Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Покраснение лица может быть признаком высокого давления — врач Беляева
Разработана цифровая копия мозга для безопасных операций — НГТУ НЭТИ
Работа Климта ушла с молотка за рекордные 236,4 млн долларов
Капсульный гардероб помогает значительно экономить деньги — стилисты
Вот это и есть скрытые мотивы Запада — политолог Ищенко
Светицховели стал основной точкой туристических маршрутов — турэксперты
Жировой фартук формируется из-за структуры подкожного жира
Картофель на одном месте усиливает развитие парши
Правильная толщина среза мешка влияет на нити катаифи

Российский шинный рынок проваливается, но один бренд идёт против течения: как он выстоял в сезон спада и добавил сотни новых типоразмеров

Рост модельного ряда Ikon на 270 новых артикулов в 2025 подтвердили в компании
4:22
Авто

Рынок шин неизбежно повторяет колебания автомобильного сектора: когда продажи новых машин падают, следом уходит вниз и спрос на покрышки.

маркировка шин
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
маркировка шин

Об этом напоминает издание "За рулём", отмечая, что российский производитель Ikon Tyres спустя два десятилетия работы переживает один из самых сложных периодов.

Сжатие рынка и поведение брендов

По данным системы "Честный знак", за семь месяцев 2025 года продажи всех шин снизились на 18%. Меньше новых автомобилей — значит, и сезонный спрос на зимнюю резину сокращается. Дополнительное влияние оказывает структура автопарка: машины, купленные в пандемийные 2020-2021 годы, выходят на цикл естественной замены шин лишь сейчас, но их было продано слишком мало.

На этом фоне Ikon потерял всего 4% продаж, а суммарный результат всех брендов шинного дивизиона "Татнефти", включая более доступные Attar и Bars, показывает небольшой рост к прошлому году. Это связано с тем, что компания активно расширяет ассортимент, ориентируясь на стремительное обновление автопарка и растущую долю китайских моделей.

Адаптация производства

В 2024 году линейка Ikon пополнилась 32 новыми артикулами, в 2025-м — уже 270. По расчётам компании, такой диапазон размеров покрывает 93% легкового парка страны и почти полностью — автомобили 2024-2025 годов выпуска. Для ключевых моделей Chery, Haval и Geely предусмотрено до девяти вариантов летних и зимних шин, включая премиальную серию Autograph и более доступную Character.

Производственный процесс остаётся сложным: сырая "зелёная шина", состоящая из 8-15 видов резины, проходит вулканизацию при давлении 8-9 атм и температуре 170-190 °C на протяжении 8-15 минут. Впервые освоены 22-дюймовые размеры, что потребовало модернизации линий.

Производственная база и проблемы отрасли

Завод во Всеволожске, работающий с 2005 года, сохранил кадровую основу: свыше половины сотрудников трудятся более десяти лет. При мощности в 17 млн легковых шин в год предприятие загружено чуть более чем наполовину — прежде всего из-за закрытия экспортных каналов, через которые при Nokian уходили две трети продукции.

Острая фаза поиска замен для материалов, попавших под санкции, позади. Но зависимость от валютного курса остаётся высокой: примерно 65% стоимости сырья привязано к валюте. После ухода прежних инженерных подразделений в Финляндии разработку пришлось выстраивать заново: новый отдел в России уже включает 60 сотрудников, среди них — иностранные специалисты.

Самая сложная часть — испытания. В стране нет полигонов уровня ведущих мировых брендов, и без господдержки такие объекты малореальны. Пока производители действуют разрозненно, хотя все заинтересованы в совместной инфраструктуре.

Новые модели и ожидания рынка

Ikon стал первым из "обрусевших" брендов, представивших полностью новые шины собственной разработки. Зимой на рынок выходят шипованные Autograph Ice 10 и фрикционные Autograph Snow 5, для которых заявлено улучшение сцепления на льду на 10-20%. Сомнения вызывают отсутствие идеальных испытательных площадок и сжатые сроки разработки — всего два года вместо традиционных пяти.

Руководитель Ikon Tyres Андрей Пантюхов прогнозирует дальнейшее падение спроса на 15% в зимнем сезоне, но ожидает восстановление в 2026–2027 годах. Его оптимизм опирается на то, что локализация в отрасли реальна, а зависимость от китайских поставок всё ещё умеренная.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
К концу века почти половина пляжей исчезнет — морской биолог Омар Дефео
Наука и техника
К концу века почти половина пляжей исчезнет — морской биолог Омар Дефео
Пребывание кошки на батарее дольше 30 минут ведёт к перегреву — ветеринары
Домашние животные
Пребывание кошки на батарее дольше 30 минут ведёт к перегреву — ветеринары
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Наука и техника
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Популярное
Зима на пределе: Россия ждёт декабрь с морозами, невиданными 150 лет

Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.

Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Скорость, которой не должно быть: Солнечная система летит сквозь Вселенную с рекордным разгоном
Из глубин всплыло оружие элиты: находка в Леднице рушит мифы о военной мощи Средневековья
Жертва мошенников сама оказалась в должниках: Ларисе Долиной придётся вернуть 112 миллионов
ЕС обсуждает будущего лидера Украины — штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе Юрий Бочаров Мульча повышает влагоёмкость почвы зимой — Россельхозцентр Валерия Жемчугова Тракторы 1930-х выпускались без кабин и рессор — Minneapolis-Moline Сергей Милешкин
Океан маскировал гиганта под обломки корабля: живая структура росла три века у Соломоновых островов
Накипь превращает чайник в каменную пещеру: простой ритуал растворяет всё за минуты
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Последние материалы
Итальянский ритм жизни создаёт особую атмосферу для туристических поездок
Европейцы слышат жуткие голоса при звонках в Россию — Yle
Толщина стен не гарантирует отсутствие слышимости по данным акустиков
К 2026 году жертв телефонных мошенников в РФ станет меньше — депутат Свинцов
Ответ Пекина сработал: Нидерланды не смогли украсть компанию у китайского владельца
Спутники обеспечивают глобальный мониторинг рисков и экосистем — эксперт Аарон Голден
Рост модельного ряда Ikon на 270 новых артикулов в 2025 подтвердили в компании
Суд вернул квартиру Ларисе Долиной, оставив покупателя без денег, — юрист Бенхин
Рэпер Птаха назвал Путина лучшим руководителем для России
В США заявили о секретных переговорах с Россией по Украине
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.