Три литра, которые теперь рвут асфальт: как Audi SQ5 превратился в инопланетный кроссовер

Audi давно могла бы закрыть нишу "заряженного" кроссовера среднего размера, но за годы так и не представила RS-версию Q5. Тем не менее спрос на более быстрый вариант существует, и именно его почувствовали тюнеры из ABT. Они взяли новый SQ5 и превратили его в то, что фанаты называют "RS Q5, которого у нас никогда не было".
Линейка RS у бренда огромная, и даже кроссоверы получают спортивные версии. Но Q5 так и остался без флагманского исполнения. На этом фоне конкуренты давно предлагают "боевые" версии: у BMW это X3 M, у Mercedes — GLC 63. В итоге роль лидера в семье Q5 всегда удерживал SQ5, и тем, кто хотел большего, приходилось смотреть в сторону стороннего тюнинга. Именно тут появляется ABT — мастерская, которая много лет дорабатывает модели концерна VW и вместе с Audi участвовала в автоспорте.
У SQ5 уже есть хороший запас тяги, но ABT выжали из его 3-литрового V6 ещё больше. За счёт перепрограммирования блока управления мощность выросла до 435 л. с., а крутящий момент — до 600 Н·м. Для повседневной езды это ощутимый запас, особенно на трассе и быстрых обгонах.
Подвеску тюнеры опустили примерно на 40 мм: машина стала собраннее в поворотах, но при этом не потеряла комфорт на неровностях. Вместо штатных колёс устанавливаются 22-дюймовые диски ABT EVO с шинами 255/35 R22 — типичный сетап для спортивных кроссоверов.
Внешне автомобиль отличают расширенные бамперы, пороги, небольшой спойлер на двери багажника и четыре увеличенные выхлопные трубы. В салоне можно добавить фирменные коврики и подсветку.
По европейским меркам весь комплект стоит около 20 тысяч евро — в пересчёте на рубли это внушительная сумма, но для фанатов марки подобный апгрейд выглядит логичным. Тем более, что можно выбрать отдельные опции: например, только прибавку мощности или только внешний пакет.
|Параметр
|Стоковый Audi SQ5
|Версия ABT SQ5
|Мощность
|362 л. с.
|435 л. с.
|Крутящий момент
|550 Н·м
|600 Н·м
|Подвеска
|стандартная/пневма
|заниженная пружинами ABT
|Колёса
|20-21 дюйм
|22 дюйма ABT EVO
|Обвес
|стандарт
|расширенный комплект ABT
Если бренд всё-таки решит расширить линейку RS, логично ожидать мотор мощнее 450 л. с., адаптивную подвеску, более выраженный обвес и цифровые настройки под трек. Но пока это лишь гипотеза, и роль "народного RS Q5" выполняют проекты ABT.
|Плюсы
|Минусы
|Серьёзный прирост мощности
|Высокая стоимость
|Улучшенная управляемость
|Более жёсткий ход
|Привлекательный дизайн
|Вероятность детской болезни ПО
|Повышенная спортивность
|Низкая высота профиля шин
Ориентируйтесь на цели: визуальная доработка, динамика или комфорт. Для повседневной езды важен баланс всех компонентов.
В среднем около 20 тысяч евро в Европе, в России точная стоимость зависит от поставщиков и таможенных расходов.
Если нужен максимум драйва — ABT. Если важен комфорт и умеренный расход — стандартный SQ5.
ABT работает с автомобилями VW уже более 50 лет.
Тюнеры участвовали в чемпионатах DTM и GT, используя технологии для дорожных машин.
Первый доработанный Q5 от ABT появился задолго до появления версии SQ5.
Платформа Q5 появилась в конце 2000-х, и уже тогда энтузиасты ждали спортивную версию. Позже вышел SQ5, но идея RS-модификации так и не дошла до конвейера. На фоне роста интереса к кроссоверам тюнинговые ателье закрыли эту нишу, предложив решения, которые автопроизводитель так и не реализовал.
Спешка при запуске двигателя зимой может привести к сбросу настроек электроники и повреждению каталитического нейтрализатора.