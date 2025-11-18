Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Колёса изнашиваются быстрее, чем кажется: советские водители нашли способ продлить их жизнь с помощью простого способа

Перестановку колёс по кругу для равномерного износа применяли советские водители
3:12
Авто

Неожиданная находчивость водителей нередко определяла повседневную практику эксплуатации автомобилей в советском союзе. Одним из таких примеров стала особая система перестановки колёс, которая позволяла продлить срок службы комплекта резины и избежать дефицитных проблем с покупкой новых шин.

Автомобильная резина
Фото: ru.freepik.com is licensed under Free More Info
Автомобильная резина

Во втором абзаце важно упомянуть источник: об этом подробно рассказывало издание "За рулём", отмечая, что водители тех лет воспринимали уход за автомобилем как обязательную часть своей бытовой дисциплины.

Пять колёс как единый ресурс

Для любой легковушки того времени считалась нормой полноценная запаска. Водитель обязан был уметь заменить спущенное колесо в дороге, поэтому домкрат, баллонный ключ и навыки минимального ремонта входили в обязательный набор. Но наличие совершенно нового, неиспользованного колеса в багажнике при том, что остальные шины стремительно теряли протектор, выглядело очевидной расточительностью в условиях дефицита.

Поэтому среди автовладельцев прижилась система перестановки колёс "по кругу". Во всех инструкциях предлагалась схема, показывающая, какое колесо куда должно перейти после определённого пробега. Такой порядок помогал распределять нагрузку между ведущей и ведомой осями и сохранять более ровный износ протектора. Для автомобилей с разным типом привода существовали собственные варианты перестановки, но суть оставалась неизменной — не допустить преждевременного выхода пары колёс из строя.

Отказ от такой процедуры приводил к тому, что ведущие колёса истирались значительно быстрее остальных. Покупка новых шин превращалась в долгий и напряжённый процесс: их продавали по предварительной записи, а очереди становились отдельным испытанием. Возникал вопрос — менять ли только две самые изношенные шины или приобретать весь комплект. На практике водители стремились купить сразу четыре, чтобы синхронизировать ресурс резины и избежать повторных трудностей в ближайшее время.

Практика равномерного износа

Именно поэтому перестановка включала в работу не только четыре установленных колеса, но и запасное. Алгоритм был выстроен так, чтобы каждое из пяти колёс периодически оказывалось на автомобиле, постепенно расходуя свой ресурс. Это позволяло оттянуть момент покупки нового комплекта и максимально использовать имеющиеся возможности. В условиях, когда даже стандартные виды обслуживания могли требовать времени и усилий, подобная методичность выглядела предельно рациональной.

Такой подход стал частью негласной автомобильной культуры советского союза. Водители знали, что экономия ресурса и продуманное распределение нагрузки позволят машине служить дольше и надёжнее. И хотя сегодня система ротации шин основана на иных технических требованиях, сама логика равномерного износа появилась именно тогда, в эпоху ограниченных возможностей и повышенной самостоятельности автомобилистов.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
