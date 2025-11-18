Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Безруков и Кологривый нашли на съёмках артефакты времён ВОВ
Быстрое тесто для пиццы без дрожжей получается тонким и эластичным
Разминка с эластичной лентой подготавливает плечевой пояс к нагрузке
Гранат и орехи имеют омолаживающее действие — Nature Aging
В Госдуме первый взнос по ипотеке предложили ограничить
Почти любую породу собак можно научить дружелюбию — Пэм Николс
Выбор масла для китайских авто зависит от допусков API и ACEA — советы специалистов
О росте онлайн-мошенничества предупредили туристические власти Кералы

Эпоха доступного драйва завершилась: с конвейера сошёл автомобиль, изменивший миллионы дорог

Выпуск Ford Focus остановлен, преемник появится в 2027 году
7:09
Авто

История Ford Focus завершилась. Автомобиль, ставший символом массового европейского хэтчбека конца XX — начала XXI века, официально снят с производства. Последний экземпляр сошёл с конвейера немецкого предприятия в Саарлуисе, где Focus выпускали почти три десятилетия.

Ford Focus
Фото: commons.wikimedia.org by Ford Motor Company, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ford Focus

Для многих поколений автомобилистов эта модель была синонимом надёжности, универсальности и доступной динамики. С момента появления в 1998 году Ford Focus завоевал сердца миллионов, став бестселлером не только в Европе, но и далеко за её пределами.

От звезды автосалонов до музейного экспоната

За 27 лет существования на дорогах появилось около 12 миллионов экземпляров Ford Focus. Он стал настоящим ориентиром для своего сегмента — сбалансированный, динамичный, с узнаваемым дизайном. Focus одинаково уверенно чувствовал себя и в роли семейного автомобиля, и в исполнении спорт-хэтчей вроде ST или RS.

Однако автомобильная эпоха меняется. В 2022 году Ford официально заявил о стратегическом переходе на электромобили и постепенном сворачивании производства моделей с ДВС. Уже тогда стало ясно, что Focus в своём классическом виде долго не продержится.

Завод в Саарлуисе: сердце, которое остановилось

Производственная площадка в немецком Саарлуисе долгие годы была одной из ключевых в структуре Ford Europe. Здесь собирали миллионы машин, а завод обеспечивал рабочими местами целый регион.

Теперь ворота предприятия закрыты. Ford не смог найти покупателя, а новых проектов для завода не запланировано. Местные власти называют это серьёзным экономическим ударом: тысячи работников остались без стабильного источника дохода.

"Для региона это не просто потеря завода, это потеря уверенности в будущем", — отметил представитель муниципалитета Саарлуиса.

Сравнение: что было и что будет

Параметр Ford Focus (последнее поколение) Ford Explorer Electric Новый кроссовер (2027)
Тип привода Бензиновый, дизельный, mild-hybrid Полностью электрический Гибрид / электрический
Производство Саарлуис, Германия Кёльн, Германия Не объявлено
Начало выпуска 2018 2024 2027
Форм-фактор Хэтчбек / универсал Кроссовер Среднеразмерный SUV
Целевая аудитория Массовый сегмент Семейный премиум Новое поколение европейцев

Перестройка стратегии

Ford сегодня находится в середине масштабной трансформации. Основной фокус (в прямом и переносном смысле) теперь смещён к электрификации. Линейку бренда в Европе должны обновить электрические Explorer и Capri, построенные на платформе MEB, разработанной в Германии.

Новый глава европейского подразделения Джим Баумбик, ранее курировавший проекты Focus и Kuga, получил задачу вернуть доверие покупателей и предложить модели, способные конкурировать с электрическими бестселлерами Volkswagen и Tesla, сообщает carexpo.ru.

Советы для владельцев Focus

  • Следите за оригинальными запчастями: после остановки производства детали могут подорожать. Лучше заранее закупить расходники.
  • Обслуживание у официальных дилеров: Ford обещает поддерживать послепродажный сервис минимум 10 лет.
  • Своевременное обновление прошивок: особенно для версий с мультимедиа SYNC — обновления всё ещё доступны онлайн.
  • Антикоррозийная защита: модели последних лет нередко страдают от слабого ЛКП, поэтому не стоит экономить на обработке.
  • Следите за подвеской: Focus известен чувствительной, но мягкой управляемостью — её легко потерять без регулярной диагностики.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Игнорирование ТО Увеличение расхода и износ трансмиссии Регулярное обслуживание каждые 10 000 км
Замена деталей на аналоги Потеря управляемости Использование оригинальных комплектующих
Несвоевременная смена масла Проблемы с турбиной и клапанами Масло с допуском Ford WSS-M2C913-D
Перепрошивка у неофициальных мастеров Сбой электроники Официальный сервис или сертифицированные специалисты

А что если…

Если вы владеете последним поколением Focus, то спешить продавать его не стоит. Модель сохраняет ценность на вторичном рынке, особенно в версиях с "механикой" или надёжным атмосферным мотором.

