Мотору нужно всего 180 секунд, но большинство тратит 15 минут — и ускоряют износ, сами того не зная

Зимой разговоры о правильном прогреве автомобиля вспыхивают с новой силой. Одни водители трогаются сразу после запуска, другие стоят на месте по 10 минут, третьи запускают мотор дистанционно и уходят завтракать. Но на деле ни один из популярных методов не подходит полностью — каждый из них может ускорить износ двигателя. Чтобы понять, как поступать правильно, важно разобраться, что происходит в моторе в первые минуты после запуска на морозе.
При низкой температуре масло густеет и не может быстро достичь всех каналов. Пока насос прокачивает его по системе, узлы двигателя работают практически всухую, опираясь на остатки смазки от предыдущей поездки. Коленвал, поршни, вкладыши и подшипники испытывают высокие нагрузки, даже если вы стоите на месте.
Поэтому слишком резкое начало движения после старта действительно вредно: двигатель испытывает дефицит смазки и изнашивается быстрее.
Распространённая привычка прогревать машину 10-15 минут кажется логичной, но на деле приносит больше вреда, чем пользы. На холостых оборотах топливо сгорает не полностью, часть его попадает на стенки цилиндров и смывает масляную плёнку. Несгоревшие остатки уходят в поддон, ухудшая свойства масла.
Помимо этого появляются два серьёзных последствия:
Всё это ускоряет износ двигателя не меньше, чем холодный старт.
"Если двигатель работает ровно, а обороты снизились с повышенных до нормальных — можно стартовать", — сказал мастер техцентра "Автопилот" Алексей Давыденков.
Эксперт подчёркивает: первые километры должны быть максимально спокойными. Без резких ускорений, без высоких оборотов — не выше 2-2,5 тысяч. Именно движение под лёгкой нагрузкой прогревает мотор быстрее и безопаснее, чем стояние на месте.
Современные двигатели, особенно турбированные и с алюминиевыми блоками, создают меньше тепла и потому очень медленно выходят на рабочую температуру на холостых оборотах. Долгое выстаивание вредно и для мотора, и для катализатора, который остаётся холодным и быстрее забивается сажей.
|Способ
|Польза
|Вред
|Итог
|Старт сразу после запуска
|Быстрый прогрев под нагрузкой
|Износ из-за недостатка масла
|Не рекомендуется
|10-15 минут на месте
|Комфорт в салоне
|Нагар, разжижение масла, холодный катализатор
|Опасно
|1-3 минуты → спокойная езда
|Масло успевает распределиться, мотор прогревается равномерно
|Нет значимых минусов
|Оптимально
Запустить двигатель и дать ему поработать 1-3 минуты.
Масло распределяется, система стабилизируется.
Проверить обороты.
Если они опустились до нормального уровня — можно ехать.
Начать движение плавно.
Не крутить мотор выше 2-2,5 тысяч оборотов.
Избегать резких нагрузок первые 3-5 минут.
Турбированные моторы особенно чувствительны.
Использовать зимние масла с вязкостью 0W или 5W, если они допускаются производителем.
Не выстаивать машину по 10-15 минут.
Это вредно и бесполезно для современного двигателя.
Ошибка: ошибочный долгий прогрев
Последствие: топливо смывает масляную плёнку, нагар, холодный катализатор
Альтернатива: ездить плавно после короткого старта
Ошибка: рывок после запуска
Последствие: сильный износ поршневой группы
Альтернатива: подождать 1-2 минуты и двигаться мягко
Ошибка: использование неподходящего масла
Последствие: трудный запуск, перегрев, износ вкладышей
Альтернатива: выбрать масло 0W/5W только если разрешено производителем
В экстремальные морозы краткий прогрев можно увеличить до 3-5 минут, но оставлять машину работать на месте всё равно не стоит. Лучший выход — предпусковой подогреватель или электроподогрев сети, которые прогревают охлаждающую жидкость и облегчают запуск.
Если таких устройств нет — используйте зимнее масло, заряженный аккумулятор и избегайте резких нагрузок ещё более строго.
|Плюсы
|Минусы
|Быстрый выход на рабочую температуру
|В салоне сначала прохладно
|Минимальный износ двигателя
|Требует дисциплины водителя
|Низкий расход топлива
|Не подходит для обледеневших стёкол без автозапуска
|Долгая жизнь катализатора
|Нужно заранее очистить стекла вручную
Сколько минут нужно греть машину зимой?
1-3 минуты для подачи масла + спокойные первые километры.
Можно ли ехать сразу?
Нет, это увеличивает износ поршневой группы и подшипников.
Вреден ли автозапуск?
Нет, если он работает коротко. Долгий автозапуск вреден как долгий прогрев.
Нужно ли прогревать дизель?
Да, но принцип тот же: короткий прогрев и плавное движение.
Какое масло выбрать для зимы?
0W или 5W — только если это разрешает производитель.
Миф: двигатель должен прогреваться до рабочей температуры на месте.
Правда: современные моторы греются именно под нагрузкой.
Миф: долгий прогрев полезен для масла.
Правда: наоборот — топливо разжижает масло и ухудшает его свойства.
Миф: холодный старт не вреден современным моторам.
Правда: вреден, если сразу ехать резко.
Утренний стресс, спешка и недосып провоцируют водителей экономить время — заводить машину и сразу ехать. Однако такое поведение приводит к дорогому ремонту. Спокойный запуск и несколько минут терпения — лучшая инвестиция в ресурс двигателя.
До 70% износа двигателя приходится на холодные старты.
Малозольные масла быстрее прогреваются, но подходят не для всех моторов.
Катализатор выходит на рабочую температуру чаще при движении, а не на холостых.
Ещё в 1990-х и начале 2000-х годов водители действительно были вынуждены прогревать машины долго: карбюраторные автомобили плохо держали холостые обороты, требовали ручной регулировки подсоса и буквально "захлёбывались" без прогрева. Дизельные модели тоже нуждались в долгом разогреве из-за низкой температуры воспламенения топлива.
Спешка при запуске двигателя зимой может привести к сбросу настроек электроники и повреждению каталитического нейтрализатора.