Машина заглохла — без паники: большинство поломок действительно решаются на месте

Многие водители привыкли полагаться на сервисы, хотя базовые проблемы машины вполне решаются на месте. Если знать минимум по электрической части, охлаждению и аккумулятору, можно не только сэкономить время, но и спокойно выкрутиться прямо на дороге. Машины стали технологичнее, но базовая механика никуда не делась, и именно она чаще всего подводит в самый неподходящий момент.
Повседневная эксплуатация машины приводит к тому, что мелкие расходники изнашиваются быстрее, чем о них вспоминает владелец. Небольшие детали, которые стоят копейки, как назло, могут остановить машину полностью. Поэтому важно держать в бардачке набор простых вещей: предохранители, клеммы, провод для "прикуривания", перчатки и фонарик. Всё это занимает минимум места, но способно спасти от эвакуатора и лишних расходов.
Другая частая проблема — игнорирование профилактики. Многие выезжают в путь, не проверив ни уровень охлаждающей жидкости, ни состояние ремней, ни работу вентилятора. А потом удивляются перегреву или внезапному падению зарядки. Перед дальней дорогой машина должна быть полностью осмотрена, иначе шансы застрять на обочине возрастут в разы.
|Неисправность
|Причина
|Вероятность решения на месте
|Сгоревший предохранитель
|перегрузка цепи, короткое замыкание
|высокая
|Перегрев двигателя
|низкий уровень охлаждающей жидкости, неисправный вентилятор
|средняя
|Разряженный аккумулятор
|слабая зарядка, мороз, возраст АКБ
|высокая
Если машина резко заглохла, первым делом проверь предохранители. Блок предохранителей расположен в моторном отсеке или салоне — зависит от модели.
Достанешь предохранитель такого же номинала, поставь его на место сгоревшего и посмотри, запустится ли двигатель.
Если мотор кипит, не открывай расширительный бачок — жидкость под давлением. Дай системе остыть, затем проверь уровень антифриза и состояние патрубков.
При подозрении на разряд аккумулятора используй пусковые провода. Главное — соблюдать правильную последовательность подключения.
После запуска обязательно оцени работу генератора: если зарядка скачет, проблема может повториться.
Если предохранитель сгорает снова — это уже не дорожная мелочь. Причина, скорее всего, в проводке или слабом контакте. В таком случае лучше доехать до сервиса уже на эвакуаторе, чтобы не устроить короткое замыкание. С перегревом то же самое: если система охлаждения постоянно "кипит", нужна диагностика вентилятора, помпы или термостата.
|Плюсы
|Минусы
|Быстрое решение проблемы
|Требуется минимальный набор инструмента
|Экономия на эвакуаторе
|Не все неисправности устраняются на месте
|Понимание устройства машины
|Риск ошибки при отсутствии опыта
|Контроль над ситуацией
|В плохую погоду ремонтировать сложнее
Как понять, что машина заглохла из-за предохранителя?
Если пропала работа бензонасоса, приборки или зажигания одновременно, велика вероятность сгоревшего элемента в цепи.
Сколько стоит базовый набор для самостоятельной помощи?
В среднем от 700 до 1500 рублей: предохранители, пара инструментов, перчатки, изолента, провода для запуска.
Что лучше иметь в машине зимой?
Помимо стандартного набора, пригодится скребок, щётка, дополняющий антифриз и переносная пусковая батарея.
