Тихая буря в Европе: жёсткие стандарты готовят удар по линейке Mercedes-AMG

Совсем недавно в отраслевых кулуарах снова всплыла тема жёстких шумовых стандартов, которые могут ударить по самым эмоциональным моделям Mercedes-AMG. Источник из Германии намекнул: часть линейки может уйти с рынка быстрее, чем мы ожидали. И хотя пока всё держится на уровне рабочих разговоров, тревога в комьюнити уже заметна — особенно среди тех, кто ценит фирменный "голос" AMG.
У AMG долгие годы был ясный бренд-код: мощность, звук и драйв, за который клиенты были готовы переплачивать. Но смена норм и переход Европы к ужесточённым требованиям по шуму вносит коррективы. C-класс и GLC с четырёхцилиндровыми установками уже вызвали волну критики, а исчезновение E 63 из линейки стало тревожным сигналом. На фоне гибридизации силовых установок вопрос звучит остро: смогут ли традиционные AMG-моторы пережить новую регуляторную волну?
Новые данные говорят, что именно четырёхцилиндровые AMG — в зоне риска. Если документы из немецкого источника подтвердятся, C 43, GLC 43 и GLA 35 могут покинуть рынок уже к началу 2026 года. Позднее, к маю, к ним могут присоединиться и C 63 с GLC 63. Исключение — A 45, которая задержится дольше.
Парадокс в том, что шумовые нормы могут сильнее затронуть четырёхцилиндровые версии, хотя традиционно самый мощный звук обеспечивали рядные "шестёрки" и V8. Но в гибридных C 63 и GLC 63 электромотор даёт возможность двигаться тихо, а значит, если и они не проходят потенциальные ограничения, то судьба более крупных ДВС выглядит туманно.
В перспективе это может означать пересмотр всей линейки AMG, особенно если нормы вступят в силу в жесткой редакции. Инженерная адаптация под новые требования — не быстрый проект, а долгий цикл пересборки силовых платформ.
|Модель
|Тип двигателя
|Вероятность снятия
|Особенности
|C 43
|R4 turbo
|Высокая
|Самый рискованный сегмент
|GLC 43
|R4 turbo
|Высокая
|Основной кандидат под сокращение
|GLA 35
|R4 turbo
|Высокая
|Бюджетный AMG, под угрозой
|C 63
|R4 PHEV
|Средняя
|Гибрид, но всё равно шумовой риск
|GLC 63
|R4 PHEV
|Средняя
|Тот же сценарий, что у C 63
|A 45
|R4 turbo
|Низкая
|Исключение в линейке
|S 63, GT, SL 63
|V8
|Неопределённо
|До нормы V8 доживут, но как долго — вопрос
Проанализировать, насколько для вас критичен звук — если важен классический тембр AMG, присмотритесь к актуальным V8.
Если цель — технологичность и электрорежим, PHEV-версии C 63 и GLC 63 остаются интересными, пока они есть.
Обратить внимание на гарантийные программы: при снятии модели с производства обслуживание сохраняется, но сроки поставки запчастей могут увеличиться.
При выборе кроссовера сравнивать не только мощность, но и акустические пакеты — рынок предлагает решения, которые частично компенсируют ограничения.
Следить за обновлениями регуляторов ЕС: автомобильные бренды оперативно меняют стратегию под документы.
Ошибка: ставить во главу угла только мощность.
Последствие: можно получить тихий, но "безхарактерный" автомобиль.
Альтернатива: рассмотреть AMG GT или SL 63, пока V8 ещё в строю.
Ошибка: рассчитывать, что четырёхцилиндровые AMG останутся надолго.
Последствие: высокая вероятность снятия с продажи.
Альтернатива: обратить внимание на младшие версии BMW M или Audi S.
Ошибка: откладывать покупку гибридных AMG "до удобного момента".
Последствие: возможное исчезновение моделей без анонса.
Альтернатива: зафиксировать сделку через дилера заранее.
В этом случае картина может резко измениться. Немецкие бренды начнут продавливать более тихие силовые блоки, активно переходить в электросегмент, а характер AMG будет строиться уже не на реве V8, а на программируемом звучании. Технология уже есть, вопрос только во вкусах покупателей и гибкости рынка.
|Плюсы
|Минусы
|Больше гибридных и электрических технологий
|Возможная потеря фирменного звука
|Меньше налогового давления в Европе
|Уход ряда любимых моделей
|Экономия топлива
|Более высокая цена на новые платформы
|Новые пакеты ассистентов
|Сложность выбора без "классических" ДВС
Как выбрать AMG в 2025–2026 годах?
Определите, важен ли вам "голос" двигателя. Если да — смотрите на модели с V8 или R6, пока они есть в продаже.
Сколько стоит обслуживание гибридного AMG?
В среднем на 20-30% дороже, чем обслуживание чистого ДВС, из-за сложности силовой установки.
Что лучше — C 63 нового поколения или предыдущий V8?
Если нужен характер и звук — старый V8. Если важны технологии и экономия — новый PHEV.
Миф: все AMG скоро станут электромобилями.
Правда: бренд движется к электричеству, но V8 обещали сохранять максимально долго.
Миф: гибридные AMG полностью тихие.
Правда: они могут быть бесшумными в EV-режиме, но в активном режиме звук остаётся, пусть и другой.
Миф: новые нормы окончательно убьют спортивные модели.
Правда: производители адаптируются, но переходный период будет сложным.
Громкость современных спорткаров регулируется активными заслонками.
На шум в проезде влияет не только мотор, но и шины спорт-класса.
В ЕС нормы могут различаться по странам — важно учитывать регион регистрации.
В начале 2000-х AMG строил имидж на больших атмосферных V8.
В 2010-х вектор сместился к турбоагрегатам с меньшим объёмом.
Сейчас бренд переживает третью волну — переход к гибридам и электрификации.
Даже современный ремонт может потерять свежесть, если в интерьере появляются незаметные на первый взгляд ошибки — и каждая из них легко исправляется.