Зима без шипов и без стресса: шесть новинок сезона, которые докажут, что липучка — не компромисс

Зимний сезон 2025-2026 принёс сразу несколько интересных новинок в мире фрикционных шин. Отечественные, китайские и белорусские производители представили модели для разных климатических зон России — от снежной Сибири до влажного юга. Главные акценты — комфорт, тишина и уверенное сцепление на скользком асфальте без шипов.
Эти шины становятся всё популярнее среди владельцев городских автомобилей: они мягче, тише и дольше сохраняют эластичность в переменчивую погоду. Мы собрали шесть свежих моделей, которые выделяются балансом характеристик и подходят под любой бюджет.
Российская модель, созданная на бывшем заводе Nokian во Всеволожске, теперь полностью отечественная. Производитель внедрил технологию 3D-ламелей: при разгоне и торможении они смыкаются, обеспечивая максимальное сцепление на льду.
Шины уверенно держат дорогу при сильных морозах и обеспечивают комфортную, почти бесшумную езду. Это выбор для тех, кто хочет европейское качество в локальном исполнении.
Китайская модель категории UHP (Ultra High Performance) рассчитана на скоростную езду и малоснежные зимы. Протектор оптимизирован под мокрый асфальт и повороты, что делает её отличным выбором для мегаполисов юга России.
Недостаток — ограниченный ассортимент размеров. Зато при выборе подходящего типоразмера шина радует отзывчивостью и стабильностью.
Производится в Калуге по лицензии Continental. Доступна в 41 типоразмере (R15-R21). Протектор с ромбовидной структурой и множеством мелких прорезей уверенно держит дорогу на снегу и льду.
Эта шина — компромисс между премиум-качеством и доступной ценой, а также один из лучших вариантов для регионов с переменчивыми зимами.
Корейская модель, рассчитанная на малогабаритные автомобили, показывает достойное качество для своего сегмента.
Шина демонстрирует стабильное поведение на сухом и влажном асфальте, что делает её разумным выбором для южных регионов и мегаполисов.
Белорусский производитель сделал ставку на баланс цены и сцепления. Благодаря множеству прорезей и продуманной системе водоотвода шина уверенно чувствует себя на снегу и мокром асфальте.
"Белорусская шина за скромные деньги показывает отличные результаты", — отмечают эксперты независимых тестов.
Единственный минус — ограниченный выбор типоразмеров. Зато те, что есть, идеально подходят для самых популярных моделей автомобилей.
Эта китайская новинка создана для тех, кто хочет надёжность без переплаты. Главная ставка — износоустойчивость и низкое сопротивление качению, что помогает экономить топливо.
Шина уверенно работает даже при -30 °C, что делает её практичным выбором для регионов с суровой зимой.
|Модель
|Страна производства
|Диаметр, дюймы
|Средняя цена, ₽
|Ключевая особенность
|Ikon Autograph Snow 5
|Россия
|16-20
|от 9300
|3D-ламели, премиум-комфорт
|Triangle EffeX Winter TW421
|Китай
|18-20
|от 8500
|Спортивный характер
|Gislaved ArcticControl
|Россия (по технологии Continental)
|15-21
|от 8000
|Европейская стабильность
|Roadstone EuroVis Alpine 2
|Корея
|14-16
|от 7300
|Для малолитражек
|Белшина Artmotion Snow Premium
|Беларусь
|15-17
|от 4800
|Доступный баланс
|Fortune Polaro Snow
|Китай
|14-22
|от 4600
|Износоустойчивость и экономия
Рейтинг составлен экспертами журнала zr.ru.
Ошибка: выбирать зимние шины только по цене.
Последствие: потеря сцепления и рост тормозного пути.
Альтернатива: учитывать состав резины и условия климата.
Ошибка: ставить шины не по сезону.
Последствие: ускоренный износ и плохая управляемость.
Альтернатива: менять комплект при температуре ниже +7 °C.
Ошибка: игнорировать дату выпуска.
Последствие: даже новая, но старая по году шина теряет эластичность.
Альтернатива: проверять DOT-код перед покупкой.
Фрикционные шины обеспечивают комфорт и тишину, особенно в городских условиях. Современные составы с кремнием и эластичными полимерами позволяют им держать дорогу почти как шипованные аналоги, но без риска повредить асфальт. К тому же их разрешено использовать круглый год в регионах с мягким климатом.
|Плюсы
|Минусы
|Тише и мягче в движении
|Менее эффективны на чистом льду
|Безопасны для дорожного покрытия
|Требуют осторожности на укатанных трассах
|Можно использовать дольше по сезону
|Зависимость сцепления от температуры
Спешка при запуске двигателя зимой может привести к сбросу настроек электроники и повреждению каталитического нейтрализатора.