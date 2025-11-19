Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Прикурили соседу по парковке — и поехали в сервис: ошибка, которая стирает электронные мозги авто

Прикуривание может вызвать перегорание предохранителей — ГАИ
5:38
Авто

В холодные месяцы автомобилисты чаще сталкиваются с отказом аккумулятора. На парковках, у магазинов, на трассах нередко можно увидеть просьбы о помощи: водители подключают провода, запускают двигатель от машины-донора и разъезжаются довольные. Однако современные автомобили устроены иначе, чем машины 1990-х годов. Там, где раньше всё решалось простой подзарядкой, сегодня возникает риск серьёзных поломок, а иногда и преступных схем.

прикуривание автомобиля
Фото: Wikipedia by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
прикуривание автомобиля

По словам представителя ГАИ, в интервью порталу njcar. ru, привычный "дружеский жест" может привести не только к дорогостоящим поломкам электроники, но и к краже личных вещей.

Почему прикуривание больше не работает как раньше

В 90-х годах схема была простая: подключили провода, завели мотор, добавили газ — аккумулятор получал заряд. Электронных блоков, сложных модулей и высокочувствительных элементов почти не было. Максимум — перегорал предохранитель или страдала магнитола.

Новые автомобили насыщены сенсорами, блоками управления, электроусилителями, цифровыми панелями, адаптивными системами. Напряжение, поданное неверно, может быть воспринято как сбой для всей сети автомобиля.

Сравнение — было и стало:

Параметр автомобилей 1990-е годы Современные авто
Электроника Минимум Высокочувствительные блоки
Риски при скачке напряжения Предохранитель, магнитола Блок управления, генератор, системы безопасности
Цена ремонта Низкая От десятков до сотен тысяч рублей

Что может выйти из строя при неправильном прикуривании

Резкое изменение напряжения может повредить:

  • блок управления двигателем — одна из самых дорогих деталей;

  • генератор, если он не выдержит обратной нагрузки;

  • предохранители и сети питания;

  • электронику автомобиля-донора, что делает помощь рисковой для обеих сторон.

Прикуривание как схема кражи

Есть ещё один риск: использование ситуации для преступления. Пока водитель подключает клеммы, внимание сосредоточено под капотом. В этот момент подельник осматривает салон и багажник.

Сценарий обычно выглядит так:

  1. Водитель просит помочь "дать прикурить".

  2. Пока вы подключаете провод, второй человек подходит ближе.

  3. Вещи исчезают — телефон, сумка, документы, гаджеты.

Список пропаж может включать даже видеорегистраторы, радар-детекторы и навигаторы.

Советы шаг за шагом

  1. Держите в багажнике пуско-зарядное устройство — оно безопаснее для электроники.

  2. Если помощь всё же нужна — настаивайте на отключении зажигания у обоих авто перед подключением.

  3. Не прикуривайте в тёмных и пустынных местах.

  4. Закрывайте двери, держите вещи при себе.

  5. Если чувствуете подозрение — лучше отказать.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: дать прикурить незнакомому водителю на пустой трассе.
    Последствие: кража вещей, возможный конфликт.
    Альтернатива: предложить вызвать эвакуатор, помочь контактом техслужбы.
  • Ошибка: подключить провода без соблюдения полярности.
    Последствие: короткое замыкание, выход из строя электроники.
    Альтернатива: использовать инструкции производителя или провода с защитой.
  • Ошибка: прикуривать современный автомобиль от старого или наоборот.
    Последствие: скачок напряжения и дорогостоящий ремонт.
    Альтернатива: применять пусковое устройство с защитой от перепадов.

А что если аккумулятор садится постоянно

Частые причины:

  • короткие поездки зимой;

  • старая батарея;

  • низкое качество зарядки;

  • проблемы с генератором.

Иногда замена аккумулятора оказывается выгоднее, чем регулярные прикуривания с риском ремонта.

Плюсы и минусы отказа от прикуривания

Плюсы Минусы
Безопасно для электроники Нужно купить пуско-зарядное устройство
Исключает риск мошенничества Требует зарядки и контроля
Можно использовать автономно Занимает место в багажнике

FAQ

Можно ли прикуривать, если делать всё по инструкции?
Да, но риск остаётся — электроника чувствительна даже к допустимым скачкам.

Сколько стоит ремонт блока управления?
В среднем от 40 000 до 180 000 рублей, в зависимости от модели.

Какие устройства безопаснее?
Пусковые бустеры с защитой от переполюсовки и скачков напряжения.

Мифы и правда

Миф Правда
Прикуривание всегда безопасно Современная электроника уязвима к скачкам питания
Если машина не заводится, виноват аккумулятор Часто причина — генератор или проводка
Достаточно толстых проводов Качество контактов и электроники важнее

Исторический контекст

  1. В 1990-х "прикуривание" было почти обязательным навыком автомобилиста.

  2. Электронные блоки стали массовыми в легковых авто с 2005–2010 гг.

  3. Рост числа автомобильных мошенничеств фиксируется в зимние периоды.

Три интересных факта

  1. Некоторые производители прямо запрещают запуск от другого авто в инструкции.

  2. Пусковые бустеры используются даже на спецтехнике из-за низкого риска перепадов.

  3. У премиальных авто скачок напряжения может вывести из строя системы безопасности.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
