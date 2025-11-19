Российский шинный рынок проваливается, но один бренд идёт против течения: как он выстоял в сезон спада и добавил сотни новых типоразмеров

Рост модельного ряда Ikon на 270 новых артикулов в 2025 подтвердили в компании

Рынок шин неизбежно повторяет колебания автомобильного сектора: когда продажи новых машин падают, следом уходит вниз и спрос на покрышки.

Об этом напоминает издание "За рулём", отмечая, что российский производитель Ikon Tyres спустя два десятилетия работы переживает один из самых сложных периодов.

Сжатие рынка и поведение брендов

По данным системы "Честный знак", за семь месяцев 2025 года продажи всех шин снизились на 18%. Меньше новых автомобилей — значит, и сезонный спрос на зимнюю резину сокращается. Дополнительное влияние оказывает структура автопарка: машины, купленные в пандемийные 2020-2021 годы, выходят на цикл естественной замены шин лишь сейчас, но их было продано слишком мало.

На этом фоне Ikon потерял всего 4% продаж, а суммарный результат всех брендов шинного дивизиона "Татнефти", включая более доступные Attar и Bars, показывает небольшой рост к прошлому году. Это связано с тем, что компания активно расширяет ассортимент, ориентируясь на стремительное обновление автопарка и растущую долю китайских моделей.

Адаптация производства

В 2024 году линейка Ikon пополнилась 32 новыми артикулами, в 2025-м — уже 270. По расчётам компании, такой диапазон размеров покрывает 93% легкового парка страны и почти полностью — автомобили 2024-2025 годов выпуска. Для ключевых моделей Chery, Haval и Geely предусмотрено до девяти вариантов летних и зимних шин, включая премиальную серию Autograph и более доступную Character.

Производственный процесс остаётся сложным: сырая "зелёная шина", состоящая из 8-15 видов резины, проходит вулканизацию при давлении 8-9 атм и температуре 170-190 °C на протяжении 8-15 минут. Впервые освоены 22-дюймовые размеры, что потребовало модернизации линий.

Производственная база и проблемы отрасли

Завод во Всеволожске, работающий с 2005 года, сохранил кадровую основу: свыше половины сотрудников трудятся более десяти лет. При мощности в 17 млн легковых шин в год предприятие загружено чуть более чем наполовину — прежде всего из-за закрытия экспортных каналов, через которые при Nokian уходили две трети продукции.

Острая фаза поиска замен для материалов, попавших под санкции, позади. Но зависимость от валютного курса остаётся высокой: примерно 65% стоимости сырья привязано к валюте. После ухода прежних инженерных подразделений в Финляндии разработку пришлось выстраивать заново: новый отдел в России уже включает 60 сотрудников, среди них — иностранные специалисты.

Самая сложная часть — испытания. В стране нет полигонов уровня ведущих мировых брендов, и без господдержки такие объекты малореальны. Пока производители действуют разрозненно, хотя все заинтересованы в совместной инфраструктуре.

Новые модели и ожидания рынка

Ikon стал первым из "обрусевших" брендов, представивших полностью новые шины собственной разработки. Зимой на рынок выходят шипованные Autograph Ice 10 и фрикционные Autograph Snow 5, для которых заявлено улучшение сцепления на льду на 10-20%. Сомнения вызывают отсутствие идеальных испытательных площадок и сжатые сроки разработки — всего два года вместо традиционных пяти.

Руководитель Ikon Tyres Андрей Пантюхов прогнозирует дальнейшее падение спроса на 15% в зимнем сезоне, но ожидает восстановление в 2026–2027 годах. Его оптимизм опирается на то, что локализация в отрасли реальна, а зависимость от китайских поставок всё ещё умеренная.