Имя, которое не даёт покоя фанатам: разговоры о новом Evolution стали реальными после намёка

Возвращение легендарного Mitsubishi Lancer Evolution снова стало темой для разговоров в автомобильном сообществе. Пару осторожных фраз топ-инженера марки хватило, чтобы разжечь ту самую искру — надежду на возрождение спортседана, который в России когда-то был объектом культа. И хотя компания давно переключилась на кроссоверы и экономичные модели для глобальных рынков, интерес к раллийному наследию остаётся слишком живым, чтобы его игнорировать.
Снятие Evolution с производства в 2016 году совпало с изменением всей стратегии Mitsubishi. Фокус сместился на кроссоверы, сотрудничество с Renault-Nissan и повышение эффективности. Однако имя Evo — это не просто модель, это символ эпохи WRC и целого поколения энтузиастов.
Именно поэтому недавние намёки инженеров Mitsubishi получили такой резонанс.
"У нас, конечно же, есть мечта о Lancer Evolution. Это моя личная мечта", — сказал главный инженер полного привода Super All-Wheel Control Каору Савасе.
Его слова мгновенно разлетелись по профильным СМИ — впервые за долгие годы представитель Mitsubishi заговорил о моделе не как о прошлом, а как о возможном будущем.
Савасе подчеркнул, что эпоха чисто бензиновых "заряженных" седанов осталась в прошлом. Новому Evo, если он появится, почти наверняка придётся быть гибридным или полностью электрическим. Mitsubishi видит в этом не компромисс, а шанс создать новую философию мощности — мгновенный отклик, рекуперация, умное распределение тяги.
Для бренда это выглядит логично: опыт в электрификации есть — Outlander PHEV стал одним из самых популярных подключаемых гибридов в мире.
Несмотря на оптимизм инженеров, бизнес-реальность остаётся жёсткой:
Фактически Mitsubishi нужно либо брать за основу существующую платформу партнёров, либо создавать "уменьшенный" спорткар на базе нового компактного электрокроссовера.
|Параметр
|Возможный Evo
|Toyota GR Corolla
|Subaru WRX
|Электрические конкуренты
|Тип привода
|полный S-AWC
|полный
|полный
|задний/полный
|Мощность
|300-400 л. с. (гибрид/EV)
|300 л. с.
|275 л. с.
|400-600 л. с.
|Технологии
|электрический буст, векторизация тяги
|классическая турбо-формула
|механика или вариатор
|мгновенный отклик
|Цена в РФ (если выйдет)
|от ~4,0-5,5 млн руб.
|~4,2-4,6 млн
|~4-4,5 млн
|3,5-5,5 млн
Следить за заявлениями Mitsubishi - компания начинает "прогревать" почву.
Оценивать гибридные технологии бренда - именно они станут базой будущего автомобиля.
Смотреть на рынок EV-спорткаров в Китае - возможно, Evo станет ответом именно им.
Учитывать курс йены и логистику - поставки в РФ возможны только через параллельный импорт.
Это не минус — современные EV показывают такую тягу, на которую бензиновым "турбо" даже не снилось. Электрический Evo мог бы стать:
|Плюсы
|Минусы
|возрождение легенды
|высокая цена разработки
|гибрид/EV даёт новый уровень динамики
|тяжёлый вес батареи
|полный привод S-AWC
|риск "обезличивания" характера
|вклад в имидж бренда
|нет платформы под спортседан
|спрос среди фанатов
|сомнительный интерес у массового покупателя
Когда выйдет новый Evo?
Официальной даты нет — проект не подтверждён.
Будет ли он гибридным?
Почти наверняка, по словам инженеров.
Вернётся ли механическая коробка передач?
Шансов мало — электрификация делает механику бессмысленной.
Последний Evo X в версии Final Edition разошёлся мгновенно.
S-AWC остаётся одной из самых продвинутых AWD-систем своего времени.
Mitsubishi выигрывала чемпионаты WRC четыре года подряд — редчайшее достижение.
Evo I появился в 1992 году как омологационная версия для ралли.
Пик популярности пришёлся на годы доминирования Томми Мякинена.
Evo X стал последним из поколения легенд, завершив цикл в 2016-м.
