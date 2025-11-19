MINI сбросил цену там, где никто не ждал: автомобиль стал лазейкой в премиальный сегмент

Новый Countryman в версии Oxford Edition стал самой доступной модификацией модели на нашем рынке. Для MINI это важный шаг: бренд постепенно смещается в сторону премиального сегмента, а компактные кроссоверы становятся всё дороже. На фоне этого появление варианта, который стоит заметно ниже остальных комплектаций, выглядит неожиданно — и явно нацелено на тех, кто хочет взять MINI, но не готов переплачивать за широкие пакеты персонализации.
Внешне Countryman давно перестал вписываться в образ суперкомпактного городского автомобиля. Модель заметно крупнее классического хэтчбека, и сейчас это полноценный субкомпактный кроссовер с увеличенным багажником, расширенным салоном и пропорциями, ближе к кроссоверам сегмента B+. Но именно такой формат делает модель актуальной для российского покупателя: больше клиренса, больше объёма и более привычные для нас пропорции.
На российском рынке Oxford Edition формирует новый порог входа: теперь Countryman стал примерно на 400-450 тысяч рублей дешевле базовых машин прошлых лет.
Инженерная часть осталась знакомой. Машина оснащается 2-литровым турбомотором на 241 л. с., который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой и полным приводом ALL4. Для российского цикла "город-трасса" это оптимальная связка: динамика заметно лучше, чем у большинства премиальных B-кроссоверов.
Разгон до 100 км/ч — примерно 6,2 секунды, что делает Countryman одним из самых быстрых автомобилей в классе.
Oxford Edition — упрощённая версия, в которой MINI урезал именно то, за что раньше покупатели платили больше всего: персонализацию.
доступно только три цвета кузова;
минимум дизайнерских опций;
фиксированные 18-дюймовые колёса;
упрощённый набор интерьерных декоративных элементов.
Но базовое оборудование осталось солидным: светодиодная оптика, мультимедийная система с круговым дисплеем, ассистент предотвращения столкновений, удержание в полосе, автоматическое торможение и сезонки на дисках.
В салоне Oxford Edition получил фирменную архитектуру MINI: круглый медиадисплей, компактный руль, удобную посадку и плотную боковую поддержку. Обивка — практичные тёмные материалы, потолок — антрацитовый. Премиальные фишки верхних комплектаций вроде расширенной подсветки, Harman Kardon или навигации с AR-режимом вынесены в более дорогие версии.
По духу и управляемости ближе всего Tonale — она тоже делает ставку на драйверский характер.
|Модель
|Мощность
|Привод
|Характер
|MINI Countryman Oxford Edition
|241 л. с.
|AWD
|драйв, стиль
|Lexus UX
|184 л. с.
|FWD/AWD
|комфорт
|Alfa Romeo Tonale
|268 л. с.
|AWD
|динамика
|BMW X1
|218-300 л. с.
|AWD
|премиальность
|Volvo XC40
|197-252 л. с.
|AWD
|практичность
Определи стиль использования. Oxford Edition идеален, если главное — цена и бренд.
Выбери цвет заранее. Палитра ограничена, подобрать индивидуальность не получится.
Проверь комплектацию по опциям безопасности. MINI даёт нужный минимум даже в базе.
Сравни расходы. 2.0-литровый мотор любит качественный бензин — это важно учитывать.
Сделай тест-драйв. Управляемость — то, за что MINI любят, а Oxford Edition рулится так же, как старшие версии.
Тогда логичный шаг — JCW Countryman ALL4.
312 л. с., другой характер, уже фактически спортивный компакт-SUV. Стоит дороже, но отдача ощутима.
|Плюсы
|Минусы
|самая доступная версия в линейке
|ограниченная палитра и минимальная персонализация
|мощный мотор 241 л. с.
|меньше премиальных функций
|полный привод
|цена всё ещё выше массовых брендов
|стильный дизайн MINI
|дорогие расходники
|отличная управляемость
|базовая аудиосистема без вау-эффекта
В чём отличие Oxford Edition от обычного Countryman?
Урезанная кастомизация и набор опций, но та же техника.
Подойдёт ли Oxford для семьи?
Да, Countryman — один из самых вместительных MINI: багажник и задний ряд удобные.
Будет ли доступен электрический вариант?
У MINI есть Countryman SE, но в Россию попадает ограниченно.
MINI Countryman впервые вышел в 2010 году, став первым "внедорожником" бренда.
Переход к платформе BMW сделал модель более крупной и технологичной.
Версия Oxford Edition появилась как способ расширить аудиторию в сегменте премиум-B-SUV.
