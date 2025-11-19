MINI сбросил цену там, где никто не ждал: автомобиль стал лазейкой в премиальный сегмент

Countryman Oxford подешевел на рынке — дилеры MINI

7:22 Your browser does not support the audio element. Авто

Новый Countryman в версии Oxford Edition стал самой доступной модификацией модели на нашем рынке. Для MINI это важный шаг: бренд постепенно смещается в сторону премиального сегмента, а компактные кроссоверы становятся всё дороже. На фоне этого появление варианта, который стоит заметно ниже остальных комплектаций, выглядит неожиданно — и явно нацелено на тех, кто хочет взять MINI, но не готов переплачивать за широкие пакеты персонализации.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ MINI Countryman

Почему новый Countryman больше не "мини"

Внешне Countryman давно перестал вписываться в образ суперкомпактного городского автомобиля. Модель заметно крупнее классического хэтчбека, и сейчас это полноценный субкомпактный кроссовер с увеличенным багажником, расширенным салоном и пропорциями, ближе к кроссоверам сегмента B+. Но именно такой формат делает модель актуальной для российского покупателя: больше клиренса, больше объёма и более привычные для нас пропорции.

На российском рынке Oxford Edition формирует новый порог входа: теперь Countryman стал примерно на 400-450 тысяч рублей дешевле базовых машин прошлых лет.

Силовая установка без сюрпризов

Инженерная часть осталась знакомой. Машина оснащается 2-литровым турбомотором на 241 л. с., который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой и полным приводом ALL4. Для российского цикла "город-трасса" это оптимальная связка: динамика заметно лучше, чем у большинства премиальных B-кроссоверов.

Разгон до 100 км/ч — примерно 6,2 секунды, что делает Countryman одним из самых быстрых автомобилей в классе.

За счёт чего удалось снизить цену

Oxford Edition — упрощённая версия, в которой MINI урезал именно то, за что раньше покупатели платили больше всего: персонализацию.

доступно только три цвета кузова;

минимум дизайнерских опций;

фиксированные 18-дюймовые колёса;

упрощённый набор интерьерных декоративных элементов.

Но базовое оборудование осталось солидным: светодиодная оптика, мультимедийная система с круговым дисплеем, ассистент предотвращения столкновений, удержание в полосе, автоматическое торможение и сезонки на дисках.

Интерьер: всё по-миниевски, но без излишеств

В салоне Oxford Edition получил фирменную архитектуру MINI: круглый медиадисплей, компактный руль, удобную посадку и плотную боковую поддержку. Обивка — практичные тёмные материалы, потолок — антрацитовый. Премиальные фишки верхних комплектаций вроде расширенной подсветки, Harman Kardon или навигации с AR-режимом вынесены в более дорогие версии.

Кто конкуренты в России

Lexus UX — мягче и комфортнее, но медленнее.

— мягче и комфортнее, но медленнее. Acura ADX (серые поставки) — акцент на динамику.

(серые поставки) — акцент на динамику. Alfa Romeo Tonale — эмоциональный дизайн и мощный мотор на 268 л. с.

— эмоциональный дизайн и мощный мотор на 268 л. с. BMW X1 - более статусный вариант, тот же технический фундамент.

- более статусный вариант, тот же технический фундамент. Volvo XC40 - спокойный характер и мощный кроссоверный образ.

По духу и управляемости ближе всего Tonale — она тоже делает ставку на драйверский характер.

Сравнение российского сегмента премиальных компактных кроссоверов

Модель Мощность Привод Характер MINI Countryman Oxford Edition 241 л. с. AWD драйв, стиль Lexus UX 184 л. с. FWD/AWD комфорт Alfa Romeo Tonale 268 л. с. AWD динамика BMW X1 218-300 л. с. AWD премиальность Volvo XC40 197-252 л. с. AWD практичность

Советы "шаг за шагом", если выбираешь MINI Countryman

Определи стиль использования. Oxford Edition идеален, если главное — цена и бренд. Выбери цвет заранее. Палитра ограничена, подобрать индивидуальность не получится. Проверь комплектацию по опциям безопасности. MINI даёт нужный минимум даже в базе. Сравни расходы. 2.0-литровый мотор любит качественный бензин — это важно учитывать. Сделай тест-драйв. Управляемость — то, за что MINI любят, а Oxford Edition рулится так же, как старшие версии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Взять Oxford Edition, рассчитывая на премиум-опции → разочарование → рассматривать Signature Plus.

Ожидать максимальной тишины в салоне → повышенный шум на трассе → выбрать Iconic с лучшей шумоизоляцией.

Сравнивать с более массовыми кроссоверами → некорректные выводы → смотреть конкурентов именно из премиума.

А что если… нужно ещё больше мощности

Тогда логичный шаг — JCW Countryman ALL4.

312 л. с., другой характер, уже фактически спортивный компакт-SUV. Стоит дороже, но отдача ощутима.

Плюсы и минусы MINI Countryman Oxford Edition

Плюсы Минусы самая доступная версия в линейке ограниченная палитра и минимальная персонализация мощный мотор 241 л. с. меньше премиальных функций полный привод цена всё ещё выше массовых брендов стильный дизайн MINI дорогие расходники отличная управляемость базовая аудиосистема без вау-эффекта

FAQ

В чём отличие Oxford Edition от обычного Countryman?

Урезанная кастомизация и набор опций, но та же техника.

Подойдёт ли Oxford для семьи?

Да, Countryman — один из самых вместительных MINI: багажник и задний ряд удобные.

Будет ли доступен электрический вариант?

У MINI есть Countryman SE, но в Россию попадает ограниченно.

Мифы и правда

Миф: Oxford Edition — урезанная версия "для галочки".

Правда: технически это тот же Countryman, разница только в опциях.

Правда: технически это тот же Countryman, разница только в опциях. Миф: MINI — слишком маленький для России.

Правда: Countryman по размерам сравним с большинством кроссоверов B-сегмента.

Правда: Countryman по размерам сравним с большинством кроссоверов B-сегмента. Миф: обслуживание MINI дороговато.

Правда: да, это премиальный бренд — расходники и сервис выше среднего.

3 интересных факта

Countryman делит платформу с BMW X1 — отсюда сходные характеристики.

Oxford Edition — один из немногих случаев, когда MINI снижает цену, а не повышает.

У Countryman один из самых быстрых разгонов в сегменте: 6,2 секунды до 100.

Исторический контекст