Развод на колесах: что обязательно нужно проверить в подержанном авто перед покупкой

Авто

При выборе подержанного автомобиля главное не тип коробки передач, а история эксплуатации и техническое состояние машины. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

Покупка авто с пробегом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Покупка авто с пробегом

Он подчеркнул, что при покупке автомобиля с пробегом решающее значение имеет не трансмиссия, а то, как предыдущий владелец обращался с машиной. Моржаретто отметил, что выбор между автоматом и механикой сегодня чаще определяется личными предпочтениями, ведь большинство современных водителей управляют автомобилями с автоматической коробкой.

"Тип коробки передач не играет особой роли. Гораздо важнее, как автомобиль эксплуатировался и в каком он состоянии. Можно запустить и машину с механикой, и с автоматом — все зависит от владельца. К тому же сейчас выросло целое поколение водителей, которые просто не умеют ездить на механике, поэтому выбор, по сути, продиктован привычкой", — пояснил эксперт.

Он добавил, что при покупке подержанного автомобиля необходимо тщательно проверять все документы, историю техосмотров и участия в ДТП, а также проводить профессиональную диагностику. Лучше всего, добавил Моржаретто, приобретать автомобиль у знакомых или в официальных дилерских центрах, где можно рассчитывать на определенные гарантии и ответственность продавца.

"Прежде всего нужно убедиться в юридической чистоте машины, проверить реальный пробег и общее техническое состояние. Сделать это стоит с привлечением специалистов. Покупка подержанного автомобиля — всегда риск, поэтому надежнее брать у проверенного продавца или в салоне, где можно предъявить претензии в случае обнаружения скрытых дефектов", — отметил Моржаретто.

Эксперт также посоветовал обязательно договариваться о проверке машины в сервисе. Если продавец уклоняется от такого предложения, это, по словам Моржаретто, повод насторожиться и отказаться от сделки.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
