагрев — сигнал снизить ток.

  7. После завершения зарядки отключайте зарядник, а потом снимайте клеммы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Заряжать АКБ "на максималке" → ускоренная сульфатация → использовать зарядник с регулируемым током. Подойдут бытовые модели для легковых авто.

  2. Игнорировать вентиляцию → риск взрыва → выбирать гараж или открытую площадку. Можно добавить переносной вентилятор.

  3. Заряжать старым неисправным устройством → скачки тока, повреждение пластин → приобрести автоматическое ЗУ. Например, зарядники для легковушек с автоотключением.

А что если аккумулятор разрядился в ноль

Такая ситуация возникает зимой чаще всего. Батарея может "уйти в глубокий разряд" после ночной стоянки, частых коротких поездок или длительного простоя. В большинстве случаев её можно вернуть к жизни медленным зарядом малым током. Если же АКБ не набирает ёмкость даже после длительной зарядки, возможно, пора рассмотреть замену — выбрать новую батарею для легкового авто, мотоцикла или электромобиля.

Плюсы и минусы разных способов зарядки

Способ Плюсы Минусы
Автоматическое зарядное устройство Простота, безопасность, защита от ошибок Дороже простых моделей
Ручная установка тока и напряжения Гибкий контроль процесса Требует опыта
Зарядка генератором во время езды Подходит в дороге Не восстановит глубоко разряженную АКБ
Пуско-зарядные устройства Быстрый старт зимой Не решают проблему износа батареи

FAQ

Как выбрать зарядное устройство?

Смотрите на совместимость с типом АКБ (гелевый, AGM, стандартный), ток заряда и наличие автоотключения.

Сколько стоит хорошее ЗУ?

Средняя цена — от 2 до 6 тысяч рублей, профессиональные модели идут дороже.

Что лучше зимой: зарядник или пусковое устройство?

Для длительного эффекта — зарядник, а пусковое устройство подходит как временная поддержка.

Мифы и правда

  1. Миф: АКБ можно заряжать в квартире — главное, открывать окна.
    Правда: пары электролита всё равно опасны, нужна вытяжка.

  2. Миф: Чем выше ток, тем быстрее заряд.
    Правда: высокая сила тока сокращает ресурс АКБ.

  3. Миф: Если батарея новая, её заряжать не требуется.
    Правда: даже новая АКБ может просесть зимой и нуждаться в профилактике.

Три интересных факта

  1. При зарядке АКБ выделяются водород и кислород — смесь, чувствительная к искрам.

  2. Зимой ёмкость батареи может падать на 30-50% просто из-за холода.

  3. Генератор автомобиля не предназначен для восстановления глубоко разряженной АКБ.

Исторический контекст

  1. Появление свинцово-кислотных аккумуляторов в XIX веке стало прорывом для транспорта.

  2. Первые зарядные станции были стационарными и обслуживались вручную.

  3. Современные автоматические зарядные устройства стали стандартом лишь в конце XX века благодаря развитию электроники.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Накипь в чайниках разрушается органическими кислотами быстрее, чем содой
Недвижимость
Накипь в чайниках разрушается органическими кислотами быстрее, чем содой
Страны ЕС поручатся национальным богатством, чтобы Бельгия отдала активы ЦБ РФ
Мировая кооперация
Страны ЕС поручатся национальным богатством, чтобы Бельгия отдала активы ЦБ РФ
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Наука и техника
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Популярное
Зима на пределе: Россия ждёт декабрь с морозами, невиданными 150 лет

Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.

Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Скорость, которой не должно быть: Солнечная система летит сквозь Вселенную с рекордным разгоном
Из глубин всплыло оружие элиты: находка в Леднице рушит мифы о военной мощи Средневековья
Жертва мошенников сама оказалась в должниках: Ларисе Долиной придётся вернуть 112 миллионов
Генерал Дрисколл приехал в Киев принуждать Украину к миру на условиях России Любовь Степушова Кот Оскар предугадывал смерть пациентов в хосписе США Игорь Буккер Рекламные акции формируются после повышения цен — риелторы Валерия Жемчугова
Океан маскировал гиганта под обломки корабля: живая структура росла три века у Соломоновых островов
Новый Эльдорадо в Андах: найдено стратегическое месторождение стоимостью 204 миллиарда евро
Пляжи тают быстрее льдов: океан забирает берега, а города остаются без природного щита
Пляжи тают быстрее льдов: океан забирает берега, а города остаются без природного щита
Последние материалы
Типы туристических лыж для разного снега — определили инструкторы
В Швеции дороги посыпают смесью свеклы и крахмала — компания Svevia
Зимой АКБ теряет до половины ёмкости — автоэлектрики
Характер хозяина влияет на поведение кошки по данным Университета Линкольна
Киркоров с трудом шёл по лестнице, опираясь на охранника
Украина столкнулась с острой нехваткой дизеля — директор КГ А-95 Куюн
Мария Кожевникова рассказала о проблеме с обострённым обонянием
Горячий воздух фена вредит структуре волос — трихолог Белаш
Уксусный раствор подходит для регулярного ухода за рамами — специалисты
Интенсивные тренировки ускоряют обмен веществ и помогают снижать вес: тренеры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.