Минус на улице — минус в батарее: почему неправильная зарядка зимой ускоряет смерть АКБ

Зима подбирается плотно, и тема аккумуляторов снова выходит в топ по количеству неприятных сюрпризов. Когда температура стремится в минус, даже новая АКБ может внезапно "просесть", а уж батарея с пробегом и подавно способна выкинуть фокус. Поэтому важно не только держать аккумулятор в форме, но и правильно заряжать его, чтобы избежать типичных ошибок, которые тянут за собой и деньги, и время, и лишние нервы.
Аккумулятор можно считать расходником, но грамотное обслуживание реально продлевает ему жизнь. Большинство неприятностей возникает из-за того, что водитель торопится или действует "по памяти", не учитывая ни специфику АКБ, ни условия зарядки. В итоге батарея быстрее стареет, теряет ёмкость или прямо во время заряда попадает в аварийный режим.
Автовладельцы нередко заряжают АКБ в местах, где это делать небезопасно; используют неподходящие устройства; выставляют неправильный ток; забывают проветривание; оставляют батарею под нагрузкой в неподходящих условиях. Всё это кажется мелочами, но именно мелочи чаще всего "добивают" даже качественную АКБ.
|Ошибка
|Что происходит
|Чем грозит
|Зарядка в жилой комнате
|Нет нормальной вентиляции
|Риск взрыва, вредные пары
|Курение/открытый огонь рядом
|Воспламенение газов электролита
|Повреждение АКБ и травмы
|Подключение к устройству под напряжением
|Искрение на клеммах
|Оплавление контактов, аварийные ситуации
|Закрытые пробки
|Вздувание корпуса из-за лишнего давления
|Разрыв корпуса
|Слишком высокий ток
|Перегрев пластин
|Быстрое старение АКБ
Подберите помещение с хорошей вытяжкой — гараж, мастерская, навес. В замкнутой квартире батарею лучше не заряжать.
Прежде чем подключать зарядник, убедитесь, что он выключен. Подключайте "крокодилы" только на обесточенное устройство.
Поставьте ток заряда примерно в 10% от ёмкости аккумулятора. Для АКБ на 60 А·ч это 6 А.
Если батарея обслуживаемая — открутите пробки. Если необслуживаемая — снимите заглушку с вентиляционного канала.
Во время работы зарядника не курите и не используйте открытое пламя поблизости.
Следите за температурой корпуса: сильный нагрев — сигнал снизить ток.
После завершения зарядки отключайте зарядник, а потом снимайте клеммы.
Заряжать АКБ "на максималке" → ускоренная сульфатация → использовать зарядник с регулируемым током. Подойдут бытовые модели для легковых авто.
Игнорировать вентиляцию → риск взрыва → выбирать гараж или открытую площадку. Можно добавить переносной вентилятор.
Заряжать старым неисправным устройством → скачки тока, повреждение пластин → приобрести автоматическое ЗУ. Например, зарядники для легковушек с автоотключением.
Такая ситуация возникает зимой чаще всего. Батарея может "уйти в глубокий разряд" после ночной стоянки, частых коротких поездок или длительного простоя. В большинстве случаев её можно вернуть к жизни медленным зарядом малым током. Если же АКБ не набирает ёмкость даже после длительной зарядки, возможно, пора рассмотреть замену — выбрать новую батарею для легкового авто, мотоцикла или электромобиля.
|Способ
|Плюсы
|Минусы
|Автоматическое зарядное устройство
|Простота, безопасность, защита от ошибок
|Дороже простых моделей
|Ручная установка тока и напряжения
|Гибкий контроль процесса
|Требует опыта
|Зарядка генератором во время езды
|Подходит в дороге
|Не восстановит глубоко разряженную АКБ
|Пуско-зарядные устройства
|Быстрый старт зимой
|Не решают проблему износа батареи
Смотрите на совместимость с типом АКБ (гелевый, AGM, стандартный), ток заряда и наличие автоотключения.
Средняя цена — от 2 до 6 тысяч рублей, профессиональные модели идут дороже.
Для длительного эффекта — зарядник, а пусковое устройство подходит как временная поддержка.
Миф: АКБ можно заряжать в квартире — главное, открывать окна.
Правда: пары электролита всё равно опасны, нужна вытяжка.
Миф: Чем выше ток, тем быстрее заряд.
Правда: высокая сила тока сокращает ресурс АКБ.
Миф: Если батарея новая, её заряжать не требуется.
Правда: даже новая АКБ может просесть зимой и нуждаться в профилактике.
При зарядке АКБ выделяются водород и кислород — смесь, чувствительная к искрам.
Зимой ёмкость батареи может падать на 30-50% просто из-за холода.
Генератор автомобиля не предназначен для восстановления глубоко разряженной АКБ.
Появление свинцово-кислотных аккумуляторов в XIX веке стало прорывом для транспорта.
Первые зарядные станции были стационарными и обслуживались вручную.
Современные автоматические зарядные устройства стали стандартом лишь в конце XX века благодаря развитию электроники.
