До миллиона — только проверка толщиномером: рынок стал жёстче и прозрачнее

Новых автомобилей до миллиона почти не осталось

В 2025 году бюджет в миллион рублей всё ещё позволяет выбрать рабочий семейный автомобиль, но рынок заметно поменялся. Новые модели в этой планке почти исчезли, зато вторичка стала разнообразнее и по оснащению, и по состоянию. Чтобы не влететь на откровенно уставшие экземпляры, важно смотреть на рынок не по картинке из каталога, а по реальным тенденциям: ликвидность, расходники, доступность сервиса и остаточный ресурс.

Фото: commons.wikimedia.org by Self-Proclaimed-Car-Enthusiast, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Kia Rio

Что сейчас можно взять новым в рамках миллиона

На новых машинах в этом диапазоне фактически удержались только модели Lada. Да, комплектации спорные, но у них есть базовый набор качества, который устраивает тех, кто хочет минимальный риск и заводскую гарантию. Веста даёт больший комфорт, Гранта остаётся самым дешёвым входом в мир новых авто, а Нива Travel — один из немногих недорогих вариантов для плохих дорог и дачных маршрутов.

Б/у сегмент до миллиона: что реально живое

Вторичный рынок сегодня даёт куда больше возможностей. За миллион можно взять корейские и немецкие седаны последних лет, хэтчбеки с честным пробегом и несколько кроссоверов, которые не требуют капитальных вложений сразу после покупки. Solaris и Rio по-прежнему в списке фаворитов: простые в обслуживании, предсказуемые по ресурсам и ликвидные при перепродаже. Polo, Logan, Sandero и Rapid — надёжные городские машины, которые тянут ежедневный режим без сюрпризов.

Сравнение

Модель Класс Расход Пробег (типичный) Hyundai Solaris Седан 6.5 л 60-120 тыс Kia Rio Седан 6.3 л 70-130 тыс VW Polo Седан 6.4 л 80-150 тыс Renault Logan Седан 6.8 л 60-160 тыс Skoda Rapid Седан 6.2 л 70-140 тыс

Советы шаг за шагом

Сформулировать задачу: город, трасса, семья, дача, перевозки. Определить расходники: по конкретной модели посчитать стоимость тормозов, подвески, регламентных ТО. Проверить историю: смотреть ЭПТС, ограничения, залоги, данные по диагностике. Осмотреть кузов и геометрию: толщина ЛКП, крепления, зазоры. Прокатиться: проверить коробку, шумность, отклик педали газа, работу электроники. Сравнить варианты в разных местах: частники, автосалоны, трейд-ин.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Взять машину без проверки → получить скрытый удар по кузову → проверять через сервисы истории и толщиномер.

• Гнаться за минимальным пробегом → нарваться на скрутку → ориентироваться на состояние, а не цифры.

• Игнорировать подвеску → быстро попасть на замену амортизаторов и рычагов → проходить диагностику ходовой на подъёмнике.

• Верить словам продавца про "вложений нет" → получить цепочку мелкого, но дорогого ремонта → брать авто с чёткой сервисной историей.

А что если…

Если семья часто ездит за город, то даже устаревший, но честный кроссовер даст больше спокойствия, чем свежий седан на низкой резине. Если нужны бюджетные траты на обслуживание, лучше выбирать модели с большим парком запчастей — Solaris, Rio, Logan. Если хочется динамики и комфорта, Rapid и Polo до сих пор дают ощущение "немецкой" собранности в движении.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Большой выбор б/у авто Неравномерное состояние по рынку Доступные расходники Вероятность скрытых дефектов Разные классы в пределах бюджета Большая конкуренция за хорошие экземпляры Легкая ликвидность в продаже Цены продолжают расти

FAQ

Какой автомобиль самый универсальный до миллиона?

Корейские седаны Solaris и Rio — оптимум по надёжности, расходу и ликвидности.

Можно ли взять новый авто до миллиона, кроме Лады?

Почти нет: в этот бюджет попадают только несколько базовых российских моделей.

Какие проверенные варианты для семьи?

Duster, Tiggo 4, Rapid и Solaris — разные по классу, но стабильные по качеству.

Мифы и правда

Миф: б/у иномарка всегда лучше новой Лады.

Правда: без проверки это рулетка, а у Лады хотя бы понятная гарантия.

Миф: все машины до миллиона — только такси.

Правда: на рынке много частных вариантов, главное — фильтровать по истории.

Миф: китайские авто не подходят как семейные.

Правда: Tiggo 4 и другие свежие кроссы стали нормальным вариантом в этом бюджете.

Исторический контекст

Резкий рост цен 2022-2024 годов привёл к тому, что даже массовые модели ушли за миллион. Вторичка стала основным рынком для семейных авто: ликвидные корейцы заняли лидирующие позиции. В 2025-м сегмент до миллиона — это в основном седаны и кроссоверы 4-8 лет с пробегом до 150 тысяч.

