Jaecoo выводит собак в премиум: новый кроссовер создают так, чтобы питомец ехал как пассажир

Автопроизводители всё чаще обращают внимание на владельцев собак и других домашних животных. Однако до недавнего времени это ограничивалось мелкими комфортными функциями — вроде сетки в багажнике или дополнительных креплений. Китайский бренд Jaecoo решил пойти дальше и разработал внедорожник, в котором комфорт питомца учитывается на одном уровне с удобством пассажиров. Для России эта тема особенно актуальна: многие семьи путешествуют с животными, а рынок доступных решений в этом сегменте почти пуст.
Большинство моделей на рынке адаптированы для перевозки собак лишь точечно: багажник с низким порогом, дополнительные петли для фиксации переносок, нескользящие коврики. Jaecoo делает ставку на полный пересмотр подхода. В основе — специальный органосиликоновый материал для сидений, устойчивый к когтям, влаге и перепадам температуры. Материал прошёл десятки лабораторных тестов, что подтверждает заявленную долговечность.
Кроме того, разработка ориентирована не только на питомцев, но и на владельцев, ведущих активный образ жизни. Такие автолюбители часто возят с собой дополнительный инвентарь, спортивное оборудование или походные аксессуары, а значит, ценят износостойкость.
Автопроизводитель стал одним из первых, кто получил серьёзную европейскую сертификацию для нового материала. Для российского покупателя это знак, что внедорожник рассчитан на тяжёлые условия эксплуатации. Внутренние элементы салона адаптированы под частые поездки: повышенная устойчивость к грязи, лёгкая очистка сидений, сниженная впитываемость запахов, повышенная механическая прочность. Это похоже на то, как производители применяют практичные решения в сегменте коммерческих автомобилей, но в более премиальной обработке.
Интерес факта состоит в том, что идея доработки салона появилась после общения с владельцами собак, которые сталкивались с банальной проблемой — многие кроссоверы не подходят для перевозки крупного животного, даже если на бумаге объём багажника достаточный. Поэтому Jaecoo адаптировала J5 под реальный опыт использования.
|Параметр
|Обычный кроссовер
|Jaecoo J5 для владельцев животных
|Материал сидений
|Ткань или эко-кожа
|Антибактериальный, устойчивый к когтям
|Уход
|Быстро пачкается
|Лёгкая очистка, низкая впитываемость
|Стойкость к нагрузкам
|Средняя
|Повышенная, рассчитана на активное использование
|Адаптация под питомцев
|Минимальная
|Полноценная разработка под домашнее животное
|Целевая аудитория
|Широкая
|Владельцы собак, любители путешествий
Оцените размер питомца: крупным собакам нужен низкий порог багажника и увеличенная глубина грузового отсека.
Проверяйте материалы: ищите устойчивость к когтям, грязи и влаге.
Обращайте внимание на вентиляцию: перевозка животных требует хорошей циркуляции воздуха.
Ищите крепления: наличие точек фиксации шлеек или переносок повышает безопасность.
Оценивайте шумоизоляцию: собаки чувствительны к звуку, особенно к виброшуму.
Проверьте трансформацию салона: удобные складывающиеся сиденья позволяют организовать место для животного.
Учитывайте микроклимат: равномерное распределение воздуха по салону важно при дальних поездках.
Если ваша собака ведёт себя беспокойно в поездках, Jaecoo J5 станет хорошим вариантом благодаря плотным материалам, которые не цепляются когтями и не повреждаются при резких движениях. Это снижает стресс и владельца, и животного, особенно при длительных маршрутах.
|Плюсы
|Минусы
|Высокая устойчивость материалов
|Может быть дороже обычных моделей
|Удобный вход в багажник
|Практичность выше эстетики
|Увеличенная долговечность отделки
|Ограниченная линейка решений
|Адаптация под активный отдых
|Меньше вариантов цвета салона
|Подходит крупным собакам
|Требуется больше пространства
Нет, но регулярная очистка всё равно продлит срок службы и сохранит внешний вид.
Да, если позволяет пространство багажника и салонная трансформация.
Пока нет, но отдельные бренды предлагают аксессуары, частично решающие проблему.
