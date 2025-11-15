Две статьи за один эпизод: КС объяснил, почему одно нарушение приводит сразу к двум приговорам

Вред здоровью и гибель требуют разной оценки — позиция Конституционного суда

7:37 Your browser does not support the audio element. Авто

Вопрос о том, можно ли привлекать водителя к ответственности дважды за одно нарушение ПДД, обсуждался в юридическом сообществе много лет. Поводом для нового прецедента стало дело из Ивановской области, где после тяжёлого ДТП перед судом встал вопрос: допустимо ли сочетать административную и уголовную ответственность, если речь идёт об одном и том же эпизоде, но последствия разной степени тяжести?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Инспектор ГАИ

Конституционный суд поставил точку в дискуссии. Он подтвердил, что такая комбинация наказаний возможна и не нарушает основного принципа недопустимости повторного наказания за одно и то же деяние. Но при этом уточнил: случаи должны отличаться последствиями — административная часть относится к причинению вреда здоровью, а уголовная — к более тяжким результатам, включая смерть.

В чём суть решения КС

Поводом к рассмотрению стало дело водителя автобуса, который в феврале 2024 года спровоцировал серьёзное ДТП. В аварии один человек погиб, ещё один получил травмы. Возникла ситуация, когда водителю одновременно вменили административную статью за причинение вреда здоровью и уголовную — за гибель человека.

Первоначально районный суд посчитал, что это нарушает принцип "нельзя дважды наказывать за одно и то же", и направил запрос в Конституционный суд. Однако КС пришёл к противоположному выводу.

"Часть третья статьи 264 УК Российской Федерации и статья 12.24 КоАП Российской Федерации содержат, в конечном счёте, описание разных правонарушений, которые… посягают на разные объекты (жизнь и здоровье), охватывают разные последствия (смерть и вред здоровью), не соотносятся между собой как часть и целое", — указывается в постановлении Конституционного суда.

Таким образом, административное дело за причинение вреда здоровью не "поглощается" уголовным делом за смерть пострадавшего. Более того, прекращение административного производства может лишить потерпевшего возможности получить компенсацию.

Какие нормы проверял КС

Статья 12.24 КоАП РФ — регулирует ответственность за причинение вреда здоровью при нарушении ПДД.

Статья 24.5 КоАП РФ — определяет основания прекращения административного дела.

Статья 264 УК РФ — устанавливает ответственность за причинение смерти или тяжкого вреда в результате нарушения ПДД.

Ключевой вывод КС: эти статьи описывают разные правонарушения, даже если основанием для них служит одно и то же нарушение правил.

Когда возможно "двойное" наказание

Эта ситуация обычно возникает, когда последствия ДТП различаются по степени тяжести:

один участник получил лёгкий или средний вред — административное правонарушение;

другой погиб или получил тяжкий вред — уголовное преступление.

Один эпизод — но две правовые оценки, каждая из которых относится к отдельному последствиям.

Таблица: чем отличаются формы ответственности

Вид ответственности Основание За что назначается Последствия Административная (КоАП 12.24) Нарушение ПДД Вред здоровью лёгкой или средней тяжести Штраф, ограничительные меры Уголовная (УК 264) То же нарушение ПДД Смерть или тяжкий вред здоровью Лишение свободы, запрет на управление В совокупности Разные пострадавшие, разные последствия Отдельно за вред здоровью и за смерть Два разных решения суда

Советы шаг за шагом: как действовать водителю в случае ДТП

Зафиксировать происшествие.

Сделайте фото, вызовите сотрудников полиции, убедитесь, что все данные участников записаны. Обратиться к юристу.

Особенно если есть пострадавшие. Юрист поможет понять, возможно ли совмещение статей и как строить защиту. Собрать медицинские документы.

Они определяют тяжесть вреда и влияют на правовую квалификацию. Подать заявление в страховую.

Даже если дело получит уголовный статус, ОСАГО остаётся обязательным. Отслеживать административное дело.

Его прекращение может лишить возможности компенсировать вред.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорировать административную повестку → дело примут за признание вины → отслеживайте сроки и обжалуйте протоколы своевременно.

Отказываться от медосвидетельствования потерпевшего → некорректное определение тяжести вреда → настаивайте на официальном освидетельствовании.

Полагаться только на уголовное дело → потерпевшему сложнее взыскать компенсацию → участвуйте и в административном процессе.

А что если…

Пострадавший один, но вред тяжёлый? Административной статьи не будет — дело уйдёт в уголовное производство.

Плюсы и минусы новой трактовки

Плюсы Минусы Потерпевшие не теряют право на компенсацию Водителя ждут два дела одновременно Происходит дифференциация последствий Процесс может затянуться Уточнён правовой статус разных ситуаций Нужна юридическая поддержка Нет риска "поглощения" менее тяжкого правонарушения Увеличение нагрузки на суды

FAQ

Почему возник вопрос о двойном наказании?

Потому что одно нарушение ПДД может привести к разным последствиям у разных людей.

Будет ли теперь два штрафа?

Нет. Административное наказание может быть назначено отдельно от уголовного, но их виды различаются.

Если есть уголовное дело, можно ли прекратить административное?

КС считает, что прекращение административного производства недопустимо, если оно мешает получить компенсацию.

Повлияет ли это на страховку?

Нет, ОСАГО действует независимо от вида ответственности.

Мифы и правда

Миф: теперь каждого будут наказывать дважды.

Правда: двойная ответственность возможна только при разных по тяжести последствиях.

Миф: административное дело обязательно отменят, если есть уголовное.

Правда: КС прямо запретил такую практику.

Миф: уголовное дело автоматически значит лишение прав.

Правда: наказание зависит от тяжести вреда и обстоятельств аварии.

Три интересных факта

Статья 264 УК РФ — одна из самых часто применяемых в сфере транспортных преступлений. Принцип недопустимости двойного наказания закреплён не только в Конституции, но и в международных конвенциях. Подобные решения КС определяют единообразие практики для всех регионов — от Калининграда до Камчатки.

Исторический контекст

Российское законодательство давно разделяет ответственность за нарушение ПДД по последствиям: лёгкие травмы относят к административным делам, тяжёлые и смертельные — к уголовным. Но до последнего времени возникали споры, можно ли применять обе нормы, если один и тот же водитель причинил разный вред нескольким пострадавшим.