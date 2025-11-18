Эпоха доступного драйва завершилась: с конвейера сошёл автомобиль, изменивший миллионы дорог

Выпуск Ford Focus остановлен, преемник появится в 2027 году

История Ford Focus завершилась. Автомобиль, ставший символом массового европейского хэтчбека конца XX — начала XXI века, официально снят с производства. Последний экземпляр сошёл с конвейера немецкого предприятия в Саарлуисе, где Focus выпускали почти три десятилетия.

Фото: commons.wikimedia.org by Ford Motor Company, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ford Focus

Для многих поколений автомобилистов эта модель была синонимом надёжности, универсальности и доступной динамики. С момента появления в 1998 году Ford Focus завоевал сердца миллионов, став бестселлером не только в Европе, но и далеко за её пределами.

От звезды автосалонов до музейного экспоната

За 27 лет существования на дорогах появилось около 12 миллионов экземпляров Ford Focus. Он стал настоящим ориентиром для своего сегмента — сбалансированный, динамичный, с узнаваемым дизайном. Focus одинаково уверенно чувствовал себя и в роли семейного автомобиля, и в исполнении спорт-хэтчей вроде ST или RS.

Однако автомобильная эпоха меняется. В 2022 году Ford официально заявил о стратегическом переходе на электромобили и постепенном сворачивании производства моделей с ДВС. Уже тогда стало ясно, что Focus в своём классическом виде долго не продержится.

Завод в Саарлуисе: сердце, которое остановилось

Производственная площадка в немецком Саарлуисе долгие годы была одной из ключевых в структуре Ford Europe. Здесь собирали миллионы машин, а завод обеспечивал рабочими местами целый регион.

Теперь ворота предприятия закрыты. Ford не смог найти покупателя, а новых проектов для завода не запланировано. Местные власти называют это серьёзным экономическим ударом: тысячи работников остались без стабильного источника дохода.

"Для региона это не просто потеря завода, это потеря уверенности в будущем", — отметил представитель муниципалитета Саарлуиса.

Сравнение: что было и что будет

Параметр Ford Focus (последнее поколение) Ford Explorer Electric Новый кроссовер (2027) Тип привода Бензиновый, дизельный, mild-hybrid Полностью электрический Гибрид / электрический Производство Саарлуис, Германия Кёльн, Германия Не объявлено Начало выпуска 2018 2024 2027 Форм-фактор Хэтчбек / универсал Кроссовер Среднеразмерный SUV Целевая аудитория Массовый сегмент Семейный премиум Новое поколение европейцев

Перестройка стратегии

Ford сегодня находится в середине масштабной трансформации. Основной фокус (в прямом и переносном смысле) теперь смещён к электрификации. Линейку бренда в Европе должны обновить электрические Explorer и Capri, построенные на платформе MEB, разработанной в Германии.

Новый глава европейского подразделения Джим Баумбик, ранее курировавший проекты Focus и Kuga, получил задачу вернуть доверие покупателей и предложить модели, способные конкурировать с электрическими бестселлерами Volkswagen и Tesla, сообщает carexpo.ru.

Советы для владельцев Focus

Следите за оригинальными запчастями: после остановки производства детали могут подорожать. Лучше заранее закупить расходники.

Обслуживание у официальных дилеров: Ford обещает поддерживать послепродажный сервис минимум 10 лет.

Своевременное обновление прошивок: особенно для версий с мультимедиа SYNC — обновления всё ещё доступны онлайн.

Антикоррозийная защита: модели последних лет нередко страдают от слабого ЛКП, поэтому не стоит экономить на обработке.

Следите за подвеской: Focus известен чувствительной, но мягкой управляемостью — её легко потерять без регулярной диагностики.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Игнорирование ТО Увеличение расхода и износ трансмиссии Регулярное обслуживание каждые 10 000 км Замена деталей на аналоги Потеря управляемости Использование оригинальных комплектующих Несвоевременная смена масла Проблемы с турбиной и клапанами Масло с допуском Ford WSS-M2C913-D Перепрошивка у неофициальных мастеров Сбой электроники Официальный сервис или сертифицированные специалисты

А что если…

Если вы владеете последним поколением Focus, то спешить продавать его не стоит. Модель сохраняет ценность на вторичном рынке, особенно в версиях с "механикой" или надёжным атмосферным мотором.

К тому же, прекращение производства часто вызывает ностальгический интерес — и нередко такие машины становятся культовыми среди коллекционеров. Через несколько лет Focus может превратиться в классику, особенно спортивные исполнения RS и ST.

FAQ

Почему Ford решил прекратить выпуск Focus

Компания делает ставку на электромобили и перераспределяет ресурсы в пользу новых проектов.

Будет ли возвращение модели в будущем

Пока нет подтверждения, но Ford может возродить имя Focus в виде электрического хэтчбека после 2027 года.

Что ждёт владельцев текущих машин

Сервисная поддержка и гарантия сохраняются. Производитель заявил, что запчасти будут доступны минимум десять лет.

Мифы и правда

Миф: Focus снят с производства из-за низких продаж.

Правда: продажи действительно снизились, но ключевая причина — стратегический переход к электрификации.

Миф: завод Саарлуис полностью закрыт навсегда.

Правда: обсуждаются варианты передачи площадки партнёрам, но решение пока не принято.

Миф: Ford уходит с европейского рынка.

Правда: напротив, компания усиливает присутствие в Европе за счёт новых электрических моделей.

Интересные факты

За всё время производства Focus выпускали в 12 странах мира, включая Россию, Германию и Аргентину.

В 1999 году Focus получил титул "Европейский автомобиль года".

Первое поколение стало эталоном дизайна "New Edge", вдохновившего многие модели 2000-х.

Исторический контекст