К тому же, прекращение производства часто вызывает ностальгический интерес — и нередко такие машины становятся культовыми среди коллекционеров. Через несколько лет Focus может превратиться в классику, особенно спортивные исполнения RS и ST.

FAQ

Почему Ford решил прекратить выпуск Focus

Компания делает ставку на электромобили и перераспределяет ресурсы в пользу новых проектов.

Будет ли возвращение модели в будущем

Пока нет подтверждения, но Ford может возродить имя Focus в виде электрического хэтчбека после 2027 года.

Что ждёт владельцев текущих машин

Сервисная поддержка и гарантия сохраняются. Производитель заявил, что запчасти будут доступны минимум десять лет.

Мифы и правда

  • Миф: Focus снят с производства из-за низких продаж.
    Правда: продажи действительно снизились, но ключевая причина — стратегический переход к электрификации.
  • Миф: завод Саарлуис полностью закрыт навсегда.
    Правда: обсуждаются варианты передачи площадки партнёрам, но решение пока не принято.
  • Миф: Ford уходит с европейского рынка.
    Правда: напротив, компания усиливает присутствие в Европе за счёт новых электрических моделей.

Интересные факты

  • За всё время производства Focus выпускали в 12 странах мира, включая Россию, Германию и Аргентину.
  • В 1999 году Focus получил титул "Европейский автомобиль года".
  • Первое поколение стало эталоном дизайна "New Edge", вдохновившего многие модели 2000-х.

Исторический контекст

  • Первое поколение Ford Focus появилось в 1998 году, заменив устаревший Escort.
  • Второе поколение (2004-2011) принесло модель на американский рынок и в WRC.
  • В 2018 году вышло последнее, четвёртое поколение, а в 2025-м конвейер остановился.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Недвижимость
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Влажный корм нельзя оставлять в миске дольше 30 минут
Домашние животные
Влажный корм нельзя оставлять в миске дольше 30 минут
Собаки плохо переносят одиночество и нуждаются в контакте с семьёй — эксперт
Домашние животные
Собаки плохо переносят одиночество и нуждаются в контакте с семьёй — эксперт
Популярное
Клубника плачет: что случилось с ягодами и как вернуть им прежний размер

Клубника мельчает? Узнайте, как исправить эту проблему, устранив три ключевых причины.

5 причин, почему клубника измельчала: исправляем ошибки, чтобы не потерять урожай
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Дом теряет стиль незаметно: пять деталей создают эффект бабушатника, даже если ремонт был дорогим
Урожай удивит даже бывалых: добавляю в морковь 3 простых ингредиента – бабушкин метод
Кошка vs Мебель: как выиграть войну за 7 дней и сохранить интерьер как новый
Теплица деформируется от мокрого снега в ноябре — мастер-дачник Валерия Жемчугова Rafale и Gripen для Украины — это пока концепция, но опасная для Франции и Швеции Любовь Степушова Индонезия занимает 6-е место в мире по годовому числу аварий Сергей Милешкин
Смородина без болезней: 4 секретных шага, чтобы не потерять урожай
Невидимый механизм запущен: в отношении Пугачёвой грядёт шаг, который может потрясти страну
Германия на грани деиндустриализации: помочь может только Россия
Германия на грани деиндустриализации: помочь может только Россия
Последние материалы
В Госдуме первый взнос по ипотеке предложили ограничить
Почти любую породу собак можно научить дружелюбию — Пэм Николс
Выбор масла для китайских авто зависит от допусков API и ACEA — советы специалистов
О росте онлайн-мошенничества предупредили туристические власти Кералы
Редис растёт медленнее при плотной и пересушенной почве — агрономы
Гигантское устройство для прессования оливок найдено в Тунисе — археологи
Кустурица предложил изобрести искусственное солнце
Российский Су-57 восхитил публику в небе над Дубаем — MWM
Люди вешают рябину у двери нового жилья — культурологи
Старый рецепт бабушкиных сырных булочек восстановили кулинары
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.