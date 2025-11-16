Электропланы Bentley тормозят: рынки лихорадит, и премиум вынужден играть по-новому

Bentley перенесла переход на полностью электрическую линейку

Bentley пересматривает свою долгосрочную стратегию развития и корректирует планы по электрификации, ориентируясь на мировой спрос и рост таможенных барьеров. Компания делает ставку на более гибкий подход: сочетание электромобилей, гибридов и традиционных двигателей. Российскому автолюбителю эта тема знакома — глобальные бренды всё активнее подстраиваются под капризный рынок, где даже премиум-сегмент ощущает давление внешних факторов.

Что меняется в стратегии Bentley

Bentley отложила переход на полностью электрическую линейку до 2035 года. Первой электрической моделью станет компактный городской внедорожник, который должен выйти в 2026 году. Вместе с ним стартует программа ежегодного обновления модельного ряда: компания будет выпускать минимум одну новую модель в год, сочетая электромобили, гибриды и версии с ДВС.

Усиление тарифов США, снижение спроса на дорогие машины в Китае и рост себестоимости комплектующих заставили Bentley корректировать планы. При этом производитель сохраняет стабильные объёмы продаж и уверенно держится в премиум-сегменте.

Какой будет новая электрическая модель

Первый электромобиль Bentley создаётся как манёвренный городской кроссовер длиной чуть меньше пяти метров. Он будет ниже Bentayga, получит увеличенный радиус разворота и более активную управляемость. Батареи поставит Volkswagen Group, сборка аккумуляторных модулей ожидается в Европе. Это позволит сократить логистику и повысить стабильность поставок.

Прежняя и обновлённая стратегия Bentley

Параметр Ранее Сейчас Полная электрификация План на 2030 год Перенос на 2035 год Первая электрическая модель Не объявлена Компактный городской кроссовер Модели с ДВС Постепенное снятие Сохранение в течение ближайших 10 лет Гибридная линейка Ограниченная Активное расширение Производственный подход Глобальное распределение Финальная сборка в Англии

Советы шаг за шагом: на что ориентироваться покупателю премиум-класса

Определяйте цель покупки: электромобиль, гибрид или классический ДВС — выбор зависит от доступной инфраструктуры и частоты дальних поездок. Оценивайте ликвидность: премиум-модели с ДВС пока сохраняют высокий спрос на вторичке. Следите за тарифами и пошлинами: для российских покупателей это особенно важно из-за параллельного импорта. Учитывайте тип аккумулятора: батареи VW Group отличаются стабильностью работы и хорошо переносят перепады температуры. Смотрите на обновления линейки: ежегодные релизы Bentley позволяют выбирать наиболее актуальные решения. Изучайте уровень комфорта: модель Flying Spur остаётся главным представительским автомобилем бренда. Проверьте сервисные возможности: наличие оригинальных деталей и квалифицированного обслуживания критично для премиума.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Покупка электромобиля без оценки инфраструктуры → сложно заряжать на маршрутах → рассмотреть гибрид Bentley.

Ориентир только на внешний вид → разочарование в динамике или проходимости → выбирать модель по сценарию использования.

Игнорирование таможенных сборов → увеличение итоговой цены → учитывать тарифы США и Европы при расчётах.

Выбор редкой модификации → проблемы с обслуживанием → ориентироваться на популярные конфигурации.

А что если…

Если рынок ускорит переход на новые стандарты батарей, Bentley сможет адаптироваться быстрее: модульная архитектура EV позволяет менять элементы без переработки всей модели. Это важно и для России, где покупатели учитывают долгосрочную сервисную совместимость.

FAQ

Какой Bentley выйдет первым на электротяге?

Компактный городской внедорожник, ориентированный на манёвренность и быструю зарядку.

Стоит ли ждать возрождения Mulsanne?

Нет, флагманскую роль будет выполнять Flying Spur, который уже перекрывает нишу представительского класса.

Какой тип силовой установки Bentley будет самым востребованным в ближайшие годы?

Гибриды: они подходят для дальних поездок, сохраняют мощность и требуют меньше инфраструктуры.

Мифы и правда

Миф: Bentley полностью отказалась от ДВС.

Правда: модели с ДВС будут выпускать ещё минимум десять лет.

Правда: модели с ДВС будут выпускать ещё минимум десять лет. Миф: электромобили Bentley будут стоить значительно дороже ДВС.

Правда: цены будут зависеть от таможенных барьеров, а не только от технологий.

Правда: цены будут зависеть от таможенных барьеров, а не только от технологий. Миф: уменьшение размеров электрокроссовера ухудшит комфорт.

Правда: модель создаётся как компактный, но премиальный городской вариант с высоким уровнем оснащения.

Три факта о Bentley

Компания остаётся одним из немногих премиум-брендов, сохраняющих финальную сборку в Великобритании.

Спрос на гибридные Bentley растёт быстрее, чем ожидали аналитики.

Китайский рынок, несмотря на просадку, остаётся ключевым по представительскому сегменту.

