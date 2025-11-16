Jaecoo выводит собак в премиум: новый кроссовер создают так, чтобы питомец ехал как пассажир

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Jaecoo создал внедорожник с салоном под нужды собак
7:02
Авто

Автопроизводители всё чаще обращают внимание на владельцев собак и других домашних животных. Однако до недавнего времени это ограничивалось мелкими комфортными функциями — вроде сетки в багажнике или дополнительных креплений. Китайский бренд Jaecoo решил пойти дальше и разработал внедорожник, в котором комфорт питомца учитывается на одном уровне с удобством пассажиров. Для России эта тема особенно актуальна: многие семьи путешествуют с животными, а рынок доступных решений в этом сегменте почти пуст.

Jaecoo J5
Фото: commons.wikimedia.org by Poprace, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Jaecoo J5

Почему Jaecoo делает ставку на автомобили для владельцев животных

Большинство моделей на рынке адаптированы для перевозки собак лишь точечно: багажник с низким порогом, дополнительные петли для фиксации переносок, нескользящие коврики. Jaecoo делает ставку на полный пересмотр подхода. В основе — специальный органосиликоновый материал для сидений, устойчивый к когтям, влаге и перепадам температуры. Материал прошёл десятки лабораторных тестов, что подтверждает заявленную долговечность.

Кроме того, разработка ориентирована не только на питомцев, но и на владельцев, ведущих активный образ жизни. Такие автолюбители часто возят с собой дополнительный инвентарь, спортивное оборудование или походные аксессуары, а значит, ценят износостойкость.

Что именно предлагает Jaecoo

Автопроизводитель стал одним из первых, кто получил серьёзную европейскую сертификацию для нового материала. Для российского покупателя это знак, что внедорожник рассчитан на тяжёлые условия эксплуатации. Внутренние элементы салона адаптированы под частые поездки: повышенная устойчивость к грязи, лёгкая очистка сидений, сниженная впитываемость запахов, повышенная механическая прочность. Это похоже на то, как производители применяют практичные решения в сегменте коммерческих автомобилей, но в более премиальной обработке.

Интерес факта состоит в том, что идея доработки салона появилась после общения с владельцами собак, которые сталкивались с банальной проблемой — многие кроссоверы не подходят для перевозки крупного животного, даже если на бумаге объём багажника достаточный. Поэтому Jaecoo адаптировала J5 под реальный опыт использования.

Сравнение: традиционный кроссовер и кроссовер, ориентированный на собак

Параметр Обычный кроссовер Jaecoo J5 для владельцев животных
Материал сидений Ткань или эко-кожа Антибактериальный, устойчивый к когтям
Уход Быстро пачкается Лёгкая очистка, низкая впитываемость
Стойкость к нагрузкам Средняя Повышенная, рассчитана на активное использование
Адаптация под питомцев Минимальная Полноценная разработка под домашнее животное
Целевая аудитория Широкая Владельцы собак, любители путешествий

Советы шаг за шагом: как выбрать автомобиль, если в семье есть собака

  1. Оцените размер питомца: крупным собакам нужен низкий порог багажника и увеличенная глубина грузового отсека.

  2. Проверяйте материалы: ищите устойчивость к когтям, грязи и влаге.

  3. Обращайте внимание на вентиляцию: перевозка животных требует хорошей циркуляции воздуха.

  4. Ищите крепления: наличие точек фиксации шлеек или переносок повышает безопасность.

  5. Оценивайте шумоизоляцию: собаки чувствительны к звуку, особенно к виброшуму.

  6. Проверьте трансформацию салона: удобные складывающиеся сиденья позволяют организовать место для животного.

  7. Учитывайте микроклимат: равномерное распределение воздуха по салону важно при дальних поездках.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Выбор машины без адаптации под животных → быстрая порча отделки → автомобиль с усиленным покрытием салона.
  • Перевозка собаки без фиксации → повышенная травмоопасность → крепления для шлеек или специальные ремни.
  • Слишком высокий порог багажника → собака травмирует лапы при прыжке → модели с заниженным доступом.
  • Сиденья из обычной ткани → сложная очистка → материалы с влагозащитой и антибактериальными свойствами.

А что если…

Если ваша собака ведёт себя беспокойно в поездках, Jaecoo J5 станет хорошим вариантом благодаря плотным материалам, которые не цепляются когтями и не повреждаются при резких движениях. Это снижает стресс и владельца, и животного, особенно при длительных маршрутах.

Плюсы и минусы внедорожника, разработанного для собак

Плюсы Минусы
Высокая устойчивость материалов Может быть дороже обычных моделей
Удобный вход в багажник Практичность выше эстетики
Увеличенная долговечность отделки Ограниченная линейка решений
Адаптация под активный отдых Меньше вариантов цвета салона
Подходит крупным собакам Требуется больше пространства

FAQ

Нужно ли менять уход за салоном, если материал устойчив к грязи?

Нет, но регулярная очистка всё равно продлит срок службы и сохранит внешний вид.

Подходит ли такой автомобиль для перевозки двух крупных собак?

Да, если позволяет пространство багажника и салонная трансформация.

Есть ли в России модели с аналогичным подходом?

Пока нет, но отдельные бренды предлагают аксессуары, частично решающие проблему.

Мифы и правда

  • Миф: автомобиль для собак — маркетинг.
  • Правда: материалы и тесты действительно отличаются от стандартных решений.
  • Миф: такие модели служат недолго.
  • Правда: износостойкость выше, чем у обычных отделочных материалов.
  • Миф: собака обязательно испортит салон.
  • Правда: при наличии правильной отделки и фиксации риск минимален.

Три интересных факта о сегменте "pet-friendly” автомобилей

  • В Европе продажи аксессуаров для перевозки животных выросли более чем на 40% за последние два года.
  • Около трети молодых водителей покупают машину, учитывая наличие домашнего питомца.
  • Кроссоверы чаще всего выбирают владельцы крупных собак из-за удобного багажника.

Исторический контекст

  • 2010-е — быстрый рост рынка аксессуаров для перевозки животных.
  • 2020 — автопроизводители начали добавлять в модели маленькие функции для питомцев.
  • 2024 — Chery запускает развитие направления через бренд Jaecoo.
  • 2025 — появление первых сертифицированных решений для кроссоверов.
Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
