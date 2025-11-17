Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зима без шипов и без стресса: шесть новинок сезона, которые докажут, что липучка — не компромисс

Российские и зарубежные бренды представили новые зимние шины
1:06
Авто

Зимний сезон 2025-2026 принёс сразу несколько интересных новинок в мире фрикционных шин. Отечественные, китайские и белорусские производители представили модели для разных климатических зон России — от снежной Сибири до влажного юга. Главные акценты — комфорт, тишина и уверенное сцепление на скользком асфальте без шипов.

Зимняя резина
Фото: Freepik by maniacvector
Зимняя резина

Эти шины становятся всё популярнее среди владельцев городских автомобилей: они мягче, тише и дольше сохраняют эластичность в переменчивую погоду. Мы собрали шесть свежих моделей, которые выделяются балансом характеристик и подходят под любой бюджет.

Ikon Autograph Snow 5 — российская премиум-разработка

Российская модель, созданная на бывшем заводе Nokian во Всеволожске, теперь полностью отечественная. Производитель внедрил технологию 3D-ламелей: при разгоне и торможении они смыкаются, обеспечивая максимальное сцепление на льду.

  • Размеры: R16-R20.
  • Цена: от 9300 ₽.
  • Особенности: индикатор износа, низкий уровень шума, высокое содержание кремния в смеси.

Шины уверенно держат дорогу при сильных морозах и обеспечивают комфортную, почти бесшумную езду. Это выбор для тех, кто хочет европейское качество в локальном исполнении.

Triangle EffeX Winter TW421 — спортивная липучка для южных зим

Китайская модель категории UHP (Ultra High Performance) рассчитана на скоростную езду и малоснежные зимы. Протектор оптимизирован под мокрый асфальт и повороты, что делает её отличным выбором для мегаполисов юга России.

  • Размеры: R18-R20.
  • Цена: от 8500 ₽.
  • Особенности: устойчива на мокром покрытии, поддерживает скорость до 270 км/ч.

Недостаток — ограниченный ассортимент размеров. Зато при выборе подходящего типоразмера шина радует отзывчивостью и стабильностью.

Gislaved ArcticControl — технологии Continental в российском исполнении

Производится в Калуге по лицензии Continental. Доступна в 41 типоразмере (R15-R21). Протектор с ромбовидной структурой и множеством мелких прорезей уверенно держит дорогу на снегу и льду.

  • Размеры: R15-R21.
  • Цена: от 8000 ₽.
  • Особенности: стабильность на любых покрытиях, адаптация под холодный климат.

Эта шина — компромисс между премиум-качеством и доступной ценой, а также один из лучших вариантов для регионов с переменчивыми зимами.

Roadstone EuroVis Alpine 2 — выбор для малых городских авто

Корейская модель, рассчитанная на малогабаритные автомобили, показывает достойное качество для своего сегмента.

  • Размеры: R14-R16.
  • Цена: от 7300 ₽.
  • Особенности: оптимальна для мягких зим, износоустойчивая резина, комфортное качение.

Шина демонстрирует стабильное поведение на сухом и влажном асфальте, что делает её разумным выбором для южных регионов и мегаполисов.

Белшина Artmotion Snow Premium — белорусский ответ дорогим брендам

Белорусский производитель сделал ставку на баланс цены и сцепления. Благодаря множеству прорезей и продуманной системе водоотвода шина уверенно чувствует себя на снегу и мокром асфальте.

  • Размеры: R15-R17.
  • Цена: от 4800 ₽.
  • Особенности: глубокие ламели, эффективный дренаж, мягкая смесь.

"Белорусская шина за скромные деньги показывает отличные результаты", — отмечают эксперты независимых тестов.

Единственный минус — ограниченный выбор типоразмеров. Зато те, что есть, идеально подходят для самых популярных моделей автомобилей.

Fortune Polaro Snow — долговечная бюджетная альтернатива

Эта китайская новинка создана для тех, кто хочет надёжность без переплаты. Главная ставка — износоустойчивость и низкое сопротивление качению, что помогает экономить топливо.

  • Размеры: R14-R22.
  • Цена: от 4600 ₽.
  • Особенности: высокая эластичность при морозах, множество ламелей, большой выбор размеров.

Шина уверенно работает даже при -30 °C, что делает её практичным выбором для регионов с суровой зимой.

Сравнение моделей

Модель Страна производства Диаметр, дюймы Средняя цена, ₽ Ключевая особенность
Ikon Autograph Snow 5 Россия 16-20 от 9300 3D-ламели, премиум-комфорт
Triangle EffeX Winter TW421 Китай 18-20 от 8500 Спортивный характер
Gislaved ArcticControl Россия (по технологии Continental) 15-21 от 8000 Европейская стабильность
Roadstone EuroVis Alpine 2 Корея 14-16 от 7300 Для малолитражек
Белшина Artmotion Snow Premium Беларусь 15-17 от 4800 Доступный баланс
Fortune Polaro Snow Китай 14-22 от 4600 Износоустойчивость и экономия

Рейтинг составлен экспертами журнала zr.ru.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбирать зимние шины только по цене.
    Последствие: потеря сцепления и рост тормозного пути.
    Альтернатива: учитывать состав резины и условия климата.

  • Ошибка: ставить шины не по сезону.
    Последствие: ускоренный износ и плохая управляемость.
    Альтернатива: менять комплект при температуре ниже +7 °C.

  • Ошибка: игнорировать дату выпуска.
    Последствие: даже новая, но старая по году шина теряет эластичность.
    Альтернатива: проверять DOT-код перед покупкой.

А что если выбрать липучку вместо шипов

Фрикционные шины обеспечивают комфорт и тишину, особенно в городских условиях. Современные составы с кремнием и эластичными полимерами позволяют им держать дорогу почти как шипованные аналоги, но без риска повредить асфальт. К тому же их разрешено использовать круглый год в регионах с мягким климатом.

Плюсы и минусы нешипованных шин

Плюсы Минусы
Тише и мягче в движении Менее эффективны на чистом льду
Безопасны для дорожного покрытия Требуют осторожности на укатанных трассах
Можно использовать дольше по сезону Зависимость сцепления от температуры

Интересные факты

  • На бывшем заводе Nokian во Всеволожске теперь выпускают более 1 млн шин в год под российским брендом Ikon.
  • Китайские Triangle и Fortune стали официальными поставщиками шин для Chery и Geely.
  • Белорусская "Белшина" экспортирует свои модели более чем в 40 стран.

Исторический контекст

  • Первые нешипованные зимние шины появились в 1930-х годах в Норвегии.
  • В СССР массовое производство "липучек" началось лишь в 1980-е.
  • Современные модели используют технологии, разработанные для автоспорта — с адаптацией под обычные дороги.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
