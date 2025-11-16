Электропланы Bentley тормозят: рынки лихорадит, и премиум вынужден играть по-новому

Bentley пересматривает свою долгосрочную стратегию развития и корректирует планы по электрификации, ориентируясь на мировой спрос и рост таможенных барьеров. Компания делает ставку на более гибкий подход: сочетание электромобилей, гибридов и традиционных двигателей. Российскому автолюбителю эта тема знакома — глобальные бренды всё активнее подстраиваются под капризный рынок, где даже премиум-сегмент ощущает давление внешних факторов.
Bentley отложила переход на полностью электрическую линейку до 2035 года. Первой электрической моделью станет компактный городской внедорожник, который должен выйти в 2026 году. Вместе с ним стартует программа ежегодного обновления модельного ряда: компания будет выпускать минимум одну новую модель в год, сочетая электромобили, гибриды и версии с ДВС.
Усиление тарифов США, снижение спроса на дорогие машины в Китае и рост себестоимости комплектующих заставили Bentley корректировать планы. При этом производитель сохраняет стабильные объёмы продаж и уверенно держится в премиум-сегменте.
Первый электромобиль Bentley создаётся как манёвренный городской кроссовер длиной чуть меньше пяти метров. Он будет ниже Bentayga, получит увеличенный радиус разворота и более активную управляемость. Батареи поставит Volkswagen Group, сборка аккумуляторных модулей ожидается в Европе. Это позволит сократить логистику и повысить стабильность поставок.
|Параметр
|Ранее
|Сейчас
|Полная электрификация
|План на 2030 год
|Перенос на 2035 год
|Первая электрическая модель
|Не объявлена
|Компактный городской кроссовер
|Модели с ДВС
|Постепенное снятие
|Сохранение в течение ближайших 10 лет
|Гибридная линейка
|Ограниченная
|Активное расширение
|Производственный подход
|Глобальное распределение
|Финальная сборка в Англии
Определяйте цель покупки: электромобиль, гибрид или классический ДВС — выбор зависит от доступной инфраструктуры и частоты дальних поездок.
Оценивайте ликвидность: премиум-модели с ДВС пока сохраняют высокий спрос на вторичке.
Следите за тарифами и пошлинами: для российских покупателей это особенно важно из-за параллельного импорта.
Учитывайте тип аккумулятора: батареи VW Group отличаются стабильностью работы и хорошо переносят перепады температуры.
Смотрите на обновления линейки: ежегодные релизы Bentley позволяют выбирать наиболее актуальные решения.
Изучайте уровень комфорта: модель Flying Spur остаётся главным представительским автомобилем бренда.
Проверьте сервисные возможности: наличие оригинальных деталей и квалифицированного обслуживания критично для премиума.
Если рынок ускорит переход на новые стандарты батарей, Bentley сможет адаптироваться быстрее: модульная архитектура EV позволяет менять элементы без переработки всей модели. Это важно и для России, где покупатели учитывают долгосрочную сервисную совместимость.
Компактный городской внедорожник, ориентированный на манёвренность и быструю зарядку.
Нет, флагманскую роль будет выполнять Flying Spur, который уже перекрывает нишу представительского класса.
Гибриды: они подходят для дальних поездок, сохраняют мощность и требуют меньше инфраструктуры.
