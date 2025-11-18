Эпоха доступного драйва завершилась: с конвейера сошёл автомобиль, изменивший миллионы дорог

История Ford Focus завершилась. Автомобиль, ставший символом массового европейского хэтчбека конца XX — начала XXI века, официально снят с производства. Последний экземпляр сошёл с конвейера немецкого предприятия в Саарлуисе, где Focus выпускали почти три десятилетия.
Для многих поколений автомобилистов эта модель была синонимом надёжности, универсальности и доступной динамики. С момента появления в 1998 году Ford Focus завоевал сердца миллионов, став бестселлером не только в Европе, но и далеко за её пределами.
За 27 лет существования на дорогах появилось около 12 миллионов экземпляров Ford Focus. Он стал настоящим ориентиром для своего сегмента — сбалансированный, динамичный, с узнаваемым дизайном. Focus одинаково уверенно чувствовал себя и в роли семейного автомобиля, и в исполнении спорт-хэтчей вроде ST или RS.
Однако автомобильная эпоха меняется. В 2022 году Ford официально заявил о стратегическом переходе на электромобили и постепенном сворачивании производства моделей с ДВС. Уже тогда стало ясно, что Focus в своём классическом виде долго не продержится.
Производственная площадка в немецком Саарлуисе долгие годы была одной из ключевых в структуре Ford Europe. Здесь собирали миллионы машин, а завод обеспечивал рабочими местами целый регион.
Теперь ворота предприятия закрыты. Ford не смог найти покупателя, а новых проектов для завода не запланировано. Местные власти называют это серьёзным экономическим ударом: тысячи работников остались без стабильного источника дохода.
"Для региона это не просто потеря завода, это потеря уверенности в будущем", — отметил представитель муниципалитета Саарлуиса.
|Параметр
|Ford Focus (последнее поколение)
|Ford Explorer Electric
|Новый кроссовер (2027)
|Тип привода
|Бензиновый, дизельный, mild-hybrid
|Полностью электрический
|Гибрид / электрический
|Производство
|Саарлуис, Германия
|Кёльн, Германия
|Не объявлено
|Начало выпуска
|2018
|2024
|2027
|Форм-фактор
|Хэтчбек / универсал
|Кроссовер
|Среднеразмерный SUV
|Целевая аудитория
|Массовый сегмент
|Семейный премиум
|Новое поколение европейцев
Ford сегодня находится в середине масштабной трансформации. Основной фокус (в прямом и переносном смысле) теперь смещён к электрификации. Линейку бренда в Европе должны обновить электрические Explorer и Capri, построенные на платформе MEB, разработанной в Германии.
Новый глава европейского подразделения Джим Баумбик, ранее курировавший проекты Focus и Kuga, получил задачу вернуть доверие покупателей и предложить модели, способные конкурировать с электрическими бестселлерами Volkswagen и Tesla, сообщает carexpo.ru.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Игнорирование ТО
|Увеличение расхода и износ трансмиссии
|Регулярное обслуживание каждые 10 000 км
|Замена деталей на аналоги
|Потеря управляемости
|Использование оригинальных комплектующих
|Несвоевременная смена масла
|Проблемы с турбиной и клапанами
|Масло с допуском Ford WSS-M2C913-D
|Перепрошивка у неофициальных мастеров
|Сбой электроники
|Официальный сервис или сертифицированные специалисты
Если вы владеете последним поколением Focus, то спешить продавать его не стоит. Модель сохраняет ценность на вторичном рынке, особенно в версиях с "механикой" или надёжным атмосферным мотором.
К тому же, прекращение производства часто вызывает ностальгический интерес — и нередко такие машины становятся культовыми среди коллекционеров. Через несколько лет Focus может превратиться в классику, особенно спортивные исполнения RS и ST.
Компания делает ставку на электромобили и перераспределяет ресурсы в пользу новых проектов.
Пока нет подтверждения, но Ford может возродить имя Focus в виде электрического хэтчбека после 2027 года.
Сервисная поддержка и гарантия сохраняются. Производитель заявил, что запчасти будут доступны минимум десять лет.
