Тихая буря в Европе: жёсткие стандарты готовят удар по линейке Mercedes-AMG

0:29
Авто

Совсем недавно в отраслевых кулуарах снова всплыла тема жёстких шумовых стандартов, которые могут ударить по самым эмоциональным моделям Mercedes-AMG. Источник из Германии намекнул: часть линейки может уйти с рынка быстрее, чем мы ожидали. И хотя пока всё держится на уровне рабочих разговоров, тревога в комьюнити уже заметна — особенно среди тех, кто ценит фирменный "голос" AMG.

Mercedes-Benz
Фото: commons.wikimedia.org by Axel Schwenke from Meschede, Deutschland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Mercedes-Benz

Что стоит за возможными изменениями

У AMG долгие годы был ясный бренд-код: мощность, звук и драйв, за который клиенты были готовы переплачивать. Но смена норм и переход Европы к ужесточённым требованиям по шуму вносит коррективы. C-класс и GLC с четырёхцилиндровыми установками уже вызвали волну критики, а исчезновение E 63 из линейки стало тревожным сигналом. На фоне гибридизации силовых установок вопрос звучит остро: смогут ли традиционные AMG-моторы пережить новую регуляторную волну?

Новые данные говорят, что именно четырёхцилиндровые AMG — в зоне риска. Если документы из немецкого источника подтвердятся, C 43, GLC 43 и GLA 35 могут покинуть рынок уже к началу 2026 года. Позднее, к маю, к ним могут присоединиться и C 63 с GLC 63. Исключение — A 45, которая задержится дольше.

Почему риск коснулся именно младших AMG

Парадокс в том, что шумовые нормы могут сильнее затронуть четырёхцилиндровые версии, хотя традиционно самый мощный звук обеспечивали рядные "шестёрки" и V8. Но в гибридных C 63 и GLC 63 электромотор даёт возможность двигаться тихо, а значит, если и они не проходят потенциальные ограничения, то судьба более крупных ДВС выглядит туманно.

В перспективе это может означать пересмотр всей линейки AMG, особенно если нормы вступят в силу в жесткой редакции. Инженерная адаптация под новые требования — не быстрый проект, а долгий цикл пересборки силовых платформ.

Сравнение ключевых моделей AMG

Модель Тип двигателя Вероятность снятия Особенности
C 43 R4 turbo Высокая Самый рискованный сегмент
GLC 43 R4 turbo Высокая Основной кандидат под сокращение
GLA 35 R4 turbo Высокая Бюджетный AMG, под угрозой
C 63 R4 PHEV Средняя Гибрид, но всё равно шумовой риск
GLC 63 R4 PHEV Средняя Тот же сценарий, что у C 63
A 45 R4 turbo Низкая Исключение в линейке
S 63, GT, SL 63 V8 Неопределённо До нормы V8 доживут, но как долго — вопрос

Советы шаг за шагом: как ориентироваться покупателю

  1. Проанализировать, насколько для вас критичен звук — если важен классический тембр AMG, присмотритесь к актуальным V8.

  2. Если цель — технологичность и электрорежим, PHEV-версии C 63 и GLC 63 остаются интересными, пока они есть.

  3. Обратить внимание на гарантийные программы: при снятии модели с производства обслуживание сохраняется, но сроки поставки запчастей могут увеличиться.

  4. При выборе кроссовера сравнивать не только мощность, но и акустические пакеты — рынок предлагает решения, которые частично компенсируют ограничения.

  5. Следить за обновлениями регуляторов ЕС: автомобильные бренды оперативно меняют стратегию под документы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: ставить во главу угла только мощность.
    Последствие: можно получить тихий, но "безхарактерный" автомобиль.
    Альтернатива: рассмотреть AMG GT или SL 63, пока V8 ещё в строю.

  2. Ошибка: рассчитывать, что четырёхцилиндровые AMG останутся надолго.
    Последствие: высокая вероятность снятия с продажи.
    Альтернатива: обратить внимание на младшие версии BMW M или Audi S.

  3. Ошибка: откладывать покупку гибридных AMG "до удобного момента".
    Последствие: возможное исчезновение моделей без анонса.
    Альтернатива: зафиксировать сделку через дилера заранее.

А что если нормы всё же вступят в силу

В этом случае картина может резко измениться. Немецкие бренды начнут продавливать более тихие силовые блоки, активно переходить в электросегмент, а характер AMG будет строиться уже не на реве V8, а на программируемом звучании. Технология уже есть, вопрос только во вкусах покупателей и гибкости рынка.

Плюсы и минусы будущего AMG

Плюсы Минусы
Больше гибридных и электрических технологий Возможная потеря фирменного звука
Меньше налогового давления в Европе Уход ряда любимых моделей
Экономия топлива Более высокая цена на новые платформы
Новые пакеты ассистентов Сложность выбора без "классических" ДВС

FAQ

Как выбрать AMG в 2025–2026 годах?
Определите, важен ли вам "голос" двигателя. Если да — смотрите на модели с V8 или R6, пока они есть в продаже.

Сколько стоит обслуживание гибридного AMG?
В среднем на 20-30% дороже, чем обслуживание чистого ДВС, из-за сложности силовой установки.

Что лучше — C 63 нового поколения или предыдущий V8?
Если нужен характер и звук — старый V8. Если важны технологии и экономия — новый PHEV.

Мифы и правда

Миф: все AMG скоро станут электромобилями.
Правда: бренд движется к электричеству, но V8 обещали сохранять максимально долго.

Миф: гибридные AMG полностью тихие.
Правда: они могут быть бесшумными в EV-режиме, но в активном режиме звук остаётся, пусть и другой.

Миф: новые нормы окончательно убьют спортивные модели.
Правда: производители адаптируются, но переходный период будет сложным.

Три факта

  1. Громкость современных спорткаров регулируется активными заслонками.

  2. На шум в проезде влияет не только мотор, но и шины спорт-класса.

  3. В ЕС нормы могут различаться по странам — важно учитывать регион регистрации.

Исторический контекст

  1. В начале 2000-х AMG строил имидж на больших атмосферных V8.

  2. В 2010-х вектор сместился к турбоагрегатам с меньшим объёмом.

  3. Сейчас бренд переживает третью волну — переход к гибридам и электрификации.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
