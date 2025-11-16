Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Требования к качеству туристического жилья уточнил Амер глава управления
Феномен кошачьей преданности: 3 породы, которые вас удивят своей верностью
Картофельное пюре можно приготовить заранее без потери вкуса
Тайны абсолютной тьмы: самые темные места космоса
Посадка лука после чеснока повышает риск стрелкования
Хлорофилл в траве улучшает здоровье собак — ветеринар Иван Хоряев
Инфраструктуру экотропы на Байкале развивают сотрудники программы Забота о Байкале
Натуральное средство для посуды очищает и защищает руки
Польза алоэ вера в уходе за кожей и правила его применения — дерматологи

Nissan и Honda оказались на одном вираже: американский рынок готовит резкий поворот

Nissan и Honda вернулись к обсуждению кооперации в США
Авто

Nissan и Honda снова оказываются по одну сторону баррикад на американском рынке, хотя о полноценном объединении речи уже не идёт. Обе компании внимательно изучают новые способы совместной работы, чтобы адаптироваться к меняющимся условиям, в том числе к повышенным пошлинам, которые сильно бьют по себестоимости импорта. В отрасли это вызвало оживление: конкуренты ищут способы удержать позиции, а производители всё чаще смотрят в сторону локализации производства.

Nissan
Фото: commons.wikimedia.org by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Nissan

Почему производители снова ищут точки соприкосновения

Переговоры между компаниями в прошлом году казались закрытой темой: стороны так и не пришли к компромиссу по масштабам реструктуризации и стратегиям на долгую дистанцию. Однако рост расходов на импорт быстро вернул интерес к сотрудничеству. На американском направлении сейчас важна не столько интеграция, сколько прагматичные решения — например, совместная разработка силовых установок и моделей, ориентированных на локальный рынок.

Обе фирмы уже имеют свои заводы в США, что упрощает обсуждение вариантов совместного производства или общих поставщиков. Это снижает логистические риски и помогает эффективнее обходить тарифные ограничения.

Сравнение стратегий Nissan, Honda и Toyota

Компания Подход Основной фокус Реакция на пошлины
Nissan Переговоры о кооперации Совместные компоненты и модели Открытость к новым форматам
Honda Проработка точечной коллаборации Технологии и силовые агрегаты Оценка убытков, поиск партнёров
Toyota Масштабная локализация Заводы в США, батарейное производство Практически полный уход от импорта

Советы шаг за шагом: как автолюбителю ориентироваться в переменах

  1. Следить за локальными моделями — машины, собранные в США, меньше страдают от колебаний цен.

  2. При выборе электромобиля обращать внимание на происхождение батареи — американское производство постепенно снижает стоимость.

  3. Изучать программы финансирования: локализованные модели часто получают дополнительные льготы.

  4. При покупке подержанного авто уточнять происхождение деталей силовой установки — импортные могут подорожать.

  5. Сравнивать страховки: тарифы на электромобили и гибриды меняются вместе с их рыночной стоимостью.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Покупка модели, полностью привязанной к импортным двигателям → рост стоимости обслуживания → выбор машины с локальными компонентами.

  2. Игнорирование происхождения батареи в электромобиле → удорожание ремонта → гибриды с американскими аккумуляторами.

  3. Ставка на старые поколения моделей → дефицит запчастей → новая серия с локальной сборкой.

А что если кооперация перерастёт в нечто большее

Если партнёрство Nissan и Honda на уровне разработки окажется успешным, рынку США это добавит конкуренции в сегментах кроссоверов, гибридов и доступных электромобилей. При этом каждое направление можно масштабировать: общие платформы, унифицированные силовые агрегаты, совместные закупки электроники. Такие шаги часто ускоряют выход новых моделей, что выгодно и производителям, и потребителям.

Плюсы и минусы возможного альянса

Плюсы Минусы
Снижение себестоимости Разные корпоративные стандарты
Быстрый вывод новых моделей Риск зависимости от партнёра
Удешевление электромобилей Сложная логистика распределения задач
Общие поставки комплектующих Ограничения американского регулирования

FAQ

Как выбрать машину, более устойчивую к тарифам?

Смотреть на локализованные модели, особенно те, что собираются на американских заводах Nissan, Honda или Toyota.

Сколько сейчас стоит обслуживание импортных авто?

Цены растут из-за пошлин, особенно на двигатели и электронику. Локальные аналоги оказываются дешевле в ремонте.

Что лучше — гибрид или электромобиль?

Для России и США ситуация похожа: гибриды стабильнее по цене, электромобили требуют качественной инфраструктуры, но быстрее дешевеют при локальном производстве батарей.

Мифы и правда

  1. Импортные электромобили всегда дороже местных
    Правда: со временем локальные батареи действительно снижают цену, но стартовая стоимость зависит от бренда.

  2. Совместная разработка делает модели одинаковыми
    Миф: производители сохраняют дизайн, настройки и характеристики.

  3. Кооперация — это скрытое слияние
    Миф: компании могут сотрудничать точечно без объединения.

Три интересных факта

  1. В США доля локальных батарей растёт быстрее, чем производство самих электромобилей.

  2. Совместные платформы сокращают сроки разработки новых авто почти на год.

  3. Toyota строит заводы под будущие модели, которые ещё даже не представлены публике.

Исторический контекст

  1. В 90-е компании уже обсуждали локализацию производства для снижения расходов.

  2. В 2010-х японские бренды активно переходили на электрификацию, но делали это по отдельности.

  3. Рост пошлин в 2020-х снова подтолкнул производителей к диалогу и совместным проектам.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Интеллект медведя сопоставим с уровнем 3–4-летнего ребёнка
Домашние животные
Интеллект медведя сопоставим с уровнем 3–4-летнего ребёнка
Карстовые образования на Марсе хранят следы древней воды
Наука и техника
Карстовые образования на Марсе хранят следы древней воды
Популярное
Написал завещание — и зря: закон всё равно отдаст часть имущества этим людям

Кому положена обязательная доля в наследстве и почему она выдаётся даже тем, кого нет в завещании? Разбираемся, как работает этот механизм и какие нюансы важно учитывать.

Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Морщины тают, как снег: это природное масло осветляет кожу и возвращает ей фарфоровое сияние
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Целое состояние на помойке: все выбрасывают эту вещь, где внутри спрятано 22-каратное золото
Томаты взбунтуются: вот что происходит, если поливать их неправильно
Ледяная завеса треснула: каменная линия в Антарктиде проявляет силу, не считывающуюся разумом
Ледяная завеса треснула: каменная линия в Антарктиде проявляет силу, не считывающуюся разумом
Последние материалы
Инфраструктуру экотропы на Байкале развивают сотрудники программы Забота о Байкале
Натуральное средство для посуды очищает и защищает руки
Польза алоэ вера в уходе за кожей и правила его применения — дерматологи
Жур включён в список традиционных блюд белорусской кухни
Дверь примерзла намертво? Эксперты раскрыли безопасный способ открыть без поломок
Отключение мобильной связи в России — это мера безопасности, а не цифровая тюрьма
Зарплатный разрыв между удалёнкой и офисом сокращается — аналитики рынка труда
Сосо Павлиашвили выступает на корпоративах только с сыном
Разнообразие тренировок предотвращает выгорание и скуку — фитнес-эксперты
Магнитные бури влияют на работу сердца и сосудов — эндокринолог
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.