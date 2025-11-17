Зима без шипов и без стресса: шесть новинок сезона, которые докажут, что липучка — не компромисс

Российские и зарубежные бренды представили новые зимние шины

Зимний сезон 2025-2026 принёс сразу несколько интересных новинок в мире фрикционных шин. Отечественные, китайские и белорусские производители представили модели для разных климатических зон России — от снежной Сибири до влажного юга. Главные акценты — комфорт, тишина и уверенное сцепление на скользком асфальте без шипов.

Фото: Freepik by maniacvector Зимняя резина

Эти шины становятся всё популярнее среди владельцев городских автомобилей: они мягче, тише и дольше сохраняют эластичность в переменчивую погоду. Мы собрали шесть свежих моделей, которые выделяются балансом характеристик и подходят под любой бюджет.

Ikon Autograph Snow 5 — российская премиум-разработка

Российская модель, созданная на бывшем заводе Nokian во Всеволожске, теперь полностью отечественная. Производитель внедрил технологию 3D-ламелей: при разгоне и торможении они смыкаются, обеспечивая максимальное сцепление на льду.

Размеры: R16-R20.

R16-R20. Цена: от 9300 ₽.

от 9300 ₽. Особенности: индикатор износа, низкий уровень шума, высокое содержание кремния в смеси.

Шины уверенно держат дорогу при сильных морозах и обеспечивают комфортную, почти бесшумную езду. Это выбор для тех, кто хочет европейское качество в локальном исполнении.

Triangle EffeX Winter TW421 — спортивная липучка для южных зим

Китайская модель категории UHP (Ultra High Performance) рассчитана на скоростную езду и малоснежные зимы. Протектор оптимизирован под мокрый асфальт и повороты, что делает её отличным выбором для мегаполисов юга России.

Размеры: R18-R20.

R18-R20. Цена: от 8500 ₽.

от 8500 ₽. Особенности: устойчива на мокром покрытии, поддерживает скорость до 270 км/ч.

Недостаток — ограниченный ассортимент размеров. Зато при выборе подходящего типоразмера шина радует отзывчивостью и стабильностью.

Gislaved ArcticControl — технологии Continental в российском исполнении

Производится в Калуге по лицензии Continental. Доступна в 41 типоразмере (R15-R21). Протектор с ромбовидной структурой и множеством мелких прорезей уверенно держит дорогу на снегу и льду.

Размеры: R15-R21.

R15-R21. Цена: от 8000 ₽.

от 8000 ₽. Особенности: стабильность на любых покрытиях, адаптация под холодный климат.

Эта шина — компромисс между премиум-качеством и доступной ценой, а также один из лучших вариантов для регионов с переменчивыми зимами.

Roadstone EuroVis Alpine 2 — выбор для малых городских авто

Корейская модель, рассчитанная на малогабаритные автомобили, показывает достойное качество для своего сегмента.

Размеры: R14-R16.

R14-R16. Цена: от 7300 ₽.

от 7300 ₽. Особенности: оптимальна для мягких зим, износоустойчивая резина, комфортное качение.

Шина демонстрирует стабильное поведение на сухом и влажном асфальте, что делает её разумным выбором для южных регионов и мегаполисов.

Белшина Artmotion Snow Premium — белорусский ответ дорогим брендам

Белорусский производитель сделал ставку на баланс цены и сцепления. Благодаря множеству прорезей и продуманной системе водоотвода шина уверенно чувствует себя на снегу и мокром асфальте.

Размеры: R15-R17.

R15-R17. Цена: от 4800 ₽.

от 4800 ₽. Особенности: глубокие ламели, эффективный дренаж, мягкая смесь.

"Белорусская шина за скромные деньги показывает отличные результаты", — отмечают эксперты независимых тестов.

Единственный минус — ограниченный выбор типоразмеров. Зато те, что есть, идеально подходят для самых популярных моделей автомобилей.

Fortune Polaro Snow — долговечная бюджетная альтернатива

Эта китайская новинка создана для тех, кто хочет надёжность без переплаты. Главная ставка — износоустойчивость и низкое сопротивление качению, что помогает экономить топливо.

Размеры: R14-R22.

R14-R22. Цена: от 4600 ₽.

от 4600 ₽. Особенности: высокая эластичность при морозах, множество ламелей, большой выбор размеров.

Шина уверенно работает даже при -30 °C, что делает её практичным выбором для регионов с суровой зимой.

Сравнение моделей

Модель Страна производства Диаметр, дюймы Средняя цена, ₽ Ключевая особенность Ikon Autograph Snow 5 Россия 16-20 от 9300 3D-ламели, премиум-комфорт Triangle EffeX Winter TW421 Китай 18-20 от 8500 Спортивный характер Gislaved ArcticControl Россия (по технологии Continental) 15-21 от 8000 Европейская стабильность Roadstone EuroVis Alpine 2 Корея 14-16 от 7300 Для малолитражек Белшина Artmotion Snow Premium Беларусь 15-17 от 4800 Доступный баланс Fortune Polaro Snow Китай 14-22 от 4600 Износоустойчивость и экономия

Рейтинг составлен экспертами журнала zr.ru.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбирать зимние шины только по цене.

Последствие: потеря сцепления и рост тормозного пути.

Альтернатива: учитывать состав резины и условия климата.

Ошибка: ставить шины не по сезону.

Последствие: ускоренный износ и плохая управляемость.

Альтернатива: менять комплект при температуре ниже +7 °C.

Ошибка: игнорировать дату выпуска.

Последствие: даже новая, но старая по году шина теряет эластичность.

Альтернатива: проверять DOT-код перед покупкой.

А что если выбрать липучку вместо шипов

Фрикционные шины обеспечивают комфорт и тишину, особенно в городских условиях. Современные составы с кремнием и эластичными полимерами позволяют им держать дорогу почти как шипованные аналоги, но без риска повредить асфальт. К тому же их разрешено использовать круглый год в регионах с мягким климатом.

Плюсы и минусы нешипованных шин

Плюсы Минусы Тише и мягче в движении Менее эффективны на чистом льду Безопасны для дорожного покрытия Требуют осторожности на укатанных трассах Можно использовать дольше по сезону Зависимость сцепления от температуры

Интересные факты

На бывшем заводе Nokian во Всеволожске теперь выпускают более 1 млн шин в год под российским брендом Ikon.

Китайские Triangle и Fortune стали официальными поставщиками шин для Chery и Geely.

Белорусская "Белшина" экспортирует свои модели более чем в 40 стран.

