Имя, которое не даёт покоя фанатам: разговоры о новом Evolution стали реальными после намёка

Инженер Mitsubishi намекнул на возрождение Evo — эксперты
Возвращение легендарного Mitsubishi Lancer Evolution снова стало темой для разговоров в автомобильном сообществе. Пару осторожных фраз топ-инженера марки хватило, чтобы разжечь ту самую искру — надежду на возрождение спортседана, который в России когда-то был объектом культа. И хотя компания давно переключилась на кроссоверы и экономичные модели для глобальных рынков, интерес к раллийному наследию остаётся слишком живым, чтобы его игнорировать.

Mitsubishi Lancer Evolution
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Mitsubishi Lancer Evolution

Почему разговоры о новом Evo вообще стали возможны

Снятие Evolution с производства в 2016 году совпало с изменением всей стратегии Mitsubishi. Фокус сместился на кроссоверы, сотрудничество с Renault-Nissan и повышение эффективности. Однако имя Evo — это не просто модель, это символ эпохи WRC и целого поколения энтузиастов.

Именно поэтому недавние намёки инженеров Mitsubishi получили такой резонанс.

Прямая речь, которая всё изменила

"У нас, конечно же, есть мечта о Lancer Evolution. Это моя личная мечта", — сказал главный инженер полного привода Super All-Wheel Control Каору Савасе.

Его слова мгновенно разлетелись по профильным СМИ — впервые за долгие годы представитель Mitsubishi заговорил о моделе не как о прошлом, а как о возможном будущем.

Электрификация как неизбежный путь

Савасе подчеркнул, что эпоха чисто бензиновых "заряженных" седанов осталась в прошлом. Новому Evo, если он появится, почти наверняка придётся быть гибридным или полностью электрическим. Mitsubishi видит в этом не компромисс, а шанс создать новую философию мощности — мгновенный отклик, рекуперация, умное распределение тяги.

Для бренда это выглядит логично: опыт в электрификации есть — Outlander PHEV стал одним из самых популярных подключаемых гибридов в мире.

Что мешает Mitsubishi объявить премьеру прямо сейчас

Несмотря на оптимизм инженеров, бизнес-реальность остаётся жёсткой:

  • оригинальный Lancer давно снят с производства;
  • разработка новой платформы под спортседан — сотни миллионов долларов;
  • альянс Renault-Nissan может и не поддержать проект;
  • подразделение Ralliart пока занимается лишь визуальными пакетами.

Фактически Mitsubishi нужно либо брать за основу существующую платформу партнёров, либо создавать "уменьшенный" спорткар на базе нового компактного электрокроссовера.

Как мог бы выглядеть Evo в российском сегменте спортивных моделей

Параметр Возможный Evo Toyota GR Corolla Subaru WRX Электрические конкуренты
Тип привода полный S-AWC полный полный задний/полный
Мощность 300-400 л. с. (гибрид/EV) 300 л. с. 275 л. с. 400-600 л. с.
Технологии электрический буст, векторизация тяги классическая турбо-формула механика или вариатор мгновенный отклик
Цена в РФ (если выйдет) от ~4,0-5,5 млн руб. ~4,2-4,6 млн ~4-4,5 млн 3,5-5,5 млн

Что делать, если вы хотите ждать новый Evo

  1. Следить за заявлениями Mitsubishi - компания начинает "прогревать" почву.

  2. Оценивать гибридные технологии бренда - именно они станут базой будущего автомобиля.

  3. Смотреть на рынок EV-спорткаров в Китае - возможно, Evo станет ответом именно им.

  4. Учитывать курс йены и логистику - поставки в РФ возможны только через параллельный импорт.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ожидать чисто бензиновый Evo → разочарование → смотреть на WRX или GR Corolla.
  • Думать, что Mitsubishi вернётся в WRC → завышенные ожидания → концепты, а не заводская команда.

А что если новый Evo будет электрическим

Это не минус — современные EV показывают такую тягу, на которую бензиновым "турбо" даже не снилось. Электрический Evo мог бы стать:

  • самым быстрым Mitsubishi в истории;
  • новой витриной технологий S-AWC;
  • конкурентом Tesla Model 3 Performance и Zeekr 001 FR.

Плюсы и минусы потенциального Evo

Плюсы Минусы
возрождение легенды высокая цена разработки
гибрид/EV даёт новый уровень динамики тяжёлый вес батареи
полный привод S-AWC риск "обезличивания" характера
вклад в имидж бренда нет платформы под спортседан
спрос среди фанатов сомнительный интерес у массового покупателя

FAQ

Когда выйдет новый Evo?
Официальной даты нет — проект не подтверждён.

Будет ли он гибридным?
Почти наверняка, по словам инженеров.

Вернётся ли механическая коробка передач?
Шансов мало — электрификация делает механику бессмысленной.

Мифы и правда

  • Миф: Mitsubishi больше не умеет делать быстрые машины.
    Правда: Outlander PHEV — один из самых технологичных гибридов на рынке.
  • Миф: Evo не может быть электрическим.
    Правда: современные EV превосходят старые турбо-седаны по динамике.
  • Миф: интерес к спортивным седанам умер.
    Правда: GR-линейка Toyota доказала обратное.

Интересные факты

  1. Последний Evo X в версии Final Edition разошёлся мгновенно.

  2. S-AWC остаётся одной из самых продвинутых AWD-систем своего времени.

  3. Mitsubishi выигрывала чемпионаты WRC четыре года подряд — редчайшее достижение.

Исторический контекст

  1. Evo I появился в 1992 году как омологационная версия для ралли.

  2. Пик популярности пришёлся на годы доминирования Томми Мякинена.

  3. Evo X стал последним из поколения легенд, завершив цикл в 2016-м.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
