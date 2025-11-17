Три литра, которые теперь рвут асфальт: как Audi SQ5 превратился в инопланетный кроссовер

ABT увеличил мощность Audi SQ5 до 435 лошадиных сил

Audi давно могла бы закрыть нишу "заряженного" кроссовера среднего размера, но за годы так и не представила RS-версию Q5. Тем не менее спрос на более быстрый вариант существует, и именно его почувствовали тюнеры из ABT. Они взяли новый SQ5 и превратили его в то, что фанаты называют "RS Q5, которого у нас никогда не было".

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Audi SQ5 Sportback

Почему Audi так и не выпустила RS-версию

Линейка RS у бренда огромная, и даже кроссоверы получают спортивные версии. Но Q5 так и остался без флагманского исполнения. На этом фоне конкуренты давно предлагают "боевые" версии: у BMW это X3 M, у Mercedes — GLC 63. В итоге роль лидера в семье Q5 всегда удерживал SQ5, и тем, кто хотел большего, приходилось смотреть в сторону стороннего тюнинга. Именно тут появляется ABT — мастерская, которая много лет дорабатывает модели концерна VW и вместе с Audi участвовала в автоспорте.

Что сделали ABT с новым SQ5

У SQ5 уже есть хороший запас тяги, но ABT выжали из его 3-литрового V6 ещё больше. За счёт перепрограммирования блока управления мощность выросла до 435 л. с., а крутящий момент — до 600 Н·м. Для повседневной езды это ощутимый запас, особенно на трассе и быстрых обгонах.

Подвеску тюнеры опустили примерно на 40 мм: машина стала собраннее в поворотах, но при этом не потеряла комфорт на неровностях. Вместо штатных колёс устанавливаются 22-дюймовые диски ABT EVO с шинами 255/35 R22 — типичный сетап для спортивных кроссоверов.

Внешне автомобиль отличают расширенные бамперы, пороги, небольшой спойлер на двери багажника и четыре увеличенные выхлопные трубы. В салоне можно добавить фирменные коврики и подсветку.

По европейским меркам весь комплект стоит около 20 тысяч евро — в пересчёте на рубли это внушительная сумма, но для фанатов марки подобный апгрейд выглядит логичным. Тем более, что можно выбрать отдельные опции: например, только прибавку мощности или только внешний пакет.

Сравнение

Параметр Стоковый Audi SQ5 Версия ABT SQ5 Мощность 362 л. с. 435 л. с. Крутящий момент 550 Н·м 600 Н·м Подвеска стандартная/пневма заниженная пружинами ABT Колёса 20-21 дюйм 22 дюйма ABT EVO Обвес стандарт расширенный комплект ABT

А что если Audi действительно выпустит RS Q5

Если бренд всё-таки решит расширить линейку RS, логично ожидать мотор мощнее 450 л. с., адаптивную подвеску, более выраженный обвес и цифровые настройки под трек. Но пока это лишь гипотеза, и роль "народного RS Q5" выполняют проекты ABT.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Серьёзный прирост мощности Высокая стоимость Улучшенная управляемость Более жёсткий ход Привлекательный дизайн Вероятность детской болезни ПО Повышенная спортивность Низкая высота профиля шин

FAQ

Как выбрать тюнинг для кроссовера Audi?

Ориентируйтесь на цели: визуальная доработка, динамика или комфорт. Для повседневной езды важен баланс всех компонентов.

Сколько стоит комплекс от ABT?

В среднем около 20 тысяч евро в Европе, в России точная стоимость зависит от поставщиков и таможенных расходов.

Что лучше: стоковый SQ5 или версия ABT?

Если нужен максимум драйва — ABT. Если важен комфорт и умеренный расход — стандартный SQ5.

Мифы и правда

Миф: тюнинг всегда снижает ресурс двигателя. Правда: качественные решения от крупных компаний учитывают допуски агрегатов.

Миф: большие колёса улучшают сцепление. Правда: при слишком низком профиле ухудшается устойчивость на неровностях.

Миф: прошивка делает гарантию недействительной. Правда: зависит от дилера и конкретного обновления, но чаще всего прошивку видно при диагностике.

Три интересных факта

ABT работает с автомобилями VW уже более 50 лет. Тюнеры участвовали в чемпионатах DTM и GT, используя технологии для дорожных машин. Первый доработанный Q5 от ABT появился задолго до появления версии SQ5.

Исторический контекст

Платформа Q5 появилась в конце 2000-х, и уже тогда энтузиасты ждали спортивную версию. Позже вышел SQ5, но идея RS-модификации так и не дошла до конвейера. На фоне роста интереса к кроссоверам тюнинговые ателье закрыли эту нишу, предложив решения, которые автопроизводитель так и не реализовал.