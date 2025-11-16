Ручная сборка подвела: Hummer оказался в зоне риска, где ошибка стоит слишком дорого

Электромобильный рынок только-только привык к новым правилам игры, когда очередное уведомление об отзыве вновь напоминает: даже самые продвинутые модели не застрахованы от промахов на производстве. История с Hummer EV 2026 года стала как раз таким случаем — дефект проводки напрямую затрагивает один из ключевых элементов безопасности в авто.
GMC приняла решение отозвать ограниченную партию электрических пикапов и внедорожников из-за ошибки при ручной сборке жгута проводов. Техпроцесс у поставщика временно стоял, поэтому часть элементов обжимали вручную, что и привело к нестабильным соединениям. В результате в некоторых авто подушка безопасности переднего пассажира может не сработать при ударе.
Автомобили, попавшие под отзыв, выпускались с конца июля до конца октября 2025 года. В общей выборке — чуть больше трёх сотен машин. Часть дефектов заметили прямо на конвейере, но значительное количество моделей всё же дошло до клиентов.
|Модель
|Тип проблемы
|Масштаб отзыва
|Вероятность потери функционала
|Hummer EV 2026
|Проводка подушки безопасности
|354 авто
|Возможный отказ срабатывания
|Ford F-150 Lightning (пример категории)
|Аккумуляторные модули
|Несколько тысяч авто
|Потеря мощности
|Rivian R1T
|Рулевой крепёж
|Ограниченная партия
|Потеря управляемости
|Tesla Cybertruck (пример категории)
|Программные ошибки
|Массовые обновления
|Нарушение работы ассистентов
На фоне других игроков дефект у GMC выглядит точечным, но затрагивает критически важный узел — системы безопасности всегда под особым вниманием при выборе электропикапов.
Проверить автомобиль по VIN через базу NHTSA или российские агрегаторы, которые подтягивают международные кампании.
Связаться с официальным дилером GMC, чтобы записаться на установку нового вспомогательного жгута.
Не откладывать визит: пока дефектный жгут на месте, подушка может сработать некорректно.
При поездках использовать максимальный набор ассистентов и корректно отрегулированные ремни.
Хранить письмо-уведомление об отзыве и подтверждение выполненного ремонта.
Если владелец не успеет выполнить обновление вовремя и произойдёт ДТП, страховая компания может запросить документы о выполнении отзывной кампании. Также возможно снижение эффективности других систем безопасности, связанных с блоком управления подушками.
Как проверить, попал ли мой автомобиль под отзыв?
Через VIN на сайте NHTSA или через дилерский центр GMC.
Сколько стоит ремонт?
Стоимость для владельца нулевая — отзывная кампания полностью покрывает замену.
Что лучше — ждать письма или обратиться самому?
Лучше связаться с дилером самостоятельно: уведомления рассылаются партиями, а запись можно сделать заранее.
Жгуты проводов для подушек безопасности собирают с точностью до миллиметра, и малейшее отклонение снижает надёжность.
Электромобили содержат десятки модулей безопасности, завязанных на одну общую сеть, поэтому дефект в одном месте влияет на весь контур.
Отзывы из-за ручных операций редки: большая часть сборки сейчас автоматизирована, но именно ручные этапы считаются наиболее рискованными.
