Зимний запуск даёт мотору ударную нагрузку: вот какое масло не позволяет морозу сковать систему

Масла 5W-30 и 5W-40 теряют текучесть при -42 градусах

Морозы, даже если они кратковременные, оказывают значительное влияние на работу автомобиля. Когда температура опускается до -30 градусов и ниже, машина подвергается настоящей проверке на прочность. Запуск двигателя становится настоящим испытанием: масло густеет, аккумулятор теряет свою силу, а детали двигателя внутреннего сгорания (ДВС) подвержены повышенному износу. Даже самые современные смазочные жидкости не всегда способны справляться с этим, так как у каждого масла есть свой предел текучести.

Как морозы влияют на моторное масло

Зимний запуск двигателя — это не просто тест для аккумулятора, но и для масла. Это особенно актуально для популярных смазочных составов, таких как 5W-30 и 5W-40, которые являются выбором большинства водителей в России. Однако многие не знают, как именно эти масла ведут себя при экстремально низких температурах. Понимание этих процессов важно для того, чтобы избежать лишнего износа и продлить срок службы автомобиля.

Каждое моторное масло проходит тестирование по стандарту SAE, который помогает определить, как оно ведет себя в условиях холодного пуска и прогрева двигателя. В зимний период наиболее актуальными являются масла с индексами 5W-30 и 5W-40, которые считаются хорошим компромиссом между стойкостью к морозам и устойчивостью при высоких температурах. Однако важным параметром при выборе масла в холодный период является цифра перед буквой W. Именно она показывает, при какой минимальной температуре масло еще сохраняет свою текучесть. Чем меньше эта цифра, тем дольше масло остаётся жидким, даже когда температура на улице опускается ниже нуля.

Что означают цифры в маркировке масла

Для понимания того, как масло ведет себя зимой, важно разгадать цифры в его маркировке. Например, в случае масла 5W-30, цифра "5" перед W говорит о том, что оно способно сохранять свою текучесть при низких температурах, вплоть до определённого предела. Эта цифра указывает на способность масла работать при низких температурах и использоваться для холодного старта. Цифра "30" после W обозначает, как масло ведёт себя при высоких температурах, когда двигатель уже прогрет. Для холодного запуска этот параметр не так важен, так как масло при низких температурах начинает загустевать, независимо от своей маркировки.

Для многих водителей самым важным фактором остаётся температура, при которой масло начинает загустевать и теряет свою способность обеспечивать должную защиту двигателя. Так, масло 5W-30 сохраняет свою текучесть до температуры -42°C, а 10W-40 теряет текучесть уже при -39°C. Для умеренно холодных зим наиболее оптимальными являются масла 5W-30 и 5W-40, так как они способны обеспечить достаточную защиту двигателя даже в условиях морозов.

Когда масло начинает терять текучесть

Когда температура на улице опускается до -10°C, масла начинают становиться гуще, а их текучесть значительно снижается. Хотя это не повод для паники, важно помнить, что система смазки двигателя рассчитана на такие кратковременные нагрузки. Пока мотор работает на низких оборотах, серьёзного вреда нет. Синтетические масла, которые активно используются в современных автомобилях, образуют плотную защитную плёнку на поверхности движущихся частей двигателя. Эта плёнка помогает "пережить" первые минуты работы двигателя, когда масло ещё не успело достичь всех трущихся деталей.

В условиях умеренно холодной зимы, при температурах около -20°C, масла 5W-30 и 5W-40 остаются достаточно текучими, чтобы обеспечить запуск без лишней нагрузки на мотор. Однако при более низких температурах масло начинает постепенно терять свою текучесть, и двигатель становится подвержен повышенному износу, особенно если температура опускается ниже -30°C.

Как выбрать масло для зимы

Согласно рекомендациям производителей, масла 5W-30 начинают густеть при температуре -42°C, а масла 10W-40 теряют свою текучесть при -39°C. Однако стоит помнить, что эти данные являются результатом лабораторных тестов, и в реальных условиях многое зависит от состояния аккумулятора, качества топлива и технического состояния двигателя.

Самым устойчивым к морозу является масло с маркировкой 0W-30. Оно сохраняет свою текучесть даже при -48°C, что делает его идеальным выбором для самых суровых зимних условий. Однако такие масла стоят дороже, и их использование оправдано в регионах с экстремально низкими температурами.

Что происходит при очень низких температурах

Когда температура опускается до -42°C, масла 5W-30 начинают густеть, и их текучесть значительно снижается. Это означает, что масло уже не может эффективно смазывать все детали двигателя, и они остаются без необходимой защиты. В такие моменты запуск двигателя может стать опасным, так как металлические поверхности остаются без смазки, что приводит к усиленному износу. В таких условиях важно не заводить мотор, если температура опустилась ниже -30°C.

Заводить двигатель при таких температурах с маслами 5W-30 может быть рискованно, так как вязкость масла возрастает в несколько раз. Стартёр испытывает дополнительные трудности, а двигатель получает дополнительную нагрузку. В результате это может привести к повреждению двигателя и снижению его срока службы.

Советы по эксплуатации автомобиля зимой

Выбирайте масло с подходящей маркировкой. Если вы живете в регионе с холодными зимами, выбирайте масла с низкой цифрой перед W, такие как 0W-30 или 5W-30. Не запускайте двигатель при экстремальных морозах. Если температура опустилась ниже -30°C, старайтесь избегать пуска двигателя, особенно если у вас стоит масло 5W-30 или 10W-40. Регулярно проверяйте аккумулятор. В морозы аккумулятор теряет свою эффективность, поэтому убедитесь, что его зарядка в норме. Учитывайте не только температуру, но и пробег. Если в вашем регионе часто бывают холода, старайтесь менять масло чаще, чтобы поддерживать его оптимальную текучесть.

Плюсы и минусы зимних масел

Плюсы

Масла 5W-30 и 5W-40 обеспечивают хорошую текучесть и защиту двигателя при умеренных морозах. Масла с маркировкой 0W-30 остаются жидкими при самых низких температурах, что идеализирует их использование в экстремально холодных регионах. Современные синтетические масла образуют защитную плёнку, которая минимизирует износ деталей двигателя в первые минуты работы.

Минусы

При температуре ниже -30°C масла 5W-30 и 10W-40 начинают густеть, что может вызвать дополнительные нагрузки на двигатель. В регионах с экстремальными морозами масла с высокой цифрой перед W (например, 10W) могут не справиться с холодными запусками. Масла с низкой цифрой (0W-30) могут быть дороже и не всегда необходимы, если температура в вашем регионе не опускается ниже -30°C.

Часто задаваемые вопросы

Что означает цифра перед W в маркировке масла?

Цифра перед W обозначает, при какой минимальной температуре масло остаётся жидким. Чем меньше эта цифра, тем лучше масло сохраняет текучесть при низких температурах.

Когда нужно менять масло зимой?

Зимой лучше менять масло в зависимости от состояния автомобиля и климатических условий. Если вы живете в регионе с холодными зимами, масло следует менять чаще и использовать составы с низким индексом перед W.

Как влияет мороз на запуск двигателя?

При очень низких температурах масло становится густым, что затрудняет его циркуляцию по двигателю. Это приводит к увеличению износа и дополнительной нагрузке на стартер и двигатель.