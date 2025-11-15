Российский рынок лихорадит перед декабрём: цены взлетают, машины исчезают раньше скидок

Модели с дефорсированными моторами сохраняют цену по данным автoэкспертов

Российский авторынок уже несколько месяцев живёт в режиме нестабильности: изменения в правилах утильсбора, повышение ставок и ожидание новых доплат повлияли на решения покупателей гораздо сильнее, чем сезонные факторы. Многие дилеры говорят, что осень стала периодом "ударов спроса", когда клиенты старались купить машину до 1 декабря — даты, когда вступает в силу новая методика расчёта утилизационного сбора.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Skoda Enyaq iV

Наибольший интерес вызвали автомобили, мощность которых не превышает 160 л. с. Именно эта граница позволит после реформы попасть под льготный утиль, а значит — не переплачивать. Но в октябре и ноябре росли продажи почти всех марок: от массовых моделей до премиальных кроссоверов параллельного импорта.

Что происходит на рынке: мнение дилеров

Дилеры отмечают, что октябрь стал одним из самых активных месяцев года: многие покупатели старались принять решение заранее, чтобы не попасть под новый расчёт утильсбора.

Генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский рассказал о динамике спроса:

"Ноябрь начался достаточно спокойно, активность клиентов несколько снизилась, и рынок будет менее агрессивным. Но на этом фоне начали появляться "бреши” в модельных рядах… Объем продаж в ноябре будет чуть ниже, чем в октябре", — пояснил генеральный директор Андрей Ольховский.

По словам топ-менеджера, к началу ноября склады дилеров начали пустеть — некоторые комплектации и цвета исчезли ещё до вступления новых правил в силу. Это связано с тем, что часть дистрибьюторов не пополняла запасы, опасаясь колебаний цен.

Новая система утильсбора: что изменится

С 1 декабря вступает в силу новая схема расчёта утилизационного сбора. Главный принцип — только автомобили мощностью до 160 л. с. получат льготный коэффициент. Всё, что выше, автоматически попадёт под коммерческий тариф — даже если машина приобретается физическим лицом.

Именно поэтому рынок активно обсуждает модели, которые могут подорожать: речь в первую очередь о машинах параллельного импорта, многие из которых оснащены более мощными двигателями.

Таблица "Сравнение: до и после реформы утильсбора"

Категория До 1 декабря После 1 декабря Автомобили до 160 л. с. льготный коэффициент сохраняют льготу Авто 160-250 л. с. умеренный сбор резкое увеличение Авто выше 250 л. с. высокий сбор самый дорогой сегмент Параллельный импорт зависит от мощности резкое удорожание большинства моделей Официальные дилеры стабильный спрос возможная просадка Q1 2026

Советы шаг за шагом: как действовать покупателю

Оцените мощность автомобиля.

Если она превышает 160 л. с., новые ставки могут увеличить цену на сотни тысяч рублей. Смотрите на остатки на складах.

По словам дилеров, некоторые комплектации уже заканчиваются. Учитывайте январский подъём.

С 1 января 2026 года сбор вырастет ещё раз — это второй волновой удар по спросу. Сравните параллельный и официальный импорт.

По ряду моделей разница может стать решающей. Планируйте покупку заранее.

После реформы на рынке может возникнуть пауза: весной 2026 года ожидают частичное восстановление.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Откладывать покупку до января → цена может вырасти сразу дважды → рассмотреть покупку до конца года.

Выбирать модель только по бренду → мощность может вывести машину из льготной категории → проверяйте характеристики именно вашей комплектации.

Оплачивать машину без проверки наличия документов → риск купить авто без таможенной истории → выбирайте сертифицированных дилеров.

А что если…

Нужен автомобиль до 160 л. с.? Выбор может быть шире, чем кажется: многие модели имеют "дефорсированные" моторы для Китая и СНГ.

Плюсы и минусы ажиотажного спроса

Плюсы Минусы Скидки дилеров в конце года Быстрое исчезновение популярных комплектаций Возможность купить по старым ставкам Рост цен у параллельного импорта Высокая ликвидность при перепродаже Перегрев рынка летом-осенью Быстрый оборот у дилеров Вероятность "жёсткой посадки" зимой

FAQ

Почему возник ажиотаж?

Из-за реформы утильсбора: многие хотели купить автомобиль до роста ставок.

Вырастут ли цены сразу?

Да, особенно у параллельного импорта и мощных моделей.

Что будет с продажами в декабре?

Дилеры ожидают высокий спрос, но ниже октябрьского.

А что в 2026 году?

Прогнозируется снижение активности до весны.

Мифы и правда

Миф: новые правила затронут всех покупателей одинаково.

Правда: рост сильнее всего ударит по машинам мощнее 160 л. с.

Миф: параллельный импорт исчезнет.

Правда: он сохранится, но станет дороже и менее разнообразным.

Миф: осенью 2025 года дилеры специально подняли цены.

Правда: основной фактор — реформа утильсбора.

Три интересных факта

Октябрь стал одним из самых активных месяцев авторынка за последние два года. Популярность машин до 160 л. с. выросла почти вдвое по сравнению с летом. Дилеры заранее фиксировали цены на часть моделей, чтобы удержать спрос перед декабрём.

Исторический контекст

Утилизационный сбор в России впервые появился в 2012 году как механизм компенсации переработки транспортных средств. Постепенно ставки росли, а структура становилась сложнее — особенно для импортных машин. Реформа 2025 года стала одной из самых заметных: она разделила рынок на "льготный" сегмент до 160 л. с. и "коммерческий" — выше этой планки.