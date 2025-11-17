Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Советские Москвичи жили двойной жизнью: как прозвища Буратино, Стиралка и Каблук скрывали реальные особенности машин

Выпуск 13,5 тысячи грузовых Москвичей до 1956 подтвердили архивы МЗМА
5:29
Авто

Неожиданные прозвища советских автомобилей нередко точнее описывали машины, чем официальные заводские индексы. Они рождались из наблюдений водителей и особенностей эксплуатации, превращаясь в часть повседневной культуры техники того времени.

москвич-427
Фото: Own work by Sergey Korovkin 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
москвич-427

Во втором абзаце необходимо указать источник: об этом подробно рассказывало издание "За рулём", подчеркивая, что народная терминология часто становилась самостоятельной летописью автомобильной истории советского союза.

Москвичи-буратино

Первые грузовые Москвичи, появившиеся на улицах Москвы в 1947 году, получили прозвище "Буратино". Фургон строили на основе легкового Москвича-400 — первого массового автомобиля в советском союзе, который можно было купить без специального разрешения. Экономике требовались малотоннажные грузовики, а других подходящих моделей в промышленности просто не существовало.

Москвич-400-422 оснащали 23-сильным мотором объёмом 1,1 литра и трёхступенчатой коробкой передач, что делало его простым и технологичным для своего времени. Специально для фургона создали коммерческое шасси 400-422К — конструкцию, включавшую силовые элементы, двери и полностью собранную ходовую часть. На такой основе собирали машины грузоподъёмностью 250 килограммов, востребованные торговыми и коммунальными службами. Прозвище родилось из-за деревянно-фанерного кузова: его форма и материал напоминали деревянную игрушку.

Производство вел МЗМА, но из-за высокой загрузки часть работ передали ремонтному предприятию МВД. Позднее к выпуску подключились и другие московские заводы, включая предприятия пищевой промышленности. До 1956 года изготовили около 13,5 тысячи фургонов первого поколения, включая опытный пикап, который не дошёл до серийного производства.

Металлические фургоны нового поколения

Переход к цельнометаллическим кузовам начался с модели, основанной на Москвиче-402. Главным заказчиком выступало почтовое ведомство, требовавшее полноценный трёхдверный фургон вместо универсала со снятыми сиденьями. Так в 1958 году появился Москвич-430 с 45-сильным двигателем объёмом 1,4 литра и боковой грузовой дверью.

Модель развивалась в новых модификациях, включая варианты на базе Москвича-403 с переработанными элементами отделки. Эти автомобили стали первыми в советском союзе серийными легковыми машинами, оснащёнными наружными зеркалами заднего вида. На основе платформы в Луцке создали небольшие рефрижераторы ЛУМЗ-945, рассчитанные на перевозку 170 килограммов скоропортящихся продуктов. Пикапы же завод производил только для собственных нужд, а коммерческие вариации выполняли небольшие ремонтные предприятия.

"Стиралки" и "каблуки"

Фургоны третьего поколения — Москвич-433 и 434 — получили прозвище "Стиралки" из-за рельефных боковин, напоминавших стиральную доску. Выпуск начался в 1966 году. Сначала машины оснащали двустворчатыми задними дверями, затем перешли к цельной подъёмной конструкции. Внутреннюю перегородку переработали, убрав верхнюю часть и добавив окно в заднюю дверь. Серия завершилась в 1977 году выпуском модели 2734 с 75-сильным двигателем.

Параллельно в Ижевске развивалась линия ИЖ-2715, созданная на базе Москвича-412. Фургон получил прозвище "каблук" благодаря высокому заднему кузову с распашными дверями. Машина имела больший объём и удобство, хотя высокий центр тяжести оставался предметом обсуждений. Ижевский завод выпускал такие фургоны и пикапы до начала 2000-х годов, произведя около 900 тысяч ИЖ-2715 и свыше 135 тысяч пикапов ИЖ-27151.

Британские и финские модификации

Экспортные версии тоже получили свои особенности. В Великобритании на базе праворульных Москвичей-434ПЭ создавали компактные пикапы с тентом, ориентированные на малый бизнес. В Финляндии из фургонов Москвич-433 делали универсалы Elite Paketti с боковыми окнами, которые при этом сохраняли грузовую категорию для уменьшения налогов.

В советском союзе большинство таких машин работало в государственных структурах, где эксплуатация была крайне интенсивной. Поэтому до наших дней дошло немного экземпляров. Но некоторые автомобили сохранились благодаря владельцам, сумевшим восстановить редкие машины и сохранить их как уникальные свидетельства эпохи.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
